20+ историй о врунах, которые попались, как малые дети, на сущей ерунде

В 14 лет я была неопытна в любовных делах и не знала, как расстаться с парнем. Вариант просто сказать, что мне с ним больше не интересно, не рассматривался. Поэтому я нашла просто гениальное решение. Написала ему: «Катись к своей Кате». Рассчитывала на то, что он решит, что я сбрендившая параноидальная истеричка, ибо имя было взято абсолютно рандомное, с потолка. Но неожиданно на СМС я получила ответ: «Да она тебе все наврала! Не было ничего, это просто сестра моего друга, и она в меня влюбилась. Но ничего не было. Все вранье!» Вот это в яблочко так в яблочко. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Как менеджер отдела контроля качества, я много-много раз ловил сотрудников на лжи. Как-то в полдень позвонила девушка, которая должна была выйти на дневную смену в 13:00. Она сказала, что больна и не может прийти на работу, и попросила меня отпустить с работы ее подругу. Я ответил: «Да, без проблем. И в каком кафе ей тебя найти, „Халфвей“ или „Миллерс“?» Она спросила: «Что ты имеешь в виду?» Отвечаю, что слышу музыкальный автомат у нее на заднем плане. И тут собеседница вешает трубку. © Terence Kreft / Quora

Один парень познакомился со мной и сказал, что он бизнесмен и у него сеть ларьков. В 90-е это был шик! А потом я увидела его за рулем (или что там?) трамвая. И он меня заметил тоже, а свернуть-то ему некуда. © Татьяна Шумакова / Facebook