20+ историй о врунах, которые попались, как малые дети, на сущей ерунде
Психологи отмечают, что некоторые люди настолько привыкают врать, что делают это даже тогда, когда нет повода или какой-то выгоды, а их ложь легко опровергнуть. И собеседнику остается только ломать голову о причинах возникновения подобных выдумок. Но иногда удается разоблачить лжеца, и наблюдать за его попытками сохранить лицо можно бесконечно.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории людей, которых кто-то пытался обмануть. Но тайное в итоге все равно стало явным.
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СМС каждый вечер из серии «жить без тебя не могу» и все такое. А потом его телефон оказался в моих руках, и тайна была раскрыта: он писал это 5 девушкам сразу. Просто копировал и вставлял. © Бахринисо Абдушукурова / Facebook
- Приписала в резюме знание языка, учебник которого пылился на полке. Кому в голову придет проверять чешский? Прошла собеседование, о языке не спрашивали. Спустя год уже забыла об этом вранье, и тут начальница выдает: «Поставщики из компании N послезавтра прилетят, переговоры будешь вести. Как раз твой чешский пригодится!» Начальница осталась довольна: чехи ржали, потому что я спрашивала: «Где гостиница?» — и повторяла, что не знаю чешский. А еще они согласились на наши цены. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Механик пытался убедить меня в том, что нужна смазка радиатора в моей старой машине, у которой нет радиатора. Он даже показал мне полоску с pH, чтобы доказать, что жидкость окислилась. Я сказал ему, что если он покажет мне радиатор, то я с радостью заплачу за обслуживание. Увидеть его лицо, когда он открыл багажник моей машины (у большинства автомобилей там капот), было бесценным. © wintertash / Reddit
- Раньше я увлекалась писательством, даже написала одну книгу. Договорились с дядей, что он прочитает ее и укажет мне на косяки, отправила книгу ему по почте. В итоге он указал мне на кучу недочетов. Прошел месяц, я все исправила. Зашла на определенный сайт, а моя книга там уже выложена, только под авторством моего дяди. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- У меня в школе была подружка — страшная врунья. Она нам рассказывала многосерийную историю о своем крутом парне-бармене, кажется, Паше. Весьма живописные были эпизоды, в конце одного из них Паша погиб на разборках (лихие 90-е). Очень натурально она горевала. А потом забылась и через пару дней принесла очередную историю о Паше. Мы такие: «Стоп, так он же умер!» А она невозмутимо отвечает: «Ой, а я не говорила? Он же воскрес!» © Lesia Bašić / Facebook
- Когда моему брату было 8 лет, он объявил, что у него аллергия на яйца. Правда, потом она оказалась избирательной. Он вообще не ел омлет и салаты, где виднелись желток или белок. Тем не менее ему нравились макароны, французские тосты и блины. Спустя несколько лет в самолете стюардесса сказала, что из еды остались только омлеты. Лицо брата побелело, а я заказал 2 порции, надеясь, что обе достанутся мне. Съев свое блюдо, спросил, могу ли я съесть и его. Внезапно он ответил отказом. Я задремал, а через час проснулся от громкого чавканья. Не знаю, что больше меня шокировало: то, что брат съел 5 порций омлета, или то, что он со мной не поделился. © Johnson Jnr Tia / Quora
- Мой друг добился большого успеха. 10 лет не виделись, он предложил встретиться. Говорил, мол, еще немного, и его программа покорит сердечки миллионов. Суперстартап! И вообще, как устроился программистом, так поперло. И девушки выстроились в очередь за ним, и «Мерседес» не катит, вот «Ламборгини» или «Порше» — это круто. «А ты че такой смурной? Просто надо открыться жизни». Потом я за него заплатил и подкинул на такси до метро. И прямо так хорошо стало. © virunga / Pikabu
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Работаю в студии телекамер: сдаем в аренду камеры для шоу, новостей, спорта. Несколько лет назад клиент арендовал камеры, в том числе один очень редкий и дорогой объектив «рыбий глаз». Таких больше не производят, поэтому заменить его невозможно, а починить стоит очень дорого. Принимаем технику обратно, а этот сломан. Клиент отпирается: «Это чушь собачья, мы даже не использовали его, даже не доставали». Выясняется, что заказчик также арендовал несколько видеокамер и в одной из них забыли кассету. Мы посмотрели ленту и увидели запись того, как грузовик въезжает в тот самый объектив. Я взял пленку и пошел в офис этого клиента. Дал человеку немного покричать, а потом показал ему и его коллегам ту запись. Выражение его лица было шедевральным. Закончилось счетом за ремонт на сумму $ 20 000. © Razor-dome / Reddit
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Сдружился с коллегой, так как мы оба любили классические старые машины. Нам обоим нравилось ремонтировать двигатели, устанавливать стереосистемы, менять масло, искать причины неполадок. Однажды он сказал, что у него в гараже есть очень мощный двигатель. Я спрашивал разрешения прийти и взглянуть в течение нескольких месяцев, но у него всегда было какое-то оправдание, почему он не может. Как-то я пришел к нему домой без предупреждения и с намерением посмотреть тот мотор. На что получил ответ: «Ты не поверишь, вчера вечером его украли». Я был весьма озадачен и шокирован. Его отец косил лужайку, мы разговорились. Оказалось, что тот ничего не знал о двигателе и его краже. Тогда друг признался мне, что он выдумал эту историю, чтобы со мной подружиться. © Bob Johnston / Quora
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В 14 лет я была неопытна в любовных делах и не знала, как расстаться с парнем. Вариант просто сказать, что мне с ним больше не интересно, не рассматривался. Поэтому я нашла просто гениальное решение. Написала ему: «Катись к своей Кате». Рассчитывала на то, что он решит, что я сбрендившая параноидальная истеричка, ибо имя было взято абсолютно рандомное, с потолка. Но неожиданно на СМС я получила ответ: «Да она тебе все наврала! Не было ничего, это просто сестра моего друга, и она в меня влюбилась. Но ничего не было. Все вранье!» Вот это в яблочко так в яблочко. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Как менеджер отдела контроля качества, я много-много раз ловил сотрудников на лжи. Как-то в полдень позвонила девушка, которая должна была выйти на дневную смену в 13:00. Она сказала, что больна и не может прийти на работу, и попросила меня отпустить с работы ее подругу. Я ответил: «Да, без проблем. И в каком кафе ей тебя найти, „Халфвей“ или „Миллерс“?» Она спросила: «Что ты имеешь в виду?» Отвечаю, что слышу музыкальный автомат у нее на заднем плане. И тут собеседница вешает трубку. © Terence Kreft / Quora
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Один парень познакомился со мной и сказал, что он бизнесмен и у него сеть ларьков. В 90-е это был шик! А потом я увидела его за рулем (или что там?) трамвая. И он меня заметил тоже, а свернуть-то ему некуда. © Татьяна Шумакова / Facebook
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Как-то моя свекровь отправила мне вместо своей подруги сообщение о том, как я ей не нравлюсь. Хотя годами говорила мне обратное. Уверена, она сильно пожалела, что ошиблась, выбирая адресата из списка контактов. © Amorina_Davies / Reddit
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Моя сестра всегда жаловалась на то, как мало денег она получает от своего бывшего мужа. Поэтому мы помогали ей наличными, покупали корм для собак и даже привозили туалетную бумагу. Вскоре я узнал, что она покупает дорогие вещи, которые мы сами не могли себе позволить — отчасти потому, что отдавали заработанное ей. Она ходила с дочкой в рестораны, куда мы не могли водить собственных детей. Однажды на вечеринке сестра разоткровенничалась и проболталась, сколько денег получает от бывшего мужа. Оказалось, что у нее было больше денег, чем у нас, и все это время она просто придумывала слезливые истории и обманывала нас. © Anonymous / Quora
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У меня есть подруга, у нее лишний вес. Она делает страницы с красивыми фотографиями другой девушки и общается с парнями. Те предлагают ей встречи, она отказывается. Но один из них ее как-то нашел, испугался увиденного, чуть ли не плакал. Она опять его обманула, сказав, что попала в аварию, пила гормональные таблетки, в результате чего ее разбомбило. И он поверил! Встречаются уже больше года. Он так и ждет, когда она похудеет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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У подруги свой бизнес, ее парень — работяга с симпатичным личиком. Она его приодела, показала мир, на 30-летие собиралась подарить машину. За день до празднества незнакомка попросила перестать тянуть из парня деньги и вернуть ему уже машину. Подруга решила не горячиться и парню ничего не сказала, прекрасно погуляла на его дне рождения, а в конце вечера ушла с гордо поднятой головой. Машину отдала родителям, ну а за свой день рождения парнише пришлось расплачиваться при помощи кредита. И ходят слухи, что платит до сих пор, вот уже 2 года, потому что по средствам после расставания он жить не научился. © Палата № 6 / VK
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Его звали Витторио, 45 лет. Врал так фантастически нелепо, что ему верили. Рассказывал о блестящей карьере, а сам жил с мамой на съемной квартире на ее же пенсию. Звонит подруге, которая была по делам в Беларуси, рассказывает ей о своей счастливой жизни, женитьбе на француженке, об отдыхе на Бали, где они сейчас медовый месяц проводят с молодой супругой. Выходит подруга из отеля и на крыльце видит знакомую нелепую тушку, которая одновременно ей в ухо вещает о Бали. Говорит, в жизни так не ржала. © Алла Кудрявцева / Facebook
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На сайте знакомств общалась с парнем, пригласил на свидание. Мы стали встречаться, потом поженились, вот уже 7 лет вместе. И тут он признался, что на том сайте я общалась с его другом. И на первое свидание меня позвал этот друг, но не смог прийти! Переносить свидание почему-то не стал, а вместо этого отправил ко мне моего будущего мужа. Общались мы только в сети, фоток я его не видела. Я люблю мужа, но теперь не покидает ощущение, что я обманута судьбой. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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У меня лет в 12 были золотой перстень и колечко фигурное с фианитами. Дала их на пару дней подружкам поносить. Одна перстень вернула, а вторая заявила, что уже отдала кольцо, а я, наверное, не помню этого. Спустя пару месяцев на школьной дискотеке вижу у нее мое кольцо. Спрашиваю, а она на голубом глазу заявляет, что это кольцо ей сестра подарила, оно просто похожее. Говорю, мол, хорошо, идем к маме, она точно его опознает, там чек с описанием и пробой. Снимает его и швыряет в меня со словами: «Если у тебя совести нет, забирай, мне честное имя важнее, никому только не говори». Спустя годы она мне призналась, что не удержалась и украла его тогда, потому что у меня было, а у нее нет. © IIapTu3aHka / Pikabu
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На первых курсах я подрабатывала официанткой в ресторане. Была там одна коллега, которая насочиняла, что с ней у ларька познакомился какой-то нуждающийся мужчина, попросил купить ему шоколадку. Она его пожалела, купила. А он оказался не бомжом, а миллионером, который таким способом пытался найти девушку, лишенную алчности. И жили они после этого с ним счастливо. © Ксения Преснякова / Facebook
- Ходят по электричкам мужик с женщиной и слащавыми голосами поют песни под гитару, рассказывают о том, с какой добротой в сердце эти песни писали, продают диски. Выдают на днях певцы пару песен, и (вот так неожиданность!) одну из них я уже слышал. Гуглю слова — и точно. Дожидаюсь, когда допоют, и спрашиваю, чьи песни. А они: «Сами написали, в благости и счастье». Намекнул им, что некрасиво присваивать чужое творчество. Был послан уже не таким благостным тоном, после чего артисты удалились и больше сбор средств в этом вагоне не проводили. © Mit.ya / Pikabu
- Когда я была маленькой, у моей мамы была подруга тетя Ира, а у той — дочка Марина, моя одногодка. Деньги в той семье водились. А в один прекрасный день начали пропадать небольшие суммы. Мать семейства стала подозревать всех вокруг, но ничего не обнаружила, со многими поругалась. А у Марины как раз появлялись всякие наклейки, лазеры. Но «Марина не могла! Она ведь знает, что мама купит ей это все и так». Прошло какое-то время, нам было по 12 лет. Звонок в дверь, мама открывает, а там тетя Ира: «Ты украла у меня 3 золотых кольца, что мне от матери достались». Я стою в недоумении: какие еще кольца? Слезы от обиды, плачу: «Это не я, это неправда». Хорошо, что у меня адекватная мама: сказала подруге, чтобы искала в другом месте. На следующий день история повторяется, только теперь она привела Марину, а та меня обвиняет. Через полгода кольца нашлись у Марины в столе, все в следах от зубов: она их зубами гнула, чтобы с пальцев не слетали. Приходили извиняться. © Molchankina / Pikabu
А какую лапшу, которую вам пытались вешать на уши, распознали вы?