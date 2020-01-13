20+ историй о вопиющей жадности, в реальность которых верится с большим трудом
Бережливость входит в топ-15 самых ценных качеств человека. Но делая ставку на экономность, важно не переборщить и не перейти на сторону жадности. Тогда есть риск стать не самым приятным человеком в общении и потерять то, что уже у вас было, — дружбу, доверие клиентов и даже родственные связи.
Мы в AdMe.ru впечатлились историями пользователей, которые рассуждают об экономии и жадности, стараясь сохранить позитивный настрой.
- Больше 10 лет замужем. Свадьбу оплачивали на 100 % сами, родители не помогали. Было тяжело, копили, экономили. Перед самой свадьбой нас еще и ограбили, но благо ничего особо ценного не взяли. В общем, на сколько торжество вытянули, так и сыграли. А недавно узнала, что подруга моей матери, очень обеспеченная женщина, передала нам в качестве подарка на свадьбу кругленькую сумму. Моя мать нам ничего не отдала и про подарок не сказала. Потратила на свое усмотрение. Мама... © Подслушано / vk
- Недавно я участвовал в проекте, где предприниматели могли оценить качество нашего оборудования. Сначала к стойке подходили скромно и спрашивали: «Сколько стоит кофе?» Мы говорили, что бесплатно, так как наша задача — показать оборудование. К обеду мы готовили небольшие закуски также для демонстрации. Народ вернулся за кофе, уже более уверенный в своих силах, и делал заказы поставленным голосом. На следующий день люди вообще перестали говорить хоть что-либо кроме «Слышь, латте налей!», «Я сказал 2 кофе, ты что, глухая?», «Быстро мне еду на четверых собери!» © SaddamH / pikabu
- Летом заехали на этаж новые соседи. Мама с 2 дочками, которым больше 20 лет. Встретил одну из них около подъезда, говорю: «Обращайтесь при закупке материалов, могу достать по хорошей цене, по-соседски». Через неделю заходит одна из дочерей со списком: плитка, ламинат, обои, свет и прочее. Назвал сумму. Девушка согласна, вечером приносит деньги, я на следующий день отгружаю материалы. Через неделю в дверь звонит мама-соседка и говорит: «Спасибо, так мало потратили за материалы, примите ранетки в подарок с благодарностью». И назвала сумму. «Стоп, я вашей дочке обозначил в 2 раза меньше». Вечером по крикам и вою я понял, что кто-то здорово получил, несмотря на 20+ лет. © LRAss / pikabu
- Когда мы поженились 8 лет назад, моя жена зарабатывала намного больше меня. Она настояла на том, чтобы у нас были отдельные текущие счета и совместный счет для повседневных трат. Хотя я хотел вести общий бюджет, но согласился. Через несколько лет я устроился в большую юридическую фирму и теперь зарабатываю в 4 раза больше, чем моя жена. Она тут же попросила меня пересмотреть нашу договоренность, ведь это несправедливо, что я могу купить все, что захочу, а у нее ограниченный бюджет. Я отказался, ведь это же изначально была ее идея. © IcyNefariousness0 / reddit
- Начала замечать, что в квартире перекладывают вещи: положила в одно место — вечером оказались в другом. Потом отметила, что стали быстро заканчиваться шампуни и гели для душа. Терроризировала мужа, думала, что гуляет, — не признается ни в чем. Как потом оказалось, семья мужа — мама, папа и сестра с хахалем — ходят к нам мыться, когда дома никого нет. А мы работаем допоздна. Так они решили на воде экономить. © Подслушано / vk
- Выходим с женой из торгового центра с тяжелыми сумками, до остановки идти долго, поэтому стали искать такси. Подхожу к одному и спрашиваю: «Почем?» В шоке от цены, набираю номер такси, написанный на этой машине, оформляю заказ и еду с тем же таксистом намного дешевле. Вот почему нельзя назвать нормальную сумму и положить ее в карман лично себе, не отстегивая агрегаторам процент? Всего-то требуется побыть честным 10 секунд. © mrotsorcen / pikabu
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Через 13 лет после того, как мой отец умер, нам сообщили, что у него была земля в соседнем штате и, поскольку на этом месте была пробурена газовая скважина, всем детям полагается выплата. Мою мать это привело в бешенство. Она решила во чтобы то ни стало отвоевать свою долю и даже наняла адвоката. Однажды, совершенно неожиданно, мы с мужем получили чек. Это было так волнительно! После того как мы успокоились, мы начали обсуждать, как мы потратим наши $ 35. Мы смеялись всю дорогу до банка, думая о том, сколько же денег моя мама потратила на адвоката, чтобы получить такую выплату. © April-D-Bennett / quora
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Моя знакомая все лето живет на даче и ворует электроэнергию в обход счетчика. Каждую осень она идет в местный храм, исповедуется в этом грехе, и батюшка ей его отпускает. С чистой совестью знакомая зимует в городе, а с весны все по новой. И так из года в год. Экономия налицо. © Подслушано / twitter
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У моих тети и дяди не было своих детей. Они удочерили Мэри Кэтрин и воспитывали ее как родную. Она выросла, вышла замуж и переехала в другой штат. Тетя Энни умерла в начале 80-х, а дядя Гомер прожил намного дольше, но последний год он был прикован к постели. Однажды он позвонил нам в панике и сказал, что только что Мэри Кэтрин и ее муж ограбили его. Мы позвонили Мэри Кэтрин в тот же день — она не сожалела о случившемся и дала понять, что рассчитывает получить дом в наследство. После смерти дяди выяснилось, что он переписал свой дом на медсестру, которая за ним ухаживала. © Mike-Hulse-1 / quora
- Есть у меня коллега, которая частенько после посиделок с угощениями, например после празднования дней рождения сотрудников, по-тихому складывает в целлофановый пакет остатки конфет, тортов, пирожных и уносит домой, чтобы мужа угостить. Конечно, это не мое дело, не мое забирают, но так коробит от этого. Она небедная, но эта ее жадность отталкивает, ничего не могу с собой поделать. Другие коллеги тоже замечают, но что-либо ей сказать никто из нас пока не решается. © Подслушано / vk
- Жена брата всегда очень критично относилась к тому, что мы с мужем не планируем иметь детей. Однако на дне рождения моего отца она вдруг начала говорить, что поддерживает мой жизненный выбор. Через несколько дней все прояснилось — она позвонила и стала спрашивать, какие сбережения у меня есть, сколько я зарабатываю каждый год и т. д. Я разозлилась и спросила, зачем ей это знать. Она ответила: «Так как у тебя не будет собственных детей, почему бы тебе не оставить наследство моим детям? Мы с твоим братом планируем как минимум 4 детей, и ты сможешь оставить свое имущество им». На следующий день звонил брат и очень долго извинялся. © shygirlturnedsassy / reddit
- Пэм и ее жених Эдвард пригласили гостей на свадьбу, заранее собрали с них $ 30 тыс. и неожиданно для всех решили отложить торжество до лучших времен, а полученные деньги потратить на медовый месяц. «Когда мы добьемся финансовой стабильности и успокоимся после отдыха, мы анонсируем новую свадьбу и снова откроем сбор денег на будущие подарки. Свадьбы — дорогая штука!» — заявила она. Гости торжества пришли в ярость от сообщения девушки, а невеста сообщила, что гневные комментарии друзей и родственников заставляют ее чувствовать себя жертвой психологического насилия. © ChoosingBeggars / reddit
- Месяца 3 назад сбылась моя мечта: я купила машину. И теперь со мной на работу и с работы каждый день ездит коллега. Живем мы в соседних домах, работаем в одном отделе. Мне несложно довезти. Но тут вот какая история. Так повелось, что обеды мы все берем из дома. А тут я с утра завертелась, забыла обед дома. Потом срочные бумаги делать пришлось, и осталась я без обеда. Тут моя попутчица говорит: «У меня пирожки, бери, я все равно не съем все». Ну здорово, говорю, спасибо. Съела пирожок, вкусно. А вечером мне приятельница выдает: «С тебя 40 рублей за пирожки». © a11adinnn / pikabu
- Решила свой юбилей отметить в ресторане. Пригласила 3 подруг. Заранее составила меню. Рассчитывала на стол потратить определенную сумму. Девочек всех предупредила. Все было хорошо: гуляли, танцевали, пили. Заказала каждой из них в подарок по бутылке хорошего вина домой еще. Принесли счет, сумма оказалась в 2 раза больше. Попросила чек. Оказывается, одна из подруг заказала себе деликатесы домой и дорогущее вино для романтического вечера с мужем. Подруга под шумок уехала на такси и деньги не возвращает. Перешла в разряд бывших. © Подслушано / vk
- Собрались семьей в соседний город, и я позвал с нами знакомого, которому было по пути. За день до поездки он несколько раз звонил: во сколько точно едем, откуда именно выезжаем. В обед снова позвонил и спросил, можно ли взять с собой еще его друга. Я с неохотой согласился: пятеро в машине — это значит, что дочери будет уже несколько неудобно ехать 300 км на заднем сиденье, но тоже согласился. Звонит еще раз с вопросом: «А дочери твоей точно надо поехать?» Оказывается, он разместил поездку на BlaBlaCar, указал 1 свободное место, а желающих было 2. Дочери точно надо поехать. И она поедет. Одна на заднем сиденье. © Serg.Medv / pikabu
- Несколько лет назад привезла из Китая маску-пленку, которая чистит поры. Пришла в гости знакомая и попросила попробовать. Я говорю: «Пробуй, только наноси тонким слоем и только в области Т-зоны». Она начала причитать: «Да тебе жалко, что ли?!» Отвечаю: «Нет». Даю маску, сама пошла разговаривать по телефону. Слышу дикие крики, захожу, а она сидит обиженная и без куска брови. От жадности она намазала себе все лицо и отодрала этой маской все что можно. Зато с тех пор ничего больше не просила. © Подслушано / vk
- Мой папа рассказал мне, что каждый день незаметно берет у мамы из кошелька немного денег, пока не насобирает крупную сумму, а потом добавляет еще немного своих и говорит: «Любимая, держи, это тебе. Сходи на шопинг, ты это заслужила». © Niysia / pikabu
- Начальница очень любит халяву. А тут она узнала, что одна сотрудница шьет, и уговорила сшить ей юбку из своей ткани за сущие копейки. А еще спросила: «Сможешь как-нибудь ухитриться и пошить штуки 3?» Та без тени сомнения в голосе: «Конечно, из обрезков первой юбки, а если не хватит, то своего материала добавлю». Через неделю высыпала на стол начальницы целую гору юбочек для кукол Барби, сказав: «Вот, тут целых 50 штук, носите на здоровье!» — и шлепнула перед ее носом заявление на расчет. Вот что значит уйти красиво. © Палата № 6 / vk
А вы встречали людей, которые в желании сэкономить не останавливались ни перед чем?
Фото на превью Подслушано / vk