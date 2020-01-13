20+ историй о вопиющей жадности, в реальность которых верится с большим трудом

Через 13 лет после того, как мой отец умер, нам сообщили, что у него была земля в соседнем штате и, поскольку на этом месте была пробурена газовая скважина, всем детям полагается выплата. Мою мать это привело в бешенство. Она решила во чтобы то ни стало отвоевать свою долю и даже наняла адвоката. Однажды, совершенно неожиданно, мы с мужем получили чек. Это было так волнительно! После того как мы успокоились, мы начали обсуждать, как мы потратим наши $ 35. Мы смеялись всю дорогу до банка, думая о том, сколько же денег моя мама потратила на адвоката, чтобы получить такую выплату. © April-D-Bennett / quora

Моя знакомая все лето живет на даче и ворует электроэнергию в обход счетчика. Каждую осень она идет в местный храм, исповедуется в этом грехе, и батюшка ей его отпускает. С чистой совестью знакомая зимует в городе, а с весны все по новой. И так из года в год. Экономия налицо. © Подслушано / twitter