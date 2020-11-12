20+ историй о том, как живется родителям, чей аист немного обсчитался и принес сразу двоих детей
За последние несколько десятилетий в мире произошел настоящий бум близнецов. Если во Франции в 1975 году на 1 000 родов двойными были 9,6, то в 2011-м уже 21,2. В Дании этот коэффициент вырос с 5 до 14,6, то есть почти в 3 раза. Это связывают и с появлением процедуры ЭКО, и с тем, что средний возраст роженицы увеличивается. Так или иначе, вероятность стать родителями двойни, а то и тройни есть у многих из нас.
Скажем по секрету: родители двойни есть даже в редакции AdMe.ru. И жизнь у этих ребят очень веселая, как и у всех, кому повезло явить миру близнецов.
- На детской площадке разболталась с папой двоих полуторагодовалых ребятишек. Я: «Тяжело с двумя, наверное». Счастливый отец: «Уже лучше, основные бессонные ночи закончились. Теперь морально готовлюсь к финансовым потерям. Ведь каждую игрушку в двойном варианте покупать». Я: «Не только игрушки. Платья тоже одинаковые. Чуть другого оттенка — и уже подерутся». Счастливый отец: «Ну, если брат с сестрой еще и за платье драться будут, я точно с ума сойду». © Nekann / Pikabu
- У нас дети-двойняшки — мальчик и девочка, им по 3,5 года. Осуществили мечты детства за счет детей: у мужа целый гараж маленьких различных машин, у меня кукольный домик и полный комплект мебели для тех же кукол — ванная с унитазом, гостиная, спальня и т. д. Сидим как 2 идиота, играем по ночам, пока дети спят. © «Подслушано» / Ideer.ru
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А вы знали, что когда кричат оба из двойни, то они очень быстро и очень часто попадают в полный унисон. Звук получается такой интересный — насыщенный, глубокий, могучий, будто плачет младенец просто неимоверных размеров. Звук, меньше чем за минуту заставляющий в ужасе забиваться в ближайшую щель любого размера. © 1General1 / Pikabu
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Меня часто спрашивают, сложнее ли с двойней, чем с одним ребенком. Раньше отвечала, что мне не с чем сравнивать, но не так давно одну дочь забрала к себе с ночевкой бабушка. Ребят, с одним не легче, с одним — ХАЛЯВА! Впервые за 2 года у меня было так много времени, что я просто растерялась.
- Будучи беременной двойней, пошла в поликлинику для очередного осмотра. Моя врач заболела, подсунули какую-то несколько странную тетку. Ощупывала она меня долго, потом выдала:
— Все нормально, ребенок в норме.
Я спрашиваю:
— А второй-то как?
Вначале были вылупленные глаза, а ответ ее меня убивает до сих пор:
— А-а-а, то-то я думаю, что это так запчастей много!.. © alex1977 / Pikabu
- Я — отец близнецов. Когда они только-только появились на свет, они лежали в маленьких кроватках с табличками с именами над головами. Кто-то слишком быстро открыл дверь, и сквозняк сбил обе бирки на пол. Я поднял их, но не смог вспомнить, кто есть кто, и поставил таблички наугад. Никто не должен об этом знать. Особенно их мать. © Mission_Huckleberry / Reddit
- Моим двойняшкам уже 4 года. Когда мы кормили их по одному из бутылочки, держа на руках, то кормление иногда занимало от 45 минут до часа. Спросонья я покормила одного ребенка, уложила его, схватила другую бутылку и забыла, кого именно я кормила. Совершенно уверена, что бывало, когда один младенец поел пару раз, а другой оставался голодным. © Peko1One / Reddit
- Я — мама идентичных близняшек. Сейчас им по 12 лет, и довольно легко определить, кто есть кто — по их жестам, позам и манере говорить. Примечание: важно помнить, что всегда есть злой близнец, поэтому просто ищите знак дьявола. Шучу. Хотя одна из моих девочек держала мертвую гусеницу в качестве домашнего животного в течение 6 месяцев, когда ей было 3 года. Она жила в маленькой шкатулке для драгоценностей. Как ее звали? Мертвая Гусеница. © ksanzi / Reddit
- Недавно я стал отцом сразу 2 принцесс. Однажды я на автопилоте от очередной бессонной ночи убаюкивания детей гулял с двойной коляской в сквере около дома. Местность вокруг — множество санаториев для пенсионеров, понатыканы корпуса вокруг, а среди этого многообразия как раз аллея, наше излюбленное место для прогулок.
Дочки уже уснули, и я не спеша нарезал себе круги с единственной мыслью: лишь бы дети поспали еще хотя бы 3 минуточки! Навстречу мне нарисовались 3 бабульки. Когда они поравнялись с моей коляской, в 2 из 3 бабулек вселился сам дьявол, и они начали орать о том, как мне повезло, какой я счастливый отец и все в этом духе. Дети во сне зашевелились, мороз ненависти всколыхнул мое воображение тут же! Ситуацию выправила третья бабушка, прошипев одну простую фразу: «Ну-ка цыц! Вам бы такое счастье сейчас — не по санаториям бы катались, а нянчились круглыми сутками!». Благодарен тебе, умная взрослая женщина, мои дочки выспались в тот день. © Ququmber63 / Pikabu
- Когда я родила первую дочь, мне положили ее на грудь, и я, блаженно улыбаясь, стала ее разглядывать. Когда появилась на свет вторая, мое выражение лица слегка напугало акушерку. После того, как я пробормотала «Не поняла», врач заметно занервничала и спросила: «Что-то не так?». «Все так, — говорю. — Просто я не думала, что они могут быть НАСТОЛЬКО разными».
- Моим двойняшкам 2 года, у них совершенно разные лица, разный цвет глаз и тембр голоса, у одной волосы прямые, у второй — вьются. И тем не менее я часто слышу вопрос на детской площадке: а как вы их различаете?
- Когда мы выписывались из роддома, медсестра начала снимать с детей браслеты. Я быстро остановила ее, сказав: «Нет! Я не узнаю, кто есть кто, если вы это сделаете!» Она ответила, что я — первая мама, которая в этом призналась. © mrsthairyan / Reddit
- Один из моих близнецов на 3 дюйма выше другого, у них разный цвет волос и цвет глаз. Поэтому, когда меня спрашивают, идентичные ли они, я всегда отвечаю «да».
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Мои двойняшки — мальчик и девочка, поэтому я довольно легко их отличаю, кроме того, они вообще непохожи друг на друга. Но мы любили с женой развлекаться, одевая мальчика в розовое, а девочку — в синее, когда родственники навещали нас, и просили гостей сменить подгузник. © Unknown author / Reddit
- У меня почти 5-месячные двойняшки. Пару недель назад, чтобы выйти с ними из ресторана, мне потребовалось почти 20 минут. Люди всегда стараются помочь мне — кто-то даже украдкой заплатил за нашу еду в День благодарения. У меня есть дополнительные скидки в магазинах. Когда мне пришлось лететь с детьми месяц назад, меня постоянно подбадривали и предлагали помощь. Это приятно, но иногда бывает перебор. Например, однажды незнакомая женщина попыталась вырвать у меня из рук плачущую дочь, приговаривая: «У меня есть внуки-близнецы. Я уверена, вам нужен перерыв!» Леди, я впервые вас вижу! © lilylady / Reddit
- Мы никому не говорим, кто из наших близнецов родился первым. Мы просто хотим избежать любых ярлыков и предположений от кого-либо, включая самих детей. Например, эта старше, значит, она лидер. Даже их бабушка и дедушка не знают. © yocum137 / Reddit
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У меня 15-летние дочки-близнецы, и единственный странный инцидент, который когда-либо случался с ними, произошел в средней школе, причем учились они в разных классах. Их попросили нарисовать картинку про зиму. Они нарисовали почти одно и то же: снеговика, катающихся с горки детей и домик. На небе они нарисовали одинаковое количество облаков, одну птицу и яркое солнце. © Fluttergurl / Reddit
- Муж — португалец. Когда была беременна, как только узнали, что двойня, сразу начались споры насчет имен. В конечном итоге пришли к компромиссу: одного называю я — русским, второго он — португальским. И растут у нас сейчас Азейтейро и Ванюшка. © «Подслушано» / Ideer.ru
- У одной моей знакомой есть внуки-тройняшки. Мама перепутала их и отвезла обратно в роддом, чтобы опознать по отпечаткам ног, которые были сделаны вскоре после рождения. После этого она покрасила ногти на ногах малышей, чтобы различать их. © Robbie_the_Brave / Reddit
- Я женат, очень люблю свою жену. Но вчера я выключил телефон и ночевал в гостинице. А все потому, что у нас 3 месяца назад родилась двойня, и я просто хотел ВЫСПАТЬСЯ... Но жена спалила, и сегодня в гостинице ночует она. © «Подслушано» / Ideer.ru
Может, вам тоже посчастливилось стать родителями двойни, а то и тройни? Или так повезло кому-то из ваших друзей? Расскажите нам об этом опыте.