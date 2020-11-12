20+ историй о том, как живется родителям, чей аист немного обсчитался и принес сразу двоих детей

За последние несколько десятилетий в мире произошел настоящий бум близнецов. Если во Франции в 1975 году на 1 000 родов двойными были 9,6, то в 2011-м уже 21,2. В Дании этот коэффициент вырос с 5 до 14,6, то есть почти в 3 раза. Это связывают и с появлением процедуры ЭКО, и с тем, что средний возраст роженицы увеличивается. Так или иначе, вероятность стать родителями двойни, а то и тройни есть у многих из нас.