20+ историй о том, как маленькое недопонимание может привести к ошеломляющим результатам
Каждый день мы общаемся со множеством людей, близких и не очень. Казалось бы, это совершенно естественное для нас действие, все хитрости которого мы осваиваем еще в детстве. Но этот процесс не всегда проходит гладко. Причем причиной тому зачастую бывает простое недопонимание. Когда один человек слышит совсем не то, что подразумевает другой.
Мы в AdMe.ru думаем, что подобные недоразумения еще не повод для расстройства. И нашли на просторах интернета несколько историй, которые демонстрируют, что любой может случайно попасть впросак.
- Жаркий летний день. Мы с мужем идем из парка. Я беременна первым сыном и через месяц должна родить. Надо сказать, выглядела я не очень. Округлилась вся: нос картошкой, щечки видно даже со спины. И тут прямо перед нами выруливает молодая мамочка с коляской. Фигура у нее самый сок. Поворачиваю голову, а мой муж не то что любуется, а прямо нагло пялится на нее. Ну я и ляпнула: «Что, нравится?» Он посмотрел на меня и задумчиво ответил: «Ну да, ничего вроде так». На этом месте мой мир рухнул. Вздохнула и немного дрожащим голосом сказала: «Ну подойди тогда, чего тут со мной идешь?» И знаете что? Он правда ускорил шаг, догнал ее и говорит: «Извините, пожалуйста, мы с женой на коляску вашу смотрели. Удобная вроде, да?» И так далее. Оказывается, мы с ним до этого коляску обсуждали. © Nanarik / Pikabu
- Ехали с подругой в город. Она попросила заскочить к родителям мужа в коттеджный поселок, вышла. Я решила пока развернуться, да так на автопилоте и уехала. Заезжаю в город, и меня не покидает мысль: я что-то как будто везла, что-то на сиденье было. Пакет какой-то, может? Где я могла это оставить? И тут до меня доходит. Поехала обратно. © gayarsenic / Pikabu
- Моя подружка не самая большая модница. И вот гуляет она в районе, где в основном находятся бутики, в которых продаются старые модные коллекции. Подходит к ней барышня и вежливо интересуется, где находится магазин Mikasa. А приятельница, которая немного знала испанский, с исключительной заботой ей ответила: «Простите, я не знаю, где находится ваш дом» (по-испански mi casa — «мой дом». — Прим. AdMe.ru). © Sam Castellano / Quora
- На одной вечеринке встретил старого приятеля. Когда веселье закончилось, я решил подбросить его до дома. Примерно знал, в каком районе он живет, но точный адрес из головы вылетел. Поэтому спрашиваю: «Ну что, где ты обитаешь?» А он мне в ответ: «У родителей. И вообще я безработный. Доволен?» Было неловко. © SanchoMandoval / Reddit
- Жила я в то время в Японии. Котенок, которого я приручила, увы, отправился в мир иной. Решила отвезти тельце в храм. Села в такси, сижу на заднем сиденье и рыдаю. Спустя какое-то время водитель мне говорит: «Слушай, не плачь. Ни один мужик таких слез не стоит». Объяснила ему все, он помолчал и выдал: «Да, это другое дело. Тут и порыдать не жалко, не стесняйся». © Vivien Tarkirk-Smith / Quora
- Сидели с подружкой Светкой у нее на кухне. Вечерело, и закатное солнце ярко освещало мебель. Светка мрачно таращилась на пыльные разводы, которые украшали темные дверцы кухонных шкафов. Заходит на кухню Светкин муж и начинает копошиться в холодильнике. Вдруг подружка мрачно рявкает: «Солнце, ну когда ты уже свалишь?» У бедного парня челюсть так и отвисла. Он обиженно крякнул и исчез. Светка недоуменно проводила мужа взглядом и говорит: «А куда это он?» Отвечаю: «Так ты ж сама спросила, когда он уйдет уже». Света недоуменно поморгала, а потом начала тихо хихикать: «Так я же это про солнце! Из-за него вся пыль видна. Вот я и ругалась, что оно никак не зайдет».
- Подружка отправила мужа в магазин за капроновыми колготками. Подходит муж к прилавку и говорит: «Здравствуйте, мне нужны колготки черные, капроновые, 5-го размера». Продавщица спрашивает: «Сколько ден?» А он в ответ: «Я не Дэн, я Дима!» © Ingrid40152759 / Twitter
- Сидим мы с мужем в ресторане. Он у меня мужчина крупный, с таким шутить не будешь. И вот картина следующая. Я рыдаю в три ручья, а супруг сидит мрачный и с хмурым лицом. Тут надо знать предысторию: мы только что вышли из ветеринарной клиники, где нам пришлось попрощаться с нашим песелем. А меня зачем-то черт дернул в ресторан пойти. И вот я буквально в истерике, муж тоже расстроен, но держится. Почувствовала, что что-то не так. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что все посетители заведения гневно смотрят на моего мужа. Прямо с таким подозрением и едва сдерживаясь. Видно, решили, что у нас семейный скандал и муж меня обижает. Тогда я громко объяснила окружающим причину своего расстройства. И все вокруг сразу выдохнули и расслабились. © Michelle Steele — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Моя знакомая, которая изучала китайский язык за границей, решила как-то попрактиковаться в новых знаниях. Подошла к прохожему. Ну и начала с обычного «извините». Тот смеялся до колик. Оказывается, на мандаринском наречии одна и та же фраза «Qing Wen», произнесенная в различной тональности, может значить или «Извините», или «Можно я вас поцелую?». И она как раз сказала второй вариант. © volkmasterblood / Reddit
- Устраивали семейный ужин и решили побаловать родственников тако. Моя мама спросила, что ей нужно с собой принести. Я вспомнил, что у нее есть классная тарелка, специально для тако, с делениями. Но мамуля меня не расслышала и притащила штаны. Специальные штаны для поедания тако. К сожалению, она их так и не надела. Все семейство до сих пор ломает голову, что же это за диковинная одежда такая. © Shawn Stanley / Quora
- Пошла на первое свидание со своим будущим мужем. Сидим мы за столиком в кафе и обсуждаем наши телефоны. У меня в то время был ударопрочный мобильник, который хоть в воду роняй, хоть об стенку кидай — ничего ему не будет. Решила это все парню продемонстрировать. Улыбаюсь, беру свой телефон и швыряю его на пол через весь стол. Приятель в мой в испуге его поднимает и начинает с расстроенным видом изучать устройство. Оборачиваюсь и вижу: на меня с ужасом смотрит официантка. Представила, как эта картина выглядела со стороны. Видно, барышня решила, что я из вредности швырнула телефон своего парня. © Charlotte diSimone / Quora
- У меня на редкость консервативные родители. Это касалось и правил общения с девушками. Если ко мне в гости приходила барышня, дверь всегда должна была быть открытой. После учебы я поехал в гости к нашим друзьям в Германию. И вот сижу я с приятельницей у нее в комнате, мы что-то изучаем. Тут заходит ее мама, приносит нам какие-то фрукты и, удаляясь, закрывает за собой дверь. «Мамочки! У меня появилась девушка!» — в ужасе подумал я и со скоростью ветра ретировался в самый дальний угол. Потом рассказал обо всем подруге, и она хохотала до слез. © hangoverDOTTED / Reddit
- Вспомнился случай из детства. Было мне лет 12–13, ходили с мамой по магазинам, покупали одежду к школе. Устали жутко. Уже не глядя заруливаем в следующий отдел, к маме подходит продавщица и вежливо спрашивает: «Вы себе одежду подбираете?» Мама тяжело вздыхает и грустно говорит: «Нет, дочери. Надо же ей в чем-то в школу ходить...» Глаза у продавщицы округлились, и она, слегка заикаясь, предложила посмотреть каталог. Начали листать, мать с удивлением спрашивает: «А что это у вас все модели с пузом?» Продавщица в ответ: «Так у нас же магазин для беременных.» © Comma / Pikabu
- Приехал по обмену в Германию. Семья, в которой я жил, предложила заказать пиццу. Я выбрал «Пеперони» и уже облизывался в предвкушении. Каково же было мое изумление, когда мне привезли блюдо, покрытое ровным слоем острого перца. Отважно все сжевал, обливаясь горючими слезами. И только через месяц узнал, что заказывать надо было не «Пеперони», а «Салями». © Equipment_guy / Reddit
- У моей бывшей девушки был просто взрывной темперамент. Как-то заглянул к приятелю по дороге к ней. Добрался до ее дома, а она смотрит на меня и начинает страшно кричать. Грозит карами мне и моей новой подружке. Я в полном недоумении. Оказалось, девушка узрела на моем черном пиджаке длинные белые волосы. А сама была брюнеткой. Оправдания она отказалась слушать наотрез, и пришлось ее тащить домой к другу, чтобы познакомить с моей новой пассией. Которая (сюрприз!) оказалась здоровенной афганской борзой. © Ron Angel / Quora
- Занимались мы доставкой мебели. Привезли новую кухню заказчику, встретил нас мужик. Ну выгрузили все, занесли. Заходим на кухню, а там своя мебель стоит. Мы неслабо удивились. Спрашиваем товарища: «А зачем вам новый кухонный гарнитур?» Он нам в ответ: «Он нам и не нужен. Мы не заказывали». Мы в изумлении: «Зачем же вы нас впустили и мы все это таскаем?» На что он заявляет: «Ну таскаете и таскаете. Может, так надо, может, жена что-то придумала». Потом выяснили, что менеджер перепутала дом и квартиру. © Compressor76 / Pikabu
- Поехала по студенческому обмену в другую страну. Меня зовут Эрика, и в родной Финляндии есть несколько вариантов произношения этого имени. Поэтому, когда я представлялась в той семье, где мне предстояло жить, сказала, что мое имя произносится через К. И вот уже который год получаю подарки и открытки, адресованные «милой Керике». © antibess / Reddit
- Мой хороший друг был влюблен в мою знакомую. Зависаем мы как-то большой компанией дома. Мы с этой девчонкой дурачились и бегали как угорелые по комнате. В какой-то момент она меня толкнула, я стал падать и случайно ухватился за нее. Ну и рухнули мы вместе. Тут в комнату входит друг, видит эту милую картину и начинает орать на нас. Кое-как объяснились, подруга поняла, что нравится ему, и они начали встречаться. © LuciferFuason / Reddit
- Работала я в ресторане. Вечер, у нас полно народу, зал забит битком. К нам заглядывает пара и просит записать их в лист ожидания: свободных столиков нет. Было довольно шумно, и, когда я спросила мужчину, на чье имя будет бронь, он мягко ответил: «Папа». Странное имя, конечно, ну да ладно. Я накорябала «папа». Он взглянул на запись и аккуратно меня поправил: «Извините, Павел, а не папа». Думала, что провалюсь сквозь землю. © BigF****ingChungus / Reddit
- Я сижу читаю книгу. Муж меня спрашивает: «Что читаешь?» А я ответ: «Психология, Козлов. Про семейные отношения». Супруг на меня вытаращился и говорит: «Что-о?» © Unknown author / Bash
- Утром ехала на работу в метро. Вишу я в человеческих тисках и сплю. Чувствую очередную остановку, и тут кто-то хватает меня и тащит со словами: «Давай, надо выходить!» А я что? Надо так надо, выхожу. Двери закрываются, поезд уезжает, и тут парень, который меня вытащил, как гаркнет: «Ты кто?!» Я с перепугу все отрицаю: «Не знаю». Он продолжает: «А Лена где?!» Решила не менять тактику: «Не знаю». Стоим молчим, друг на друга пялимся. Подъезжает следующий поезд, я в него сажусь и скрываюсь в туннеле, как храбрый Зорро в лучах заката. © LampaTrampa / Pikabu
А какие истории в духе «я совсем не это имел в виду» есть у вас?
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