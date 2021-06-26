20+ историй о том, как маленькое недопонимание может привести к ошеломляющим результатам

Каждый день мы общаемся со множеством людей, близких и не очень. Казалось бы, это совершенно естественное для нас действие, все хитрости которого мы осваиваем еще в детстве. Но этот процесс не всегда проходит гладко. Причем причиной тому зачастую бывает простое недопонимание. Когда один человек слышит совсем не то, что подразумевает другой.