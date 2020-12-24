20+ иностранцев попробовали привычные для нас блюда и запомнили это на всю жизнь

Многие иностранцы с подозрением относятся к привычным для нас блюдам. Окрошка, борщ и холодец кажутся им странным и неожиданным сочетанием продуктов, которые они привыкли употреблять иначе. Такое впечатление сохраняется до того момента, как они пробуют первую ложку, — и вот тут-то мнение, как правило, резко меняется. И не всегда их реакцию можно предугадать.

Мы AdMe.ru знаем, как любопытно бывает знакомиться с чужой культурой, в том числе и в гастрономическом плане. Поэтому-то читать эти истории от пользователей и было так увлекательно. Надеемся, что вы уже пообедали, потому что в статье вы найдете немало описаний вкусных блюд.

«Домашние пирожки и суп. Рад, что научился готовить сам, потому что их довольно сложно найти»

Мой муж-немец не любит свеклу ни в каком виде, но с удовольствием ест борщ. Обожает оливье, пельмени, блины. Единственное, что ненавидит — окрошку.

Мы с ним были как-то в Москве в гостях у подруги. Лето, жара, она щедро налила нам окрошки. Мой благоверный мужественно похлебал, но стоило подруге выйти за дверь, жалобно попросил доесть за него «этот ужасный укропный суп». С тех пор, когда надо его попугать, грожусь приготовить на ужин укропный суп. Муж сразу как шелковый. Говорит, ничего ужаснее в своей жизни не ел. © Юлия Александрова / AdMe

Мы с ним были как-то в Москве в гостях у подруги. Лето, жара, она щедро налила нам окрошки. Мой благоверный мужественно похлебал, но стоило подруге выйти за дверь, жалобно попросил доесть за него «этот ужасный укропный суп». С тех пор, когда надо его попугать, грожусь приготовить на ужин укропный суп. Муж сразу как шелковый. Говорит, ничего ужаснее в своей жизни не ел. © Юлия Александрова / AdMe Мой молодой человек — поляк, и он ест все, что я ему даю. Особенно любит мои котлеты, я их называю «корм мужской для крупных пород». © Diana Seoeva / Facebook

Сало попробовать моего мужа мы так и не уговорили. Однажды папа привез мне литровую банку сала, закрученную — в соответствии с правилами перевозки продуктов. Я почти все съела, остался только маленький кусочек. Иду с работы, мечтаю, как сейчас приду домой и доем. Прихожу, смотрю в холодильник — сала нет! Оно лежало тут, на полочке, завернутое в бумагу... Что такое? Где мое сало?! Оказалось, что муж его выкинул. «Оно, — говорит, — испортилось, стало белое и скользкое». © XENIA_MESOT / livejournal

У меня в общаге первым соседом по блоку был взрослый китаец, 31 год тогда был ему. Так вот он, когда увидел у меня в руках вяленую рыбу, признался, что пытался пожарить ее. © deLynce / pikabu

«Первая попытка сделать котлету по-киевски»

Готовила окрошку в Испании. Нарезала все. Ну и квас домашний сделала. Мы его попивали, пока резали овощи. И после сказала: «А сейчас вы офигеете» — и залила квасом окрошку. Их глаза надо было видеть. А потом все признались, что да, офигели. Но ели с удовольствием. Также учила местных (в Испании) есть борщ вприкуску с чесноком. Впечатлились. Оливье, говорили мне тут, не любят, но когда готовлю я — не заметно, что не любят. © Tatiana Pavlichenko / Facebook

Мы как-то жили с подругой в Барселоне. Решили пригласить друзей на «русский ужин» — оливье с жареной картошечкой. И что вы думаете? Смели все за 5 минут. © Anna Artemeva / Facebook

Мой муж — португальский шеф-повар, и он обожает селедку под шубой и борщ. Даже на свой манер иногда добавляет в меню ресторанов. © Xenia Tsvirko Alves / Facebook

«Приготовил впервые солянку. Кусочек лайма там для украшения. Она и так вышла кислой из-за рассола, а лимона под рукой не было»

Когда моих друзей-англичан угостили холодцом, они его разогрели в микроволновке и сказали: «Классный супчик!» © Aija Daubure / Facebook

Мой итальянский зять, встречая меня в аэропорту, после первого поцелуя со знанием дела спрашивает: «Беш (бешбармак) сегодня будем делать?» © Yelena BUdanova / Facebook

Муж — американец, не ест красный борщ, а если и ест, то так: «Ты же старалась, съем не больше тарелки». Окрошка — это вообще гастрономический шок, жидкий салат. Мы лопаем, а он смотрит, вытаращив глаза. А холодец — это отдельная история. Всегда говорит: «Разогрей». © Tatiana Boguskie / Facebook

Про селедку с картошкой: мой бывший начальник (американец) сначала с ужасом смотрел, как я это ем. А потом стал говорить: «А, опять своего грязевого карпа ешь!» © Анастасия Степачева / Facebook

«Лучший борщ, который мы когда-либо готовили. Согревает потрясающе»

В Германии есть что-то похожее на оливье, но называется «картофельный салат». И холодец продается в магазине в завинченных баночках, но очень много желатина в него добавлено. А сало немцы очень уважают и любят. © Elena Serdiuk / Facebook

Я как-то приготовила зеленый борщ. А муж-итальянец добавил туда макароны... © Asya Emyzh / Facebook

Открывая баночку тушенки на глазах китайцев, я торжественно заявил, что сейчас мы будем пробовать мясо медведя. Окружающие местные жители поняли, что я шучу, далеко не сразу. Тушенку я приготовил с макаронами, и их восторгу не было предела. © AndrewPro / pikabu

Мне однажды довелось отдыхать в составе китайской туристической группы в Таиланде. В Паттайе есть отличный русский ресторан, куда я и пригласил своих компаньонов. На первое была выбрана солянка. Готовят ее в заведении действительно очень вкусно. Однако моих восторгов никто не разделил. Что такое сметана и зачем ее добавлять в суп, объяснить было также сложно. © AndrewPro / pikabu

«Шоколадная колбаса по рецепту мамы 1970 года. Лучший десерт в мире!»

Муж — китаец, из всей русской еды понравились только пельмени. А вот от икры отказался, сказав: «Рыбьи яйца есть не стану». © BaBaTai77 / pikabu

Моя подруга в начале своей супружеской жизни приготовила супчик: курочка, потрошки — все как полагается. И попался в этом супе ее мужу-американцу крошечный кусочек печени. В результате с ним, бравым офицером США, случилась натуральная истерика: он бегал по квартире, полоскал рот антисептиком и всячески выражал свое негодование. Причем звуков он особых издавать не мог, так как рот был занят антисептиком, но на подругу этот эпизод и без звука произвел неизгладимое впечатление. © XENIA_MESOT / livejournal

Кормил филиппинцев соленым салом. Они думали, что это какой-то сыр, и нахваливали. Потом сказал им, что это. Они оказались недовольны — мол, сырое есть нельзя. ©

Hainaku / pikabu

Hainaku / pikabu Живу в Германии, на работе во время обеденного перерыва угостил местного немца салатом оливье. Так вот, съел, значит, коллега салат подчистую и выдал мне: «Очень вкусно, но не хватает кусочков мандарина!» © AKkaz777 / pikabu