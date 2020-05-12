20+ историй о людях, которые умеют выражать свои чувства без дорогих подарков и пафосных слов

По графику отключили горячую воду. Неделю моюсь кое-как, в ванной холодно, в ванне тоже — забираюсь туда и судорожно, скорей-скорей, поливаю себя из ковшика. И тут приехал из командировки муж. Мылся холодной водой, говорил, что ему так самое оно, ввергал меня этим в ужас и мурашки по всему, озябшему без горячей воды телу. Вчера звоню ему с работы: «Погрей мне воды, я приду вечером, помоюсь». Он мне: «Ок, все будет, ставлю кастрюли». Прихожу — и что я вижу? Мне набрана ванна прекрасной теплой воды с пеной, чтобы полежать. И еще тазик с теплой водой, чтобы ополоснуться! Целую-обнимаю-благодарю. И понимаю, что мне самой даже в голову не приходило нагреть себе воды на целую ванну! За столько-то лет ежегодных отключений! Ох уж эти стереотипы про мытье в тазу! © payalo10 / Pikabu