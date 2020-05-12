20+ историй о людях, которые умеют выражать свои чувства без дорогих подарков и пафосных слов
В кино любовь всегда красивая: прогулки под луной, шикарные сюрпризы и романтичные свидания. Реальная жизнь не идет по запланированному сценарию, но от этого не становится хуже.
Мы в AdMe.ru считаем, что настоящая любовь не всегда проявляется так, как мы привыкли видеть в фильмах, и собрали истории, доказывающие это.
-
В фильме «Крепкий орешек» есть сцена, где девушка бежит и бросается в объятия парня, который выходит из самолета. Я много лет мечтал о том, чтобы кто-то так же бросился мне на руки. Это заняло 40 с лишним лет, и наконец у меня есть такая девушка. Она каждый раз бежит и прыгает ко мне на руки — неважно, как давно мы не виделись. © HeteroflexibleK / Reddit
-
Моя девушка, а сейчас жена, ехала 7 часов на общественном транспорте, чтобы удивить меня. Возвращаюсь я домой с полной 8-часовой смены, начавшейся в 6:00, наработавшийся, уставший. Хочу просто залипнуть в комп, но дверь в мою спальню заперта. Я подумал, что это мой младший брат хотел подшутить, но тут дверь открывается, там стоит она. Больше месяца мы не видели друг друга вживую. Женаты уже 5 лет. © Dargonite913 / Reddit
-
По графику отключили горячую воду. Неделю моюсь кое-как, в ванной холодно, в ванне тоже — забираюсь туда и судорожно, скорей-скорей, поливаю себя из ковшика. И тут приехал из командировки муж. Мылся холодной водой, говорил, что ему так самое оно, ввергал меня этим в ужас и мурашки по всему, озябшему без горячей воды телу. Вчера звоню ему с работы: «Погрей мне воды, я приду вечером, помоюсь». Он мне: «Ок, все будет, ставлю кастрюли». Прихожу — и что я вижу? Мне набрана ванна прекрасной теплой воды с пеной, чтобы полежать. И еще тазик с теплой водой, чтобы ополоснуться! Целую-обнимаю-благодарю. И понимаю, что мне самой даже в голову не приходило нагреть себе воды на целую ванну! За столько-то лет ежегодных отключений! Ох уж эти стереотипы про мытье в тазу! © payalo10 / Pikabu
- Был у меня молодой человек, который всегда прятал цветы и мягкие игрушки в багажник. Обычно просил меня что-нибудь из него достать, например отвертку или перчатки. Никогда не ожидала там что-то увидеть другое, но всегда была просто в восторге. Но один раз 14 февраля я спускаюсь из дома, он ковыряется под капотом и говорит: «Достань омывайку, если не сложно». Открываю багажник, а там огромный букет лилий. Таких масштабов я просто не ожидала увидеть... Скучаю по нему. © Подслушано / ideer
Когда любишь очень сильно, но противостоять желудку не смог
-
Бабушка рассказывала про свою работу. Она работала на комбинате, который производил чулки и колготки. Так вот, во время ремонта был один сварщик, который специально искрами прожигал те вещи, которые изготавливала бабушка. Других не трогал, а она их несла на проверку. Так познакомились мои бабушка и дедушка и вместе прожили 50+ лет, вырастили 2 дочерей, 3 внуков, 1 внучку и 2 правнучек. А дед-то романтик, ничего не скажешь. © Палата № 6 / VK
-
Муж, придя с работы, стал с порога просить постирать его носки. Я ответила, что постираю, но не сейчас. Он настоятельно стал требовать, чтобы я постирала его носки — они должны лежать постиранные уже к ужину. Дело дошло до скандала. В итоге он дал мне в руки носки и сказал: «Иди стирай уже!» Взяв в руки, я обнаружила в носке бархатную коробочку с бриллиантовыми сережками. Вот такой он романтик... Я извинилась перед ним за то, что он неудачно пошутил. © Подслушано / ideer
-
Я вчера поняла, что мой молодой человек очень мне доверяет, потому что я насыпала корм коту и излишки в ладони принесла ему, сказала шутя: «На, съешь». Он даже не спросил, что это, и, увлеченный игрой, съел... Мне потом стало стыдно, и я демонстративно тоже съела, так вот всей семьей и поужинали. © moza1ka / Twitter
-
Моя девушка заплатила за мое обучение морскому делу, чтобы я мог получить лицензию и высокооплачиваемую работу. Сейчас мы женаты, а я капитан. © Slymee_Remington / Reddit
«Сегодня мой день рождения, и муж несколько часов готовил это для меня»
-
Обычно парни пытались впечатлить меня ресторанами, подарками и прочими дорогими и в то же время абсолютно бесполезными безделушками. Но в сердце мне запал именно тот мужчина, который подарил мне на день рождения полное медицинское обследование. И практично, и приятно, и понимаешь, что человек заботится о будущем. О совместном будущем! © Палата № 6 / VK
-
У меня проблемы со здоровьем, частенько падаю в обмороки. В очередной раз, поехав на учебу, в автобусе потеряла сознание. Сразу, как пришла в себя, позвонила своему молодому человеку, и он сказал, что заберет меня. Приезжает, идет ко мне, а в руках бутылочка. Оказалось, нашатырь. Он подарил мне нашатырь. Сколько бы за всю жизнь мне ни дарили игрушек, цветов, украшений, ничто не сравнится с этой самой баночкой нашатыря. До сих пор аккуратно храню ее как лучшее доказательство любви и заботы. © Подслушано / ideer
-
Один мой парень установил мне на кухне новый кран, в каждой комнате поставил новые выключатели (такие, которыми можно регулировать свет), а еще поставил выдвижную корзину для мусора на кухне, купил дополнительные печные фильтры. Весь вечер мое сердце разрывалось на тысячи маленьких сердечек. © Neda Sterling / Quora
-
В ресторане, где работает мой парень, проходил конкурс красоты какой-то. Так этот дурачок украл грамоту и подписал ее для меня. Кажется, я нашла лучшего парня в мире. © sophikokh1 / Twitter
- — Вань, ты меня любишь? — спрашивает хорошенькая девушка лет 20 у своего парня, стоя рядом с витриной с шубами. Парень отводит взгляд, краснеет от неловкости и бубнит вполголоса в ответ:
— Лен, ну ты же знаешь... Люблю, но мы же с тобой договаривались... Как же так...
— Вооот, — перебивает его Лена, — считай, это проверка твоей любви. Если любишь, то выполнишь мою просьбу. И плевать, что ты обещал моей маме. Вот на фига мне эта шуба в кредит сдалась, если у тебя даже нормальной зимней обуви нет? Сначала купим тебе обувку, а шуба подождет... лет 10. У меня на нашу семью столько планов!
Смотрю на них и улыбаюсь: впереди у них еще куча испытаний, но первую проверку они точно прошли оба! © katyamti / Pikabu
- Мы встречались 3 месяца, когда я сломал ногу. Семья как раз уехала из города. Она отвезла меня в больницу на операцию, оплачивала лекарства, отвезла к себе домой и заботилась обо мне целый месяц. Помогала принять ванну, вставала посреди ночи, чтобы дать мне лекарство, готовила еду и старалась, чтобы я был счастлив. Прошло 4 года, собираемся пожениться следующим летом. Если это не романтика, то я не знаю, что это. © ringadingdinger / Reddit
«Муж сделал мне подставку Nintendo для ванны»
-
Живем с парнем на расстоянии 1 000 км, очень часто болтаем по скайпу. Каждый раз, когда ложусь спать, любимый поет мне песни до тех пор, пока я не усну. Все думаю, на сколько же его выдержки хватит. Чувствую себя маленькой девочкой, люблю его. © Подслушано / ideer
-
У меня с моим парнем не было в отношениях практически никакой романтики. Начали встречаться мы банально: он предложил — я согласилась. Единственное, что топит мое сердечко каждый раз, — это комплименты любимого: «У тебя самое красивое тело, моя пампушечка, я тебя обожаю!» Если бы знала, что мне когда-нибудь такое будет говорить мужчина, не поверила бы! Девушка, 105 кг. © Палата № 6 / VK
«Муж иногда дарит мне вот такой абонемент»
Это значит, что я могу поставить подпись, сказать «у меня лапки», отдать ему и целый день лежать на диване и ничего не делать.
- Не так давно встречаюсь с парнем, пригласила его первый раз на чай. Он, когда чай пил, задумчиво смотрел на новую пластиковую дверь, которую я недавно на кухне установила. Я еще подумала, что себе, наверное, тоже хочет поставить, поэтому смотрит. На следующее свидание мы договорились сходить в кино, а он приперся одетый как бомж, я в шоке была. Оказывается, он, когда пил чай, на откосы смотрел — ну, знаете, когда меняешь окна / двери, пена такая торчит. Я сначала мастера не могла найти, чтобы их заделал, а потом и привыкла к этой пене. А он увидел и решил их сделать, потому приехал в рабочей одежде и, как выяснилось позже, с инструментами и материалами нужными. 3 дня их делал. Вроде мало романтики в ремонте, но я такими влюбленными глазами на него смотрела, когда он со шпаклевкой возился.
А какие на первый взгляд не совсем романтичные поступки партнера значат для вас больше, чем цветы и конфеты?