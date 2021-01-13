20+ историй о том, что выбрать имя для ребенка так же сложно, как его родить

Жду ребенка, УЗИ показало девочку. Это будет первая внучка для моих родителей и свекров, поэтому они очень ждут ее рождения и придумывают имена. Мужу нравятся имена типа Анжелы или Снежаны, а свекровь настаивает на именах вроде Надежда, Нина, Людмила. Свекор помешан на том, чтоб назвать внучку в честь своей матери — Матрена. Мой отец любит имена из 70–80-х: Наташа, Ирина, Светлана, а мама пошла по совсем старинным именам типа Ярослава, Меланья. Мой брат настойчиво предлагает экзотическую дичь типа Изольда, Элизабетта, а лучшая подруга (будущая крестная) — двойное имя типа Элина-Марианна. При встречах все бурно обсуждают будущее имя чуть ли не до скандалов! Причем меня не спрашивают! А я слушаю весь этот бред и уже знаю, что назову дочку Машей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Мою одногруппницу зовут Екатерина-Дарья. Родители выбрали имя Дарья. Бабушка же хотела назвать внучку Катей. Бабуля была в бешенстве, что ее мнение не учли, пошла в паспортный стол и сделала поправку. При этом имя одногруппницы при крещении — Николетта. Но на 17-м году ее жизни бабуля начала назвать ее Настей! И если кто-то хочет найти ее в соцсетях, то она подписана как София. Вот это я понимаю — неопределенность в жизни. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Родился сын. Сидим мы, значит, с тещей, тестем и родственниками. Зашел разговор, какое имя ребенку выбрать. Мне хочется назвать его Русланом. Теща категорически против: есть у них в семье один Руслан, сын какой-то тетки, и он, мол, «ни рыба ни мясо». Какая связь между тем чуваком и моим сыном, я так и не понял. Теща с тестем предлагают имена вроде Вахит, Тагир, Искандер и т. п. (тесть — казах, теща — татарка, я тоже татарин). Тут теща предлагает консенсус: написать на бумажках имена, кинуть их в шапку и вытягивать. Я соглашаюсь, но с условием, что тянуть буду я — как отец. Достали лист А4, каждый оторвал себе кусок бумаги, и принялись за дело. Я отрываю себе кусок поменьше, чем у остальных, и пишу на нем: Руслан. Скомкали обрывки и бросили их в шапку. Наощупь без труда нахожу свою бумажку, достаю ее и протягиваю тестю, типа, читайте, что там выпало. «Руслан», — оглашает он. Теща не согласна с результатами референдума и требует перевыборов. Не вопрос! Скомкали мою бумажку и опять бросили в шапку. Потрясли, и я опять без труда нахожу ее среди прочих. Достаю, протягиваю тестю — он разворачивает, восклицает: «Ну это, наверное, судьба!» — и демонстрирует остальным. На том и порешили. © efremoff / Pikabu