20+ историй о том, что выбрать имя для ребенка так же сложно, как его родить
Одни родители, еще сами будучи детьми, уже заготовили имена для своих первенцев. Другие ждут появления малыша на свет, чтобы назвать младенца, уже взглянув на него. А есть и такие, которым пришлось потрудиться, чтобы найти компромисс друг с другом, а то и со всей родней.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории пользователей, которым выбор имени для ребенка дался непросто. А в бонусе вы узнаете о семьях, где такая проблема не стоит совсем.
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Имя дочери мы долго выбирали. Я перечитал кучу книг, составлял карты соответствия букв и чисел. Я хотел назвать ее Феоной, но потом вышел мультфильм... © ashushkin1 / Twitter
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С мамой в классе училась девочка Нина. Когда вручали диплом об окончании школы, вызвали Шишкину Железобетонину. Все были в недоумении. Вышла Нина с гордо поднятой головой. Оказалось, ее папа был строителем и только-только начал работать с новым материалом, в честь которого и была названа дочь. © Ольга Пушкина / Facebook
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Когда моя сестра ждала сына, все домочадцы, говоря о новом члене семьи, называли его Гаврюша. Малышу уже 2 года, вся родня его так и величает. В свидетельстве о рождении он Владислав. 8-летняя старшая сестра зовет его Сюся, а родная мама называет его просто «малыш».
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Когда моя мама училась в школе, у нее была подруга по переписке из Югославии. Спустя годы пришло время называть меня, и мама вспомнила красивое имя той девочки — Ясна. Так бы и записали в свидетельство о рождении, если бы не бабушка, настоявшая на имени, более понятному русскому уху, — Ксения. А мама зовет меня Ясей до сих пор.
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На днях выбирали имя будущему сыну подруги путем представления возможных прозвищ в школе. Не уверена, что нам уже можно доверять детей. © ekaterina1__ / Twitter
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Долго не могли с мужем выбрать имя, уехала рожать, не определившись. Родила, 2-е сутки мальчику, а имени все нет. Тут доктор в палату заходит, представилась: Аглая Константиновна. Думаю, будет Константин! Имя редкое, красивое, в песочнице точно один такой будет. Смотрю на мелкого: вылитый Костик. Выписали, приходит домой патронажная медсестра: «А кто это у нас такой хорошенький?» Отвечаю, жду комплименты, а она: «Да что ж за год такой — одни Кости на участке». © lumica / Pikabu
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Я вот тоже Константин. Меня в честь кота назвали, поэтому на самом деле я Котстантин, но такое не зарегистрируют. © djsantehnik / Pikabu
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Мы с женой держали в уме 2 имени: Дима и Виталя. Звонит жена: «Родила, решила назвать Никитой, не против?» — «Не против, с чего только вдруг Никита?» Оказалось, она читала про значения имен и на имени Никита у нее воды отошли. © SEM2705 / Pikabu
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В народе говорят: как корабль назовешь, так он и поплывет. Мои родные долго выбирали мне имя и решили назвать Золушкой. Мало того, что очень некомфортно быть единственной Золушкой среди Кать, Ань и Лен, так еще имя наложило определенный отпечаток на судьбу. Я, как героиня одноименной сказки, постоянно завалена кучей работы и домашними хлопотами. Жду, когда наконец появится Фея-крестная и отправит меня на бал к принцу! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Pikabu
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Мой прадед на радостях, что родилась 3-я дочка, наутро пошел записывать ребенка. C эйфории записал доченьку Надежда. А дома старшие дочки — Вера и Надежда. Ждали, естественно, Любовь. Что удивительно, дело было в небольшом городке, где все друг друга знают. Но паспортистку ничего не смутило! Так и прожили Вера, Надя и Надёжка. © Вера Перикова / Facebook
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Живу в Южной Корее. Здесь к выбору имен относятся очень серьезно. Имена очень тщательно составляют из китайских иероглифов по дате и времени рождения. Они должны сочетаться по инь- / янь-характеристикам, подходить к иероглифу фамилии и именам других родственников. Когда была беременная, мой обычно спокойный муж-кореец чуть ли не в истерике бился: подберем не те иероглифы — ребенку жизнь сломаем. Пока я отходила от кесарева, пошел в специальное заведение, заплатил $ 100 за правильную подборку. © Julia Baranovska / Facebook
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Когда я была на 6-м месяце, мы с мужем решили, что пора выбирать имя. 3 дня читали книжку с именами, подставляли к фамилии и отчеству, чтобы подходило. В итоге осталось 2 варианта: муж выбрал Платон, а я — Даниил. И, чтобы не нервничать и не ссориться, решили предоставить выбор судьбе — подбросили монетку. Подруга до сих пор удивляется: неужели я бы согласилась назвать сына Платоном? Я имя сыну придумала еще в 14 лет, так и назвали — Данилой. © Аноним / AdMe
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Меня назвали в честь дворовой кошки. Когда родители поженились, то договорились, что сыновей называет мама, а дочерей — папа. Я родилась, а папа — геолог в глухой дальневосточной тайге. Мама назвала Марией. Папа вернулся, расстроен и требует справедливости. Забирает мои документы, и я становлюсь гордым носителем имени Серафима. Тут мама не стерпела, увидев новое свидетельство о рождении: «Только через мой труп». Споры были жаркие, посуда из советского фарфора заканчивалась. Старший брат пошел за хлебом и столкнулся с дворовой разноглазой и блохастой мадам кошачьего семейства по кличке Даша. Вернувшись, заметил, что в процессе немирных родительских переговоров может пострадать его любимая кружка: «Да назовите вы ее Даша и дайте мне чаю попить!» ...Ну, собственно, прошу любить и жаловать. © Дарья Лопатина / AdMe
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Жду ребенка, УЗИ показало девочку. Это будет первая внучка для моих родителей и свекров, поэтому они очень ждут ее рождения и придумывают имена. Мужу нравятся имена типа Анжелы или Снежаны, а свекровь настаивает на именах вроде Надежда, Нина, Людмила. Свекор помешан на том, чтоб назвать внучку в честь своей матери — Матрена. Мой отец любит имена из 70–80-х: Наташа, Ирина, Светлана, а мама пошла по совсем старинным именам типа Ярослава, Меланья. Мой брат настойчиво предлагает экзотическую дичь типа Изольда, Элизабетта, а лучшая подруга (будущая крестная) — двойное имя типа Элина-Марианна. При встречах все бурно обсуждают будущее имя чуть ли не до скандалов! Причем меня не спрашивают! А я слушаю весь этот бред и уже знаю, что назову дочку Машей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
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Мою одногруппницу зовут Екатерина-Дарья. Родители выбрали имя Дарья. Бабушка же хотела назвать внучку Катей. Бабуля была в бешенстве, что ее мнение не учли, пошла в паспортный стол и сделала поправку. При этом имя одногруппницы при крещении — Николетта. Но на 17-м году ее жизни бабуля начала назвать ее Настей! И если кто-то хочет найти ее в соцсетях, то она подписана как София. Вот это я понимаю — неопределенность в жизни. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
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Родился сын. Сидим мы, значит, с тещей, тестем и родственниками. Зашел разговор, какое имя ребенку выбрать. Мне хочется назвать его Русланом. Теща категорически против: есть у них в семье один Руслан, сын какой-то тетки, и он, мол, «ни рыба ни мясо». Какая связь между тем чуваком и моим сыном, я так и не понял. Теща с тестем предлагают имена вроде Вахит, Тагир, Искандер и т. п. (тесть — казах, теща — татарка, я тоже татарин). Тут теща предлагает консенсус: написать на бумажках имена, кинуть их в шапку и вытягивать. Я соглашаюсь, но с условием, что тянуть буду я — как отец. Достали лист А4, каждый оторвал себе кусок бумаги, и принялись за дело. Я отрываю себе кусок поменьше, чем у остальных, и пишу на нем: Руслан. Скомкали обрывки и бросили их в шапку. Наощупь без труда нахожу свою бумажку, достаю ее и протягиваю тестю, типа, читайте, что там выпало. «Руслан», — оглашает он. Теща не согласна с результатами референдума и требует перевыборов. Не вопрос! Скомкали мою бумажку и опять бросили в шапку. Потрясли, и я опять без труда нахожу ее среди прочих. Достаю, протягиваю тестю — он разворачивает, восклицает: «Ну это, наверное, судьба!» — и демонстрирует остальным. На том и порешили. © efremoff / Pikabu
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Я дала своему мужу список из 50 имен, которые я выбрала для нашей дочери, и он отверг их все. Он хотел назвать ее Кристин — в честь его хорошей подруги в старшей школе. На 8-м месяце беременности мы все еще вели спор по поводу имени. Однажды ночью я не могла уснуть и смотрела захватывающий документальный фильм о пограничнике Ките Карсоне. В конце у пары родилась девочка, которую назвали Аделина. Я быстро напечатала формальный контракт, в котором говорилось, что мой муж Ларри Бабино согласился назвать нашу дочь Аделиной, и побежала в нашу спальню. Разбудила мужа и попросила его подписать бумагу. Думаю, он был просто счастлив, что война имен закончилась. © Amy Babineaux-Smith / Quora
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Мы с самого начала беременности делали списки имен, а потом объединили их в один. Нам нравилось объяснять друг другу свои аргументы за и против, рассказывать истории о наших ассоциациях с определенными именами (хороших и плохих) и искать в интернете этимологию, значения, ассоциации и т. д. Мы выписали имена от руки, чтобы посмотреть, как они выглядят на бумаге. Мы рассмотрели возможные сокращения, инициалы, рифмы. В итоге наша дочь — Леннон Беверли Смит. © Gareth P. Smith / Quora
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Жена считает меня сумасшедшим, но для меня самый важный фактор при выборе имени для ребенка — это доступность такого доменного имени. © amrammel / Twitter
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Гуляли по IKEA в поисках имени будущему ребенку. С радостью сообщаю, что мы выбрали Бурфьорд, он будет сильным и станет баскетболистом. © KLobstar / Twitter
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Мой отец хотел назвать моего брата Марлином, но мама не хотела, чтобы ее сына назвали в честь рыбы. Она приютила кота и назвала его Марлин, потому что никто не выберет ребенку имя питомца. © buttonbookworm / Reddit
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Мне родители рассказывали. Они не могли придумать мне имя, и такие: «Если ты хочешь, чтобы тебя звали Катя, перестань кричать». И как вы думаете, что случилось тогда, если меня зовут Катя? © MyShixofriniya / Twitter
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Мои родители слегка неординарны. Меня зовут Апхазира, моего старшего брата — Розенкранц, еще одного брата зовут... Тромб. И лишь младшего — младше меня на 10 лет — после долгого семейного совета назвали Михаилом. Мы с братьями отстояли нормальное имя для самого младшего в семье. Изначально его хотели назвать Усански. Маму зовут Таня, а папу — Рома. Они считали свои, как и все остальные нормальные имена, слишком скучными. Потому и называли нас — своих детей — очень оригинально. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
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Сестра хотела, чтобы меня назвали Алисой. Папа — Александрой. Мама — Роксоланой. Бабушка — Аней. Дед — Ксюшей. Победила сестра, которая в свои 7 лет убедительно утверждала, что ей нужна только Алиса, иначе уносите туда, где взяли этого ребенка. Назвали Алисой. Но дед уж больно упрямый, все 26 лет иначе как Ксюша меня не называет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
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Шел 1992 год, жена беременна близнецами, роды внезапно начались на пару месяцев раньше, мальчиков обоих переводят в реанимацию. Через 3–4 дня детей на выписку в общую палату, а имен у них нет, в той ситуации мы с женой даже не думали об именах! Санитарка выносит мне первого сына: «А как хоть звать ваших детей?» — «Нет у них имен, не придумали пока». — «А смотри: 13 декабря именины Андрея. Я вот ему зеленкой маленькую точку на лбу поставила, чтобы вы их не перепутали». — «Ну я не против, хорошее русское имя. А второго тогда как назвать?» — «А пусть будет Алексей — созвучные имена, тоже красиво звучит, правда?» — «Спасибо, я жене передам». Так санитарка дала имена нашим сыновьям, а я ее имя даже не спросил. © Niknikmd / Pikabu
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Когда выбирали имя сыну, было 2 варианта: супруги и мой, оба настаивали на своем. Я предложил жребий: на 2 листках написал имена, скатал в трубочки — и в шапку. Жена вытащила мой вариант, так и назвали. Лишь через 10–15 лет я признался, что на обеих бумажках я написал одно и то же имя. © alexevs77 / Twitter
Бонус
- Работали вместе с Александром Александровичем. Говорил, что его отца звали тоже Александр Александрович. У него 2 детей — сын и дочка. Назвал Александром и Александрой. Его сын работает сейчас со мной, и у него тоже есть сын — и тоже Александр. И вот на этой неделе он сообщил, что будет еще одно пополнение в семье. Будет дочка. Знаете, как назовет? Правильно, Александрой. На вопрос, почему Александра, ответил: «Так смешно же». Ну да, ну да. © ktoTOneJA / Pikabu
- Мой друг с детства мечтал о 3 сыновьях, даже имена выбрал: Саня, Женя и Валера. Вырос, женился на девушке, готовой ему этих сыновей родить. И вот растут у них Саня, Женя и Валера. Только это девочки! И друг души в них не чает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Профессора в институте зовут Ирина Михайловна. Один ее студент, Миша, назвал дочку Ира и пришел в институт, чтобы рассказать нашей преподавательнице, что теперь может на всю квартиру кричать: «Ирина Михайловна, а ну не балуйся! Ирина Михайловна, в угол! Ирина Михайловна, сегодня ты без сладкого!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
А знаете ли вы, как родители выбрали вам имя?