20+ историй о том, что ремонт — это маленькая жизнь. Нервная, дорогая и затяжная такая жизнь

Ремонт — это всегда испытание для семьи и соседей. Ради великой цели всем нужно временно терпеть неудобства в виде шума и пыли. Но больше всех достается новичкам в этом непростом деле. Байки о перестройке дома ходят по интернету и заставляют испытывать весь спектр эмоций — от сочувствия и осуждения до добродушного смеха.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, что ремонт гарантирует незабываемые впечатления и яркие воспоминания. Всем, кто с нами в этом солидарен, мы и посвящаем эту статью.

Затеяли ремонт. Муж и его товарищ делали стену, а я ушла на кухню, чтобы не мешать. Муж через каждые полчаса орал: «Где мой Шурик?» Меня зовут Саша, и я каждый раз кричала: «Да, милый». А когда они все доделали, друг сказал: «Клади шурик в ящик». И тут я поняла, что шурик — это шуруповерт. © Подслушано / VK

Меня зовут Саша, и я каждый раз кричала: «Да, милый». А когда они все доделали, друг сказал: «Клади шурик в ящик». И тут я поняла, что шурик — это шуруповерт. © Подслушано / VK Однажды пришла в гости соседка. Между прочим рассказала, что сделала дома ремонт, все хорошо, но вот одна сделанная ремонтниками розетка не работает и было бы просто чудесно, если бы я ее сходил посмотрел («Ты ж инженер»). Показали мне розетку. Главная жалоба — не получается ничего в нее воткнуть. Присматриваюсь, а в отверстиях... отверстий-то и нет... При вскрытии оказалось, что крышку розетки прикрутили с поворотом на 90 градусов. Видать, ремонтники поспешили... © Moonlight212 / Pikabu

Когда делали ремонт в квартире, решили заменить окна. Я хотела, чтобы окна открывались не внутрь, а наружу . Вроде бы кому какое дело? Оказалось, что очень многим есть дело. Почти все соседи высказались: всем не нравится. Одна соседка позвонила мне на работу, чтобы поделиться своим мнением. Коллеги, услышав вопли из мобильного, поинтересовались причиной истерики. Когда узнали, в чем дело, присоединились к дискуссии. Один из них выдал: «Допустим, у тебя окна открыты. А если диван сверху упадет?» © Подслушано / VK

. Вроде бы кому какое дело? Оказалось, что очень многим есть дело. Почти все соседи высказались: всем не нравится. Одна соседка позвонила мне на работу, чтобы поделиться своим мнением. Коллеги, услышав вопли из мобильного, поинтересовались причиной истерики. Когда узнали, в чем дело, присоединились к дискуссии. Один из них выдал: «Допустим, у тебя окна открыты. А если диван сверху упадет?» © Подслушано / VK Делали ремонт и нашли за гипсокартоном в стене старый гамбургер из Burger King. Самое страшное — он неплохо пах. © Courtbird / Reddit

В 6 утра весь дом проснулся от звука перфоратора: мой новый сосед сверху решил приступить к ремонту. А у меня ребенок, жена и 2 кота. Последние трое зашипели и вынудили идти на разборки. Сосед извинился и отложил работы. Фух, думаю, адекватный мужик... И тут он выдает фразу, перечеркнувшую первое впечатление: «Я думал, слышно не будет...» Что? Перфоратором в бетонную стену в 6 утра не слышно?! © IvasikEvil / Pikabu

«Дорогая, зачем покупать полотенцесушитель? Я сам его сделаю!»

Друг нанял человека, который согласился дешево сделать пристройку к дому. Пришел парень, залил фундамент и больше не появлялся. Проблема в том, что друг додумался заплатить за работу вперед . Прошло уже 12 лет, и до сих пор у него на заднем дворе та же картина: он пока не смог накопить денег на новый ремонт. © Joeroloff / Reddit

. Прошло уже 12 лет, и до сих пор у него на заднем дворе та же картина: он пока не смог накопить денег на новый ремонт. © Joeroloff / Reddit Отправили бабушку в санаторий. Пока ее не было, решили сделать ремонт и выкинуть ненужный хлам. День икс — приготовили ужин, ждем бабушку. Но вместо радостных воплей мы услышали: «Где, черт возьми, мой диван?!» Ночь, помойка, вся семья копается в старом диване. Оказывается, бабушка прятала там золото. Операция прошла успешно. Правда, пришлось разбудить и согнать с дивана бездомного, который успел на нем сладко задремать. © Палата № 6 / VK

Как-то мне делали ремонт. Как неопытный заказчик, я разрешил ремонтникам жить на объекте, типа так быстрее успеют. Я и не догадывался, что предоставление жилья принято учитывать в оплате. В итоге ремонт затянулся, так как параллельно они делали еще пару ремонтов , используя мою хату как бесплатный «аэродром», пока я ютился по гостям. © Подслушано / VK

, используя мою хату как бесплатный «аэродром», пока я ютился по гостям. © Подслушано / VK Делали ремонт в спальне. Своими силами. Муж с отцом заливали пол, выравнивали. 3 часа работы, час на отмывание квартиры. На пол не дышать, пока не высохнет. Окна не открывать. Но мы забыли о нем... о нашем хорьке. Весь день он спал, а ночью решил пройтись по квартире. © Подслушано / VK

Заплатил парню почти $ 10 тыс. за кухонный гарнитур. А он украл эти деньги и все время водил меня за нос: говорил, что заказал кухню, принес даже поддельные документы. Через несколько месяцев, когда должны были монтировать кухню, он признался, что даже не заказал ее. Но пообещал, что сделает это. Затем пропал еще на несколько недель. Я позвонил производителю и узнал, что аванс не внесен. После того как я сам заплатил производителю за часть гарнитура, дело сдвинулось с мертвой точки. Но 4 года спустя моя кухня все еще не закончена. © Demas513 / Reddit

Но пообещал, что сделает это. Затем пропал еще на несколько недель. Я позвонил производителю и узнал, что аванс не внесен. После того как я сам заплатил производителю за часть гарнитура, дело сдвинулось с мертвой точки. Но 4 года спустя моя кухня все еще не закончена. © Demas513 / Reddit Тем временем я: «Женя, это твой первый самостоятельный ремонт, твоя квартира, твои решения. Если хочешь, я могу высказывать свое мнение как человек, который делал ремонт по своему вкусу, но последнее слово все равно за тобой».

Тоже я:

Вызвал сантехника, чтобы он поработал, пока меня нет дома. А когда вернулся, мастера уже не было. Но я обнаружил огромную трещину на полу в ванной комнате и царапины по всей ванне. Вокруг валялся мусор. Я много раз пытался дозвониться в компанию, где заказал ремонт, чтобы сообщить о случившемся, но никто не отвечал. Я по-прежнему не понимаю, что произошло в тот день, но с тех пор всегда нахожусь дома, когда в нем посторонние. © Owlette23 / Reddit

«Новая квартира моей подруги на следующий день после въезда».

Ко мне пришел «муж на час» — повесить карниз для штор. Нашла его по объявлению на сайте. Угощался чаем и булочками, деньги ему тоже понравились. Повесил ровно. Полюбовалась, сказала спасибо, проводила. А потом смотрю, он с первого раза не попал дрелью, в стене левее карниза осталась дырка, он ее не заделал никак. Я в отзыве молча фото этой дырки повесила. Он звонил, возмущался: мол, у вас квартирка-то страшненькая, ни ремонта нормального, ничего, а вы мне так репутацию подмочили. Уберите отзыв! Ну я взяла и не убрала.

он ее не заделал никак. Я в отзыве молча фото этой дырки повесила. Он звонил, возмущался: мол, у вас квартирка-то страшненькая, ни ремонта нормального, ничего, а вы мне так репутацию подмочили. Уберите отзыв! Ну я взяла и не убрала. Дом во владении двух хозяев. Второй хозяин делал ремонт. В один день я вышла в сад, а сада просто нет. Его спилили под корень. Вроде мешал им шкафы или какую-то еще фигню выносить на помойку. Я так и не поняла причину. Меня, как второго хозяина, ни о чем не спрашивали. Я вызвала полицию. Они ничем помочь не смогли. Все, что я сажала, все, что сажали мой дед и прадед, — все к чертям.

«Только что переехал в свою новую квартиру и увидел это».

Мы с женой взяли квартиру в ипотеку. Ремонт решили делать своими силами. Начали с кухни. Долго спорили о цвете стен, остановились все-таки на синем. В магазине купили две банки нужной краски. Вернулись домой и решили, чтобы дело быстрее двигалось, красить вдвоем. Я взялся за одну стену, она — за стену напротив. В процессе окрашивания обернулись, и наши испуганные глаза надо было видеть! Стены оказались разного цвета: одна — салатового, другая — синего. Как так получилось и кто что напутал при покупке краски, выяснять не стали. Просто одну из стен решили оставить синего цвета. Получилось очень круто.

одна — салатового, другая — синего. Как так получилось и кто что напутал при покупке краски, выяснять не стали. Просто одну из стен решили оставить синего цвета. Получилось очень круто. Знакомый нанял бригаду делать ремонт в своей новой квартире. Купил материалы, выплатил аванс и уехал в командировку. Когда вернулся через 3 недели, увидел, что материалов нет, ремонт почти не выполнен, а в одной из комнат на диване мирно спит бригадир. Хозяин потребовал ответа и вывел этого горе-строителя из квартиры. Когда он спустился на улицу, громко ругаясь с этим мошенником, из подъезда вышел сосед и схватил этого бригадира за рукав с криком. Оказывается, год назад этот ремонтничек обманул соседа, взяв предоплату и деньги на ремонт, и просто скрылся. Хозяин с соседом по суду в итоге все взыскали с этого недотепы. Но вопрос, почему он так поступал, остался открытым, так как никаких вредных привычек, на которые можно было спускать деньги, за ним замечено не было вообще. В оправдание он говорил, что просто набрал заказов и не справлялся.

«Покрасим в тот же цвет, что и пол, — разницы не увидят».

Мне делала ремонт фирма-посредник, которая нанимала специалистов. Поэтому в разных комнатах ремонт делали разные люди. В одной комнате первый мастер перед тем, как штукатурить, дрелью поцарапал все стены, а второй так делать не стал. В результате во второй комнате примерно через 3 месяца вся штукатурка отвалилась . А уже сделан натяжной потолок и вся мебель прикреплена к стенам. Вишенкой на торте стало то, что практически сразу после моего ремонта директора фирмы посадили за мошенничество в строительстве и мне даже некому было предъявить претензию и не с кого было требовать отремонтировать комнату повторно.

. А уже сделан натяжной потолок и вся мебель прикреплена к стенам. Вишенкой на торте стало то, что практически сразу после моего ремонта директора фирмы посадили за мошенничество в строительстве и мне даже некому было предъявить претензию и не с кого было требовать отремонтировать комнату повторно. Дом, в котором я жил в детстве, построили предыдущие хозяева. И очевидно, что они подошли к делу халатно. Когда отец стал сам ремонтировать дом, то обнаружил, что в ванной вместо розеток были встроены удлинители в стены. © Sporkicide / Reddit

«Купил дом в прошлом году и обнаружил, что этот светильник не работает. Наконец снял, чтобы посмотреть проводку».

Я наняла знакомого, чтобы он убрал старый ковролин и положил ламинат в 3 комнатах, коридоре и гостиной. Он сказал, что без проблем, работы тут на 2 дня. Я заплатила ему 40 % вперед. В понедельник позвонила его жена и сказала, что у них семейные проблемы. Во вторник его напарник заболел. В среду они наконец пришли на работу в 17:00. Попросили нас с годовалым ребенком уйти на 2 часа. За это время они убрали ковролин в одной комнате, и все. В четверг положили немного ламината и сказали, что напольное покрытие, которое я выбрала, отстойное и с ним слишком сложно работать. На следующее утро я получила СМС от мастера, что у него грипп и он не может прийти. Я наняла другого человека, и он сказал, что те ребята понятия не имели, что творили. Пришлось выбросить весь ламинат. Это была самая дорогая ошибка, которую мы когда-либо совершали. © Skr000 / Reddit

и с ним слишком сложно работать. На следующее утро я получила СМС от мастера, что у него грипп и он не может прийти. Я наняла другого человека, и он сказал, что те ребята понятия не имели, что творили. Пришлось выбросить весь ламинат. Это была самая дорогая ошибка, которую мы когда-либо совершали. © Skr000 / Reddit Я работал и одновременно не спеша делал ремонт, пока жена с детьми гостили у тещи в другом городе. Однажды решил после ночной смены поклеить в ванной плитку. Утром следующего дня обнаружил, что горизонтальный бордюр для плитки уложен спиралью, то есть на одной стене он на одном уровне, а на следующих стенах — на другом. В итоге на первую стену бордюр возвращается на одну плитку выше.

«По крайней мере, я могу вымыть кончики пальцев».

У друга шел дома ремонт и решили поставить зеркальную дверь в туалет. Знаете, стекла такие: с одной стороны зеркало и не видно, что внутри происходит, а с другой стороны все видно? Приходим смотреть ремонт и видим его деда, сидящего в туалете . Не той стороной установили. © Подслушано / VK

. Не той стороной установили. © Подслушано / VK Были это бедные 2000-е. Денег было мало, но мы с мужем ухитрились сделать ремонт. Правда, никак не могли найти люстру в комнату дочке. А тут мой брат собрался в Китай. Ну я и дала ему последние «ремонтные» деньги на люстру-вентилятор. Он приехал и со словами «Такой люстры не было, и я на эти деньги вот что взял» протягивает мне кепку с пропеллером... Ну дочке понравилось, правда, она так и не поняла, почему мы ее кепку люстрой величали... © Палата № 6 / VK