20+ историй о том, что бывает, когда детям не дают быть детьми, а пытаются вырастить из них гениев

Воспитание и развитие детей — тема, которая во все времена порождала горячие споры. И как бы ни различались взгляды родителей, в итоге все хотят, чтобы их ребенок был образованным, успешным, самостоятельным человеком, а лучше — гениальным. В погоне за желанными качествами одни мамы и папы с пеленок записывают малыша в тысячу и один кружок, другие работают над собой, чтобы показать пример, третьи надеются, что природа сама разберется.