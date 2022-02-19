20+ историй о том, что бывает, когда детям не дают быть детьми, а пытаются вырастить из них гениев
Воспитание и развитие детей — тема, которая во все времена порождала горячие споры. И как бы ни различались взгляды родителей, в итоге все хотят, чтобы их ребенок был образованным, успешным, самостоятельным человеком, а лучше — гениальным. В погоне за желанными качествами одни мамы и папы с пеленок записывают малыша в тысячу и один кружок, другие работают над собой, чтобы показать пример, третьи надеются, что природа сама разберется.
AdMe.ru отыскал пользователей сети, которые поделились своим опытом и мнением по поводу повального увлечения ранним развитием детей. А в конце мы добавили бонус: историю от мамы, у которой ребенок — настоящий гений.
- У меня дите не успело родиться, а уже часть подружек с карапузами стали хвастаться, насколько их дети лучше — уже в 2 месяца садятся, в 5 цитируют Бродского на английском, а в год в школу идут. Я сначала расстраивалась, а потом плюнула на это — мой ребенок все делает вовремя. Когда положено пополз, пошел, начал говорить... И вообще он спокойный, здоровый, не плачет, хорошо спит и ест, обаятельный, общительный и проч. Игрушек много, на море возим. Ну нормально же все. И я успокоилась. © VicZhou / Pikabu
- У меня две дочери 6 и 2 года. Со старшей я усиленно занималась, много развивающих игрушек покупала. Она в 2 года по буквам читала, несколько стишков знала, сложные пазлы составляла. С младшей я так не панькаюсь. В 2 года не знает ни одной буквы. Потому что я поняла, что всему свое время. Зачем ей сейчас эти буквы? Ей бы палочку, пластмассовое ведерочко да лужицу. Вот тебе и Монтессори. И лишь бы мама почаще обнимала. © Snizhanivna / Pikabu
- У брата был одноклассник: золотой медалист, победитель олимпиад, чемпион по шахматам. В нашем городке настоящая звезда. Поступил он в крутой универ, но вдруг обнаружил, что там таких звезд — чуть ли не каждый второй. И ему реально снесло крышу. Из универа вылетел и попал на работу охранником в торговом центре. Общаться с ним тяжело, потому что звездная болезнь никуда не делась, любой разговор минут через 15 скатывается в «гениев, вроде меня, система зажимает, а вы все посредственности, но устроились лучше». Ужасно грустно смотреть, как стареющий мужик на полном серьезе хвастается школьными пятерками. © Подслушано / VK
- Работаю в детском саду. Есть у нас мальчик, который умеет играть только с развивающими игрушками по Монтессори. Где требуется воображение и логика — тормозит. Как дрессированная обезьянка. Плюсы: знает расположение и названия планет. Минусы: не умеет себя обслуживать и всех вокруг считает тупыми, потому что не знают хотя бы 5 пород собак. Другую девочку родители учат английскому с пеленок, ребенок смотрит огромное количество зарубежных мультиков. В результате в 3 года ребенок не говорит полноценно. Когда ей показывают картинки, она может на нескольких языках назвать цвет, предмет, а выразить свои желания, мысли не может. Максимум: кака, мама, каша, да, нет. Вот и думаю: зачем ребенку читать Бродского, если он не умеет подтираться? © KempUFOnok / Pikabu
- Дайте детям быть детьми. Научатся они и есть аккуратно, и в туалете справляться. Если с детьми занимаются, то не может быть такого, что они не научатся связно выражать свои мысли. И не дрессировка ли — когда для родителей в приоритете скорее получить автономного ребенка, с которым минимум хлопот? Который ходит в туалет в детском саду в помещении без двери, спит по команде, по маме не плачет, ест любую еду, если сказали, и дружит со всеми? © AnnaVolkM / Pikabu
- Как-то гостила у родственников, там двоюродная сестра хвасталась своим сыном, который в 3 года по указу мамы малознакомым дядям и тетям читал «Бородино» наизусть. Все очень восхищались, двоюродная сестра жутко гордилась, а мне почему-то было очень жаль этого ребенка. © Vol.mua / Pikabu
- Жена лишилась одной из подруг, потому что там все дети развиваются по Монтессори, а наша — абы как. И когда ей мягко намекнули не лезть в наш огород со своими советами по воспитанию детей, то все общение как обрубило. Так, раз в год позвонит. И кого из нас воспитывать надо? © handur / Pikabu
- В школе мое мышление отличалось от общепринятого. Проходила психологические тесты, и выяснилось, что у меня «нестандартное мышление». И я такая: «Вау, да, наверно, я творческая личность или вообще гений, скоро все обо мне узнают!» Спустя 15 лет я поняла, что я просто со странностями, а творчества во мне вообще минимум. © Подслушано / Ideer
- В семье мужа считалось, что он и его сестра — обычные середнячки, а вот их старший брат — гений и звезда. В итоге они действительно выросли в обычных средних людей, а вот «гений» свою жизнь мается. 4 или 5 брошенных на первом курсе вузов. Постоянной работы со стабильной зарплатой никогда не было — он же звезда и не будет, как обычные люди, каждый день ходить к определенному времени! Перебивается какими-то халтурами, живет в коммуналке, стихи пишет и тусуется с такими же непризнанными гениями, но напечатать к 40 годам удалось только один сборничек за собственные деньги. Больше всего меня в этой ситуации ужасают свекры, которые все это видят, но продолжают убеждать его в том, что просто он слишком гениален для этого бренного мира. Недавно они сказали моему сыну, что он очень умный, и мне страшно. © Подслушано / VK
- В детстве, лет 5 мне было, у меня была книга-энциклопедия, и каждый вечер перед сном мама мне читала главу, после которой были вопросы по прочитанному. В итоге я просекла фишку с ответами в конце книжки и всегда отвечала правильно. Мама думала, что ее ребенок гением растет, а это всего лишь сообразительность. © Подслушано / VK
- Моей маме казалось, что ее сын должен быть гением. А я без особых талантов. И когда я устроился на обычную работу, у нас с ней появилась пассивно-агрессивная традиция. Она скидывает мне статью о каком-нибудь подростке-миллионере с подписью: «А ты что?» В ответ я почти всегда нахожу инфу о том, что родители этого подростка тоже миллионеры, и скидываю ей с подписью: «А ты что?» Хватало на несколько месяцев, потом все начиналось заново. В остальном отношения у нас хорошие. © Палата № 6 / VK
- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был умным, продуктивным, творческим и любознательным, то вы сами должны быть умными, продуктивными, творческими и любознательными. Обучение — это лишь повторение. © elmokazoo / Reddit
- Самое ужасное в работе учителя — амбициозные, но глуповатые родители. Вот приводят ко мне на репетиторство детей, я их обучаю языку с нуля. Идут с нормальной для их возраста скоростью. И вдруг приходит ко мне родитель и спрашивает, почему их маленький гений еще не начал свободно изъясняться на языке, ведь уже 2 месяца прошло! © Подслушано / Ideer
- В детстве мои родители помогали мне с домашним заданием, но никогда не давали мне ответ, а всегда подталкивали меня до тех пор, пока я сам не додумывался. Учите своего ребенка с самого раннего возраста исследовать и познавать, а не кормите его информацией. © trennty_09 / Reddit
- Когда я в детстве не могла решить задачу по физике, то обращалась за помощью к папе. Он всегда, прочитав задачу и сделал умный вид, говорил мне: прочитай условие еще раз. И так я читала условие раз по 15, пока до меня самой не доходило, как решать задачу. Тогда я еще не понимала, что папа сам просто-напросто не знал, как ее решить. Гений педагогики. © Подслушано / VK
- Мы живем в эпоху, когда информации очень много и легко спутать заученные знания с гениальностью. Я знаю трехлетнего ребенка, который может рассказать все о птицах. Если вы услышите, как он говорит о пернатых, вы точно подумаете, что он какой-то гений, потому что он явно знает о птицах больше, чем вы. Но правда в том, что он не гений. Он просто очень, очень любит птиц. Я бы посоветовал родителям забыть о потенциальной гениальности их детей и просто наслаждаться их детскими годами. Они больше никогда не повторятся. © David Stewart / Quora
- Когда в детстве меня не с кем было оставить, меня отправляли к старшей сестре в школу. Один раз от скуки я попросила книгу у сестры. Она дала мне учебник математики. Я начала решать задачи, приговаривая: «Легкотня, тут все просто!» Одноклассники подумали, что я маленький гений. А потом посмотрели в учебник — вместо ответов на задачи я там лошадей рисовала. © Подслушано / VK
«Омар Хайям, Фридрих Ницше, Лев Толстой... Наконец-то дети смогут читать нормальные книги...»
- Когда родила первого сына, я училась, работала, и ребенком занималась бабушка. Чтобы компенсировать это, я осыпала его игрушками. А с его отцом мы развелись. Сейчас сыну 16 лет, он отстает в учебе и эмоционально закрыт. Со вторым ребенком я была 2 года в декрете и проводила все свое время с ним — общалась, играла, пела, читала, разговаривала. К 3 годам он попробовал массу крутых вещей — видел настоящих кур, Эйфелеву башню, ездил на лошадях, поездах, лодках, самолетах. Сейчас моему младшему 5 лет, и он бегло читает, занимается йогой, медитирует, учит японский. Он очень любопытен и постоянно учится. Подводя итог, скажу, что ребенок получит наибольшую пользу, постоянно видя родителей рядом. Ни школа, ни телешоу, ни модные игрушки не сделают его гением. © Elena Ledoux / Quora
- Пришли к нам как-то друзья с 8-летним ребенком. Сидим на кухне, дети играют в комнате. Друзья без остановки рассказывают о сверхумственных способностях и методиках развития. Тут заходит маленький гений и спрашивает, где туалет. Через пару минут он возвращается в мокрых штанах и орет: «Туалет не хотел открываться!» Далее на кухне воцарилась тишина. Объясню фишку — у нас есть кошка, которая то и дело норовит помыться в унитазе, странность у нее такая. Поэтому я установил «доводчик крышки унитаза», и для того, чтобы сходить в туалет, необходимо либо придерживать крышку унитаза, либо поднять ее вместе со стульчаком. Узнав об этом, мать юного гения стала кричать на нас с женой, на что получила ответ: «Так у тебя же юный гений, думал, он разберется, как ходить в туалет». После этого она в гневе собралась и уехала. © Kotomoran / Pikabu
- Дети гениальны по своей природе. Взрослые делают их глупыми, когда они вырастают. Лучший способ сохранить их гениальность — это просто отвечать на их вопросы и создавать хорошую семейную атмосферу. © Saleh Al Harthi / Quora
- Мой начальник, чрезвычайно мудрый и начитанный, говорит, что его самая яркое воспоминание о матери состоит в том, что она всегда держала в руках книгу. Она страстно стремилась к знаниям, и это оставило глубокий след в сознании ее сына. © Joe Smith / Quora
- Мой ребенок продемонстрировал высокий интеллект еще в утробе. Я беременная ночью вдруг почувствовала, как дочь с силой ткнула мне ногой в ребро. Было ужасно больно, и я дважды стукнула в это место в надежде, что она подвинет ногу. И тут я чувствую, как она изнутри тоже дважды стукнула ногой. Я в полном изумлении подождала еще чуть-чуть и снова дважды постучала по животу. И получила двойной удар с той стороны. Я не могла поверить, что так можно играть со своим еще нерожденным ребенком. Пока я не родила, мы с дочерью играли в игру «двойное касание» каждый день. Девочке сейчас 9 лет, она участвует в программе для одаренных в своей школе, и у нее IQ более 140. © Meghan Sullivan-Timcke / Quora
- Я знаю только один способ — быть примером. Члены семьи — это первый набор кумиров для ребенка. Они неизменно подражают сначала привычкам, а потом мыслям родителей. В первые годы ребенок находится дома 24 часа в сутки и сканирует поведение близких. Теоретически 50 % личности заложено генетически, остальное приобретается через среду. Таким образом, удачный брак — первое, что важно, а затем нужно обеспечить подходящую обстановку в доме. Нельзя перекладывать ответственность за воспитание на систему образования. © Vishwas Londhe / Quora
Бонус: Что происходит, когда ребенок действительно сильно развит
- Мой ребенок гений. Тесты у психолога подтвердили, что его IQ 139 при норме у детей его возраста 80–100. Он изучает медицину, рисует картины, пишет стихи, читает научные лекции по физике перед сном, его кумир — да Винчи. Многие думают, это удача. А вот и нет. Это ребенок, который живет в своем мире и видит его таким, каким не видим его мы. Его нужно заново обучать, как жить в обществе, для него нет авторитетов. © Подслушано / Ideer
Как вы считаете, высокий интеллект и сообразительность человека — это результат трудов родителей или лотерея от природы?