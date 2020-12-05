20+ историй о свекровях, которые проверяют свою невестку на прочность каждый божий день
Говорят, родителей не выбирают. Это же утверждение можно отнести не только к своей семье, но и к семье второй половинки: свекровь нам тоже выбирать не приходится. Кому-то везет, а кому-то не очень. Например, героини нашей подборки не совсем довольны своими вторыми мамами.
Эта подборка историй от AdMe.ru посвящена свекровям, которые каждый день проверяют своих невесток на прочность. Так что если данная тема вам близка, то знайте: вы не одиноки. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что свекровь все-таки может быть хорошей.
- Однажды свекровь сказала мне, чтобы муж надевал майку, ибо без майки у него постоянно простужается живот. Мужу на тот момент было 30 лет. © Aijan / AdMe
- Моя свекровь выходит замуж через 3 недели. Чтобы вы понимали, эта женщина экономит на всем. Например, она готовит еду из продуктов c истекшим сроком годности, в рестораны ходит только по купонам. А как-то раз на Рождество она подарила моему мужу набор просроченных соусов для барбекю, а мне — бесплатный подарок, который идет в наборе косметики. Итак, она выходит замуж, тема свадьбы — «загородное барбекю», локация — дом ее жениха. Стульев на всех не хватало, поэтому она предложила принести гостям садовую мебель из дома. Также она хотела, чтобы мой муж, зять, невестка и я готовили для 65 человек. Мы пытались объяснить, что у нас нет возможности готовить для такого количества людей хотя бы потому, что сделать это на обычной домашней кухне довольно проблематично. Тогда она посоветовала нам приготовить все заранее и заморозить до дня свадьбы, а затем разогреть. Потом мы отметили, что у нас не хватает тарелок, чашек, сервировочных приборов и т. д. А она начала размещать объявления в Facebook и спрашивать, есть ли у людей подходящая под ее свадьбу посуда. Конечно, никто особо не ответил. Официанты и обслуживающий персонал на торжестве тоже, по ее мнению, были не нужны: она ожидала, что мы приготовим еду и подадим ее гостям свадьбы. Затем выяснилось, что моя свекровь хочет, чтобы мы убрали их задний двор сразу после вечеринки, потому что им нужно рано ложиться спать перед свадебным путешествием. Что касается музыки, она сказала: «Разве никто не сможет просто настроить свой ноутбук с колонками?» А вместо свадебных приглашений она создала открытку через мессенджер Facebook и сделала групповую рассылку всем гостям. © thisismyusername51 / Reddit
- Работаю логопедом, веду частную практику. Всякий раз, когда собираюсь на занятия (это часов 15–16, после основной работы), чищу зубы: с утренней чистки прошло много времени, хочется быть опрятной. Так вот, приехала свекровь и заметила это. Когда муж с работы пришел, она такой скандал закатила! Что я шляюсь неизвестно где и непонятно с кем, прикрываясь работой. А все потому, что «нормальные женщины посреди дня просто так зубы не чистят». © «Подслушано» / Ideer
- Свекровь подарила мне красивую ручку с выгравированным именем «Ксения». Только вот меня зовут Катя. © «Подслушано» / Ideer
- Со своим первым мужем я познакомилась в 17. Встречались около года, поженились, после свадьбы переехали к его родителям. Я сразу начала замечать, что свекровь ревнует мужа ко мне. Когда я варила ему суп, она шла в летнюю кухню и варила борщ, когда я жарила ему блины, она начинала печь пирог. Я заметила, что у меня в шкафу одежда лежит не так, как я ее сложила. А потом я узнала, что она постоянно подслушивала, подглядывала и без стеснения говорила, что имеет право делать все в своем доме. В итоге мы с мужем переехали в отдельную квартиру, но он там не смог жить без мамы. Она постоянно звонила, плакала, а после работы муж бежал туда. Однажды он не пришел. И на второй день тоже. А на третий приехал за вещами. Мы расстались, я была на 7-м месяце беременности. На нервах я родила на месяц раньше, а он так и не пришел, потому что его мать сказала, что это не его ребенок, и он поверил. Сейчас дочке 20 лет, у меня второй муж, все у нас хорошо. А первый муженек так и не женился, так с мамой вдвоем и живет. © «Подслушано» / Ideer
- Меня бесит, что свекровь пытается всучить мне свои столетние вещи, которые мало того что выглядят ужасно, так еще она меня пытается убедить, что на мне они смотрятся шикарно, словами: «Здорово, правда? Тебе так идет!» © «Подслушано» / Ideer
- Неделю на кухне тухнет капуста. Не выдержала — выбросила. Теперь свекровь на меня обижается, что я выбросила хороший продукт. И плевать, что капуста сгнила уже до жидкого состояния и плохо пахла. © «Подслушано» / Ideer
- Долго с мужем не могли завести детей. Свекровь, по секрету от мужа, посоветовала «погулять». Мы с ним только посмеялись (я, конечно же, ему рассказала). Наконец долгожданное событие произошло, малыш родился, но нам стало не до смеха. Свекровь изводила мужа разговорами о том, что ребенок не его, совсем не похож, советовала уйти из семьи. К внуку близко не подходила. Общение прекратили (по инициативе мужа), начала сплетничать среди общих знакомых. Ирония в том, что сын «в их породу»: копия отец и очень похож на свекровь. Но она об этом, видимо, так и не узнает © Region89 / Pikabu
- Живем с мужем вдвоем. Приходя с работы раньше супруга, стала замечать, что вещи не совсем на своих местах лежат, продукты исчезают, запах иногда в туалете, будто кто-то им воспользовался. Секрет раскрылся, когда я по болезни ушла с работы раньше. Прихожу домой, а там моя свекровь. Она сделала тайно копию ключей и в наше отсутствие в буквальном смысле шарилась в грязном белье, ящиках, холодильнике. Я, конечно, много баек о свекровях наслушалась, но моя переплюнула многих. © «Подслушано» / Ideer
- Когда мы поженились, я никак не могла привыкнуть, что моя свекровь звонила нам по вечерам и проверяла, чтобы мы после 9 были дома и не дай бог ее сын не бродил бы по улице в этот момент (бандиты же кругом). Притом что ему на тот момент 35 стукнуло. Ну мы гуляли до 9, приходили домой, муж отзванивался маме, она ложилась спать, а мы спокойно дальше шли гулять. © Ольга Сердюк / Facebook
- «Ой, какая юбочка! У меня такая в молодости была, сказала бы, я б тебе отдала!» «Что говоришь? Творог не любишь? И никогда не любила? Ох и привередливая ж ты, вот мои дети все едят. А я опять забыла и блинчиков с творогом наготовила. Ну ничего, сыночек скушает, а ты себе что-то сама приготовишь». «Я вот тут сыночку курточку купила. Ну и что, что месяц назад две уже покупала. Нормально, пусть носит». Просто по простоте душевной, просто добра желает. Тоже такая же «невмешашка» в чужие отношения. © breezetoll / Pikabu
- У мужа вся семья с причудами. У них принято считать, что это своего рода изюминка, и культивировать все это. Свекровь покупает только те продукты, которые изготовлены в четное число, в итоге выбор пакета молока затягивается минут на 15, потому что надо сначала выгрести все, что есть на полке, выбрать сделанное в четное число, а потом из него — самое свежее. А ей же не только молоко надо, поэтому поход за продуктами легко может занять 1,5 часа. Но это ладно, мы живем отдельно и с этим не сталкиваемся. Свекор не ест то, что приготовлено не при нем, поэтому если пришел в гости, то либо сидит с надменным видом голодный, либо крутится на кухне и все время лезет под руку — «проконтролировать». Ну и вообще не очень приятно жить с мыслью, что родственник считает, что ты хочешь его отравить. Золовка все время изобретает новые диеты и всякий раз, как приезжает в гости, не ест что-то новое. Мой муж, который просто не любит лук ни в каком виде, на их фоне самый безобидный. © «Подслушано» / Ideer
- Мой муж попросил свою маму приехать проверить кошек, когда мы уехали на 3 дня. К моему удивлению, когда мы вернулись домой, обнаружили, что она поменяла в нашем доме абсолютно все и переставила мебель. Застелила нам новое постельное белье — белого цвета с розовыми цветочками. Заменила коврик для ванной и занавески для душа. Купила новые торшеры. Повесила над нашей кроватью картину. © shamrockkitten / Reddit
- Мы с мужем очень разные. До свадьбы встречались 7 лет, и уже тогда у нас случались конфликты. Потом поженились и по традиции их народа были вынуждены жить с его мамой. Когда я готовила для мужа, свекровь говорила, что «ему не нравится такая еда». Когда я забеременела, она сказала, что помогать с ребенком не собирается, т. к. хочет жить для себя. А когда я была на 7-м месяце беременности, упрекала меня, что я не чищу обувь. Хотя из-за живота мне сложно было нагибаться. Называла меня лентяйкой, постоянно злилась на меня из-за мелочей и пыталась командовать. Такое ощущение, что она видела во мне соперницу. Я просто надеюсь, что однажды смогу выбраться из всего этого и жить спокойно со своей маленькой семьей. © Dea Putri / Quora
- Живу с любимым 3 года. И мне действительно не повезло со свекровью. Живем отдельно, но приходить старается, когда я одна. Рассказывает, какая у него жена бывшая золотая, умница. Постоянно переставляет все и убирает так, как ей вздумается, потом ничего не найдешь. А в последнее время при муже начала меня называть по имени его бывшей жены. Самое обидное, что муж не верит, что она специально. А недавно узнала, что она к ней ездит постоянно — хочет свести их снова. Зло берет. © «Подслушано» / Ideer
- Это была одна из самых подлых и обидных вещей, которые моя свекровь сделала со мной. Мы с мужем недавно обручились, и свекровь попросила показать ей кольцо. Я протянула руку, и в этот момент она схватила меня и начала тянуть за палец, пытаясь снять кольцо. Я была в шоке. Потом она сказала на повышенных тонах: «Дай мне рассмотреть его поближе!» Она была очень зла, и это сильно бросалось в глаза. Я отдернула руку, сняла кольцо и отдала его. Она тут же надела кольцо на свой палец и вытянула руку, чтобы полюбоваться им. Затем она подошла к свекру и сказала: «Посмотри, Гарольд, какое красивое кольцо мы купили!» Я не могла понять, что происходит. Я сказала: «Мы купили это кольцо сами», на что она закричала: «Нет, вы не покупали кольцо! Мы купили его». Я посмотрела на своего будущего мужа в ожидании какой-либо реакции, а он просто продолжал читать газету. Потом свекровь бросила в меня кольцо и вручила мне старую пыльную коробку с надписью «Тина» (бывшая девушка моего мужа). «Вот вам подарок, осталось от его помолвки с Тиной». © Nina Lon / Quora
- Свекровь на день рождения подарила 2 пары босоножек. 41-го размера (у меня 38-й). Носит сама, т. к. мне не подошли, а это «оказался ее размер». © «Подслушано» / Ideer
- Мы поженились после окончания универа. Настораживало то, что муж до последнего не знакомил со своей семьей. Я думала, что меня стесняется, да и вообще, в чем дело, не понимала, но виду не подавала из-за своей наивности. За месяц до свадьбы все же привел меня к маме. Все прошло нормально, как мне тогда казалось. С моей семьей (мама и бабушка) знакомились за неделю до свадьбы в ресторане. Тогда меня и насторожило нахальное поведение будущей свекрови и золовки. За день до свадьбы мне звонит свекровь и говорит: «Машенька, зачем вам жениться? Может, передумаете? Ты его не любишь!» Думаю, ну переволновалась, с кем не бывает. И вот наступил день свадьбы. Мы с мужем счастливые и красивые, родственники, друзья — все как у всех. Ближе к концу банкета я случайно слышу, как свекровь с сестрой мужа говорят моей бабушке: «Да она бесприданница, ничего у нее нет, голодранка!» Потом уже, после свадьбы, узнали, что она всем гостям говорила про мою семью гадости. За что такое отношение, я так и не поняла. © Ansamm / Pikabu
- Моя свекровь рассказала всем в социальных сетях, что я беременна. Срок еще очень маленький, и мы не хотели никому не говорить о беременности до первого скрининга. Когда мы спросили ее, зачем она это сделала, она обиделась, что мы пытаемся украсть у нее «счастье быть бабушкой». © southrngal5577 / Reddit
- Про мою свекровь можно написать книгу. Было столько всего! Например, однажды она спросила моего мужа, уверен ли он, что наш второй ребенок от него. Что еще хуже, он действительно засомневался. Поверил своей мамочке, которая с первого дня пытается разрушить наш брак. © WombatBeans / Reddit
- Моя свекровь себя хорошей считает и все возмущается, что я мамой ее не зову. И вот про подарки прям больная тема. Она дарит иногда дорогие, но супербесполезные подарки. При этом всегда жалуется, что чуть ли не голодает, чтобы деткам «помочь», а у меня аж пар из ушей. Ну зачем, например, мужу часы, которые он не носит и никогда не носил? Притом что ситуация на тот момент была непростая и подаренные деньги были бы намного приятнее. Мои родители подарили деньги, и мы с удовольствием купили мужу ботинки, которые были нужны. И это не единственный случай, так постоянно. Вот представьте ситуацию: временные трудности на работе, вы перебиваетесь как-то на отложенные деньги. Нужна курточка, свитер или джинсы там, а вам дарят САМОВАР. Дорогой, нарядный. Но зачем он вам? А после с вас еще требуют деньги, потому что на подарок сильно потратились. И сидите вы без ботинок, без денег, зато с самоваром. © BambyFawn / Pikabu
- Когда забеременела, у нас с мужем зашел разговор о совместных родах. Я сказала, что выбор за ним: пойдет — буду рада, не будет на самом процессе рождения, но будет на схватках — не обижусь. Свекровь узнала об этом и сказала, что мужу быть там вообще не надо! Было неприятно, и мы сказали, что сами разберемся. Но муж засомневался. Позже мы были на курсах и смотрели фильм о родах. Мужа это так впечатлило, что он сразу сказал, что будет рядом. Был оба раза и не пожалел. © «Подслушано» / Ideer
Бонус
Я плохая хозяйка. Вот прям совсем. Ну не люблю я это дело. То каша подгорела, то жалюзи рассыпались от обычного протирания, то цветы засохли — все, даже искусственные, то тараканы ночью всю семью вынесли. А свекровь моя — хозяйка безупречная. Каждый день 4 смены блюд, на одежде ни складочки, цветочки прут, словно в джунглях. И вот эта чудеснейшая женщина мне постоянно комплименты отвешивает.
«Ах, Юленька, какой стол ты накрыла, я бы так красиво в жизни не сделала!»
«М-м-м, что за салат, ну диво, а не салат! Я такие не умею готовить».
«Шторки, боже, какие шторки! Где ты нашла такие восхитительные шторки, моя хорошая?!»
А я прижимаю к себе салатник с криво нарезанными крабовыми палочками вперемешку с недоваренным рисом, пытаюсь сдвинуть в угол чудовищные шторы за 1 000 рублей и незаметно пинаю бодро марширующий к свекровиной тапочке взвод тараканов.
Первые годы мне казалось, что новоиспеченная родственница издевается. Ну не может трезвый взрослый человек восторгаться столь жалкими потугами быть хозяйственной. Впоследствии я не раз наблюдала, какие у нее все чудесные. Соседи сверху скачут так, что в серванте рюмки чокаются: «Какие у них славные подвижные детки!» Родственники прислали миллион фотографий с юга: «Вот это купальник, вот это фигура в сорок-то лет!» Бабулька с дачи напротив принесла лишнее ведро помидор: «Ну до чего умелая дачница, а у меня вот ничего не выросло!» А потом бегает и рассовывает урожай, свой и чужой, по знакомым, потому что у самой помидоров наросло лишних 7 ящиков.
Люди того поколения, видимо, действительно умеют радоваться каждому дню своей жизни, каждой мелочи, найти плюс в каждой неудаче. И искренне хвалить окружающих. За что хвалить? Да просто так. За что-нибудь. © YuFenb / Pikabu
А вам повезло со свекровью?