20+ историй о свекровях, которые проверяют свою невестку на прочность каждый божий день

Говорят, родителей не выбирают. Это же утверждение можно отнести не только к своей семье, но и к семье второй половинки: свекровь нам тоже выбирать не приходится. Кому-то везет, а кому-то не очень. Например, героини нашей подборки не совсем довольны своими вторыми мамами.

Эта подборка историй от AdMe.ru посвящена свекровям, которые каждый день проверяют своих невесток на прочность. Так что если данная тема вам близка, то знайте: вы не одиноки. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что свекровь все-таки может быть хорошей.

Бонус

Я плохая хозяйка. Вот прям совсем. Ну не люблю я это дело. То каша подгорела, то жалюзи рассыпались от обычного протирания, то цветы засохли — все, даже искусственные, то тараканы ночью всю семью вынесли. А свекровь моя — хозяйка безупречная. Каждый день 4 смены блюд, на одежде ни складочки, цветочки прут, словно в джунглях. И вот эта чудеснейшая женщина мне постоянно комплименты отвешивает.

«Ах, Юленька, какой стол ты накрыла, я бы так красиво в жизни не сделала!»

«М-м-м, что за салат, ну диво, а не салат! Я такие не умею готовить».

«Шторки, боже, какие шторки! Где ты нашла такие восхитительные шторки, моя хорошая?!»

А я прижимаю к себе салатник с криво нарезанными крабовыми палочками вперемешку с недоваренным рисом, пытаюсь сдвинуть в угол чудовищные шторы за 1 000 рублей и незаметно пинаю бодро марширующий к свекровиной тапочке взвод тараканов.

Первые годы мне казалось, что новоиспеченная родственница издевается. Ну не может трезвый взрослый человек восторгаться столь жалкими потугами быть хозяйственной. Впоследствии я не раз наблюдала, какие у нее все чудесные. Соседи сверху скачут так, что в серванте рюмки чокаются: «Какие у них славные подвижные детки!» Родственники прислали миллион фотографий с юга: «Вот это купальник, вот это фигура в сорок-то лет!» Бабулька с дачи напротив принесла лишнее ведро помидор: «Ну до чего умелая дачница, а у меня вот ничего не выросло!» А потом бегает и рассовывает урожай, свой и чужой, по знакомым, потому что у самой помидоров наросло лишних 7 ящиков.

Люди того поколения, видимо, действительно умеют радоваться каждому дню своей жизни, каждой мелочи, найти плюс в каждой неудаче. И искренне хвалить окружающих. За что хвалить? Да просто так. За что-нибудь. © YuFenb / Pikabu