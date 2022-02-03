20+ историй о свадьбах, которые по накалу страстей переплюнули даже выкуп невесты

Свадьба — это такое мероприятие, на котором пойти не по плану может вообще все что угодно. Как ни странно, но зачастую именно на свадьбе родственники и друзья проявляют свою истинную сущность, всплывают на свет тайны жениха и невесты, а гости торжества ярко демонстрируют, кто они есть на самом деле.

Мы в AdMe.ru уверены, что молодожены будут помнить день создания своей семьи, несмотря ни на какие казусы. Но бывают такие моменты на свадьбах, которые долгие годы вспоминают не только сами участники бракосочетания, но и гости, и даже работники ресторанов.

Работаю администратором в банкетном зале. Иногда после праздника гости просят упаковать оставшееся с собой. Наиболее часто и тщательным образом это происходит на свадьбах. Но апогеем стал случай, когда в конце теща бережно пересыпала в пакетики содержимое всех солонок и перечниц, а в третий пакетик — зубочистки. 120 гостей и ₽ 430 000 за банкет. Надо было про бумажные салфетки ей еще напомнить. © Подслушано / Ideer

Свадьба моей крестницы. Родители поздравляют молодых. Мать невесты на блюдечке с голубой каемочкой подает подарок: ключи от квартиры, паспорт от телевизора, паспорт от холодильника. Все гости просто обалдели. У меня был шок, потому что я одна знала, что эта квартира — однокомнатная «гостинка» в аварийном состоянии, где пола нет и бегают крысы, а телевизор и холодильник старые. Но на гостей было произведено огромное впечатление. На фоне этого подарка сваты выглядели, скажем прямо, не блестяще (они подарили молодым новую микроволновку). Так что нужно уметь преподнести красиво! © Наталья Загородняя / Facebook

Моя мама моему мужу на свадьбе сказала: «Выбирай любой подарок!» Собственно, мы выбрали. Захотели кровать. Мама сказала: «Молодцы, что выбрали!» На этом все. © kamenskaya91 / Pikabu

Во время свадьбы, когда прозвучал вопрос «Возражает ли кто-нибудь против этого брака?», одна женщина, которая сидела в конце зала, встала сказала: «Я! Я возражаю». Оказалось, что это бывшая девушка жениха, и она была беременна. Очевидно, он крутил с ней роман втайне от всех, и, когда дама сказала ему, что в положении, он сбежал в другой город. Обманутая подружка увидела объявление о его свадьбе в газете и решила поприсутствовать на церемонии. Невеста была в шоке: она ничего не знала об этих отношениях. Свадьба не состоялась. © Cathy Anne Thompson / Quora

С ужасом вспоминаю свою первую свадьбу в качестве гостя. В первый день все прошло гладко. Подарил подарок, и все было весело. Позвали на второй день. Сижу в середине длинного стола. С каждой стороны человек по 15 гостей, сзади стена дома. Подают горячее и начинают продавать ложки. Я обалдел. У меня ни копейки, я на свадьбе знаю только жениха, который сидит далеко с новой женой, телефона нет. Все покупают ложки и начинают жрать. Потом отец жениха, видимо, увидел мое обалдевшее лицо и дал мне ложку. С тех пор на свадьбы я со своей ложкой хожу. © ildarmakaev / Pikabu

Была на свадьбе подруги. Во время церемонии жених берет гитару и начинает петь песню о любви, которую он якобы написал для невесты. А через некоторое время микрофон берет шафер и как бы между делом рассказывает, что эту песню жених сочинил еще для своей предыдущей девушки. Семья невесты и так-то была не в восторге от ее выбора, а уж после такого сразу стало ясно, что брак продлится недолго. Так и произошло. © sailslow / Reddit

Двоюродная сестра выходила замуж. Отличный день, прекрасная часовня. Все встают, чтобы посмотреть, как по проходу идет невеста. Я без очков, но вижу: плывет пушистое белое облачко, а рядом — мужчина в смокинге. «Невеста», — подумала я. Но нет! Это была ее будущая свекровь, одетая в пышное белое платье. Она шла к алтарю под руку со своим отцом так, будто это она выходит замуж. Все гости только переглянулись в недоумении, мол, что это было. Невеста вошла следом и выглядела очень рассерженной. Свекровь стояла у алтаря всю свадебную церемонию и громко смеялась. А после такая говорит: «Сфотографируемся всей семьей!» — и зовет своего сына, родителей, подружек невесты. Всех, кроме самой невесты. Все это время моя бедная сестра просто стояла рядом и терпела все выходки мамы мужа. © Katarin Breslin / Quora

Нам с женой теща «подарила» на свадьбу полуразвалившийся дом. А когда я его восстановил на свадебные деньги, она его продала, так как «у меня долги, кредиты, их выплачивать надо». © BiKeyMinyar / Pikabu

Родственница выходила замуж. На свадебных приглашениях было четко написано: «Приходить без детей». Дело в том, что невеста отчаянно хотела стать матерью, но они с мужем оба были бесплодны. Плюс они работали учителями, соответственно, не ворочали миллионами и большое количество гостей было им не по карману. Но одна из родственниц решила наплевать на пожелания молодых и все же притащила на церемонию 3 своих детей. Им стало скучно, они начали бегать, ссориться. В итоге они просто влетели в свадебный торт, который готовили невеста и ее бабушка, а потом и в торт жениха. Дети перемазались кремом, разбили кучу посуды, но зато побывали на свадьбе. © Jane B. Overton / Quora

Мы были на свадьбе, где отец невесты в своей поздравительной речи начал нахваливать жениха за то, что тот простил своей суженой измену. Тесть рассказывал об этом инциденте в подробностях и не замечал, как его дочь плакала. Гости пребывали в шоке, а жених с друзьями пытался утихомирить оратора, но это долго не выходило. © David Crocker / Quora

Моя мама и мать жениха на нашей свадьбе решили поприкалываться над нами, показав всем гостям «смешные» фото из нашего детства. Мы по-хорошему просили их этого не делать, но они нас не послушали. Гости были смущены таким перформансом, а мы с женихом были готовы рвать и метать. © wolvster / Reddit

Поймала букет невесты на собственной свадьбе. Сама не поняла, как умудрилась так бросить, что он ударился о потолок и упал мне прямо на голову. Больно было очень. И двух лет не прошло — развелись. Второй раз замуж выходила — подружка букет прямо из рук выдернула. Сказала, мол, так надо, а то мы, как в прошлый раз, останемся опять без букета. И ведь никто из девчонок, которые были на первой свадьбе, замуж не вышел, пока цветы у меня не отобрали. © Подслушано / VK

Отец невесты опоздал на 45 минут к тому моменту, когда он должен был вести дочь к алтарю. Пока мы ждали, в зале сломался кондиционер. На улице было под 40 градусов жары и влажно, а внутри помещения — душно и многолюдно. В итоге от жары большая часть угощений испортилась, так что единственной пригодной едой на шведском столе были салат, спагетти и булочки. Причем всего было так мало, что и половину гостей не хватит накормить. Большинство людей ушли после первого танца. 2 тетушки упали в обморок. Невеста и организатор свадьбы плакали. © PleasantSalad / Reddit

Мы присутствовали на свадьбе небогатого родственника, которая проходила в недорогом, но приятном месте. На банкет для 100 человек пришли не более 30 приглашенных. На жениха и невесту было больно смотреть. Они подошли к нашему столу и спросили, нет ли у меня в этом городе друзей, чтобы можно было позвать их сюда и их деньги и еда не пропали даром. Молодоженов было искренне жаль. © redgreenbrownblue / Reddit

Сестра моего мужа перед нашей свадьбой сначала долго нудила насчет свадебного меню, так как они вегетарианцы, а дети не едят то и это. Потом за 3 недели до церемонии просила перенести ее на другой день, так как они не смогли купить дешевые билеты на самолет (в результате билеты им купили родители). А потом вчетвером явились на свадьбу и торжественно подарили нам мельхиоровую рамку 9 на 13. © Oksana Mills / Facebook

Летом много знакомых девушек замуж вышло, и я была гостьей на торжествах. У первой на свадьбе теща угрожала жениху, мол, обидит ее дочку — получит. На другой свекровь имя невесты перепутала (называла ее именем бывшей снохи). У третьей кто-то во время тоста всех дальних родственников обидел, сказав, что они только пожрать приехали. Но всех переплюнула мать четвертой, которая украла платье дочери в знак протеста. © Подслушано / Ideer

Были на свадьбе у друзей. Раза 3 ведущий повторил: «Дарить только деньги», при этом на столах было на 6 человек ровно по 1 литру воды, немного других напитков и так мало еды, что мы ушли голодными. Ах да, за возгласы вне тоста (а-ля «За молодых!» или «Горько!») полагался штраф в размере ₽ 1 000. Не видел, чтобы кого-то «штрафовали», но сам факт просто дичь. © JustJoni / Pikabu

₽ 1 000. Не видел, чтобы кого-то «штрафовали», но сам факт просто дичь. © JustJoni / Pikabu Моему другу на свадьбу бабушка подарила видеомагнитофон VHS, который хранился нераспакованным примерно с 1995 года. Бабуля в те времена была видным хирургом в регионе, и один пациент сделал ей такой презент. Вот только она им не пользовалась и никому не позволяла, а на предложение «Зачем хранишь? Продай, раз не нужен» отвечала: «Внуку любимому на свадьбу подарю». Ну что сказать, обещание подарить на свадьбу она, конечно, сдержала. Но это был 2012 год, когда уже даже DVD устарели. © drxa0z / Pikabu

Свадьба однокурсницы. Мы всей группой скинулись и купили невесте дорогой золотой браслет. А жених так обиделся, что ему ничего не перепало, что пошел и пожаловался маме, которая не постеснялась подсесть к нам и прочитать лекцию, что это было очень некрасиво с нашей стороны. Через год молодые разошлись. © Anara Kenzhebaeva / Facebook

Были на свадьбе брата. Мы, семья из 3 человек, подарили ₽ 15 000 в конверте. Гостей было человек 30, не меньше. Так вот, когда в конце торжества пересчитали подаренные деньги, оказалось, там было всего ₽ 60 000! Из вещей почти ничего не дарили, только мать жениха стиральную машину презентовала и сервиз какой-то. Мама моя была тогда в «счетной комиссии», говорит, большинство конвертов были пустыми, и это именно от тех людей и семей, кто «ярче» всех себя вел, больше остальных ел и веселился. © mosascherbatsky / Pikabu

Моя мама за день до свадьбы кричала моему жениху, чтобы он уезжал туда, откуда приехал, а дочку и внучку (меня и мою дочь) она ему не отдаст. Почему? Да просто муж мой — иностранец, и мама не хотела, чтобы я уехала в другую страну. Конечно, она знала о моих планах и раньше, но не думала, что мы действительно поженимся. А в день свадьбы позвонила моя сестра и вместо «поздравляю» рассказала, что показала фото моего мужа одной бабульке, к которой постоянно ходит за советами, и та категорично заявила, что мужик на фото — ужасный человек, подлый, двуличный и жадный и что я совершаю ошибку, выходя за него замуж. И вот мы уже несколько лет вместе, все хорошо, и родственники давно поменяли свое мнение о моем муже. Зла на родных не держу, просто не люблю вспоминать день своей свадьбы. © wester-n / AdMe

А какая запоминающаяся свадьба была в вашей жизни?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.