20+ историй о семьях, которым аист принес сразу двойню, чтобы жизнь медом не казалась

На 5-м месяце беременности решили сделать новомодное в 2003 году 3D-УЗИ. Врач водит по пузу датчиком и аппетитно хрустит яблочком, а потом говорит: — Ну вы уже знаете, что у вас двойня? Далее секундное замешательство, и я начинаю реветь, а муж вдруг белеет как мел. Врач удивленно смотрит на нас и объявляет, что у нас будут супер-пупер-одинаковые близнецы. © Zaponka81 / Pikabu

Забеременела. Узист сказал, что могла бы быть двойня, но жизнеспособный эмбрион только один. Потом оказалось, что и тот погиб и нужно ехать на прерывание. Было грустно, но что поделать. Приехала, доктор долго вглядывалась в экран и наконец выдала: «Я не понимаю, зачем вас к нам направили, у вас хорошая полноценная двойня! Да, один чуть меньше, но это все в рамках нормы». Я с таким изумленным лицом на нее смотрела, что она решила уточнить: «Вы рады?» А я только и смогла деревянным языком промычать: «Угу». © pangey.a / Pikabu