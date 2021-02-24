20+ историй о семьях, которым аист принес сразу двойню, чтобы жизнь медом не казалась
У живущих в XXI веке больше шансов родить близнецов, чем у предыдущих поколений. Родителями малышей «как под копирку» становятся 3 человека из 100. Подарочек в виде детей-близняшек — это не только двойная радость, но и двойные заботы. Иногда не знаешь, как с одним-то непоседой совладать, а тут их сразу двое.
Нам в AdMe.ru интересно, как живется близнецам и их родителям, и мы с удовольствием почитали истории пользователей сети, которые знакомы с этим не понаслышке.
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Мои парни подросли и теперь троллят воспитателей в саду. Их зовут Леша и Андрей. На вопрос, кто из них Леша, каждый отвечает:
— Я Леша!
— Нет, я Леша!
Им по 4 года. Думаю, дальше будет веселее. © Валерия Гамаюнова / Facebook
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У моих близнецов есть фишка: они периодически меняются характерами. Ну вот полностью. И даже я, мама, могу их перепутать. Длится это недолго, не больше пары недель обычно, но объяснения этому явлению нет. © Zaponka81 / Pikabu
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Моим близнецам по 18 лет. Когда они были маленькими, они очень часто болели. Помню, встали с утра, а нам надо к врачу на прием. По-быстрому покормили с мужем детей, умыли, одели, сели в машину, едем. Смотрю на своих пацанов: одного умыли 2 раза, второго — ни разу. © Оксана Солодова / Facebook
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В целом я симпатичная девушка, но моя сестра постоянно говорит мне: «Кошмар! Какая же ты страшная!» Только вот мы близнецы. © «Подслушано»
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Мы с сестрой участвовали в веселом розыгрыше, который устраивал наш отец. К нам в гости часто приходили его коллеги, которые не знали, что у него есть близнецы. Он говорил им, что его дочь — самый быстрый бегун, и отправлял сестру к выходу. Как только я слышала хлопок двери, я в такой же одежде забегала в дом через черный ход. Такая скорость сбивала гостей с толку! © Bonnie Norton / Quora
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Спускаюсь как-то на эскалаторе. Вдруг замечаю моего брата-близнеца. Отчаянно машу, чтобы привлечь его внимание, кричу: «Эй, братан!» Оказалось, что это было мое отражение в зеркале. © Tonyracs / Reddit
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Не хотела покупать дочкам-близняшкам ботинки разного цвета, но они так просили и уговаривали, что я поддалась. Купили, и они решили сразу их надеть. Только вышли из магазина, девочки давай спорить, у кого ботинки лучше. Остановились, поменялись. Прошли несколько шагов, опять поменялись, потом еще и еще. Мне это надоело, и я велела каждой обуть один серый, а другой коричневый. Переобулись и успокоились. Так и ходили, пока не порвали. Больше разные вещи я им не покупала. © Aaallleeennaa / Pikabu
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Когда мои близнецы родились, кожа одного была красноватой, другого — желтоватой. Через неделю после того, как мы привезли их домой, мы заметили, что красный и желтый цвета блекнут, и решили придумать опознавательный знак, пока не поздно. Я покрасила ноготь одного малыша в красный цвет, и мы решили, что всегда будем одевать его во что-то красное. Мы использовали лак, пока мальчишкам не исполнился год. Потом у них стало достаточно волос, чтобы сделать им разные стрижки. Без лака и стрижек я определенно не смогла бы их различать. © Margaret Plotkin / Quora
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Однажды у знакомых близнецов спросили, правдивы ли все эти истории о телепатии. Некоторое время они оба молчали. Мужчина, задавший вопрос, почувствовал неловкость и извинился. В ответ на это один из близнецов посмотрел ему в глаза и сказал: «О, не проблема, мы просто обсуждали, как нам лучше ответить». На лице мужчины отразилось замешательство, а близнецы рассмеялись, сказав, что ждали возможности опробовать эту шутку. © SecretAgentMan_007 / Reddit
- У меня есть брат-близнец, и однажды меня спросили: «Бывает ли так, что ты просыпаешься утром и не помнишь, кто ты?» Конечно, каждое утро наш мозг перезагружается, и мы с братом должны решить, кто есть кто, и отсортировать, какие воспоминания кому из нас принадлежат. © izzy210 / Reddit
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Друг и его жена каждую неделю ходят в один и тот же супермаркет. Его брат-близнец тоже периодически заглядывает туда с супругой. Однажды, набравшись храбрости, кассир отводит жену друга в сторону и говорит: «Мне очень жаль сообщать вам это, но я несколько раз видела здесь вашего мужа с другой женщиной». © 8979323 / Reddit
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Иметь сестру-близнеца сравнимо с небольшой популярностью. Буквально повсюду на вас смотрят, пытаются поговорить, иногда потрогать и сфотографироваться. И не всегда мы знаем, кто это вообще такие. © blackp****k / Twitter
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Ставила фломастером точки на руках мальчишек, когда давала лекарство, специально чуть проливала молоко из бутылочки на рубашку ребенка, чтобы помнить, кого уже покормила. Муж, оставаясь с близнецами, просто подписывал имена на пятках. Врач в поликлинике чуть со смеху не умерла, когда молодой отец в ужасе обнаружил, что надписи на пятках смазались и он не знает, кто есть кто. © Алена Артемова / Facebook
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На 5-м месяце беременности решили сделать новомодное в 2003 году 3D-УЗИ. Врач водит по пузу датчиком и аппетитно хрустит яблочком, а потом говорит:
— Ну вы уже знаете, что у вас двойня?
Далее секундное замешательство, и я начинаю реветь, а муж вдруг белеет как мел. Врач удивленно смотрит на нас и объявляет, что у нас будут супер-пупер-одинаковые близнецы. © Zaponka81 / Pikabu
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У меня внуки-двойняшки. Из роддома привезли, и я запомнила, что один светленький, другой темненький. Приехала через пару дней, а они в шапочках. Зависла. Долго училась различать. © Галина Боровская / Facebook
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Забеременела. Узист сказал, что могла бы быть двойня, но жизнеспособный эмбрион только один. Потом оказалось, что и тот погиб и нужно ехать на прерывание. Было грустно, но что поделать. Приехала, доктор долго вглядывалась в экран и наконец выдала: «Я не понимаю, зачем вас к нам направили, у вас хорошая полноценная двойня! Да, один чуть меньше, но это все в рамках нормы». Я с таким изумленным лицом на нее смотрела, что она решила уточнить: «Вы рады?» А я только и смогла деревянным языком промычать: «Угу». © pangey.a / Pikabu
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С самого детства нам часто что-то дарили со словами «Это вам на двоих». Обидно было до слез. И главное, всегда непонятно, как делить, а если делить, то на двоих мало. Пусть и близнецы, но мы два разных человека. Короче, не делайте так, осадок потом на всю жизнь. © blackp****k / Twitter
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У друзей дед внуков-близнецов при входе спрашивал: «Ты кто?» — «Петя». Дед чпок — и зеленкой в лоб. И на все выходные в курсе, кто Петя. © Евгения Логинова / Facebook
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У моей сестры дочки-близняшки. Она попросила помочь искупать их. Процесс прошел успешно. Пока сестра ходила за одежкой для девчонок, я понял, что перепутал их и не знаю, кто есть кто. Так сильно я еще никогда не мандражировал. Сестра вернулась, я признался, а она неожиданно для меня не запаниковала и предложила искать хоть что-нибудь, различающее их. Пытались даже по именам звать. Потом сестра начала ржать надо мной. Как оказалось, она знала, кто из них кто, но смотрела на мою реакцию. © YellowSkull / Pikabu
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Моим сыновьям-двойняшкам уже 15. Вышли на днях прогуляться, мальчишки еще и оделись одинаково. Навстречу шла женщина, остановилась, долго на них смотрела, а потом и спрашивает: «Они что, близнецы?» Я отвечаю: «Да». Она такая: «Слава богу, а то я думала, что у меня в глазах двоится». © Oksana Saprykina / Facebook
Есть ли у вас в арсенале интересные истории о близнецах? Или, может быть, вам самим посчастливилось иметь брата или сестру — вашу точную копию?