20 историй о ребятах, которые плюнули на банальное «А можно с вами познакомиться?» и кое-что учудили

Романтическое знакомство — это настоящее искусство. Ведь у человека есть всего несколько минут, чтобы очаровать приглянувшегося незнакомца или незнакомку. Некоторые выбирают классическую фразу: «Можно с вами познакомиться?» Другие же проявляют завидную фантазию и превращают первую встречу в незабываемое шоу.

Мы в AdMe.ru считаем, что неординарный подход в этом нелегком деле заслуживает если не восхищения, то уважения. Хотя некоторые варианты лучше оставить для комедий, а не для реальных ситуаций из жизни.

Раннее утро, двор. Двигаюсь задним ходом и чувствую удар. Выхожу из автомобиля с виноватым лицом, уже готовый к выслушиванию гадостей. А навстречу мне шествует не хмурый мужик, а очаровательная девушка. Далее мы оба начали извиняться, потом посмеялись, и вдруг возникла неловкая пауза. В результате попросил ее номер телефона. Созвонились. Оказалось, что живем в одном доме, но в разных подъездах. Я посчитал это знаком и предложил ей руку и сердце. Ну, может, не совсем: решил начать с похода в кино. © constantine.13 / Pikabu

Решила помочь бездомному. На улице было холодно, я притащила ему перчатки и заодно немного помогла с бумагами: ему пришла повестка в суд. Отправляюсь дальше по своим делам, а он кричит мне вслед: «Подожди, красотка! Выходи за меня. Я... ну я приму ванну, только вернись!» Я почти соблазнилась. Кто может устоять перед такой чистоплотностью? © Sonnet Fitzgerald / Quora

Подруга ехала с работы в автобусе. Ей надо было выходить на последней остановке, так что она счастливо дремала себе у окна. В салоне почти никого не осталось, только какой-то милый мужичок, который кидал на нее нежные взоры. И вот автобус подходит к кольцу, Ромео наконец отваживается и восторженным голосом сообщает: «Девушка, я должен это сказать! Вы самая привлекательная особь женского пола во всем автобусе!»

Как-то решил подсесть к девушке, чтобы познакомиться. Сто лет так не делал. Поболтали, посмеялись, вроде друг другу понравились. Перед тем как разойтись, спрашиваю ее аккаунт в сети. Даю ей свой ник, она находит меня и говорит: «О, у нас даже общий друг есть!» Я интересуюсь, кто же это. А она в ответ показывает фото, где стоит один мой школьный знакомый с ней в обнимку, и говорит: «Это мой парень». © Wou1ter / Pikabu

Работала я кассиром в магазине. И вот один мужчина в очереди буквально пожирал меня глазами. Наконец меня все это достало, и я решила узнать, что же ему надо. Сказал, что хочет пригласить меня на свидание. Но до этого ему нужно узнать, сколько у меня денег на карте. Рассмеялась и выгнала его. Это была самая забавная штука, которую мне говорили во время флирта. © Joyce Frankel / Quora

Как-то парень заявил мне: «Хотел бы я быть ДНК-хеликазой, чтобы раскрыть твои гены. Я так и присела». © omgilovtoby / Reddit

Пошел в ресторан с друзьями. Так-то я довольно стеснительный, но нас обслуживала симпатичная официантка, и я решил позвать ее на свидание. Спрашиваю: «А у тебя есть парень?» Оказалось, что нет. Я продолжаю: «А хотела бы завести?» Девушка рассмеялась и ушла. Я уж было решил, что дело провалено. Но тут она вернулась с чеком, на котором был написан ее номер и одна фраза: «Позвони мне». © Nick Simon / Quora

Я с женой познакомился, когда вместе с братом бросал на улицу пакеты с водой. Один прилетел ей под ноги, и она поднялась к нам в квартиру, чтобы высказать претензии. © Originman / Pikabu

Утром в автобусе увидел красивую девушку. Думаю, надо познакомиться. Подсел к ней, вытащил один наушник и спросил, можно ли присоединиться. Ну и вставил ей один наушник в ухо. Барышня мило кивнула и повернулась к окну. А потом около часа я слушал прекрасную тишину. Чертовы наушники, всегда ломающиеся на одно ухо. К такому жизнь меня не готовила. © Подслушано / VK

Работала я в библиотеке. Подходит ко мне парень. Поболтали немножко о том о сем, и он меня спрашивает: «А парень у тебя есть?» Ответила отрицательно, он тут же интересуется: «А кандидатуры рассматриваешь?» Ну я и ляпнула, что не знаю, берут ли сейчас на работу в библиотеку, но он, мол, может узнать в регистратуре. Просто не связала 2 его вопроса. Ухажер мой застеснялся от такой наивности и ушел. © JeanHarlow / Reddit

Работаю в прачечной. Как-то подходит девушка и говорит, что у нее стиральная машинка сломалась. Объяснил, как это исправить. Но она попросила, чтобы я сам все это сделал. Открываю машинку, а там груда шикарного нижнего белья. До меня только через 2 года дошло, что она, наверное, таким образом хотела со мной познакомиться. © TheReal_JimmyK / Reddit

Сижу как-то в McDonald’s и с девушкой переглядываюсь. Решил познакомиться. Подозвал кого-то из персонала, одолжил ручку и сделал вид, что пишу что-то на чеке. Потом попросил передать девушке. Та разворачивала записку с серьезным видом. Начинает крутить ее в руках. Наконец, поднимает на меня удивленные глаза, и мы вдвоем начинаем хохотать. В результате познакомились и поужинали. © Accountdeleted / Pikabu

Как-то раз сидели с подругой в кафе и болтали. Вдруг моей руки что-то коснулось. Смотрю — куриное яйцо с надписью: «Познакомимся?» Чуть поодаль сидел парень, который широко мне улыбнулся и подмигнул. Отличный ход, жаль только, что знакомство не состоялось: в бар влетела его девушка и буквально за шкирку вытащила Ромео на улицу. © Подслушано / VK

Училась за рубежом и как-то познакомилась с целой компанией. Обменялись номерами, договорились созвониться вечером и сходить куда-нибудь. Набираю первый попавшийся номер из списка, а парень меня спрашивает: «А кто еще будет?» Когда я сказала, что он был первым, попросил меня больше никому не звонить. Я была очарована. © mupipi / Reddit

Оказался я на деревенской дискотеке. Не успел даже зайти, как меня барышня на танец приглашает. Говорит мне: «А я знаю, как тебя зовут!» Заинтриговала меня. А на вопрос «И как же?» сообщила, что мое имя Максим. Посмеялся: девушка обозналась и приняла меня за кого-то другого. В результате мы вместе уже 21 год. © GenBardak / Pikabu

Как-то в Испании решил проверить на девушке один хитрый подкат. Помешал нам языковой барьер: шутку она не поняла, и, когда я попытался ее объяснить, мы окончательно запутались. Возвращаюсь к друзьям несолоно хлебавши и вижу, как к ней направляется местный парень. И повторяет мой ход, только на испанском языке. Она очарована, и они потом прекрасно проводят время. © urfavouriteredditor / Reddit

Познакомился с девушкой. Беседа не клеилась, и тогда я ее спросил: «Как ты смотришь на такой вечер: ужин, розы и танцы?» Барышня выглядела очень воодушевленной. А я ей и говорю: «Супер, давай я тогда поищу, кто смог бы тебя на такое свидание пригласить». Она смеялась так, что чуть не подавилась. Кстати, с того вечера мы почти не разлучались. Теперь она моя жена. © Roy Rumaner / Quora

Слышал такой разговор в самолете. Мужчина спрашивает соседку: «Простите, не подскажете, где вы купили эти духи? Они так сладко пахнут, хочу их жене подарить». А она ему в ответ: «Не стоит. А то какой-то дурень найдет повод, чтобы к ней клеиться». © Harshit Mittal / Quora

Ко мне как-то подкатил кавалер на велосипеде. На маршруте «работа — дом» был отрезок пути, где нельзя было свернуть или по другой дороге пойти. Там-то меня и поджидал принц на транспортном средстве. Когда он понял, что разговоры на весьма странные темы меня не заинтересовали, стал каждый день носить мне подарки: яблоки, картошку, свеклу. Все, как уверял, экологически чистое, с его личного огорода. Один раз принес в бутылке свежевыжатый свекольный сок — говорит, сам делал лично для меня. © Кота / AdMe

Давно это было, в начало 2000-х. Я ехала в троллейбусе, напротив сидели 2 парня и дремали. На меня не обращали внимания. Вышли за 2 остановки до моей. А потом побежали за троллейбусом, чтобы познакомиться. © Anuta R / AdMe