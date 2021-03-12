20+ историй о разводах. Над одними из них хочется смеяться в голос, а героев других — срочно обнять

Мало кто из нас во время свадебной эйфории задумывается о том, что может настать момент, когда придется выяснять отношения с супругом. Или, хуже того, со скандалами делить с ним мебель и кастрюли. Но в жизни случается всякое, и, к сожалению, некоторые браки завершаются весьма неприятным образом.

Мы в AdMe.ru ни в коем случае не осуждаем никого из героев этих историй. Просто напоминаем, что и такое бывает.

Моя знакомая развелась сразу после свадьбы, потому что накануне жених ей изменил, а она об этом узнала. Но отменять свадьбу было поздно: уже заказали ресторан, пригласили гостей, включая родственников из других городов. Слишком сложно было всем объяснять причину. В итоге поженились, разделили подаренные деньги и разошлись. © Мария Бекреева / Facebook

Мой папа после развода сделал все возможное, чтобы не иметь отношения к нам, детям. Например, если бы мамы не стало, мы оказались бы на попечении государства, а не под его опекой. И он не собирался платить алименты. Мне стало известно об этом только в 16 лет. Мой брат до сих пор отказывается верить в это и считает, что наш отец был святым, а злая мать вставляла ему палки в колеса. © jinbaittai / Reddit

Мы с мужем отложили деньги на лечение бесплодия и ЭКО. Параллельно решили снять более просторную квартиру для будущих детей, выбрали мебель, и впервые я очутилась в той самой «зоне комфорта». Все закончилось, когда к нам из другой страны приехал его 13-летний внебрачный сын. Муж не знал о нем, но ДНК-тест все подтвердил. Все отложенные деньги ушли на сына, теперь муж говорит, что мне не надо лечиться, ведь ребенок у него уже есть. Подросток меня ни во что не ставит. Думаю разводиться. © «Подслушано» / Ideer

Муж не знал о нем, но ДНК-тест все подтвердил. Все отложенные деньги ушли на сына, теперь муж говорит, что мне не надо лечиться, ведь ребенок у него уже есть. Подросток меня ни во что не ставит. Думаю разводиться. © «Подслушано» / Ideer В моем городе женщина, которой уже далеко за 70, работает директором местной начальной школы. Я стала расспрашивать людей, почему она не уходит на пенсию, и мне объяснили, что лет 15 назад у нее был очень тяжелый развод, и теперь эта женщина должна отдавать бывшему мужу часть своей пенсии. Поэтому она решила, что никогда не перестанет работать, чтобы он не получил ни копейки. © Gertrude907 / Reddit

Я знаю пару, которая прожила в разводе много лет. Каждый из них работал над собой: делал карьеру, приводил в порядок финансы и занимался саморазвитием. Они столкнулись друг с другом на каком-то мероприятии и начали болтать. В итоге мои знакомые снова начали встречаться, через пару лет поженились и уже почти 20 лет живут долго и счастливо. © Eileen Wood / Quora

У меня все скучно и стандартно. Единственный забавный момент был, когда мой на данный момент бывший муж подавал на развод через суд и указал причину: «прошла любовь». Мне не дали дописать, что помидоры завяли. М-да. © Марина Горбачева / Facebook

Я выросла в семье, где родители старались сохранить семью из-за детей. Когда они наконец развелись, всем стало только лучше. При этом каждый из них по отдельности хороший человек. Не нужно думать, что дети не видят натянутость, отсутствие радости, мелкую грызню и прочее. Это для них тоже сильный стресс. Мне не нужно, чтобы из-за меня кто-то другой был несчастен, особенно мои близкие. А хорошие отношения «родитель — ребенок» можно наладить и вне семьи. © WeirdSister / AdMe

Недавно развелась коллега, которая пробыла в браке около 3 лет. Все ее жалеют и говорят, как подло поступил муж. Но при этом делают вид, что не помнят, как каждые выходные эта женщина покупала себе новые вещи или косметику на деньги супруга, а после шопинга приходила и говорила, как муж выносит мозг. Он приносил ей на работу еду и деньги, а она демонстративно унижала его перед всеми и вдобавок крутила на работе с другими мужиками и восхищалась ими. А потом оказалось, что у мужа появилась другая. Я видела как-то его с новой девушкой, они счастливы. Не понимаю, чего он так тянул с разводом. © «Подслушано» / Ideer

Мне бывший муж на полном серьезе высказал, что я его не ждала. Свалил при этом очень некрасиво: пока меня дома не было, собрал вещи и уехал, оставив записку. На связь не выходил, на звонки и СМС не отвечал. Я несколько недель в себя не могла прийти. Потом понемногу отошла. Съездила в отпуск, личную жизнь наладила, а осенью муж объявился с претензиями. Оказалось, что я должна была все это время надеяться, что он одумается и вернется. © Vzarr / Pikabu

Со временем я изменился, стал лучше и начал понимать женщин. Моя нынешняя жена учит наших детей на дому, а я работаю на удаленке рядом с ними. В первом браке это свело бы меня с ума. Я бы уходил в ванную и запирал дверь просто для того, чтобы быть подальше от нее. Сейчас мы с женой проводим вместе 95 % времени, и мне это нравится. Мне нужно было пройти через все браки и разводы, чтобы установить счастливые отношения с женой № 5. © Andy Eaton / Quora

Моя коллега на полном серьезе возмущалась тем, какая жена досталась ее знакомому. Она недавно этого Антошеньку увидела и поздравила с браком. А он: «Ой, тетя Валя, мы разводиться собираемся. Представляете, она за 3 месяца совместной жизни ни разу подушку мне не взбила!» Услышав о такой вопиющей бесхозяйственности, я решила, что коллега, женщина с прекрасным чувством юмора, шутит. Но не тут-то было! © Евгения / AdMe

Я замужем уже 13 лет, с мужем все хорошо, дочь подрастает. На днях встретила знакомую, которую лет 11–12 не видела. По иронии судьбы она является подругой бывшей жены моего супруга (наш город — большая деревня). Пустые вопросы из любопытства: как дела, как дочь, где работаешь и все в таком духе. И тут неожиданно:

— С мужем не развелась еще?

— А должна была?

— Ну я думала, долго вместе не пробудете. Знаешь, ведь на чужом горе счастья не построишь!

— Хм, извиняюсь, а на чьем горе?

— Ну ты ж его из семьи-то увела!

— Катя, из какой семьи? Они в 2003-м развелись! А мы с ним в 2007-м поженились.

— Вот не вышла бы ты замуж за него, так он бы к Маше вернулся! А из-за тебя — нет!

Я была просто шокирована этим разговором. Сослалась на то, что тороплюсь, и в машину сбежала. Вот как, оказывается: разлучница я. А то, что между мной и той женой прошло 4 года и в промежутке была еще одна девушка, — это не считается. © lisanel / Pikabu

— С мужем не развелась еще? — А должна была? — Ну я думала, долго вместе не пробудете. Знаешь, ведь на чужом горе счастья не построишь! — Хм, извиняюсь, а на чьем горе? — Ну ты ж его из семьи-то увела! — Катя, из какой семьи? Они в 2003-м развелись! А мы с ним в 2007-м поженились. — Вот не вышла бы ты замуж за него, так он бы к Маше вернулся! А из-за тебя — нет! Я была просто шокирована этим разговором. Сослалась на то, что тороплюсь, и в машину сбежала. А то, что между мной и той женой прошло 4 года и в промежутке была еще одна девушка, — это не считается. © lisanel / Pikabu Я адвокат, который занимается разводами. Один мой клиент выдавал такие выкрутасы, что мне было жаль его несчастную жену. Он трясся над деньгами, запрещал домашним посещать парикмахерскую, есть в ресторане и ходить в кино. Но самое странное — это то, что он всегда держал при себе рулон туалетной бумаги и выдавал членам семьи по маленькому кусочку, который нужно было попросить перед посещением туалета. Жена решила уйти от него, когда он испортил ей волосы во время очередной домашней стрижки. © ulietcaravello1 / Reddit

Мои родители развелись после 49 лет совместной жизни. Мать десятилетиями закрывала глаза на неверность моего отца, но, когда он начал выносить сор из избы и публично ее унижать, она ушла, хотя ей было уже за 70. Думаю, и у других людей в жизни есть переломные моменты, после которых брак уже не склеишь. © Nick-Schön / Quora

Мать десятилетиями закрывала глаза на неверность моего отца, но, когда он начал выносить сор из избы и публично ее унижать, она ушла, хотя ей было уже за 70. Думаю, и у других людей в жизни есть переломные моменты, после которых брак уже не склеишь. © Nick-Schön / Quora Ох, расскажу сейчас! Мой бывший подал на развод, а я узнала об этом только из судебной повестки. Звоню свекрови: мол, так и так, что делать? Свекровь говорит: «Не волнуйся, иди в суд, пиши заявление, что согласна и просишь развести вас в твое отсутствие». Я так и сделала. Как потом оказалось, бывший хотел просто припугнуть меня, мол, куда ты денешься с 2 детьми. А потом он прибежал ко мне на работу с выпученными глазами и воплями: «Зачем ты это сделала?!» Прошло 20 лет, а он так и не женился. Все ждет, что приму обратно. © Ира Быкова / Facebook

Мой отец — юрист, который одно время занимался разводами. Он рассказал мне, что люди готовы часами спорить, кому достанется садовая мебель за $ 150 при ставке адвоката в $ 300 за час (с каждой стороны). И тут дело не в дележе имущества, а том, чтобы посильнее задеть бывшего «плохого» супруга. © Spaceflunky / Reddit

Я знаю пары, которые разводились после 40–50 лет брака, потому что перестали любить друг друга. Одна женщина сказала мне: «Я терпеть не могу, как он пережевывает еду». Зато другая сообщила, что ненавидит мужа, но не хочет развода, потому что надо сохранить семью ради детей. И неважно, что отпрыскам на тот момент было уже за 30 лет. © Fran Brochstein / Quora

Зато другая сообщила, что ненавидит мужа, но не хочет развода, потому что надо сохранить семью ради детей. И неважно, что отпрыскам на тот момент было уже за 30 лет. © Fran Brochstein / Quora Я вышла замуж в 21. Развелась в 41. И каждый день задаю себе вопрос: «Чего я ждала столько лет?» Он старше на 17 лет, искренне думала, что он уже нагулялся, мы команда, семья, у нас дети, кот, пироги по выходным... Но сразу после регистрации брака мой новоиспеченный муж погулял со мной по городу 2 часа и поехал с мамой на дачу. Когда я поехала в роддом, он снова отправился к свекрови. На развод я пришла одна. Угадаете, где был мой муж? Правильно, с мамой на даче.

Мой ребенок спрашивает, зачем надо было столько ждать. Да, бывшему сейчас почти 60, он не работает, и мой поступок выглядит свинством. Но вот эти маленькие истории для меня настоящее оправдание. Подходящего момента для развода не будет никогда. Маленькие дети, пожилые родители, совместное жилье — всегда будет полно всяких причин. А потом вы состаритесь в ожидании чуда. © Micuoko / Pikabu