20 историй о причудах людей, у которых денег куры не клюют
Наверняка вы слышали о том, что у очень богатых людей есть довольно странные капризы и желания. И иногда им в голову приходят такие вещи, о которых человек с ограниченным бюджетом даже никогда бы и не подумал.
AdMe.ru прочитал истории обычных людей, которым посчастливилось иметь дело с богачами и узнать неожиданные стороны их жизни.
- В 80-х мне удалось поработать с одним из главных коронованных принцев Саудовской Аравии. Он имел обычай полностью выкупать 3 верхних этажа в лучших отелях. На 2 этажах жили горничные, помощники и охрана. Весь верхний этаж занимала королевская семья. Однажды принц жил там только со своими 3 женами. © Elysian-Visions / Reddit
- Я работал репетитором у одного русского миллиардера. Однажды мы занимались с его дочкой, как вдруг она подскочила, выкрикнула: «Папа дома!» — и побежала к окну. Оказывается, девочка услышала шум вертолета и поняла, что он вот-вот приземлится на лужайку. © DiscombobulatedBabu / Reddit
- Я изучаю искусство и подрабатываю садовником в одном из самых богатых регионов нашей страны. Когда некоторые мои клиенты узнают предмет моего изучения, они начинают воодушевленно демонстрировать свои коллекции. Стены их домов увешаны картинами. Я помню, как стоял в своей грязной одежде садовника в ванной и разглядывал картину Пикассо, которая висела над унитазом. © useroftheinternet999 / Reddit
- Папа работал на частном аэродроме, и однажды я пошел туда с ним. Моей задачей было стоять с зонтом у самолета. Жена богача дала мне $ 20 и сказала: «Подносы для сэндвичей из настоящего серебра. Можешь их забрать». Я спросил у папы, что это было. Оказалось, что, когда такие люди прилетают, они часто разрешают работникам забирать блюда и другую посуду. А я всегда удивлялся, откуда у нас дома столько подносов. © eggtasticness / Reddit
- Работа отца связана с судоходством, и многие его друзья работали на суперъяхтах. В 90-х одного из его товарищей попросили перевезти яхту австралийского медиамагната-миллиардера из Сиднея в Нью-Йорк. Яхта должна была бросить якорь в конкретной бухте в конкретное время, а на борту было приказано подать ужин на 50 человек. Все указания были исполнены, но магнат так и не явился. Выяснилось, что он был на вечеринке богачей в здании с видом на гавань и просто хотел иметь возможность указать на яхту и заявить: «Вон там мое судно». Блюда были поданы только на тот случай, если бы ему захотелось привести на борт своих богатых друзей. Но в тот день ему этого не захотелось, и вся еда пропала. © clovisson / Reddit
- Друг выполнял какую-то работу в доме у Сильвестра Сталлоне. Обнаружилось, что у него дома тонна статуй и картин с изображением самого себя, и такие произведения искусства выглядели очень дорогими. © CaravelClerihew / Reddit
- Это было много лет назад. Я работала в магазине DVD-дисков. Зашла женщина, вручила нам длинный список фильмов и попросила дать ей все, что мы сможем найти. Я бегала по магазину и собирала эти диски. Общая сумма составила почти $ 1 тыс. Когда я спросила, зачем ей столько, она ответила, что работает личной секретаршей миллиардера, а фильмы нужны ему для яхты. © amber_binkin / Reddit
- Женщина, владевшая бизнесом по прокату частных самолетов, рассказала мне, что как-то раз кто-то оплатил полет собаки в Нью-Йорк. Это стоило $ 45 тыс. На борту больше не было никаких других пассажиров. © aticho / Reddit
- Когда я жил в Сеуле, меня пригласила к себе на рождественский ужин одна состоятельная корейская семья. Они были очень милы, и сейчас мне кажется, что они хотели похвастаться перед своими друзьями тем, что у них есть друг-иностранец. Жена распорядилась накрыть стол и профессионально украсить дом. Все выглядело так, будто хозяйка изучила американские фильмы о Рождестве и скопировала все оттуда.
Обед подавался на комично длинном столе, а в середине красовались 2 огромные индейки. Блюда были замечательно украшены и выглядели идеально.
Позже мне сказали, что корейцы не едят индейку, она была только для красоты. Потом ее бы просто выкинули. Во время ужина мы ели корейские блюда, а индейку мне разрешили забрать с собой. © rayrayrayray / Reddit
- Я работала в розничном магазине. Как-то раз пришла одна богатая женщина и потратила $ 1,5 тыс. на одежду. Она набрала 2 тележки, но не примерила ничего из этого. У нас было время поговорить, потому что транзакция длилась очень долго. Женщина сказала мне, что ненавидит покупать одежду. Иногда она просто скупала кучу случайных вещей и складывала их в свой шкаф. Позже она примеряла одежду, и все, что ей не нравилось, просто выкидывала. © OpinionatedNonsense / Reddit
- Я подружилась со своим боссом и его женой. Очень милые люди. Жена была богатой наследницей и покупала мне все, о чем я просто упоминала в разговоре. Я поняла, что ее с детства приучили показывать любовь подарками. Теперь я стараюсь говорить при ней только о тех вещах, которые у меня уже есть. © Lazy***bummer / Reddit
- Как-то я была домработницей у одной богатой семьи. Больше всего мне понравилось то, что у жены богача были сделанные на заказ доспехи для котов. Они были расставлены рядом с крошечными доспехами для мышей. © papajerry69 / Reddit
- Однажды я присматривал за котом одного богатого человека у него дома. Почти в каждой комнате стояло по телевизору, но самой странной была ванная. То есть кошачья ванная. Там был необычайно красивый кошачий туалет, рисунки с кошками и телевизор, который показывал мультфильмы о кошках. © Kpop_TWD / Reddit
- У моих друзей были семейные проблемы. Все их ссоры возникали из-за готовки еды. Брачный консультант напомнил им о том, что они богаты и могут просто заказывать все блюда. Это было бы дешевле, чем развод. Они прислушались к совету и теперь снова счастливы в браке. © waterloograd / Reddit
- Тетя и дядя моей жены живут в Париже. Когда у них была 25-я годовщина свадьбы, они праздновали ее целый день и вернулись домой около 9 часов вечера. Тогда пара решила, что их дети скучают и им нужно немного развлечься. Они заказали частный самолет до Москвы и провели там неделю. © grouchyclownposse / Reddit
- Русский парень, на которого я работал, купил дом во Франции. Он даже не приехал посмотреть на дом перед покупкой, ему просто понравились фотографии. Когда же он все-таки добрался до своих владений, то обнаружил, что вид из окон портит другой дом. Тогда богач отправил к хозяевам своего юриста с предложением купить их дом. Но хозяева отказались. Тогда он предложил в 2 раза больше денег. Те снова отказались. Богач снова удвоил сумму, и на этот раз хозяева сдались и продали дом. Он снес здание в тот же день, когда получил ключи, и построил на том месте парковку. © captain_obvious_here / Reddit
- У моего знакомого сломалась винтажная яхта прямо в конце весны, и он купил новую специально для грядущего лета. Он аргументировал это тем, что у него впереди осталось всего 20 полноценных летних сезонов и он не хотел бы ни один из них провести без яхты. Тем более что у него на это есть средства. Честно говоря, я не мог поспорить с этой позицией. © cholula_is_good / Reddit
- Один парень нанял человека, чтобы тот взял его кредитную карту и отправился в очень дорогое путешествие по Европе. Сам миллионер поехал в Мексику со своей любовницей. В тот период он находился в процессе развода и не хотел, чтобы интрижка как-то повлияла на ситуацию. Так что парень решил сделать себе алиби с помощью другого человека. © bway_stan / Reddit
- У меня был клиент, который жил в пригороде Нью-Йорка. Они с женой ненавидели своих соседей, но при встрече всегда были милы. Каждый раз, когда жена соседа покупала что-то новое, жена моего клиента приобретала что-то более дорогое, редкое или сразу 2 таких же вещи. © Hunt3r8806 / Reddit
- Однажды я ночевал дома у своего богатого друга, а на следующий день мы собирались на концерт. Утром он сказал, что хочет подстричься. Я подумал, что сейчас мы быстро подстрижем волосы и пойдем перекусить. Я заподозрил неладное, когда нас привезли в аэропорт. Друг сказал, что его парикмахер живет во Флориде. То есть нам по 16 лет, мы садимся в частный самолет, летим во Флориду, стрижем волосы и летим обратно. Это было безумно. © Britneck / Reddit
А вы когда-нибудь были близки с состоятельными людьми? Что интересного вы о них узнали?
Фото на превью eggtasticness / Reddit
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