20+ историй о первом заработке, который подкинул впечатлений на жизнь вперед

В 5-м или 6-м классе за победу на городской олимпиаде меня наградили не только набором ручек и еще чего-то для школы, но и настоящими деньгами. ₽ 15! Это ж обалдеть как круто казалось! Фантазия разыгралась, я придумывала, что на эти деньги можно себе купить. Но мать моя мне деньги даже в руки не дала: «Потратишь на ерунду». Она купила мне книжку... Больше я не старалась и не выигрывала олимпиады. Не хотелось снова этого разочарования. © Ирина Деген / Facebook

В начале 2000-х нам с двоюродным братом было лет по 12. Проснулись в выходной пораньше, пошли на улицу гулять, а снега за ночь припорошило по колено. И видим мы, что один таксист застрял в снегу и не может выехать. Водитель попросил нас помочь. Мы с братом ледянками подкопали снег, помогли машину вытолкать, и таксист всучил нам в благодарность по ₽ 100 на мороженку. Вот тут-то и пришла идея. Быстро сгоняли домой за лопатой, накидали на дорогу снега и пошли в подъезд к батареям греться и ждать. И 10 минут не прошло, как попался еще один таксист. Мы вышли и предложили свою помощь за небольшое вознаграждение. Так за день у нас на каждого получилось около ₽ 1 000. На второй день проснулись пораньше, все тело болит, но водителей выручать надо. Вышли с лопатами и очень огорчились, увидев, что за ночь коммунальные службы убрали весь снег. © Erlanka / Pikabu