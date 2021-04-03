20+ историй о первом заработке, который подкинул впечатлений на жизнь вперед
Многие люди узнают цену деньгам в достаточно нежном возрасте. Кому-то подворачивается возможность легко подзаработать, а некоторым приходится пахать на уровне взрослых. Но и те и другие испытывают неимоверную гордость за то, что могут не просить маму и папу подкинуть монет, а в состоянии сами себя обеспечить хотя бы частично.
Мы в AdMe.ru считаем, что если у ребенка проснулась предпринимательская жилка, то стоит поддержать малыша и направить его энергию в мирное русло. В конце концов, умение зарабатывать деньги лишним не бывает.
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Я первый рубль в 1985 году заработала. После кино шла домой, и тетенька, то-о-олстая такая, попросила залезть в окно на 1-м этаже и дверь открыть, мол, она белье вешала на улице, а дверь захлопнулась. Меня, конечно, помучили сомнения, но женщина была в застиранном халате и с тазиком, а дом на проходной улице. Поверила, в общем. Я залезла и чуть не свалилась в таз с вареньем, язычок на замке отщелкнула, получила ₽ 1. © Genna / Pikabu
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В 4-м классе выиграла набор масляных красок. Решила сделать себе кулон из высушенного теста в виде сердечка с надписью Love. Он очень понравился однокласснице, а так как носить самодельные украшения считалось смешным, я сказала, что купила кулон в ларьке. Она попросила купить и ей тоже, а потом ее сестре, подругам... В общем, в конце месяца в моей копилке было ₽ 75, и мама шутила, что я зарабатываю больше, чем она (у старшей медсестры зарплата была ₽ 60). © Наира Бадалян / Facebook
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Моя подруга в детском саду из тетрадных листов нарезала билетов на концерт «Филиппа Киркорова и лесных зайчиков» и благополучно продала весь тираж — кому за жвачку, кому за игрушку. Жилка предпринимателя загнулась после того, как родители узнали об успехах дочери в саду. © Franzfer / Pikabu
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Первая работа у меня была лет в 13. В нашем городе жила певица местного разлива, которая решила для выступлений создать себе шоу-балет. Набрала девчонок с минимальной пластикой, поставила танцы, и лет 5 мы гастролировали по краю. За концерт мы получали ₽ 25. © Ирина / AdMe
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Классе в 8-м к нам в школу пришел отец одноклассницы и предложил поработать пару дней на посадке леса. Половина класса радостно согласилась. Еще бы: легальный повод пропустить школу в эти дни. Сажали мы сосенки, работали 3 дня. За это время я притащила домой с десяток клещей на одежде и первую зарплату. За всю работу нам заплатили по ₽ 500. Но мы были счастливы, так как думали, что работаем на общественных началах ради будущего экологии. Самая лучшая работа в моей жизни. До сих пор приятно думать, что есть часть леса, посаженная моими руками. © lepelsin / Pikabu
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А у нас в школе каждый год раньше праздновали Масленицу, и многие дети стояли и продавали блины, напитки, конфеты и прочие радости. Мы с подругой организовывали продажу чая: у нее был большой термос, я кипятила воду и приносила пакетики. Мы продавали чай по ₽ 10 за стакан и неплохо зарабатывали, так как ярмарка-то на улице была, холодно всем было. Каждый год мы на продаже чая зарабатывали рублей по ₽ 500 за 1 день. © OlgaoO / Pikabu
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Мы жили в деревне и каждое лето подрабатывали как могли. Когда мне было лет 12, трава уродилась на отлично. Наша бригада выиграла соцсоревнование по району по заготовке сена, и всем нам начислили хорошую зарплату. Зарплату, конечно же, получила мама, я даже не спрашивал сколько. 1 сентября в школе зашел разговор, кто сколько заработал на сенокосе. Кто-то сказал ₽ 10, кто-то ₽ 20, были и по ₽ 50. Мне стало интересно, сколько же я получил, и после уроков сразу побежал к маме. Назавтра у одноклассников был шок, так как мне заплатили ₽ 250. Больше, чем зарплата у моей мамы. Я, может, и забыл бы про это, однако было продолжение. На моей свадьбе мама подарила невесте набор из золотого кольца и сережек, которые она купила на те заработанные мною деньги и хранила их для будущей невестки. © Bairburguy / Pikabu
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Моя первая работа была самой классной. После 9-го класса устроилась с друзьями в загородный лагерь обслугой. С подругой рано утром подметали и убирали общую территорию в лагере, после завтрака с корзиной продуктов шли на пляж или гулять по горам, а вечером чистили картошку. За эту халяву с бесплатным питанием мне еще и заплатили ₽ 150. Зарплата моей мамы тогда около ₽ 2 000 была. Купила себе рюкзак в школу, а маме кошелек. © Анна Ши / AdMe
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Когда я закончила 7 классов, пошла в садик на лето работать воспитателем, дали мне старшую группу деток. 1964 год. Я не помню, сколько заработала денег, но хватило на наручные женские часы «Волга», отрез из нежно-розовой шерстяной ткани на платье, которое я сама себе скроила и сшила, и на мороженое осталось, и на кино. Я была счастлива, что сама заработала и не просила денег у папы и мамы. © Галина Довгополюк / Facebook
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В 12 лет ошивался в автосервисе, где работал батька. Потихоньку мужики начали подкидывать несложные халтурки. Деньги были небольшие. Но то чувство, когда приходишь во двор и говоришь пацанам: «Так задолбался на работе, притирал клапан и головку шлифовал», наверное, больше никогда не испытаю. А еще с работы всегда шел пешком, в спецовке, и руки особо не отмывал, чтобы все видели, что я с работы иду. © Владимир Усольцев / Facebook
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После 8-го класса работала месяц (или чуть больше) санитаркой на скорой в маленьком райцентре. Помню, что, когда обе бригады уезжали на вызовы, мне поручали отвечать на звонки, записывать и передавать по рации визиты. Позывной был «Амур». И я такая: «Амур! Ответьте Амуру!» Незабываемо. Заработала около ₽ 90. Мечтала я тогда о джинсах «Монтана», но деньги пошли на покупку вещей к школе. Отнеслась к этому с пониманием. © Маргарита Васькович-Синявская / Facebook
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Однажды учитель русского языка вызвала меня в школу, и выяснилось, что нашей дочери некогда учить уроки, так как она зарабатывает деньги! Оказалось, учитель труда задала детям связать крючком цветы, и моя дочка с коммерческой жилкой связала эти цветы для всей параллели, штук 60. © Hata.22 / Pikabu
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В 5-м или 6-м классе за победу на городской олимпиаде меня наградили не только набором ручек и еще чего-то для школы, но и настоящими деньгами. ₽ 15! Это ж обалдеть как круто казалось! Фантазия разыгралась, я придумывала, что на эти деньги можно себе купить. Но мать моя мне деньги даже в руки не дала: «Потратишь на ерунду». Она купила мне книжку... Больше я не старалась и не выигрывала олимпиады. Не хотелось снова этого разочарования. © Ирина Деген / Facebook
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В начале 2000-х нам с двоюродным братом было лет по 12. Проснулись в выходной пораньше, пошли на улицу гулять, а снега за ночь припорошило по колено. И видим мы, что один таксист застрял в снегу и не может выехать. Водитель попросил нас помочь. Мы с братом ледянками подкопали снег, помогли машину вытолкать, и таксист всучил нам в благодарность по ₽ 100 на мороженку. Вот тут-то и пришла идея. Быстро сгоняли домой за лопатой, накидали на дорогу снега и пошли в подъезд к батареям греться и ждать. И 10 минут не прошло, как попался еще один таксист. Мы вышли и предложили свою помощь за небольшое вознаграждение. Так за день у нас на каждого получилось около ₽ 1 000. На второй день проснулись пораньше, все тело болит, но водителей выручать надо. Вышли с лопатами и очень огорчились, увидев, что за ночь коммунальные службы убрали весь снег. © Erlanka / Pikabu
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В 1990 году на вокзале продавал свои книжки. Потом на базаре распродал старые игрушки. А затем мы стали одними из первых распространителей новой газеты. В 5 утра едешь к киоску, в который привозили партию из типографии, покупаешь на свои деньги газеты и весь день по трамваям, автобусам и улицам. Несколько лет был в «печатном бизнесе». С конкурентами, радостями и горестями начала 90-х. И да, на тот момент мне было 9 лет. © Роман Павленко / Facebook
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Приятель поведал: когда ему было лет 6, он узнал, что бутылки можно сдавать за деньги. Ну и занялся этим делом довольно усердно, а полученные монетки складывал в свою свинку-копилку. Деньги не пересчитывал, все ждал, когда же она наполнится, но свинка была какой-то бездонной. И только много лет спустя, уже будучи взрослым, он узнал от матери секрет: да, она часто «наведывалась» в свинку, чтобы добрать денег на оплату аренды жилья и коммунальных услуг. И, по ее словам, сумма эта была довольно ощутимая, без нее им пришлось бы туго. Вот так ребенок, сам того не зная, помогал содержать семью. © Anastasiya Quit / AdMe
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В конце 80-х мы промышляли поиском карманных денег около торговых палаток. В непогоду перед ними собирались лужи, и покупатель, уронивший мелочь, обычно не лез за ней, чем мы и пользовались. Вооружившись резиновыми сапогами и самодельными фонариками, мы выдвигались на точки. Ну что стоит для пацанов осушить лужу? Зато точно помню, что минимум по ₽ 1–2 каждый имел за такую операцию. © Junoday / Pikabu
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После 5–6-го класса летом мы ездили сажать елочки в леспромхоз. Сколько зарабатывали, не помню, но мало. Зато в обед разводили костер и отдыхали. Это была середина 70-х годов. А после 8-го класса я заработала ₽ 3 на съемках фильма «Молодая жена». Для этого мы ездили в другой город, Лодейное Поле. Это была сцена, когда молодожены после ЗАГСа приезжают в свою деревню, а ребятня бежит и кричит: «Едут, едут!» Только я в кадр не попала... © Светлана Николаева / Facebook
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А у нас был учебно-производственный комбинат, учили на секретарей-машинисток. После 9-го класса мы с одноклассницей попали на практику в грузовую автобазу. Секретарь директора как раз в отпуск намылилась, и тут мы. Месяц отработали на ее месте, и документы печатали грамотно, и на звонки отвечали, и по селектору вызывали работников к директору. Нам обеим заплатили оклад секретаря и еще по мешку сахара дали. Папа был очень удивлен. Потом мы этот мешок сахара на крутую юбку плиссе поменяли в кооперативном магазине. © Айжан Мазитова / Facebook
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Я тоже помню свои первые заработанные деньги. Было мне лет 6–7, наверное. У бабушки в деревне мы собрались с подружками и концерт подготовили! Сценки, песни, стихи. Объявления расклеили и по 3 копейки билеты продавали. Пришли бабуси соседские, билеты купили у нас. А потом я спела песню «Малиновки заслышав голосок», и какой-то дедуся мне ₽ 5 заплатил! © Лика Дараган / Facebook
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С 10 лет ездила на овощебазы летом на 4 часа в день пропалывать, а потом собирать свеклу и морковь. Зарабатывала около ₽ 35 000 в месяц. Купила себе к 5-му классу водолазку, резинки для волос, юбку, белую блузку на рынке и маме колбасу. С 12 лет научилась доить бабушкину корову, делать сметану и творог и стала продавать соседям в городе. С тех пор я трудилась до декрета, и теперь мне совсем не хочется на работу. Цену деньгам знаю, но приятнее, когда ты их не сам зарабатываешь и тебе на все хватает. © Lena Virtue / Facebook
А как вы заработали свои первые деньги?