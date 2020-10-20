20+ историй о неожиданных совпадениях, которые чуть было не сделали из героев законченных фаталистов
О случайностях рассуждали Зигмунд Фрейд, Блез Паскаль, Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, но фразу «случайности не случайны» люди все равно приписывают мастеру Угвею из мультфильма «Кунг-фу панда». Да и неважно, кто первым четко сформулировал мысль, ведь главное, что ее верно и четко сформулировали.
AdMe.ru изучил истории пользователей и отобрал такие, что если по ним написать рассказ, то издательство вернет рукопись с пометкой: «Маловато реализма».
- Конец 70-х. Зима. Поехали с родителями в магазин «Детский мир» и купили там игрушку — заводной поезд. Заводился ключом, причем не стандартным, а каким-то особенным. Приехали домой, стал открывать коробку, достал поезд, а ключа нет. Должно быть, выпал из коробки. Погоревал, а на следующий день пришли к родственникам домой, раздеваюсь в прихожей и вдруг вижу на тумбочке тот самый ключ! Оказывается, ключ этот им совсем не нужен и оказался у них случайно — какая-то их дальняя родственница была у них вчера в гостях и, когда разувалась, вытряхнула его из сапога. По странному совпадению места и времени мы из магазина ехали с ней в одном автобусе, где из нашей коробки выпал ключ и угодил ей прямиком в сапог. Вот так. © Afternoons / pikabu
- В детстве мы жили в Дубае, и каждые выходные мама водила меня в пляжное кафе, усаживала перед кондитером и угощала вкусностями. Через 17 лет, когда мы уже жили в Австралии, к нам в школу пришел новенький. Мы разговорились, подружились, и однажды мой отец вез нас с тренировки и спросил его: «Где ты родился?» А тот отвечает: «В Дубае. Мои родители раньше были кондитерами в пляжном кафе». У меня мурашки по коже от этого — каковы были шансы, что мы встретимся на другом конце света? © [deleted] / reddit
- Поехали в Таиланд. Жена ходила по магазинам, а я ждал на улице. Идет мимо такой мужик в годах. Глянул на меня — остановился. Прошел метра два — оглядывается. Еще прошел — снова оглядывается. Разворачивается, идет назад. Тут уж я напрягся. А он достает бумажник, открывает его и показывает мне. А там моя фотография. Сказать, что я охренел, — ничего не сказать. На фото был я, молодая девушка, дама в годах и этот мужик. То есть я там был не один.
Этот мужик мне и говорит, указывая на фото:
— Это вот я. Это моя жена, — показывает на даму в годах. — Это моя дочь. А это мой сын, — показывает на фото, где стоит мой двойник.
Начинаем с ним ржать от такого совпадения. Он сказал, что сам из Канады и приехал сюда в командировку. Он все говорил, что никак не ожидал встретить «сына» на другом конце земли, да еще и из России. © Puzran / pikabu
Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч для гольфа.
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Я заикаюсь с детства, и с этим связано много забавных историй. На 4-м курсе военного университета у нас появился новый предмет. Первое занятие, преподаватель — профессор лет 55 — входит в аудиторию. Я рапортую:
— Ттоварищ ппрепподователь, ккурс в кколичестве столько-то ччеловек гготов к занятиям...
Глаза профессора наливаются кровью. Он перебивает меня:
— Тттоварищ кккурсант, марш за ннначальником фффакультета!
Я ошарашенно иду в кабинет начальника факультета и уже с ним возвращаюсь в аудиторию. На месте мы выясняем, что имело место ужасное недопонимание, а также удивительное совпадение. Профессор, как и я, заикается, поэтому подумал, что я, изображая заикание, решил над ним злостно подшутить. Инцидент был исчерпан, мы все вместе дружно посмеялись. © Karn19 / pikabu
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Мои мама и папа родились в одной больнице, в одной палате, в один день, с разницей в несколько часов. Спустя 27 лет они снова встретились во время интернатуры в той же больнице — они врачи, полюбили друг друга и поженились. © eldertuffy / reddit
- Решил немного подзаработать — писать студенческие работы. В общем, зашел на сайт, зарегистрировался как автор. Понемногу посыпались заказы, и мое внимание привлек один, в котором было задание, методичка и пример работы. А в пояснении к заказу написано: «Выполнять строго по методичке, максимально близко к примеру, препод сказала, что это работа-пример, выполнена идеально». Открываю пример, а там фотографии курсового проекта, который до боли мне знаком. Порылся в архивах. Точно! Моя работа. © 31sulim99 / pikabu
- Подруга пару лет жила с парнем по имени Вадик. Они любили друг друга, но в конечном итоге расстались. Она очень переживала, хотела его вернуть, искала по всему городу, старалась появляться в местах, которые он любил или где мог быть. Он как сквозь землю провалился. Спустя 2 года, она уже его забыла, полетела на майские праздники с подругами в Турцию. В первый же день после прилета они идут по отелю и смеются над тем, как сильно какой-то мужчина со спины похож на Вадика. Он оборачивается, и подруги понимают, что это и есть Вадик. Какова вероятность встретить человека, которого ты уже 2 года не можешь найти в своем городе, в другой стране? Полететь именно в одно время и в один отель? © OLGA_PISHIKOVA / livejournal
- 5 лет назад я завел традицию: раз в год оставлял в метро, в кафе — где угодно нескольких журавлей-оригами. Если их развернуть, можно было прочитать маленькую записку, в которой был мой номер и предложение пообщаться. И вот неделю назад наконец мне написала девушка. Она рассказала, что вот уже 5 лет натыкается на моих журавлей в городе. Первый раз она проигнорировала записку, так как у нее был парень, второй раз решила, что это какой-то лохотрон, в третий раз заподозрила слежку, в четвертый раз хотела написать, но потеряла его, и вот в пятый решила, что раз так, то нужно все-таки написать, хотя бы из любопытства. Неделя общения сутками напролет, куча общих тем, чувство, словно знал ее всю жизнь, и вера в то, что совпадения не случайны. Верю, что встретил свою судьбу. © Палата № 6 / vk
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Несколько лет назад я села в такси и отправилась в центр города. А как вылезла из машины, поняла, что оставила в ней свой телефон. Звоню — нет ответа. Звонок в таксопарк тоже не принес результата. Несколько часов спустя собралась ехать обратно. Ловлю машину, сажусь и понимаю, что водитель выглядит знакомо. Шарю рукой под сиденьем — вот он, родимый, застрял. Это было счастливое, но недолгое воссоединение — через 2 дня я простирнула его в стиральной машине. © myrevenge / reddit
- Не виделась с лучшей подругой полтора месяца. Встретились, разговорились. Оказалось, что нам обеим за это время совершенно неожиданно сделали предложение и мы обе уезжаем из города к будущим мужьям. Мы, конечно, поржали над совпадением, и обе рады друг за друга. Но все равно жутко... потому что вот так мы «параллелим» уже года два... © Подслушано / vk
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Безумное совпадение: однажды я столкнулся с девушкой в универмаге в Лондоне в начале 1980-х. Мы поболтали, обменялись номерами и попрощались. Потом я снова столкнулся с ней несколько лет спустя тоже в универмаге — в Сингапуре. Через несколько лет я снова столкнулся с ней — в универмаге в Токио. Прошло еще несколько лет, и в универмаге я снова столкнулся с ней — в Гонконге. Теперь она работала в гонконгском филиале своей японской компании. Прошло еще несколько лет. Как вы уже догадались, я снова столкнулся с ней в универмаге в Париже. Когда мои жена и сын слышат историю «девушка из универмага», они спрашивают: «Почему со мной подобного не происходит?» © Robert Charles Lee / quora
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Мне было 18, и я был в 3-недельном турне по Европе. В Лувре пожилая пара спросила, не знаю ли я, как попасть на выставку «Моны Лизы». Я проводил их, сам только что оттуда. Мы поболтали, они сказали, что меня зовут как их внука, и дали свой адрес, мол, будешь в Португалии — милости просим. 7 лет спустя я в Мюнхене на Октоберфесте. Стою возле отеля, жду друзей, и пожилая пара спрашивает меня, как добраться до ярмарки. Поворачиваюсь — та же пара! Напомнил им о встрече в Лувре. Старушка очень обрадовалась, заплакала и начала обнимать меня. На этот раз они потребовали, чтобы я дал им свой адрес электронной почты, чтобы мы могли поддерживать связь. Мы до сих пор общаемся еженедельно, я приезжал к ним, теперь они как вторая семья. © HistoryOfAMan / reddit
- Купили с девушкой по мороженому, она открывает, а там полмороженого нет, только полстаканчика. Она расстроилась, говорит: «Это кому-то достанется моя половинка мороженого! Нечестно...» Открываю свое, а там, помимо моей порции, лежит еще дополнительная половинка сверху. Отдал ей ее законную часть порции... Ну и бывают же совпадения! © Палата № 6 / vk
Сегодня увидел DeLorean, а позже заметил парня в оранжевом жилете сзади.
- Наша семья отдыхала в Венеции. Мы спокойно плыли по каналам, как вдруг мой папа вскочил и начал жать руку мужчине, который проплывал мимо на соседней гондоле. Мы все сидим ошеломленные, а папа рассказал, что это его однокурсник, которого он не видел со времен окончания университета. Все бы ничего, но почему и как они узнали друг друга? Обоим было под 50, и они плыли по венецианским каналам мимо друг друга. © speckled_/ reddit
- Когда я готовил выставку «Живая Индия», меня сильно удивили. Nikon повесил анонс выставки в группе во «ВКонтакте» и прикрепил фотографию цыгана. И что вы думаете? Мне написала девушка. Представляете, это одна из не самых посещаемых улочек в Гокарне, штат Карнатака, и такое совпадение. Из 1,3 млрд человек мы сфотографировали одного и того же человека. Улыбка у него действительно ослепительная и добрая. © vtaysaev / livejournal
- Иду вечером по парковой дорожке, на улице темно, горят фонари, на лавочках сидят люди, у меня настроение хорошее. И тут, ровно когда я прохожу мимо, один фонарь гаснет. Я резко так к нему поворачиваюсь с возмущенным видом, мол, «ну ты чего?», и тут замечаю, как на меня с интересом уставилась парочка на ближней лавочке под этим потухшим фонарем. Ну я не растерялась, достала из кармана зажигалку и со словами «извините, пожалуйста» чиркнула в сторону фонаря как Дамблдор в «Гарри Поттере». Это невероятно, но через секунду фонарь мигает и загорается! Это было самое эпичное совпадение в моей жизни! © Подслушано / vk
3 оленя-альбиноса гуляют вместе.
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В первый семестр в колледже захожу в свою комнату, а там новый сосед. Я представился, а он спросил, откуда я. Ответил. Он говорит, что тоже жил в моем городе, и добавляет: «Раньше у меня был друг по имени Саймон». Я сказал, что у меня был друг по имени Уилл. Вы поняли, да? Мы были лучшими друзьями в 1-м и 2-м классах, пока его семья не переехала. © simplesimon6262 / reddit
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В детстве я участвовал в конкурсе рисунков «Создай своего супергероя» для одного журнала. Мое творение называлось «Супербабушка», я стал одним из 5 победителей, рисунок напечатали в журнале. Примерно через год мои родители пригласили на ужин семью с маленьким ребенком, она недавно переехала в этот район. И малец говорит: «Я начал рисовать комиксы после того, как увидел в журнале классного персонажа. Называется „Супербабушка“». Мы с братом обменялись недоверчивыми взглядами — он точно не мог знать, что я это нарисовал. Вот это был успех моего творения! © sneels / reddit
- Однажды я потерял 5-долларовую купюру — она вылетела из окна машины. Вскоре я заехал на заправку, выхожу из машины и вижу валяющуюся 5-долларовую купюру. Мне нравится думать, что это одна и та же. Она просто соскучилась по мне. © Heymistr / reddit
- Я считаю, что эта история должна стать сюжетом фильма. Папин одноклассник путешествовал по миру и встретил молодую американку, которая также ехала куда глаза глядят. Они подружились. Проехав несколько стран, он снова столкнулся с ней, случайно, не сговариваясь. И снова они пообщались и разъехались кто куда. И вот третья встреча — в случайной стране, в какой-то глуши, в сельской местности. Невозможно просто закрывать глаза на это совпадение. Проходят месяцы и страны. В конце концов парень едет в Америку, наугад выбирая штат, и решает тут осесть. Утром он первым делом идет в банк, чтобы разобраться со своим банковским счетом. Кассир поднимает жалюзи на окне, а там — та самая девушка. Вселенная требует, чтобы они были вместе. Он встал на одно колено и попросил стать его женой. Она ответила «да». Судя по тому, что я слышала, у них была удивительная и счастливая совместная жизнь. © Emily Ward / quora
А какие странные совпадения бывали в вашей жизни?