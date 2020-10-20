20+ историй о неожиданных совпадениях, которые чуть было не сделали из героев законченных фаталистов

Мне было 18, и я был в 3-недельном турне по Европе. В Лувре пожилая пара спросила, не знаю ли я, как попасть на выставку «Моны Лизы». Я проводил их, сам только что оттуда. Мы поболтали, они сказали, что меня зовут как их внука, и дали свой адрес, мол, будешь в Португалии — милости просим. 7 лет спустя я в Мюнхене на Октоберфесте. Стою возле отеля, жду друзей, и пожилая пара спрашивает меня, как добраться до ярмарки. Поворачиваюсь — та же пара! Напомнил им о встрече в Лувре. Старушка очень обрадовалась, заплакала и начала обнимать меня. На этот раз они потребовали, чтобы я дал им свой адрес электронной почты, чтобы мы могли поддерживать связь. Мы до сих пор общаемся еженедельно, я приезжал к ним, теперь они как вторая семья. © HistoryOfAMan / reddit