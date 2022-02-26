20 мужчин, которые собаку съели на оригинальных ухаживаниях
В отношениях всегда есть место романтике, сюрпризам и даже баловству. Именно неожиданные, а порой и взбалмошные поступки помогают поддерживать искру между партнерами, а в начале отношений — покорить вторую половинку раз и навсегда.
Сегодня мы в AdMe.ru решили рассказать о мужчинах, которые своими непредсказуемыми действиями врезались в память женщинам на всю жизнь.
- Когда была беременна вторым ребенком, заметила, что муж стал приносить домой гораздо меньше денег, причем на работе у него было все в порядке. Пробовала с ним поговорить, но он отмалчивался или резко прекращал разговор. Уже после родов выяснила, куда девались деньги... Когда муж принес мне коробочку с кольцом и серьгами с бриллиантами. © Подслушано / Ideer
- Муж вдруг разбудил меня в 2 часа ночи. Пока я пыталась взять себя в руки, чтобы не накинуться на него, он просто предложил поехать попить кофе с булочкой, вот как есть, без всяких «подожди, я накрашусь, надену что-нибудь красивое». Почти что в пижамах, ночью на веранде кафе с видом на ночной город — это было очень мило. © Формула Воды / AdMe
- Супруг дважды связывался с моим начальником и договаривался об отгулах для меня. Я узнавала об этом, когда он дарил мне билеты в поездку и прикреплял ответ моего начальника, где тот соглашался меня отпустить. Кроме того, муж сам договаривался, кто будет сидеть с ребенком и собакой в наше отсутствие. Мне оставалось только собрать вещи. © Flahdagal / Reddit
- Сейчас в грузинском кафе видел такую сцену. Парень сказал своей девушке: «Ты готова? Глаза закрой». Она закрыла, а он взял и поставил перед ней поднос с огромным хачапури. © milosev1c / Twitter
- Возможно, вы мне не поверите, но я собственными глазами сейчас видела, как в аптеке парень купил прокладки, прямо так и сказал: «Прокладки Always на 3 капли, пожалуйста». Заплатил, взял их в руки и пошел, и никто в очереди даже не упал в обморок. © lerakedavra / Twitter
- Однажды я в ураган поехал к своей девушке, чтобы увидеть ее. Теперь уже 30 лет, как она моя жена. © oldschool54 / Reddit
- Муж на день рождения подарил мне классные домашние тапочки. Я тут же хотела их примерить, а он говорит, мол, не спеши. Смотрю — в одном золотая цепочка, а в другом — какая-то бумажка. Читаю, а это ордер на новую 3-комнатную квартиру! © Лидия Серкова / Facebook
- Встречалась как-то с парнем, но особо не воспринимала его всерьез. И вот однажды он сказал, что хочет мне кое-что показать. Подвел меня к стене дома на оживленной улице, а там — большой и красивый рисунок с моим именем. Оказалось, что он талантливый граффити-художник, и на эту надпись он потратил 3 часа. © Giethel Carla Samonte / Quora
- На годовщину у нас был запланирован ужин. Ну я, конечно, как и все женщины, весь день готовилась: макияж, укладка и все дела. Уже ехала в ресторан, когда мой жених позвонил и сказал, что все отменяется, потому что на работе проблемы. Я чуть не расплакалась, но вдруг водитель повернул и повез меня в отель. А там меня ждал жених в костюме и с букетом цветов, плюс арендованный ресторан для нас двоих. © Tommy Abdullayeva / Facebook
- Мой парень просто взял и купил мне кролика. А вы говорите, что любви нет. © SashaBelenkaya / Twitter
- Моей подруге на день рождения парень подарил плюшевого медведя, здорового такого. Ну подарил и подарил, лежал этот медведь пару лет на полке. А потом вдруг приходит ей сообщение от парня: «Распори мишке левую лапку». Там было кольцо. Сейчас они женаты и счастливы, но я часто думаю о том, что, если бы они расстались, она бы никогда не узнала о колечке. © Подслушано / Ideer
- Парень подарил мне подарки на день рождения и любовное письмо. В конце он написал, что у него что-то не так с сердцем. Я испугалась, что это что-то серьезное, расстегнула рубашку, а там татуировка с моим именем. Прямо над сердцем. © Dhivyaa Sugumar / Quora
- Все парни во время конфетно-букетного периода дарят своим девушкам милых медведей, зайчат, кошек и т. п. А мне будущий муж подарил гориллу. Почти с половину меня ростом, огромную, серую и грустную. И еще добавил: «Увидев эту милую обезьяну, я сразу же подумал о тебе». © Подслушано / Ideer
- Муж подарил мне 2 букета цветов с утра. Один — это пионы, второй — охапка роз. На вопрос, почему еще и розы в придачу, сказал, что пионов было мало, решил компенсировать розами. Ну что за мужчина! © shirin312 / Twitter
- Раньше я работала в кофейне, смена начиналась в 5 утра. А мой парень ехал на работу к 9 и каждое утро делал крюк, чтобы зайти в кофейню и поцеловать меня. Все мои коллеги около 9 утра выглядывали в окна и ждали его машину. © Ragin_Paigin / Reddit
- Я обожаю Алана Рикмана, и мой парень знал об этом. Как-то он пригласил меня на свидание и попросил надеть черное платье. По дороге он заехал на заправку, а там вдруг включил музыку и открыл мою дверь. Только тогда я поняла, что он решил повторить сцену с танцем на заправке из клипа, в котором снялся Алан Рикман. Мой парень даже специально брал уроки танго. © Sara / Quora
- У меня был кавалер, который приходил на свидание с колбасами и сосисками. Работал на производстве мясных изделий. Молодая была, глупая — не ценила. Думала: «Что за фигня, где цветы?» Родители мои зато были довольны и очень жалели, когда я с ним рассталась. © Анастасия Бахвалова / AdMe
- Когда я была подростком, у нас в семье были трудности с деньгами. И мой парень таскал из дома еду и приносил мне. Особенно романтично это было потому, что его родители были жутко строгими. © Just_Red_00 / Reddit
- У меня был день рождения, и мы с мужем договорились, что после работы в пятницу он заберет меня и мы поедем в ресторан. Но вместо этого он поехал в другую сторону и увез меня на все выходные в пляжный городок в 2 часах езды от нашего дома. Самое невероятное, что он упаковал все мои вещи, обувь, аксессуары и даже косметику. Он не забыл ни одной вещи, которая бы мне понадобилась. © Varsha Ch / Quora
- Мы переехали с мужем и ребенком в другой город, где у нас нет ни знакомых, ни друзей. На день рождения сына муж подарил мне подарок. Из большого пакета он достал лоток для кота, а в ответ на мой удивленный взгляд сказал: «Пора нам завести маленького друга. Я же вижу, как ты на котят на улице смотришь». В тот же вечер мы нашли маленького котенка, и нам стало не так одиноко в новом городе. © Подслушано / Ideer
Какие неожиданные поступки совершали ваши вторые половинки?
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