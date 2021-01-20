20+ гениальных мастеров обольщения, которые оставили о себе незабываемые впечатления

Сегодня еду с учебы в маршрутке, вся в своих мыслях, и тут какой-то парень берет меня за руку. Я испугалась и попыталась выдернуть руку, но он держал крепко и освободиться получилось не сразу. Причем когда я вытянула кисть, он схватил меня за большой палец руки. Причем так больно, что я даже вскрикнула. Все это продолжалось секунд 20. После того как я вскрикнула, он меня отпустил и выскочил на остановке. Итак, сейчас 6 вечера понедельника, я сижу в травмпункте, и у меня вывих большого пальца руки. Пикап-мастер, блин. © Caramel13 / Pikabu

Однажды парень на улице хотел познакомиться, по-всякому пытался привлечь внимание. И как вы думаете, что он сделал, когда я, несмотря на его попытки, прошла мимо? Он кинул в меня палкой! © avgust13 / Pikabu

На свадебном приеме я услышал, как один парень (не самой приятной наружности) спрашивает официантку: «Эй, а у тебя есть уродливый бойфренд?» Она ответила, что нет. А он: «Ну а хотела бы такого?» © MoNguSs / Reddit