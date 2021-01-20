20+ гениальных мастеров обольщения, которые оставили о себе незабываемые впечатления
Подобрать точные и верные слова, чтобы завязать знакомство, — задача не из простых. И далеко не всем это удается. Но ведь в этом деле главное — не терять энтузиазма и быть изобретательным. И герои нашей сегодняшней подборки служат тому отличным примером, потому что, судя по всему, их девиз звучит так: «Неважно, какой результат, зато меня запомнят».
Мы в AdMe.ru подготовили еще одну подборку историй о мастерах флирта, которые точно знают, как добиться желаемого. А в бонусе вас ждет фото того, кому просто невозможно сказать «нет».
Красиво выкрутился
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У меня есть приятель, который при знакомстве с девушками на полном серьезе говорит, что он дизайнер штор. «Каких штор?» — спрашивают его девушки. «Автобусных», — не менее серьезно отвечает мой приятель. © dadaponyatno / Pikabu
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Ярмарка в торговом центре. За одним из столов стоит девушка и предлагает попробовать зерновые батончики с добавками и приобрести по желанию. К ней подходит молодой человек, пробует батончик и говорит с сильным акцентом: «Привет! Я с Ибицы. Пойдем вечером гулять?» Девушка удивленно отвечает, что поздно заканчивает работу. Товарищ уже на английском повторил, что он с Ибицы, но снова получил отказ, сильно удивился и ушел. Он приходил еще раз 5, дегустировал шоколадки и повторял, что хочет взять ее с собой на Ибицу... Но батончик этот иностранный мачо так и не купил. © Toshan81 / Pikabu
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Бежала как-то за автобусом, успела, стояла недалеко от входа и пыталась отдышаться. Подошел парень, смотрел на меня с минуту и сказал, что я красиво дышу. Ну, я поблагодарила, растерявшись, а он вышел на следующей остановке. © Pensionerka007 / Pikabu
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Несколько лет назад подошла на перекрестке к светофору. И рядом из открытого канализационного люка вылез рабочий, увидел меня и сказал: «Девушка! Вашей маме зять не нужен?» © Anatomka / Pikabu
Неудачный подкат
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Иду по дороге, никого не трогаю, внезапно из-за угла выбегает мужик с ножом. Я начала кричать что есть мочи, а мужик, мол, ты что, это ж розыгрыш! Это он ко мне так подкатил. © Подслушано / Ideer
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Он: «Ты такая идеальная, как килограммовая гирька, которая служит эталоном».
Я: «60-килограммовая». © Бутербродик / AdMe
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Стою как-то в метро, подошел ко мне парень и говорит: «Я бы бросил весь мир к твоим ногам! Но ты заслуживаешь большего! Поэтому я пока что брошу к твоим ногам пачку жвачки как залог, ибо я не был готов к такой встрече сегодня... Но обещаю, я брошу к твоим ногам намного больше, если ты со мной познакомишься!» Ну ладно, засчитано! © Палата № 6 / Vk
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Как-то я гуляла с собакой, и мы проходили мимо молодого мужчины. А он, видимо, ничего лучше не придумал, чем загавкать на мою собаку... Я стою в ступоре, смотрю на него, пес тоже не знает, как реагировать. Мне сразу так стыдно стало: люди же смотрят, а он стоит и лает. © Kindoffoxes / Pikabu
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Как-то в одном маленьком магазинчике ко мне подошел незнакомый парень и говорит: «А тебе разве не нужно в школу?» На что я ответила, что учусь в университете. Но он не растерялся: «А мне 21. Давай тогда вместе потусуемся, что ли?» © Mynxkat / Reddit
«Причина, по которой я обречена на одиночество»
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Сегодня еду с учебы в маршрутке, вся в своих мыслях, и тут какой-то парень берет меня за руку. Я испугалась и попыталась выдернуть руку, но он держал крепко и освободиться получилось не сразу. Причем когда я вытянула кисть, он схватил меня за большой палец руки. Причем так больно, что я даже вскрикнула. Все это продолжалось секунд 20. После того как я вскрикнула, он меня отпустил и выскочил на остановке. Итак, сейчас 6 вечера понедельника, я сижу в травмпункте, и у меня вывих большого пальца руки. Пикап-мастер, блин. © Caramel13 / Pikabu
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Однажды парень на улице хотел познакомиться, по-всякому пытался привлечь внимание. И как вы думаете, что он сделал, когда я, несмотря на его попытки, прошла мимо? Он кинул в меня палкой! © avgust13 / Pikabu
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На свадебном приеме я услышал, как один парень (не самой приятной наружности) спрашивает официантку: «Эй, а у тебя есть уродливый бойфренд?» Она ответила, что нет. А он: «Ну а хотела бы такого?» © MoNguSs / Reddit
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Однажды мы стояли с одногруппницей на улице и к ней стал подкатывать парень. Начал говорить ей комплименты: какая она красивая, и глаза красивые, и так далее... Мне было очень неловко. А еще он раздавал какие-то флаеры со скидками. И вот он глянул на меня, скривился и говорит: «Ну и вам вот тоже скидка...» © 1401210 / Pikabu
Пикаперам на заметку
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Сегодня один парень подошел ко мне и спросил: «Привет, ты в порядке?» Он выглядел очень обеспокоенным, поэтому я ответила: «Да, а что?» А он просто улыбнулся мне и сказал: «Ну, это, наверное, больно — падать с небес». Я посмотрела на него так, будто была без понятия, о чем речь, и произнесла: «Нет, извини, но я поднялась сюда из ада». Он секунду был в замешательстве, а затем, улыбнувшись снова, добавил: «Так вот почему ты такая чертовски горячая». © GikeyJus / Pikabu
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Одним из самых странных моментов моей жизни был тот, когда со мной пытался познакомиться парень со словами «Красота в девушке не главное». © Подслушано / Ideer
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Помню, как-то на заводе во время обеда, проходя мимо табельщицы, уплетающей куриную ножку, с улыбкой бросил ей: «М-м-м, вкусняшка!» После обеда она подошла ко мне, красная как рак, и попросила уточнить, кого я имел в виду: ее или курочку. © Nullite / Pikabu
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После тяжелого дня, усталая и расстроенная, наконец-таки села в автобус. Слушаю расслабляющую музыку, и тут мой наушник вынимает невообразимой красоты парень, сидевший рядом со мной. Я понимаю, что это подкат, даю ему в руки телефон, чтобы он выбрал музыку. За окошком медленно падает снег, тихо открываются двери, он вырывает телефон и выбегает... © Подслушано / Ideer
Бонус: «Кажется, этот лабрадор со мной флиртует»
А с вами случались подобные истории?