20+ историй, которые станут глотком свежего воздуха для всех, кто устал от плохих новостей

Захожу в подъезд, со мной вместе заходит маленький пацан, лет 7. Вдруг мальчик меня окликает. — Дяденька! У вас картошка упала! Наконец все собрали. Мальчик берет мой пакет с арбузом и помогает занести его в лифт. — Скажи, а зачем ты мне помогаешь? — Просто я хороший человек. — А кто такой «хороший человек»? — Это тот, кто совершает хорошие поступки. Нам это еще в первом классе говорили. — А ты сейчас в каком? — Во втором. На этом наш разговор закончился, я приехал на свой этаж, а мальчик уехал дальше. Но иногда возникает такое ощущение, что дети понимают в этом мире гораздо больше нас, взрослых. © trewqyo / Pikabu

Мне было 18 лет, и я только что переехала из крошечного городка в Нью-Йорк и пыталась приспособиться к местному образу жизни. Это была моя первая в жизни поездка на метро, и я понятия не имела, как купить карточку для проезда. Так что я стою у единственного работающего автомата, за мной — очередь, пытаюсь купить карточку. Люди в очереди начинают сердиться и торопить, я начинаю волноваться еще больше. И тут один парень выходит из очереди и просит всех успокоиться. Он подходит, показывает мне шаг за шагом, что делать, и платит за меня карточкой за 12 поездок. Он похлопал меня по плечу и сказал: «Не все жители Нью-Йорка придурки». С тех пор в большом городе я не чувствовала себя одинокой. © Wiffle_Snuff / Reddit