20+ историй, которые станут глотком свежего воздуха для всех, кто устал от плохих новостей
Хорошее случается, когда совсем не ждешь, и приходит из ниоткуда, словно мир вдруг решает напомнить, что он бывает очень даже дружелюбным местом, и по-своему улыбнется тебе. Может быть, это будет случайный прохожий, который вернет вам выпавший из кармана кошелек, автолюбитель, который бесплатно подвезет до нужного места, а может случиться и так, что вы сами станете для кого-то палочкой-выручалочкой.
AdMe.ru знает, что, когда на душе пусто и не осталось сил, нет лучшего лекарства, чем истории, доказывающие, что добро живет в каждом из нас.
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Подъезжаю к окошку в кофейне, протягиваю кредитку, а мне:
— За вас уже заплатил предыдущий клиент. Сказал, что хотел бы сделать приятное случайному человеку.
— Тогда я плачу за следующего в очереди.
Отъехал и думаю: вроде остался при своих, но приятно вдвойне — и кофе на халяву, и сделал добро другому. © umorist / Pikabu
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Недалеко от дома есть пруд, недавно там появился маленький утенок. Совсем один. Крохотный, пушистый шарик. Вечером утенок пытался поспать на веточке, плавающей в воде, но, засыпая, постоянно сваливался. На берегу же было небезопасно. Мы с мужем подумали и соорудили более удобное и безопасное место для сна. © tatianos / Pikabu
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Моя младшая дочка родилась недоношенной, у нее были проблемы со здоровьем. Мне пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за ней. Жили на пособие, было нелегко. И вот перед Рождеством местный класс в воскресной школе решил взять над нами шефство. Они подарили нам с дочками столько, что мы не могли и мечтать об таком: хозтовары, игрушки, одежду, подгузники — так много подгузников! Теплые вещи для меня — шапку, шарф, перчатки, а еще красивые часы с перламутром. Их щедрость и внимание помогли нашей маленькой семье снова встать на ноги. Я все еще плачу, думая об этом. Прошло 12 лет, и это лучшее воспоминание, которое у меня есть. Безмерная доброта незнакомых людей, которая спасла мою семью. © Emmariana Le Commini / Quora
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Года 4 назад ехала на работу в трамвае. В кошельке не оказалось денег. Не бедствовала, просто накануне всю наличность потратила в магазине и кошелек не пополнила. Кондуктору говорю, что денег в кошельке нет. Это услышала стоящая рядом девушка и заплатила за меня. Было приятно. © Наталья Ахметханова / AdMe
Благодаря доброте людей этот котик получил новые лапки.
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Захожу в подъезд, со мной вместе заходит маленький пацан, лет 7. Вдруг мальчик меня окликает.
— Дяденька! У вас картошка упала!
Наконец все собрали. Мальчик берет мой пакет с арбузом и помогает занести его в лифт.
— Скажи, а зачем ты мне помогаешь?
— Просто я хороший человек.
— А кто такой «хороший человек»?
— Это тот, кто совершает хорошие поступки. Нам это еще в первом классе говорили.
— А ты сейчас в каком?
— Во втором.
На этом наш разговор закончился, я приехал на свой этаж, а мальчик уехал дальше. Но иногда возникает такое ощущение, что дети понимают в этом мире гораздо больше нас, взрослых. © trewqyo / Pikabu
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Мне было 18 лет, и я только что переехала из крошечного городка в Нью-Йорк и пыталась приспособиться к местному образу жизни. Это была моя первая в жизни поездка на метро, и я понятия не имела, как купить карточку для проезда. Так что я стою у единственного работающего автомата, за мной — очередь, пытаюсь купить карточку. Люди в очереди начинают сердиться и торопить, я начинаю волноваться еще больше. И тут один парень выходит из очереди и просит всех успокоиться. Он подходит, показывает мне шаг за шагом, что делать, и платит за меня карточкой за 12 поездок. Он похлопал меня по плечу и сказал: «Не все жители Нью-Йорка придурки». С тех пор в большом городе я не чувствовала себя одинокой. © Wiffle_Snuff / Reddit
На севере Кении слон увяз в грязевой трясине. Его чудом заметил местный пастух, который позвал на помощь рейнджеров. Вместе им удалось спасти слона, он уже выпущен на волю.
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Однажды переходила дорогу с 3-летним сыном на санках. Поскользнулась, упала и не могу встать. Загорелся зеленый свет, машины поехали. Маленький сын остался в санках посреди дороги. Тут люди, стоящие на остановке, подбежали и забрали его с проезжей части. Мне тоже помогли: женщина-врач сказала, что нельзя садиться, нужно лежать. Незнакомый мужчина ждал со мной скорую 20 минут на морозе в −25 градусов, звонил им, подгонял. Мимо шла пожилая женщина из моего дома, сняла с меня перчатки, надела свои теплые варежки, забрала ребенка и отвезла его к нам домой. Спасибо им — одной было бы тяжело там лежать. © Инна Кичигина / AdMe
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Когда мне было 12 лет, мы с двоюродными братьями пошли в местный книжный магазин. Купив несколько книг, вышли на улицу и сразу начали их листать и обсуждать. За нами внимательно наблюдал пожилой мужчина. Затем он зашел в магазин и вскоре вышел с 3 подарочными картами. Со словами «Приятно видеть, что дети читают» он вручил карту каждому из нас. Я был потрясен и очень благодарен. © GabeTheNerd / Reddit
Мужчина спасает застрявшего в заборе птенца лебедя.
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Я работаю в цветочном магазине. Вчера забыла на улице горшок с петунией, стоимость которой равна моей ставке в день. Поняла это только утром, когда выносила товар на улицу. Конечно, расстроилась. Плакала. И не могла понять, украли или сама не занесла. В районе обеда пришел мужчина.
— Здравствуйте, это ваше. Вчера жена с балкона увидела, что забыли ее. Вот, держите.
И протягивает мне горшок с петунией. Я слов не находила: так честно и по-доброму он поступил. Мне вернули веру в человечество. © Lorrina / Pikabu
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Я сидела в терминале аэропорта и плакала: мой парень отправлялся служить. Рядом села женщина с большущей сумкой и сказала, что сожалеет о том, что я расстроена. А потом неожиданно достала из сумки то, что до сих пор заставляет меня смеяться, — резинового утенка. Я не знаю, по какой причине, но этот резиновый крошка заставил меня хохотать. Она отдала его мне и ушла. Даже не знаю ее имени, потому, вспоминая эту историю 10-летней давности, называю ее «моя Мэри Поппинс». А утенок все еще у меня. © emerzsile / Reddit
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Когда была маленькой, лежала в больнице. Там же была девочка младше меня из детского дома. Там же санитаркой работала женщина в возрасте, она часто навещала эту девчонку, относилась к ней как к своей дочери. Она говорила, что детей нет, хочет забрать ее, но средства и жилье не позволяют. И как же я была счастлива, когда спустя несколько лет встретила эту женщину с этой же девочкой — уже вместе. © «Подслушано» / Vk
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Мой дедушка подворовывал приправы и соленые крекеры в любимом ресторане. Мог прихватить вилку или нож, даже немного еды. После того как дедушки не стало, пришли в тот ресторан и признались руководству в его склонности. Внезапно менеджер засмеялся, а затем сказал, что все всегда знали о его «маленькой привычке». И просто позволили ему это делать, потому что он был постоянным клиентом и был очень добр ко всем. © Rob Young / Quora
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Мне было около 5 лет, на дворе середина 70-х. Я сижу на одной из механических лошадей, которые качаются взад-вперед, и жду свою маму — она зашла в магазин. Какая-то дама, проходя мимо, вставила монетку, чтобы лошадь заработала. Я был на седьмом небе от счастья. Это момент чистой радости, который я вспоминаю до сих пор. Я даже помню, как выглядела та женщина, настолько счастливым она меня сделала. © bland3000 / Reddit
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Опаздывала, нужно много чего было успеть. Пробегаю мимо супермаркета, а там кошечка сидит, жалобно на всех смотрит, трясется. Еще мороз и ветер такой был, что даже меня продувало и чуть ли не уносило в сторону. Думала заскочить в магазин, купить ей покушать и побежать дальше. Забежала, купила, подумала и... забила на все, забрала кошку к себе домой, просидела с ней целый день. Она такая ласковая оказалась, прям домашняя, на колени просилась, и так на душе приятно стало, обо всем забыла, дела всегда подождут, а вот чья-то жизнь... © «Подслушано» / Vk
Фермеры молча стоят и не торгуются на аукционе, чтобы молодой человек мог выкупить свою семейную ферму.
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Путешествовала на поезде. Со мной в купе ехала женщина с сыном. Пошла она умываться, взяла с собой косметичку, пришла и через несколько минут подскочила: забыла косметичку в туалете. А там все деньги, что есть. Косметичку, конечно, уже «прибрали». Она по всему вагону ходила, плакала, просила: ну хотя бы немного верните, подкиньте, как вдвоем голодными ехать 5 дней... Никто не сознался. Я ей отдала 7 тысяч — все, что осталось. Оставила свой адрес, а она сразу, как добралась до дома, отправила перевод. Надо помогать людям, бумеранги возвращаются все, плохие и хорошие. © Larisa Savina / Facebook
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Я приехал в Мюнхен и заснул в местном метро. Проснулся на неизвестной станции после полуночи. Вышел и окаменел от ужаса: холодно, идет дождь, денег нет, магазины закрыты, а я не знаю, где нахожусь. Честно, готов был упасть в обморок. Увидел такси, подошел, объяснил ситуацию, и тогда таксист купил мне ужин и бесплатно подвез. Просто так, понимаете? Этот случай возродил мою веру в человечество и врожденную доброту людей. © Vijay Singh / Quora
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Несколько лет назад я потерял работу. А у меня семья — жена и двое детей, положение бедственное. Какой-то незнакомец начал присылать мне $ 100 наличными или продукты. Я стал регулярно получать такие сюрпризы без имени и обратного адреса. Мне удалось встать на ноги, но я по сей день понятия не имею, кто это отправлял. © DrMussintouchit / Reddit
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Однажды наша собака потерялась. Я написала объявления и посты в соцсети. Просто разместила ее фото, рассказала о ней, и произошло то, чего я меньше всего ожидала: собралось около сотни добровольцев, которые хотели помочь. Оказалось, что много людей прониклись нашей потерей... Невероятная поддержка. На восьмой день мы все-таки нашли ее — не знаю, кто при встрече плакал громче, я или моя собака. А потом к нам приходили посетители — у нашей семьи появилось много друзей, ведь все хотели видеть собаку, которая растопила их сердце. © dinosarahsaurus / Reddit
Потерянный и найденный Стюарт, которого искали всем городом.
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У нас были финансовые трудности, носила на работу одежду дочери, которая была мне мала. Однажды босс дала понять, что не позволит на работе так одеваться. Я не выдержала и всплакнула. На следующий день смотрю — на столе записка: «Иди в комнату отдыха». Захожу, а там сумки с красивой одеждой моего размера и пакеты с продуктами. Там была даже маленькая коробка с бижутерией и конверт с деньгами. Я была так благодарна! Все это было анонимно, но я думаю, что это сделала мой босс. © Lisa Frangipani / Quora
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В конце 80-х за сметаной ходили со своей тарой. Мне было лет 6, бабушка послала меня за сметаной. На обратном пути я банку уронила и разбила. Стою и реву в три ручья, потому что дома влетит. Мимо проходил мужчина, выяснил, в чем дело, и дал денег, чтобы я еще сметаны купила. Вот так просто. Помню, я переживала, что моя банка была из-под горошка, с этикеткой, а новая — без нее: «Не заметила бы бабушка». Поступок того незнакомца не забуду никогда. © Стелла Мезенцева / AdMe
А у вас есть добрые истории, которыми вы готовы поделиться?