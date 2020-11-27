20+ историй о людях, которые своими пищевыми привычками сводят с ума окружающих
Известная русская пословица гласит: «На чужой кусок не разевай роток». Но в данном случае вам точно не захочется пробовать то, чем любят лакомиться наши герои. Гастрономические предпочтения этих людей оставят вас в легком недоумении и убедят задуматься, с нашей ли они планеты.
Специально для вас AdMe.ru собрал истории о странных вкусовых привычках людей, которые сочетают несочетаемое и едят то, что большинство из нас даже не стали бы пробовать.
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Среди моих знакомых есть человек, который регулярно ест ненавистные ему продукты, потому что считает, что это нужно для организма. Он пьет кока-колу с молоком, а спрайт — с солью. Это человек, который ест сырой картофель. Однажды я видела, как кто-то ел бургеры слой за слоем. Он съел сначала хлеб, потом овощи, а затем мясо. А одна из моих соседок по комнате ничего не ест в первозданном виде. Если еда будет представлена в первоначальной форме, она не станет ее есть. Например, она откажется от куриных крылышек или бедер, но гамбургер с котлетой для нее приемлем, потому что он не в «исходной форме». И, конечно же, морепродукты для нее тоже табу. © Alice Celia Lee / Quora
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Мой брат обмакивает бутерброд с Nutella в чай. Мне плохо каждый раз, когда я вижу, как он это ест. © Iqra Kazi / Quora
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Моя коллега обнюхивает еду перед тем как съесть ее. Она кладет свою порцию на тарелку, а затем нюхает ее, пока не примет решение. После того как ее еда проходит «тест на обнюхивание», Крисси демонстрирует свою другую странную привычку: прикрывает свою тарелку рукой во время еды. © Kathleen Alexandrakis / Quora
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В 11-м классе, увлекаясь экспериментами со способами употребления пищи, мой друг заказал кофе в чашке с блюдцем, перевернул ее, чтобы поставить на стакан, а затем снова перевернул все это. А потом просто начал пить из блюдца. А другой мой друг, поедая картофель фри с «Макфлурри», рассказывал, как однажды его настигло сильное чувство голода, а из еды у него было только немного Oreo и остатки риса. Поскольку есть рис нужно было обязательно, он ел его с Oreo. Да, рис с Oreo. Только представьте, что это... Я был шокирован и точно не рискну это пробовать. © Muhammad Prabu Mutawakkil / Quora
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У моего младшего брата есть странная привычка добавлять майонез почти во все, что он ест. Его любимое занятие — делать сладкий сэндвич с майонезом. Он добавляет туда арахисовое масло, желе, ветчину, кетчуп и много майонеза. Иногда по желанию использует горчицу. © Querencia Dwaal / Quora
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Мой муж смотрит на меня с недоверием, когда на сладкую булочку я мажу масло, а сверху кладу соленую рыбу или сырокопченую колбасу. Не понимает такого сочетания сладкого с соленым. А вот дети оценили, им нравится. © Оксана Бондарева / Facebook
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В детстве многие из нас любили странные сочетания в еде. Мне, например, нравились кетчуп с рисом, а иногда вместо кетчупа я добавляла шоколадный сироп. А один мой школьный друг смешивал рыбу с мороженым. © Rishab prasoon / Quora
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Я ем то, что мне нравится, независимо от того, странно это или нет. Мне нравится есть лапшу быстрого приготовления в сыром виде. Я люблю пасту с творогом и не считаю это чем-то необычным, но некоторые друзья говорят, что это странно. С детства люблю есть рис с молоком и сахаром. А еще я люблю белый обжаренный в масле рис с зеленым перцем чили. © Vishwa Edhara / Quora
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Очень люблю есть рыбьи глаза. Особенно селедки. Они так прикольно лопаются, и вкус ничего так. Но мама меня предупредила, что сначала я выхожу замуж, а лишь потом говорю о своей маленькой страсти. Неужели их больше никто не любит? © Подслушано / Ideer
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Когда я ем бургер, обычно вытаскиваю котлету и сначала съедаю булочку, а потом котлету. Эта привычка выработалась у меня с детства, возможно, потому, что мясо для меня вкуснее теста. Аналогично я поступаю с другими блюдами, например хот-догами. В общем, со всем, что готовится в лепешке или булочке. © Sanyukta Shekhawat / Quora
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У моей бабушки был приемный сын, родился в Тернате, вырос и жил в Маланге. Он смешивал рис и остальную пищу с черным кофе, иначе не мог есть. Это самая странная привычка в еде, которую я когда-либо видел в своей жизни. © Bonny Reinhard Immanuel Gonggrijp-Vander Sanden / Quora
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В магазине беру много еды для детей: соки, каши, пюре и прочее. Продавщица меня знает и уже спрашивает: «Как малыш?» Отвечаю, что хорошо. Придумала ей уже целую историю, мол, отец бросил, одна ращу, все дела. А на самом деле мне 21, детей нет, нет даже парня. Я просто люблю есть детское питание. © Подслушано / Ideer
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Один мой знакомый любит есть печенье Oreo с жареной горькой тыквой. Это чертовски сладкое и горькое сочетание. Другой с утра до вечера жует одну и ту же жевательную резинку, откладывая ее на время приема пищи. © Mourya Venkat / Quora
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Мой друг любит есть сырую пасту. Не просто макароны, а твердые цельнозерновые спагетти, которые хранились в холодильнике. Однажды я попросила у него попробовать, чтобы убедиться в том, что не упускаю что-то интересное. Я, конечно, догадывалась, что макароны будут твердыми, но замороженные пшеничные спагетти на зубах напоминают твердый пластик. Это ужасно! © Gina Wellner / Quora
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Мне нравится есть лапшу быстрого приготовления в сухом виде. И на это есть причины. Она такая хрустящая, в нее можно добавить соли, и будет еще вкуснее. Не нужно сидеть и ждать, пока закипит вода и лапша заварится. Можно спокойно смотреть телевизор, есть сухую лапшу и не бояться обжечься. Ее можно взять с собой и есть где угодно. А самое главное, что так в миллион раз вкуснее. © MaddieStartsGrowing / Reddit
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Однажды я с мужем ехала в поезде, и в купе зашла продавщица мороженого. Все, кто был в купе, а это 6 человек, купили по одной порции и начали ее есть, потому что было жарко. Кроме одного парня. Он поставил стаканчик на столик, вытащил свою сумку и достал небольшую банку соленых огурцов и тарелку. Он положил в тарелку небольшой кусок огурца и налил много рассола из банки. Я не могла понять, что он делает. Мы с мужем вопросительно переглянулись. Потом он открыл стаканчик с мороженым. То, что мы увидели дальше, вызвало у нас предобморочное состояние. Он съедал одну ложку мороженого, а затем один небольшой кусочек соленого огурца. Все присутствующие пристально уставились на мужчину. Было сложно отвести взгляд. Тут он с улыбкой говорит моему мужу: «Сэр, вы хотите попробовать? Соленые огурцы прекрасно сочетаются с мороженым!» Муж вежливо отказался. Это была одна из самых странных привычек в еде, которую я когда-либо видела. © Vijaya Lakshmi / Quora
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Из Википедии узнала, что у меня извращенный вкус: я люблю есть сырой картофель. Даже название этому есть научное — «геомелофагия». Причем поедание сырого картофеля ставят в один ряд с поеданием шерсти, меди, свинца, камней, земли и прочей несъедобной фигни! Кто, интересно, решил, что сырой картофель — это несъедобно и неестественно для человека? Чем картошка отличается от капусты, свеклы, редиса или морковки? Не, съесть сладковатую сырую картошку — это извращение, а поедать острые коренья (имбирь, хрен) — это нормально. Ужас! © Подслушано / Ideer
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Я ужасно раздражаю людей вокруг себя, когда мы жарим шашлык. Потому что я люблю есть сырое мясо. Впрочем, друзья уже привыкли. Но тут в компании появился незнакомец, увидел и начал фукать, мол, как можно есть такое. А потом говорит, что знает человека, который ест сырой фарш. На что я ответила, что тоже его люблю. Брезгливее выражения лица не видела. Блин, как будто я какашки ем. © Подслушано / Ideer
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Лучший друг моего мужа откусывает свою еду, затем снова складывает обратно в тарелку в круг, откусывает еще раз и повторяет. Моя невестка очень тщательно проверяет еду, прежде чем положить на тарелку кусочек, который, по ее мнению, «выглядит лучше всего». Папа ест пиццу и гамбургеры вилкой и ножом. Мой старший брат не возьмет что-либо целое — наггетс, блинчик, кекс и т. п. Он возьмет часть, но постепенно все равно съест все, только по частям. А моя странная привычка в еде — следить за привычками питания других людей. © Grace Lee / Quora
А какие необычные лакомства пробовали вы или ваши знакомые?