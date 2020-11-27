20+ историй о людях, которые своими пищевыми привычками сводят с ума окружающих

Однажды я с мужем ехала в поезде, и в купе зашла продавщица мороженого. Все, кто был в купе, а это 6 человек, купили по одной порции и начали ее есть, потому что было жарко. Кроме одного парня. Он поставил стаканчик на столик, вытащил свою сумку и достал небольшую банку соленых огурцов и тарелку. Он положил в тарелку небольшой кусок огурца и налил много рассола из банки. Я не могла понять, что он делает. Мы с мужем вопросительно переглянулись. Потом он открыл стаканчик с мороженым. То, что мы увидели дальше, вызвало у нас предобморочное состояние. Он съедал одну ложку мороженого, а затем один небольшой кусочек соленого огурца. Все присутствующие пристально уставились на мужчину. Было сложно отвести взгляд. Тут он с улыбкой говорит моему мужу: «Сэр, вы хотите попробовать? Соленые огурцы прекрасно сочетаются с мороженым!» Муж вежливо отказался. Это была одна из самых странных привычек в еде, которую я когда-либо видела. © Vijaya Lakshmi / Quora