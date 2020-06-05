20+ историй о людях, которые не пытаются ничего из себя строить

Раньше я был управляющим магазином, в котором продавалась подростковая одежда, поэтому работала в основном молодежь. И вот одна сотрудница подошла ко мне во время перерыва и спросила, нет ли у меня курицы. Я ответил, что вегетарианец и поэтому не ем мясо. Тогда девушка заявила, что курица не мясо, а птица. Она аргументировала это тем, что в продуктовом магазине отделы «мясо» и «птица» разделены, поэтому очевидно, что это не одно и то же. © Toomanyplantfriends / Reddit