20+ историй о людях, которые не пытаются ничего из себя строить

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Наверное, с каждым случалось такое, когда скажешь что-нибудь или сделаешь невпопад, а потом анализируешь и понимаешь, что глупо вышло. Главное — не придавать нелепым ситуациям большого значения, относиться ко всему легко и с юмором.

Мы в АdMe.ru просмотрели курьезные истории пользователей и решили поделиться с вами теми, которые нас особенно насмешили.

  • Купила у меня ноутбук на Amazon женщина, получаю сегодня сообщение от нее:
    — Добрый вечер. Вы знаете, ваш ноутбук плохо работает. Отнесла в ремонт — мне сказали, что он сломан. Давайте это как-то решим, поскольку ноутбук — это не штука за € 5. Иначе это выглядит как грабеж.
    И все бы ничего, но ноутбук она купила 2 года назад. © rootie / Pikabu
  • Я преподаю в 6-м классе. Однажды один из родителей пришел ко мне после того, как попытался помочь ребенку с домашним заданием по математике, и спросил:
    — Какое число скрывается под «х»? Такое ощущение, что оно меняется в каждой задаче! © estrogyn / Reddit
  • Знакомый пошел осенью с семьей в лес воздухом подышать. Сын (лет 5) канючить начал, мол, домой хочу, надоело. И тут жена указывает куда-то вдаль со словами:
    — Смотрите, снежный человек.
    Типа пошутила. И вдруг малец в слезы — и побежал в противоположную сторону. Отец за ним, мать тоже. © «Подслушано» / Vk
  • Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо, и я спросил:
    — Внутри или снаружи?
    Он вышел на улицу, потом вернулся и говорит:
    — Оба. © Dadsaysjokes / Twitter
  • Работаю в сфере информационных технологий. Одна из сотрудниц на прошлой неделе жаловалась на низкий уровень громкости. Оказывается, у нее просто не было динамиков, звук исходил из системного блока под столом. © Darkstdragon / Reddit

«Сделал дурацкую татуировку Minecraft. Мама была не в восторге».

  • Иду домой с работы, навстречу 3 девушки. Когда проходил мимо, они улыбнулись, я им тоже в ответ. Аж приятно стало, настроение поднялось. Зашел в магазин, вижу — они на улице стоят хихикают, одна даже помахала мне рукой. Когда пришел домой, заметил на куртке помет голубиный. Оказалось, ходил я по улице с этим добром и улыбкой на лице. Тогда понял, что девушка просто рукой показала, что я испачкался. © Impulsive / Pikabu
  • Вчера сделал дикую глупость. Когда выходил из дома, взял с собой пакет со свежей спортивной формой, чтобы положить в машину, и пакет с мусором. И так я заболтался по телефону, пока шел от подъезда до мусорки, что машинально выкинул оба пакета. Моя любимая форма была. © ZSBooka / LiveJournal
  • По нашей деревне в любой конец на такси — 80 рублей. Протягиваю сотню, водитель Виталик:
    — У меня сдачи нет.
    — Давай я тебе дам еще 30 рублей, а ты мне сдашь полтинник?
    Виталик подумал и говорит:
    — Так я ж вам 20 должен, а не полтинник.
    Повисает пауза. Включает на телефоне калькулятор:
    — Получается 130 рублей.
    — Правильно. Я проехала на 80, даю тебе 130, а ты мне сдаешь 50.
    — Не, вы лучше в другой раз на 20 рублей меньше отдадите. © staloweselo / Pikabu

  • Раньше я был управляющим магазином, в котором продавалась подростковая одежда, поэтому работала в основном молодежь. И вот одна сотрудница подошла ко мне во время перерыва и спросила, нет ли у меня курицы. Я ответил, что вегетарианец и поэтому не ем мясо. Тогда девушка заявила, что курица не мясо, а птица. Она аргументировала это тем, что в продуктовом магазине отделы «мясо» и «птица» разделены, поэтому очевидно, что это не одно и то же. © Toomanyplantfriends / Reddit

«В нашем школьном туалете шпингалет с наружной стороны двери».

  • Один мой товарищ думал, что утка и селезень — это разные животные, и постоянно недоумевал, почему они все время вместе тусуются. © ivs6227 / Twitter
  • Недавно 20 минут выяснял по телефону у одного из членов совета директоров, почему во время онлайн-встреч у него не работает камера. Забавная штука: для этого у вас должна быть камера. © ibrariandown / Reddit
  • Пинаем мяч в коридоре, вдруг он отскакивает от стенки и разбивает стекло. Выскакивает тетка:
    — Вы что, обалдели? Что творите?
    Михалыч к ней поворачивается с непроницаемым лицом и говорит:
    — Спокойно, все под контролем.
    Тетка растерялась и сразу замолчала — повисла пауза. А потом она опомнилась и уже беззлобно сквозь смех:
    — Под каким контролем? Вы же стекло мячом разбили! © shmealek / Pikabu
  • Клиенты утверждают, что их татуировка нарисована задом наперед, а художник пытается объяснить, что с татуировкой все в порядке, просто они смотрят на свое отражение — это и есть принцип «работы» зеркала. © ThatVoiceDude / Reddit
  • С детства при упоминании выражения «развал-схождение» в моей голове возникала картинка авторынка, на котором собираются мужики, разваливают различные запчасти и продают их друг другу. Картинка возникала до тех пор, пока я не рассказала эту теорию своему отцу, который мало того, что ржал надо мной весь день, так еще и всем своим друзьям рассказал. © «Подслушано» / Vk
  • Мой друг думал, что прелюдия — это когда при людях. © igorlachen / Twitter
  • Пошла на рынок за медом, говорю дядьке:
    — Дайте мне мед!
    — Какой?
    Я посмотрела на него как на дурака и говорю:
    — Из пчелы.
    А он тоже посмотрел на меня как на дурочку, но мед продал. Сказал, что из лучшей пчелы на его пасеке. © ankiyara / Twitter
  • Мой папа — исследователь пестицидов. Недавно он жаловался:
    — Я выставил кормушки для птиц и птичьи ванны, но ни одна птица не залетела ко мне во двор. Могу поспорить, что это из-за пестицидов, которыми обрызгали соседнее поле!
    И это говорит человек, у которого во дворе постоянно бегают больше 20 кошек. © CTeam19 / reddit
  • Над соседом решили пошутить и написали возле двери: «Вася, я беременна!» Хотели, чтобы ремонт побыстрее закончил, но теперь жена его хуже дрели кричит. © «Палата № 6» / Vk

А у вас бывали абсурдные случаи, которыми хочется поделиться?

Фото на превью ankiyara / twitter

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