20+ историй о людях, которые добрую половину жизни верили в несусветную чушь

Наш мир многогранен и сложен, поэтому невозможно знать все и обо всем. Мы можем заблуждаться в чем-то и часто испытываем от этого неловкость, особенно когда речь идет об элементарных вещах. Но не зря говорят: «Век живи — век учись». И действительно, можно и в 50 лет поменять свое представление о жизни.

Пользователи Reddit рассказали, какие вещи они или их близкие осознали, только повзрослев. И мы в AdMe.ru считаем, что не стыдно чего-то не знать, ведь новые открытия хороши в любом возрасте. А в бонусе мы расскажем истории о том, что можно попасть в неловкое положение не только по незнанию, но и по причине не очень внятной речи или не очень важного слуха.

Когда мне было 4–5 лет, мама принесла домой синий воздушный шар с гелием. Я его случайно выпустила из рук, и он улетел. Меня это очень расстроило. А ночью мама мне вернула шарик, сказав, что увидела его пролетающим возле заправки. Тогда я очень обрадовалась и поверила ей.

Прошло больше 20 лет. Я была на свидании с парнем, и вдруг мы увидели в небе возле заправки воздушный шар. Я вспомнила свою историю из детства и рассказала ее молодому человеку. Проговаривая все это вслух, я вдруг поняла: «Конечно же, это был не тот шарик! Мама просто принесла мне новый!» Я не помню, чтобы кто-то еще так сильно смеялся над моими историями. © Bonzi777 / Reddit

Прошло больше 20 лет. Я была на свидании с парнем, и вдруг мы увидели в небе возле заправки воздушный шар. Я вспомнила свою историю из детства и рассказала ее молодому человеку. Проговаривая все это вслух, я вдруг поняла: «Конечно же, это был не тот шарик! Мама просто принесла мне новый!» Я не помню, чтобы кто-то еще так сильно смеялся над моими историями. © Bonzi777 / Reddit Как-то, когда я был еще маленьким, я ответил на телефонный звонок, которого ждала моя тетя Крис. Услышав, что там спрашивают Кристину, я просто повесил трубку. Не знаю почему, но я был уверен, что полное имя моей тети Крис — Кристофер. © corran450 / Reddit

Я был в гостях у друга. Мы были на кухне, а его мама, кажется, мыла посуду и смотрела в окно на ночное небо. Вдруг она испуганно вскрикнула: «Ох, посмотрите на луну!» На вопрос друга, что с ней, собственно, не так, его мама выдала: «Ну а где ее остальная часть?» Оказывается, она впервые за всю жизнь осознала, что у луны есть разные фазы и что она не всегда полная. © Schwann-Port / Reddit

До 22 лет я была уверена, что машина не заведется, если пассажиры не пристегнули ремни безопасности. Так мне говорила моя мама. © 24KaratMinshew / Reddit

В детстве я считала, что наши волосы растут не от корней, а от кончиков. Когда мне было 13 лет, я спросила свою подругу, которая только что покрасила волосы: «Что ты станешь делать, когда концы прядей отрастут и станут натурального цвета? Будешь подкрашивать?» Тогда я узнала правду. Тот неловкий момент до сих пор меня беспокоит. © oreo_2005 / Reddit

Когда я была маленькой, мама сказала мне, что жвачка прилипнет к ребрам, если ее проглотить. Только на 2-м курсе анатомии в колледже меня осенило, что это было неправдой. © Lulubean16 / Reddit

Не знаю, для чего, но мои родители всегда говорили мне, что у меня начнется диарея, если я буду после съеденного мороженого пить воду. Как-то я сказал об этом своей девушке, которая училась на медика. Она смеялась до слез. © hetgepeperte / Reddit

Я не знал, как правильно подметать. Я делал это как герои мультфильмов: просто качал веником туда-сюда на одном и том же месте. Когда мне было 19 лет, мой начальник увидел, как я подметаю, и изумленно спросил: «Что ты, черт возьми, делаешь?!» Он меня и научил подметать как положено. © weatherforge / Reddit

Мой сосед по комнате только в 21 год узнал, что коровы покрыты шерстью. Он был уверен, что это всего лишь кожа. © OGrimsby / Reddit

Моя жена всегда говорила, что не любит гребешков. Я часто предлагал ей их, но она отказывалась. Однажды нас угостили свежими гребешками, выловленными только утром. Они были обжарены в сливочном масле, отдавали легкой ноткой розмарина и были превосходными на вкус. Я сказал жене: «Дорогая, я знаю, что тебе это не очень нравится, но ты должна попробовать хоть кусочек». Но она заявила, что не понимает, как вообще может нравится еда, от которой немеет рот. В тот день мы поняли, что у моей жены аллергия на гребешков. © CupBeEmpty / Reddit

А вы знали, что в бассейны на самом деле не добавляют секретный химикат, «обнаруживающий» мочу? Мы с приятелем обсуждали эту тему и одновременно осознали, что никто из нас никогда не видел, как вода в бассейне вдруг меняет цвет. В этот момент мы почувствовали себя очень глупо. Получается, детям рассказывают эту легенду просто для того, чтобы они не мочились в бассейн. © lunchboxdeluxe / Reddit

В 44 года я вдруг узнала, что Солнце — это единственная звезда в нашей Солнечной системе. И это программа 5-го класса естествознания! © ascapen / Reddit

Когда-то давно моя учительница в начальной школе сказала нам, что мы должны вести себя очень тихо, когда идет снег, потому что из-за шума он может перестать падать. Я продолжала верить в это десятилетия и только недавно поняла, что учительница просто хотела, чтобы мы не галдели! © So_very_blessed / Reddit

Моя подруга до 31 года думала, что острова не касаются дна океана. © Diamondogs11 / Reddit

Я пекла торт, а рядом шумели друзья. Крикнула, чтобы они успокоились, ведь из-за шума коржи могли не подняться. Друзья посмотрели на меня как будто у меня две головы. Оказалось, никто не знал об этом пекарском правиле. Я позвонила маме, и она была в шоке, потому что сама не знала, что это правило про тесто — миф. Наверное, оно было придумано, чтобы дети не бегали и не шумели во время готовки. Для меня, моей мамы и бабушки это стало настоящим открытием, ведь как минимум три поколения женщин в нашей семье всегда следовали этому правилу. Да, мне тогда исполнилось 19 лет. © rakedleaves / Reddit

В детстве я очень боялся пауков. Однажды ночью увидел одного паука, сидящего за шкафом в моей комнате. Я рассказал об этом маме, и она ответила: «Не бойся, пауки живут всего сутки, так что к следующей ночи его уже там не будет». Я верил в это на протяжении долгих лет. © morsofer / Reddit

Мне 47, и меньше 10 лет назад я узнал, что пони — это не детеныши лошадей, а их отдельный подвид. © Captain_Hampockets / Reddit

Мой бывший молодой человек только в 18 лет узнал, что ему можно садиться на сиденье унитаза. Обычно, когда пользовался туалетом, он поднимал сиденье вместе с крышкой и садился на сам унитаз. Оказывается, он считал, что сиденье «предназначено только для женщин»! © jessiehodgkin13 / Reddit

Когда я была маленькой, моя бабушка всегда заставляла меня доедать корочку хлеба, потому что «в ней больше всего питательных веществ». Я уже училась в колледже, когда рассказала это своей младшей двоюродной сестре. Бабушка тоже была рядом и слышала это. Тогда-то я и узнала, что она говорила мне так, просто чтобы хлебные корки зря не пропадали.

То же касается и быстрого включения-выключения света. В детстве я была уверена, что так нельзя делать, потому что может начаться пожар. Теперь у меня есть свои дети, и я знаю, что взрослые говорят так, чтобы дети не раздражали их щелканьем выключателя. © BlanketsAndBlankets / Reddit

То же касается и быстрого включения-выключения света. В детстве я была уверена, что так нельзя делать, потому что может начаться пожар. Теперь у меня есть свои дети, и я знаю, что взрослые говорят так, чтобы дети не раздражали их щелканьем выключателя. © BlanketsAndBlankets / Reddit А моя мама говорила мне, что мои волосы станут вьющимися, если я буду есть хлебные корочки. Не сработало: всю жизнь у меня суперпрямые волосы! © Kiwibear25 / Reddit

© Kiwibear25 / Reddit В детстве я боялась ходить на пляж из-за акул. Моя мама, узнав об этом, сказала мне, что в море есть специальная гигантская сеть, которая окружает нашу страну со всех берегов и защищает от акул. Только 2 года назад я поняла, что это неправда. Мне 31 год. © Helpful_Stock / Reddit

Мне 64 года, и только пару недель назад я узнала, что через Атлантический океан действительно был проложен телеграфный кабель. Мне сказал об этом мой муж, и я чуть не расплакалась. Сначала я говорила ему: «Нет, это невозможно!» — и только потом осознала: между континентами действительно проложили кабель. По дну океана! Теперь я расстроена, потому что в школе нам об этом не рассказывали. © HizKidd / Reddit

Бонус

Моя девушка заказала роллы. Я выхожу встречать курьера. Поднимается парень азиатской внешности, ставит сумку, отдает заказ и такой мне: «Тоже казах?» Думаю: ну ты беспардонный! Улыбаюсь ему, говорю: «Нет, я из Башкирии». Он на меня смотрит непонимающе и повторяет вопрос: «Кто заказал?» Было очень неловко. © timmythaler / Pikabu

К моему ребенку приходил педиатр. Перед уходом он спросил: «У вас есть кошка?» Вопрос показался странным. Кошка у меня есть, сидит закрытая, чтобы врачу не мешала. Я с радостью вызволяю ее из плена и с гордостью протягиваю педиатру. А он смотрит с искренним недоумением и говорит: «Ложка!» Он спрашивал про ложку для обуви. © Lunnosvetnay / Pikabu