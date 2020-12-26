20+ историй о людях, которые еще долго будут вздрагивать при слове «корпоратив»

Пару лет назад на новогоднем корпоративе мы по традиции играли в игру с призом в $ 500. Вопросы задавали по кругу и на ответ давали 10 секунд. Я ответил правильно, но буквально через 2 секунды после этого мой босс нажал на гудок и сказал: «Слишком поздно!» Игра была на целых $ 500, поэтому я разозлился и наорал на своего босса перед всей его семьей и всеми сотрудниками. Уходил я оттуда с матом и криком. Сейчас мы все снова в нормальных отношениях, но его жена и брат все еще меня ненавидят. Тот момент до сих пор вспоминается с содроганием. © Dextrofunk / reddit