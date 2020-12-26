20+ историй о людях, которые еще долго будут вздрагивать при слове «корпоратив»
Новогодний корпоратив — вещь непредсказуемая. Вроде готовились очень долго, распланировали празднование, едой и напитками запаслись, подарки коллегам купили. А потом на самом торжестве происходит то, что оставляет массу вопросов, и остается только наблюдать за происходящим в ожидании развязки. Единственный плюс таких ситуаций — они превращаются в крутые байки, которые потом можно рассказывать всем друзьям и знакомым.
Мы в AdMe.ru отыскали множество историй о новогодних корпоративах и делимся ими с вами в надежде, что вы с коллегами убережете себя от катастрофических ситуаций на офисных торжествах и отпразднуете Новый год на ура.
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Пару лет назад на новогоднем корпоративе мы по традиции играли в игру с призом в $ 500. Вопросы задавали по кругу и на ответ давали 10 секунд. Я ответил правильно, но буквально через 2 секунды после этого мой босс нажал на гудок и сказал: «Слишком поздно!» Игра была на целых $ 500, поэтому я разозлился и наорал на своего босса перед всей его семьей и всеми сотрудниками. Уходил я оттуда с матом и криком. Сейчас мы все снова в нормальных отношениях, но его жена и брат все еще меня ненавидят. Тот момент до сих пор вспоминается с содроганием. © Dextrofunk / reddit
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На рождественской вечеринке я представила свою 6-летнюю дочь боссу. В этот момент она посмотрела на меня и спросила: «Так это его ты ненавидишь?» © realkevinstone / twitter
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В начале декабря, примерно за 2 недели до установки елки, администрация у нас на работе подготовила для нее основание из снега с помощью бульдозеров. Эти 2 недели я, как дитя, представлял, какую огромную елку они туда установят. И вот результат. © ShiroglazyiAziat / pikabu
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Видел в своей жизни много всего, что касается отдыха, вечеринок, клубов и т. д. Но, когда на новогоднем корпоративе бабуля, которой около 60 лет, вступила в танцевальный батл с 2 молодыми пацанами, упала в нижний брейк-данс и затем под окончание песни с прыжка села на поперечный шпагат, я, мягко говоря, офонарел. © Палата № 6 / VK
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Начальник моего отца арендовал небольшой пустой склад для празднования Рождества. Около 500 человек, одетых в зимнюю одежду, буквально утрамбовались в это помещение, где не было ни света, ни обогрева, ни места, чтобы двигаться, ни сидений, чтобы отдохнуть. Там была еда, но я не рискнул ее пробовать, так как организаторы могли и с ней облажаться. Итак, проведя 3 часа в 9-м круге ада, я еще и остался абсолютно голодным плюс ко всему. © unknown author / reddit
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Я пришла в своем наикрутейшем рождественском свитере. Никто не сказал мне, что дресс-код предполагал официальную одежду. © omgitsallieb / twitter
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Муж должен был уйти на корпоратив, и я в шутку написала у него на груди маркером: «Муж — мой, тронешь — тебе не поздоровится». Вернулся утром, конечно, никакой. Раздела его и, когда укладывала, увидела на спине ответ, тоже маркером: «А Саня танцевал на столе! Но один!» © Палата № 6 / VK
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Как-то раз наша крупная ИТ-компания устраивала новогодний корпоратив и пригласила незнакомого ведущего. Но он так проникся нашей сферой деятельности, что весь вечер отпускал шутки про программистов, свежие и не очень. Все 4 наших программиста угрюмо сидели за своим столиком на протяжении всего вечера. © Ghaeskaerr / pikabu
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В офисе моего отца на праздник привели детей. Для них был Санта-Клаус. Но один коллега заявился и внезапно спросил: «Почему Фил одет как Санта?» © ChazMyMan17 / twitter
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Однажды на офисном праздничном обеде мы поймали парня, который набивал свои карманы мясом и сыром. Мы прозвали его «колбасный бандит». © CaptainKy42 / twitter
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Я однажды пошла на рождественский корпоратив своего парня. Празднование устроили в конференц-зале престижного отеля. Мы опаздывали, а все остальные уже сидели за столиками и слушали речь генерального директора. Тогда мы попытались пробраться через черный ход, чтобы никого не отвлекать. И тут я случайно споткнулась об одну из табличек, и она с грохотом упала вниз. Все присутствующие в зале резко обернулись. © Jenk911 / reddit
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Рождественский корпоратив я совместила со свиданием вслепую. Всем представляла его как Билла, но это был Боб. © schmeckpepper1 / twitter
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Я филолог-литературовед с дипломом СПбГУ. Работаю в престижной компании. Недавно на корпоративе неожиданно попросили прочитать стихотворение. И все... В голове белый лист и паника. Вдруг откуда ни возьмись всплывают строки: «...Лишь пельмени „Равиолло“ не слипаются в дороге. Их бери всегда на дачу, даже если ехать долго». Кто-то не понял, кто-то поржал, думая, что это я так шучу. Но нет, кроме проклятых пельменей в голове ничего. А ведь я слыву интеллигентнейшей барышней в коллективе. © Подслушано / VK
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У нас была рождественская вечеринка... в июне. © adam_henner / twitter
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Начальник моих родителей попросил всех сотрудников написать письма Деду Морозу. Через месяц на новогоднем корпоративе он в костюме Деда Мороза зачитал все письма и даже исполнил пожелания. Только по-своему. Мой отец попросил здоровья, так что босс подошел к нему, хлопнул по плечу и сказал: «Ну, Саныч, будь здоров!» Девушка из бухгалтерии написала в письме, что хотела бы на Новый год любоваться морем и песком. Дед Мороз торжественно вручил ей картину пляжа в формате А2. А феерией вечера стало письмо от одного паренька со склада, который пожелал много денег. Начальник подарил ему конверт... с лотерейным билетом. © Subman1981 / pikabu
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На нашей рождественской вечеринке в офисе бабуля пришла в такой восторг, что врезалась в елку, пока танцевала. Бабушка начала падать, и елка вместе с ней. © R_D_Copeland / twitter
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Мы обменивались подарками на корпоративе, и одному парню достались 4 рулона туалетной бумаги. Он начал жаловаться на скрягу, который подарил ему эту ерунду. Одна девушка прошептала: «Это мой подарок, ты смотрел на дне коробки?» Он перевернул бумагу и увидел внизу 2 приклеенных билета на игру НБА. Парень покраснел, тихо извинился и сел. Ушел он через пару минут, ни с кем не попрощавшись. © CarsenAF / reddit
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Наш книжный магазин устроил празднование только в середине января, потому что до этого мы работали 24/7. К тому времени все сотрудники уже были сильно измотаны, а сама рождественская вечеринка проходила в арендованном конференц-зале отеля, украшенном остатками потрепанной мишуры. Никаких премий и подарков мы не получили. Но организаторы додумались устроить какие-то незначительные соревнования, а призами сделали те бракованные подарочные изделия, которые наш магазин так и не смог продать. Впоследствии мы назвали эту вечеринку «Страна сломанных игрушек». © ginger_momra / reddit
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Наша контора праздновала Новый год, и все прошло отлично, за исключением одного: после корпоратива на планерке объявили, что удержат ₽ 2 500 с каждого сотрудника за празднование. То есть сначала они организовали корпоратив за свой счет и предупредили, чтобы явка была 100 %, причем некоторые там пробыли от силы минут 30. И после этого еще и платить придется. © al56.8 / pikabu
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На корпоративе, когда подошла моя очередь толкать речь и желать всем «счастья, здоровья, успехов», поднялась к микрофону и с чувством, с толком, с расстановкой прочитала стихотворение одной из современных поэтесс, начинающееся со слов: «Меня тошнит от вас от всех...» Похоже, надо искать новую работу. © Подслушано / VK
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Я болел и не смог присутствовать на рождественском корпоративе в нашем офисе. В следующем году генеральный директор не пригласил меня, потому что «в прошлый раз я не приложил достаточно усилий, чтобы прийти». Я сказал нескольким друзьям, что не пойду туда, где мне не рады. Слухи об этой ситуации быстро разнеслись по нашему небольшому офису, и другие коллеги сказали, что тоже не пойдут, если не пригласят всех сотрудников. Закончилось тем, что весь офис не приехал на рождественскую вечеринку, а потом босс обвинил меня в испорченном празднике. © daveyhh / reddit
А какие необычные ситуации бывали на ваших корпоративах?