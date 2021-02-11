20+ человек, которые мечтали о вкусной еде, а их родители просто не умели готовить
Наши родители готовят так, чтобы и они сами, и мы, их дети, были сытыми. Только вот не все они умеют делать действительно съедобные блюда, а некоторые мамы и папы каждый раз проваливают попытку приготовить еду, несмотря на все приложенные старания. Мы же можем и вовсе этого не замечать, если привыкли питаться так с самого детства, однако, становясь взрослыми, начинаем уже подозревать что-то неладное.
Мы в AdMe.ru обнаружили немало любопытных историй, в которых родители оказывались не очень хорошими поварами, и решили поделиться этими рассказами с вами.
- Когда я был ребенком, я всегда ненавидел «день ростбифа». Мама обычно жарила мясо на сковороде, а затем ставила его в духовку на 3 часа. Получалась толстая твердая корка, похожая на подошву. Поэтому я всегда был уверен, что «взрослая» еда просто отвратительна. Но во время учебы в колледже я устроился работать в стейк-хаус, где и узнал, что есть ростбиф, который достаточно готовить всего 55 минут. Тогда я и попробовал кусок мяса средней прожарки, и это была лучшая говядина, которую я когда-либо ел. © Jaimi McEntire / Quora
- Мама моего молодого человека отвратительно готовит. При этом она не спрашивает, хотим мы есть или нет, когда приезжаем в гости. Она молча накладывает огромную порцию в тарелку и приказным тоном говорит: «Ничего не знаю. Быстро за стол!» Недавно на завтрак она подала молочную кашу с мясом и яйцами, посыпала это жареной морковью, залила майонезом и сверху закинула соленый огурец и томат. Не съешь — скандал. © «Подслушано» / Vk
- Папа утверждал, что любит готовить. По выходным он часто запирался на кухне и начинал творить. Получалось плохо: если надо что-то обжарить, то блюдо просто плавает в масле, а если он резал овощи, то выходило вкривь и вкось огромными кусками, как будто топором кромсали. Потом по кухне словно Мамай прошел, даже на потолке грязь, а отмывать нам с мамой. И только муж меня смог переубедить, что мужчины в принципе готовить не умеют. © «Подслушано» / Vk
- Моя мама все еще смеется, рассказывая всем историю о том, как я стал вегетарианцем в 14 лет, при этом ненавидя овощи. Оказалось, что я терпеть не мог те овощи, которые были отварены до состояния непонятной каши. Но я до сих пор не могу сказать маме, что вся проблема была в ее готовке, так что продолжаю смеяться над этой историей вместе с ней. © ThisYoungQuings / Reddit
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У бабушки был пунктик по поводу термической обработки еды. Она все время боялась заболеть от того, что не все микробы погибли при готовке. Поэтому все готовилось только на максимальном огне: если жарка — до горелой корки; если варка — до разваривания в кашу. Фрукты она ела только в виде варенья, а то в сырых страшно подумать, что может водиться! Когда она уже не могла сама за собой ухаживать, то, например, отказывалась от каши, если ей показалось, что я ее недостаточно долго варила. Бабушки нет уже 15 лет, а я, уже взрослая и с медицинским образованием, понимаю, что это, скорее всего, был просто невроз, и если бы она обратилась к врачу, то можно было бы вылечиться за полгода и не терроризировать себя и всех окружающих. © «Подслушано» / Vk
- Я думала, что из-за голода 90-х мама плохо готовила, так как не из чего было. Но оказалось, что она имеет талант испортить любое блюдо. Оладьи из кабачков делает так, что внутри все сырое. Однажды не было томатной пасты, и она сварила борщ на соусе чили. Она налила мне борщ, и я, попробовав, стала возмущаться. Вообще, в соусе чили помидоров нет, поэтому никакого смысла в его добавлении не было, мама только сделала борщ острым до несъедобности. © Магура Чащіна / AdMe
- Я был вегетарианцем в течение 23 лет, и все из-за маминой готовки. Когда я женился на крутом поваре и у меня появились дети, я наконец понял, каким на вкус должно быть мясо на самом деле. © seehispugnosedface / Reddit
- День благодарения всегда был масштабным мероприятием в моем доме, а мои родители просыпались примерно в 3 часа ночи, чтобы начать готовить и гладить скатерть размером с футбольное поле. Тогда я был убежден, что индейка должна быть сухой и безвкусной. Но однажды, уже учась в колледже, я оказался на праздновании у своего друга, который приготовил обед для небольшой компании. И индейка получилась просто невероятной — сочной и ароматной. Я был так ошеломлен, что спросил: «Как ты приготовил индейку? В чем твой секрет?» На что получил простой ответ: «Я следовал указаниям на упаковке». Оказалось, что индейку можно готовить меньше 8 часов, тогда она и получится менее сухой. © Seth Fox / Quora
- Когда я выросла, мама призналась, что раньше специально готовила еду, которая нам не нравилась, чтобы ее хватало надолго. Денег тогда было мало, и она смогла так сократить расходы на продукты вдвое. Однако даже после того, как наше положение улучшилось, мама лучше готовить не стала. В целом поваром она была неплохим, просто никогда не добавляла никаких приправ, потому что боялась ошибиться. Однажды я даже обнаружила у нее специи, оставшиеся еще с 70-х годов. А около 10 лет назад мама и вовсе сказала: «Я только что узнала одну невероятную вещь. Это улучшает вкус еды. Перец! Ты пробовала когда-нибудь?» Я люблю свою маму, поэтому просто промолчала в этот момент. Но да, перец я пробовала в столовой колледжа. © Rebekah Lackman / Quora
- Моя мама готовит прекрасно. Но вот ее борщ я всегда терпеть не могла и не понимала почему. Потом, когда выросла, стала есть борщ в ресторанах, и он был вкусный. В итоге выяснилось, что мама вместо уксуса для кислоты клала в суп дольки лимона. Ей казалось, что так лучше, лимон же круче уксуса! Но вот этот лимонный привкус, на мой взгляд, с нативным украинским борщом совсем не монтируется. В общем, она потом исправилась, и теперь ее борщ я очень даже люблю. © Эргосум / AdMe
- У моего отца очень простой принцип приготовления стейка: купить любое дешевое мясо и сжечь его до черноты на гриле. После такого у нас уходило по 5 минут только на то, чтобы отрезать хоть маленький кусочек, а потом еще 5 на то, чтобы его прожевать, прежде чем сдаться и выплюнуть его на другую сторону тарелки, где уже лежат такие же объедки. © PuddleOfHamster / Reddit
- В 18 лет я была на свидании в уединенном загородном домике. Парень решил сделать гамбургеры: сформировал котлеты из фарша и положил на гриль. А я подумала, что он собирается меня отравить, ведь мясо не смешали с яйцом и даже не посыпали панировочными сухарями. В моем доме всегда готовили фарш с добавками, чтобы еда получилась достойной. Это свидание стало переломным моментом, потому что тогда я узнала, что моя семья обычно готовила отвратительную версию нормальных блюд. © Holly Holl / Quora
- В 9-м классе с подругой зашли к однокласснице. Она ела котлеты, и подруга тоже захотела. Одноклассница смущенно сказала: «Угощайтесь, но вам, наверное, не понравится». Лучше бы мы послушались. Котлеты были ужасными. Только сейчас я поняла, что они готовили из плохих продуктов, чтобы сэкономить. © Евгения / AdMe
- Мои родители могли целыми днями хвастаться тем, что они лучшие повара в мире. Но однажды мама решила научить меня готовить и сказала, что первым моим блюдом станут спагетти с соусом болоньезе. Это потребовало немалых усилий, и я все равно кое-где напортачил: случайно высыпал в соус 3–4 ложки сахара. Родители об этом узнали и сказали все выбросить, ведь блюдо было испорчено. Но я все-таки решил попробовать его, только добавил еще все нужные специи по вкусу. Я начал есть и был просто поражен тем, как же это вкусно. С этого момента я готовил еду себе сам и понял, насколько же она лучше, чем то, что делали родители. © unknown author / Quora
- Всегда завидовал друзьям, у которых мамы умеют готовить. Я заехал к своей маме в гости, а на ужин была смесь пшеничной, рисовой и овсяной каши, причем все это на воде и со шпротами. © 2diesel / Pikabu
- Когда мне было 8 лет, родители не выпускали меня из-за стола, пока я не доем брюссельскую капусту. Однажды я так сидела целый час, рыдая и заставляя себя проглотить эти горькие овощи. В итоге мама поняла, что я не смогу съесть все, и наконец меня отпустила, а я с тех пор и близко не подходила к брюссельской капусте... пока мне не исполнилось 22 года. Моя соседка иногда готовила эту капусту, и я все-таки решила вновь ее попробовать. Я ожидала худшего, но оказалось все не так ужасно. В этот момент я поняла, что моя мама просто не знала, как правильно ее готовить. Зато сейчас, в 49 лет, она решила посвятить себя кулинарии и старается улучшить свои навыки. © Jaden Watson / Quora
- Моя мать совершенно не умела готовить. Борщ — с переваренной капустой и резиновым мясом. Манка — с комищами. И при этом она заявляла, что в отличие от нее я готовить не умею. Спасибо, что не учила меня готовить. Я теперь знаю, что запеченные, жареные, тушеные овощи — это очень вкусно. Что говядина и свинина безумно вкусные. Что супы — это офигенно. И так классно зимним вечером прибежать с холода домой и навернуть соляночки или харчо. © RagDolly / AdMe
- В детстве я ненавидел всю здоровую еду. На завтрак мы ели хлопья или пончики, а на обед — бутерброды или супы быстрого приготовления. А вот на ужин нам приходилось есть гадость, которую готовили родители. Но однажды мы остались на все лето у тети и дяди, которые оказались настоящими волшебниками. Абсолютно все, что они готовили, было очень вкусным. Я постоянно хотел добавки и мог есть до боли в животе. Cледующим летом мы снова приехали к ним и уже сами учились готовить. Тогда я начал задумываться, что не так было с маминой готовкой. © Angel Martin / Quora
- Моя бабушка отвратительно готовит и умудряется испортить даже яичницу, но каждый раз, приходя в гости, я старательно давлюсь этими «изысками», чтобы не обидеть любимую бусю. На выходных была у нее в гостях, старалась не морщиться и слопать пересоленный голубец, а бабушка сидела напротив. Она оперлась на одну руку и так задумчиво протянула: «Наверное, ты и вправду меня любишь, раз ешь такую гадость». © «Палата № 6» / Vk
- Раньше я ненавидел рыбу и мясо, причем я не был вегетарианцем. Всему виной стало то, что я просто не знал, какими они должны быть на вкус, если их правильно приготовить. А мама понятия не имела, как их нужно готовить. Она просто включала духовку или плиту и оставляла на огне мясо или рыбу на целую вечность, пока они не становились похожими на кожаный ботинок. Только спустя много лет я решил сам сделать рыбное блюдо, и вот тогда-то я и осознал, как был неправ насчет рыбы и мяса. Они оказались превосходными, стоило их только правильно приготовить. © Frederico Sylar Zambelli / Quora
- Моя старшая сестра помнит момент, когда папа готовил ей консервированный крем-суп. Это ведь довольно легко, не так ли? Просто добавить молоко, перемешать и согреть. Только вот мой отец не прочитал инструкцию и добавил воды, ничего при этом не размешивая. В итоге он подал сестре горячую воду с плавающими в ней кусочками ледяного супового концентрата. Она была так расстроена, что до сих пор вспоминает этот случай. А папа с тех пор не готовит совсем. © Susan El / Quora
Расскажите, как готовите вы? А ваши родители?