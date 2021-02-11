20+ человек, которые мечтали о вкусной еде, а их родители просто не умели готовить

У бабушки был пунктик по поводу термической обработки еды. Она все время боялась заболеть от того, что не все микробы погибли при готовке. Поэтому все готовилось только на максимальном огне: если жарка — до горелой корки; если варка — до разваривания в кашу. Фрукты она ела только в виде варенья, а то в сырых страшно подумать, что может водиться! Когда она уже не могла сама за собой ухаживать, то, например, отказывалась от каши, если ей показалось, что я ее недостаточно долго варила. Бабушки нет уже 15 лет, а я, уже взрослая и с медицинским образованием, понимаю, что это, скорее всего, был просто невроз, и если бы она обратилась к врачу, то можно было бы вылечиться за полгода и не терроризировать себя и всех окружающих. © «Подслушано» / Vk