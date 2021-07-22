20+ историй о людях, чьи родители сильно заморочились, когда выбирали им имя

Кажется, что некоторые родители буквально воспринимают поговорку «Как вы корабль назовете, так он и поплывет» и придумывают для своих детей имена — одно необычнее другого. И стоит только привыкнуть к растущему количеству вокруг нас Ратмиров и Елисеев, как вдруг на арене появляются вовсе уж необычные Сентябрь и Русский.