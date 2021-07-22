20+ историй о людях, чьи родители сильно заморочились, когда выбирали им имя
Кажется, что некоторые родители буквально воспринимают поговорку «Как вы корабль назовете, так он и поплывет» и придумывают для своих детей имена — одно необычнее другого. И стоит только привыкнуть к растущему количеству вокруг нас Ратмиров и Елисеев, как вдруг на арене появляются вовсе уж необычные Сентябрь и Русский.
Родительская фантазия вообще не имеет предела, когда речь заходит о выборе имени для ребенка. Во всяком случае, мы в AdMe.ru сделали именно такой вывод, пробежавшись по историям в интернете.
- На съемку записалась большая и дружная семья Петушковых: мама, папа и 4 сына от года до 10. Во время знакомства я был немного удивлен. Если маму и папу звали привычными именами Оля и Артем, то, называя детей, родители проявили фантазию. Самое «безобидное» имя было Елисей, а еще были Ратибор, Казимир и Евлампий.
— Ротя, не балуйся!
— Казя, улыбайся!
— Леся, не буди Евлампия!
Евлампия Артемовича Петушкова! Я, конечно, все понимаю, но это уж слишком. © Zelibon / Pikabu
- Меня зовут Одинакачукву. Никто не может это произнести. © NaijaOne / Reddit
- Однажды жизнь свела с молодой семьей выходцев из Ирана, у которых была маленькая дочка. Очень интеллигентные общительные люди. Представились сами и представили свою дочку, которую, как оказалось, зовут Баран — традиционное имя у персов. Семья действительно была интеллигентной, поэтому при встрече мне сказали: «Да-да, мы знаем, что по-русски это имя звучит забавно и означает „sheep“ [„овца“]». Я машинально их поправил: не «sheep» («овца»), а «ram» («баран»). Когда они это услышали, их лица буквально засветились счастьем: мол, ну это совсем другое дело! Овца — животное покорное и боязливое, а баран — гордое и сильное! Это гораздо лучше! В общем, сделал приятное семье и улучшил их представление об имени дочери. © alexpuck / Pikabu
- Мою мать зовут Лоянн. Ее родители сложили первую часть имени моего деда и среднюю часть имени моей бабушки и придумали такое имя. Думаю, здорово, что они так сделали. Я не верю, что у кого-то еще есть такое же. © TheOneAndOnlyGinger / Reddit
- Недавно у моей подруги родился сын. Она решила найти ему необычное имя и назвала его Русский. Сейчас ласково называет Руссик. Русский Сибиров. © Подслушано / VK
- Хотела назвать дочь Франческой. Мои русские свекор со свекровью встали горой: «Не дадим нашу девочку назвать басурманским именем! Ее дразнить будут в школе!» Пришлось назвать более «спокойным» именем. Самые удивительные имена людей, которых я знала лично, были: Юзефа, Каролина и, внимание, Мальвина! Так звали тёть моей подруги, носившей обычное имя Юлька. © Bisquit / AdMe
- Сестру зовут Сентябрь. Не думаю, что она ненавидит свое имя. А вот племянницу зовут Октябрь. И вот как она относится к своему имени, я не знаю. © Chelseedy / Reddit
- Мою подругу зовут Глория, и она постоянно стесняется этого. Всегда придумывает себе другие имена, чтобы люди не переспрашивали и не интересовались, почему именно так ее назвали. Однажды я этой подруге рассказала, как бабушка хотела назвать моего отца Жофреем в честь актера турецкого сериала, а другая бабушка выбрала моей маме имя Олимпия, потому что она родилась во время Олимпийских игр. Обеим не удалось дать такие имена, поэтому они решили отыграться на внучке, то есть на мне, и сказали, что если я не буду Клеопатрой, то от меня откажутся. Подругу очень успокаивает тот факт, что я могла быть Клеопатра Жофреевна, над которой бы все всегда ржали и прикалывались, но дедушки оказались адекватными, поэтому я Екатерина Александровна. © Палата № 6 / VK
- Меня зовут Дыши. И да, это мое настоящее имя. Моя мама влюбилась в это имя, потому что ей понравился его смысл — «дыхание жизни». Довольно ироничен тот факт, что у меня астма. Это немного смущает, когда мама получает рецепт на мой ингалятор. В целом, я всегда любила и люблю свое имя, потому что оно заставляет меня чувствовать себя особенной. © Breathe Johnson / Quora
- Кузина с мужем решили дать детям по нескольку имен, чтобы всем угодить. В итоге их сына зовут Марк-Оливер: папа называет его Оли, а бабушка — только Марк, ее любимое имя; остальные — кто во что горазд. А их дочь зовут Анна-София-Летиция, и нам обычно лень все перечислять, так что она Анька. © Елизавета Ii / AdMe
- Меня зовут Ариэль. И, вопреки распространенному мнению, меня назвали не в честь Русалочки. Я родилась до фильма, и мое имя — в честь единорога из книги Стива Р. Бойетта. © toxinogen / Reddit
- Я Женевьева, и еще никогда не встречала человека с таким же именем. Оно французское, меня назвали в честь прабабушки. Несколько лет назад я поехала в Париж и повсюду искала брелок для ключей со своим именем. Были все, кроме моего. По-видимому, это довольно старое и необычное имя и во Франции. © nubc4ke / Reddit
- Мое имя — Севиля. Да, почти как город и футбольный клуб, но без мягкого знака. Мой отец — крымский татарин, но имя мне выбирала мама Татьяна Владимировна, которая просто очень хотела, чтобы ее доченьку все сильно-сильно любили. В интернете я не объясняла ничего, если не спрашивали. И только в 20 лет поняла, что многие все эти годы неправильно произносили мое имя! Вот так общаешься с человеком лет с 12, а в 20 встречаешься, и он тебя Сэвилей называет. © Севиля Караева / Яндекс.Кью
- Мою сестру зовут Делисса. Вообще моим родителям нравилось имя Мелисса, но они хотели, чтобы ее имя начиналось с буквы Д, как и все остальные в семье. Да, мы одна из тех семей, в которых все имена начинаются с одной буквы. © Drainsworth / Reddit
- Кузен хотел, чтобы у его ребенка было хорошее православное имя. Его жена так не думала, и в итоге у них дочь с двумя именами — Марианна-Николь (второе имя — в честь отца, на западный манер). Что же до меня, мне тоже нравятся необычные имена. Дочь бы я назвала Александрой, но при условии, что в семье бы ее звали на французский манер — Сандрин. А сына, наверное, назвала бы в честь друга-армянина — Арман. © Ястреб Бешеная Птица / AdMe
- Мою бабушку все вокруг всегда звали Галина Михайловна. От друзей и знакомых до учеников в школе, которым она преподавала. В возрасте где-то 16 лет мне понадобилось свидетельство о рождении матери, и каким же было мое удивление, когда я прочитал «Авигаэль Мордхеловна». Как все это преобразовалось в «Галина Михайловна», я не спрашиваю — думаю, факторов достаточно. Но и по сей день бабушка в паспорте записана как «Авигаэль», а для всех — просто «Галя». © Eliash Haga / Яндекс.Кью
- Знакомая решила назвать дочерей Виталина и Николь. Им уже лет по 8, но только недавно одна из них пожаловалась, гуляя с моей матерью, что папа называет их Виталь и Колян. © mistabo / Pikabu
- Вот все говорят, что сейчас принято называть детей необычными именами. А мне учительница в школе рассказывала, что еще в 80-е годы ее сосед, профессор математики, назвал своих сыновей Синус и Косинус. © Подслушано / VK
- «Меня зовут Апхазира, моего старшего брата — Розенкранц, еще одного брата зовут... Тромб». У меня один вопрос: почему Тромб, а не Гильденстерн? О чем думают эти люди? © Мюсли вслух / AdMe
- Почему-то мои родители подумали, что было бы круто совместить их имена. А еще они хотели, чтобы у меня было двойное имя. Первая часть еще нормальная — Натаниэль. А вот вторая... Моих родителей зовут Ким и Рик, поэтому мое второе имя — Натаниэль-Крик. © SUGARintheSACRAMENT / Reddit
- У моей бабушки миллион братьев и сестер, и у всех такие необычные имена: Франц, Ванда, Ядвига, Эдуард, Неля... И одна моя бабушка — просто Маша. © suzyonni / Twitter
А с какими необычными именами вам приходилось сталкиваться?
Фото на превью Севиля Караева / Яндекс.Кью
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