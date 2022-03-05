20 случаев на работе, когда коллеги не на шутку бесили и бровью не вели
Зачастую мы проводим на работе большую часть нашего дня, поэтому так важно чувствовать себя там комфортно. И ради хорошего коллектива мы иногда готовы устроиться на работу с меньшей зарплатой. Но некоторые коллеги умудряются все испортить, иногда даже не со зла. Кто-то начнет готовить рыбу в микроволновке посреди рабочего дня, кто-то присвоит ваши достижения, а кто-то и вовсе любитель поябедничать начальству.
Мы в AdMe.ru даже представить себе такого не можем, но людям, рассказавшим эти истории, с коллегами повезло меньше.
- У нас один коллега, еще не старый, благоухал на весь офис каким-то странным ароматом: затхлость «пополам» с аптекой, вполне можно принять за «запах старости». Оказалось, он принимает какие-то капли успокоительные с пачули, они и создавали вокруг товарища непередаваемый шлейф. © Тревожное Пирожное / AdMe
- У нас компания по ведению бухгалтерского учета, каждый сотрудник ведет несколько фирм. К нам пришла на собеседование женщина, которая долгое время не работала — занималась детьми. На вопрос, что она умеет, она ответила, что муж ей показал, как включается компьютер. © ГенераловаОксана / AdMe
- Была у меня на работе коллега — молодая девушка, вегетарианка. Она всегда заглядывала в тарелки коллег с непременными комментариями: «У тебя гуляш? А ты не думала о коровах, которых для этого...» При этом сама ежедневно заказывала в этом кафе одно и то же: 2 куриные котлеты и какой-нибудь овощной салат. На наше искреннее недоумение: «Таня, но ты же сама ешь курицу!» — она спокойно и гордо отвечала: «Курица — это не животное! Ее можно есть веганам!» © Steffika / Pikabu
- Мой коллега жаловался на того, кто работал с ним до меня, что тот постоянно бросал его в одиночку делать всю работу. Угадайте, что он сделал, когда я начал там работать? Поступил точно так же со мной. Теперь мне приходилось в одиночку работать по 11 часов 6 дней. Он постоянно находил причину уйти пораньше, поработав всего несколько часов. © yeetusmcs****erson / Reddit
- Один товарищ бутерброды на работу приносил в одной и той же газетке, которую регулярно подклеивал и менял, когда она уже просто рассыпалась. А так вполне был адекватен. © Виктория Крикунова / Facebook
- У нас однажды на должность водителя-кладовщика пришел человек, который не умел водить. Потому что в вакансии было написано «всему обучим». © Denys Hordieiev / AdMe
- Самой младшей сотруднице в нашем магазине 18 лет, и она ведет себя так, будто отвечает за всех и все. Она распространяет любую сплетню, которую только слышит, даже если это что-то очень личное и было рассказано конфиденциально. Кроме того, она бежит к руководству доложить любую мелочь. © SprinkleOfBoredom / Reddit
- На предыдущей работе у нашего начальника как-то пропала сменная обувь (у нас была медицинская организация). Он обвинил в этом нового сотрудника и накричал на него. Позже выяснилось, что тапки не пропали, а их передвинула уборщица. А тот парень вскоре уволился. © Ястреб Бешеная Птица / AdMe
- Мой шеф был повернут на простых карандашах. На столе отдельно стоял стакан с пачкой одинаковых острозаточенных карандашей. Первым делом, заходя в кабинет, он проверял, сколько карандашей в стакане и насколько остро они заточены. Прямо ритуал какой-то! Механические категорически отвергал. Думали, что он их много и часто использует. Нет, секретарь говорила, что точит пару раз в неделю пару-тройку сломанных, но никак не исписанных карандашей. © Elina Linova / Facebook
- Шеф-повар в нашем ресторане буквально сказал: «Ну, я шеф-повар, и я говорю, что все в порядке», когда кто-то из сослуживцев спросил, безопасно ли подавать 7-дневный суп. © KmsKitten / Reddit
- Я как-то работала в конторе, где директор нанимал исключительно женщин со словами: «Им можно платить поменьше, пусть мужиков богатых ищут, а вот мужчине я должен платить нормально, чтобы семью содержал». © Мама Дорогая / AdMe
- У нас на работе одна из сотрудниц запекала лук в микроволновке, которая находилась в комнате, где не было окон, а вентиляция не справлялась, поэтому после обеда по коридорам разносился «аромат». Мы ей намекали, потом просили этого не делать, она не реагировала. Однажды к нам в кабинет зашел начальник отдела, и клиент в его присутствии пожаловался на запах. Больше она лук не готовила. © Алёна Ратушная / Facebook
- После увольнения одного сотрудника разгребали документы у него на столе и нашли список книг, обязательных к прочтению, среди которых была такая: «Как выжить среди акул». Хотя дружный коллектив, а вот сам он очень высокомерно себя вел, врал, опаздывал на работу или вовсе не приезжал («Алло, я в пробке стою»). И вдобавок ко всему он заказал себе в интернет-магазине от фирмы ручку Parker. Хорошо, что наш менеджер тут же перезвонила нам и спросила, для директора ли мы заказываем эту дорогую ручку. © Anna Boytsova / Facebook
- Наша коллега злится, когда мы не помогаем ей с работой, но сама никогда не предложит помощь. Да и уходит за 30 минут до конца рабочего дня. © According2kenz / Reddit
- Мне на работе двое друзей-коллег подарили цветы на день рождения, а одна сумасшедшая сотрудница попыталась вытянуть пару цветочков из букета для себя. Без спроса, пока я отходила, но внезапно вернулась. Тогда она меня же и обвинила, что слежу за ней. © Мама Говарда / AdMe
- Устроился на работу, целый год сдавал на дни рождения коллегам, и за 2 дня до моего дня рождения прислали такое сообщение в рабочий чат: «Добрый день! Немного нерабочей информации. Обсудили и решили, что, пока мы на удаленном режиме работы, приостановим сдавать деньги на дни рождения сотрудников отдела. Будем в офисе — возобновим. Но поздравлять будем! Словом, песней, картинкой — кто как умеет». © qakman / Pikabu
- Новенькая коллега попросила у моей подруги леденцы. Подруга протянула ей полную банку леденцов с корицей, а та просто взяла банку и ушла. Мы немного опешили. Спустя некоторое время подруга наконец попросила меня: «Пройди мимо ее офиса и попроси их вернуть!» Когда я шла мимо ее стола, увидела, что та женщина мертвым взглядом смотрит прямо перед собой и кладет в рот леденцы один за другим. Примерно каждые 5 секунд. Съела всю банку. © Luxowell / Reddit
- У нас работает мужчина, который на обед ест сухую овсянку. А все потому, что ему лень набирать горячую воду из кулера, который стоит в другой комнате нашего офиса. © 9east / Reddit
- Помню, работала в кабинете с одной дамой пенсионного возраста. У нее 3 детей, внуки, куча событий типа «сегодня привели внучку в сад, оказалось, мать забыла ей трусы надеть». Приходя на работу, она с утра сначала мне пересказывала все случившееся, потом каждому, кто в кабинет зайдет, потом еще обзванивала всех подружек и до каждой доносила эту ценную информацию. Из-за этого она никогда не успевала сделать свою работу вовремя и оставалась работать вечерами и даже по выходным иногда выходила. И конечно же, считалась у руководства самым ответственным и трудолюбивым работником. © Тревожное Пирожное / AdMe
- В нашем офисе у одного менеджера чудовищно воняли ноги, будто он еще живой, а ноги — не совсем. На нашу просьбу не снимать ботинки он ответил: «А я и не снимал». © Марина Иванова / Facebook
А какие странности вытворяли ваши коллеги?
Поделиться этой статьёй