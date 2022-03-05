20 случаев на работе, когда коллеги не на шутку бесили и бровью не вели

Зачастую мы проводим на работе большую часть нашего дня, поэтому так важно чувствовать себя там комфортно. И ради хорошего коллектива мы иногда готовы устроиться на работу с меньшей зарплатой. Но некоторые коллеги умудряются все испортить, иногда даже не со зла. Кто-то начнет готовить рыбу в микроволновке посреди рабочего дня, кто-то присвоит ваши достижения, а кто-то и вовсе любитель поябедничать начальству.