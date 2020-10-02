20 коллег, работа с которыми — это ежедневная проверка на прочность
Коллег, как и соседей, не выбирают. С ними мы проводим гораздо больше времени, чем с кем- либо еще. И чем больше коллектив, тем разношерстнее в нем люди. У каждого свои привычки, заскоки и причуды, которые могут быть не всегда понятны или даже раздражать.
Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям этой статьи, которые бок о бок работают с неординарными людьми. Но, согласитесь, без таких сослуживцев на работе было бы скучно, а мир так и не узнал бы этих умопомрачительных историй.
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Я раньше думал, что не очень умею знакомиться. Но недавно к нам пришел новый сотрудник, и он пошел знакомиться с коллегой так: «О, это что у тебя? Экзема? Смотри, у меня тоже, вот здесь». И я подумал, что я еще ничего. А потом они и правда подружились. © Anderman / Pikabu
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Коллега женился, сидим у него в кабинете, чай пьем. Заходит другой коллега, смотрит на свидетельство о браке и говорит: «А о разводе будет такое серенькое». © Bash.im
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Моя коллега не очень хорошо владеет компьютером и иногда просит меня ей помочь. И когда я вожу курсором по экрану, она следит за ним, поворачивая голову, как моя кошка. Иногда специально делаю лишние движения мышкой, чтобы последить за ней и тихо поулыбаться. Чувствую себя в этот момент дрессировщиком. © «Подслушано» / VK
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У моего коллеги на столе лежал лосьон для рук, которым он пользовался каждый день перед началом работы. Я нашел такой же, купил его, вылил из него средство, а затем наполнил флакон майонезом. Пришел коллега и начал мазать руки. Я выдал себя своим смехом, и мне пришлось во всем признаться. Ведь кто знает, сколько бы он продолжал наносить майонез на руки, прежде чем сообразил, что что-то не так. © Kelluthus / Reddit
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Коллега рассказала, что ее парень оставляет включенный диктофон на телефоне, когда выходит из кабинета, чтобы узнать, что о нем говорят за спиной. Я эту коллегу не особо люблю и теперь, когда она выходит, стараюсь ни с кем не разговаривать, а то мало ли. © «Подслушано» / VK
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Работал в отделе новостей. Один из репортеров всегда заходил в комнату отдыха, на глазах у всех нахально рылся в холодильнике и ел все, что хотел. Однажды вечером я пришел на ночную смену и поставил свой еще теплый ужин в холодильник, предвкушая, что съем его ночью. Заходит репортер, открывает холодильник со словами «О! Что тут у нас?!» и ныряет в него. Я говорю: «Это мой ужин!» Его ответ: «Это же общественный холодильник». И уходит с моей едой. © Gwen_Weasley / Reddit
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Коллега жены предложила яблоки с дачи, уж очень урожая много. Почему бы и нет, повидло на зиму закрутим. Поехала жена, прикупила вкусняшек в благодарность. Приезжает обратно расстроенная.
— Ты чего такая грустная?
— Приехала, вкусняшки отдала, чай попили. Она сыпет мне ведро яблок в пакет и говорит: «С тебя 1 000 ₽». Ну я и ответила, что спасибо, не надо. А она такая: «Да и ладно, забирай так тогда». Как-то неудобно вышло. Больше эта коллега ничего не предлагала. © LRAss / Pikabu
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В конце рабочего дня мне позвонила коллега из другого отдела и попросила помочь. Мне нужно было спуститься в комнату отдыха, где сотрудники спали во время ночного дежурства. Я спустился. Как оказалось, она собиралась на свидание со своим ухажером, и поэтому ей нужно было помочь застегнуть молнию на спинке ее платья. Она сказала, что попросила помощи именно у меня, потому что я внушаю доверие. Как человеку верующему мне было, конечно же, приятно, что она не побоялась, что я могу с ней что-то сделать. А с другой стороны, стало немного обидно, что она ничего от меня не ждала. © Duncan Wood / Quora
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У меня была коллега, которая после минимальных взаимодействий (к примеру, сходить на обед или поболтать во время перерыва) начинала невзначай просить прописать ее в квартире. Однажды попросилась пожить у меня, потому что прошлые квартиранты, козлы этакие, выгнали ее. А спустя 5 минут она могла подойти и наорать по рабочим моментам. Эта непосредственность просто обескураживала! © «Подслушано» / VK
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Когда я работал в магазине, у меня была коллега, которая приходила, покупала одежду, переодевалась в туалете и носила ее весь день. А в конце рабочего дня снова надевала свою одежду, а ту возвращала в магазин. C целыми бирками. А еще она каждый день приходила пораньше и красилась тестовыми образцами косметики. © Christine Bozarth / Quora
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Я работал в офисе до позднего вечера. Как-то ко мне подошла взволнованная уборщица. Было около 20:00, уже никто не работал. Она сказала, что в комнате для сотрудников находится голый мужчина. Я решил, что она не в себе, но пошел с ней в комнату. Дверь была закрыта, я постучал, открыл дверь и обнаружил нашего оператора кол-центра. Он действительно был голым. Он объяснил, что он йог и таким образом медитирует в естественном человеческом состоянии. © Demetrios Demetrakis / Quora
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Из командировки вернулся шеф и, радостный, говорит:
— Ребята, я из Кореи зерна кофейные привез. Моя жена их пожарит, и буду вас кофе угощать.
Приходит на следующий день.
— Ну что, Иван Иванович, кофе пожарила ваша жена?
— Пожарила... НА САЛЕ! Отмывал, не помогло. © Toshan81 / Pikabu
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Работал в кабинете с одной дамой. Офис располагался в старом фонде, вентиляции не было, зато было окно, которое обладало бесчеловечным качеством дуть на даму. Любое положение оконной ручки, кроме закрытого вниз, виделось ей актом персонального геноцида. Как-то утром дама ворвалась в кабинет и, обнаружив окно откинутым на проветривание, захлопнула его, но не заметила, что створку переклинило и сверху осталась щель в несколько сантиметров. Так прошла осень, затем зима. Она пару раз косилась на окно, но, видя ручку в закрытом положении, успокаивалась. Кашля с пневмонией у нее почему-то так и не наблюдалось. Пришла весна, а признаться ей в том, что она просидела всю зиму у открытого окна, смелости мне так и не хватило. © Moololwave / Pikabu
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У меня начальник всегда, когда что-то мне говорит, закрывает глаза и оставляет малюсенькую щелочку, чтобы видеть. И мигает, не открывая глаз. Даже не знаю, как описать это смешное явление. Не могу понять, он меня видеть не хочет или ему, наоборот, так хорошо, что глаза сами закрываются при виде меня? © elena_jovanovich / Instagram
А ваши коллеги отчебучивали что-нибудь этакое? Поделитесь с нами этими историями.