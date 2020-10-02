20 коллег, работа с которыми — это ежедневная проверка на прочность

Коллега жены предложила яблоки с дачи, уж очень урожая много. Почему бы и нет, повидло на зиму закрутим. Поехала жена, прикупила вкусняшек в благодарность. Приезжает обратно расстроенная. — Ты чего такая грустная? — Приехала, вкусняшки отдала, чай попили. Она сыпет мне ведро яблок в пакет и говорит: «С тебя 1 000 ₽». Ну я и ответила, что спасибо, не надо. А она такая: «Да и ладно, забирай так тогда». Как-то неудобно вышло. Больше эта коллега ничего не предлагала. © LRAss / Pikabu

В конце рабочего дня мне позвонила коллега из другого отдела и попросила помочь. Мне нужно было спуститься в комнату отдыха, где сотрудники спали во время ночного дежурства. Я спустился. Как оказалось, она собиралась на свидание со своим ухажером, и поэтому ей нужно было помочь застегнуть молнию на спинке ее платья. Она сказала, что попросила помощи именно у меня, потому что я внушаю доверие. Как человеку верующему мне было, конечно же, приятно, что она не побоялась, что я могу с ней что-то сделать. А с другой стороны, стало немного обидно, что она ничего от меня не ждала. © Duncan Wood / Quora