20+ историй о финансовых ошибках, из-за которых люди долго ели один «Доширак»

Родители дали мне денег на проживание, когда я училась на 1-м курсе, и я решила зайти в торговый центр. Там меня подозвала девушка и предложила купить средство для кожи. Она намазала мою руку, доказала, что средство хорошо отшелушивает мертвую кожу, и предложила купить его за $ 18. Когда пришло время платить, оказалось, что из-за ее акцента я неправильно поняла и настоящая цена — $ 80. Я отдала почти все свои деньги, просто потому что постеснялась отказать. © CreepyCommittee / reddit

Я полетел на другой континент на 10 дней, чтобы навестить своего приятеля. Это стоило целое состояние! Оказалось, что у друга появилась девушка и он был полностью в ее власти. Когда ее не было рядом, он был несчастен и ничего не хотел делать. Когда он был с ней, они искали способ избавиться от меня, чтобы побыть вдвоем. © unknown / reddit

Слишком поддерживаю мужа: продала все свои украшения и периодически брала для него кредиты, даю ему свою машину в пользование. Он просто пользуется этим и не улучшает свое финансовое положение. Чувствую себя обманутой и не знаю, что держит меня в этом браке. Независимо от того, насколько вы любите своего супруга, не жертвуйте для него всем. Вы несете ответственность только за себя и своего ребенка, а не за мужа. © anonymous / quora