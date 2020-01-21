20+ историй о финансовых ошибках, из-за которых люди долго ели один «Доширак»
В современном мире слишком легко расстаться со своим кошельком. Стать жертвой маркетологов, свернуть не на тот путь или даже быть обманутым кем-то из близких. Пользователи поделились историями, которые их чуть по миру не пустили, и советуют вам не повторять их ошибок.
AdMe.ru составил список жизненных ситуаций, в которые может попасть каждый. Если не прочитать статью, разумеется.
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Я работала с 18 лет, и к 20 у меня уже было накоплено около $ 10 тыс. В тот момент я встретила теперь уже бывшего мужа, ему было за 30. Он не знал о моих деньгах, но часто жаловался на свои проблемы, и я одолжила ему $ 2 500. Больше я их не видела. На момент развода у нас был капитал около $ 25 тыс., он все их забрал себе и истратил на развлечения и женщин. Мой совет девушкам: если взрослый мужчина просит у вас денег, лучше бегите от него. © Abbie Cuddy / quora
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Вертолет с дистанционным управлением для моего сына. Он разлетелся на кусочки через 15 минут, но у меня хватило глупости вернуться в магазин и купить еще один. Новый продержался час. © slipperylips / reddit
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В 2013-м я забронировал квартиру в строящемся жилищном комплексе в Ченнаи (Индия), которую должен был получить через 3 года. Для этого я продал все драгоценности жены, занял у сестры и взял ссуду в банке, которую буду выплачивать еще 20 лет. Директор строительной компании сегодня сидит в тюрьме, а свою квартиру я, похоже, никогда не получу. © Ashish Devnani / quora
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Жена решила, что нам нужна новая кровать. И не простая, а дорогая и со множеством ящиков для хранения. Мы купили ее, но оказалось, что из-за всех этих наворотов матрас находится на расстоянии 1 метра от пола. Жена невысокая, поэтому мы также приобрели небольшую лесенку, чтобы она могла залезать на кровать. Теперь я периодически просыпаюсь и вижу, как надо мной нависает огромное существо (жена на лестнице). Предпочел бы нормальную кровать. © MyNSFWside / reddit
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Прошлым летом я потратил $ 80 тыс. на свадьбу и медовый месяц. Этим летом мы разводимся. © LIGHT_COLLUSION / reddit
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Я решил произвести впечатление на гостей, закатив пышную свадьбу. В выигрыше остались только те, кому мы за это платили, а мне еще год пришлось отдавать долги. Теперь я понимаю, что гостю достаточно вашего внимания. Мнение тех, кому этого мало, не должно вас беспокоить. © Susheel Agarwal / quora
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Вместо того чтобы накопить на отдельную квартиру в свои 20+ лет, я тратил тысячи на вещи и аксессуары, чтобы выглядеть богатым. Теперь, когда цены на жилье в моем районе поднялись до астрономических, я сильно жалею о своих ошибках. © RedditingAroundLol / reddit
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Я был в университетской форме и хотел заказать такси из аэропорта в общежитие. Ко мне подошел богато одетый парень и сказал, что он тоже из этого универа и может меня подбросить. Всю дорогу он хвастался своим «мерседесом» и богатством, чем сильно меня достал, но ради приличия я предложил ему зайти выпить чая. К сожалению, он согласился. За чаепитием он начал рассказывать о биткоине. Тогда еще почти никто не знал, что это. Он предложил инвестировать хотя бы 100 баксов и уверял, что результат меня сильно удивит. Я отказался. Если бы тогда я вложил эти $ 100, то в декабре 2017-го имел бы $ 6,5 млн. © Ashwin C / quora
- Я долго копила на MacBook и наконец смогла его купить, целый год во всем себе отказывая. Теперь у меня проблема с экраном и нужен ремонт, который будет стоить дороже, чем ноутбук другой фирмы. Это первое, что я купила на свои деньги, и мне вдвойне грустно, так как этот текст я набираю с дешевого телефона на Android. Стоило и на ноутбуке сэкономить. © Lyn Martinez / quora
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Я купил смартфон, по стоимости равный моей зарплате за 3 месяца. Я сделал это, чтобы выглядеть солидно, но теперь выгляжу глупо. Мой гаджет уже значительно упал в цене и по характеристикам уступает телефонам, которые в 3 раза дешевле. © Vigneshkumar Moorthi / quora
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Мои зубы мудрости. Им оказалось достаточно места для роста, однако я не мог их хорошо чистить. В течение 15 лет я регулярно платил стоматологу, чтобы лечить их. Раньше я понятия не имел, что проще будет их просто удалить. © vosot / reddit
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Чертов алкоголь. Я даже не хочу знать, сколько десятков тысяч потратил на это. Обычно это весело, но только не утром, когда накатывает похмелье и сожаление о своем поведении в пьяном виде. Это настолько меняет человека, что он впадает в депрессию и от этого еще чаще выпивает. © ResplendentShade / reddit
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Я из индийской семьи среднего класса и зарабатываю $ 1 130 в месяц. В 21 год я решил взять спортивный Mercedes Benz CLA 200 в кредит, так как я без ума от этой машины. Теперь я плачу такие суммы по кредиту и страховке, что не могу даже оплатить заправку. Приходится ездить на общественном транспорте. © Ashwin-Srinivas / quora
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Родители дали мне денег на проживание, когда я училась на 1-м курсе, и я решила зайти в торговый центр. Там меня подозвала девушка и предложила купить средство для кожи. Она намазала мою руку, доказала, что средство хорошо отшелушивает мертвую кожу, и предложила купить его за $ 18. Когда пришло время платить, оказалось, что из-за ее акцента я неправильно поняла и настоящая цена — $ 80. Я отдала почти все свои деньги, просто потому что постеснялась отказать. © CreepyCommittee / reddit
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Я полетел на другой континент на 10 дней, чтобы навестить своего приятеля. Это стоило целое состояние! Оказалось, что у друга появилась девушка и он был полностью в ее власти. Когда ее не было рядом, он был несчастен и ничего не хотел делать. Когда он был с ней, они искали способ избавиться от меня, чтобы побыть вдвоем. © unknown / reddit
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Слишком поддерживаю мужа: продала все свои украшения и периодически брала для него кредиты, даю ему свою машину в пользование. Он просто пользуется этим и не улучшает свое финансовое положение. Чувствую себя обманутой и не знаю, что держит меня в этом браке. Независимо от того, насколько вы любите своего супруга, не жертвуйте для него всем. Вы несете ответственность только за себя и своего ребенка, а не за мужа. © anonymous / quora
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Чувствую себя идиотом, когда вспоминаю об этом. Я познакомился с девушкой в интернете, но она жила в другом городе. Я купил авиабилеты и заранее снял отель на 3 дня. А она не появилась. © manisyam / reddit
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Купил дом, женился, сделал ремонт в соответствии с предпочтениями жены, да еще и взял кредит на это все. Это может показаться инвестициями, но не для меня. Финансовая зависимость меняет личность. Если раньше я был уверен в себе и всегда отстаивал свое мнение, то сегодня я держусь за работу и даже помыслить боюсь о споре с руководством. Просто плыву по течению, умерив свой пыл и амбиции. © Pushp Rajkavi / quora
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В 19 лет я инвестировал в сетевой маркетинг. Я начинал с небольших сумм и чувствовал себя крутым бизнесменом, но хотелось большего, и я решил пойти на риск — вложить $ 9 000. Деньги пришлось просить у родителей. Я отчаянно убеждал их, и нам удалось собрать нужную сумму, забрав сбережения на свадьбу сестры и втянув в это дедушку с дядей. Получив первый небольшой доход, я начал покупать брендовую одежду и вести себя так, словно я уже разбогател. Но потом чеки перестали приходить, а руководство стало меня игнорировать. Семья смогла меня простить, но отношения со знакомыми, которых я втянул в это, были испорчены. © Ravi-Teja-Gurram / quora
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Первая купленная пачка сигарет была самой глупой тратой денег в моей жизни. © never_change27 / reddit
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В 2008 году, когда я работал вдали от дома, один из моих близких родственников предложил мне выгодно купить участок земли. Зарегистрировать пришлось на него, так как я находился в другом городе. Мы были близки, и я полностью доверял ему, поэтому легко согласился. Спустя годы стоимость участка выросла в 20 раз. Он решил не отдавать мне участок, а вернул половину моих вложений. Не доверяйте деньги даже близким родственникам, это навсегда может испортить ваши отношения. © Ajay Reddy / quora
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Для меня это скорее урок, чем большая потеря. Люди, которых я называл друзьями, все еще должны мне около $ 12 тыс. У меня было много таких, и я не скупился давать им в долг даже серьезные суммы. Все, что я могу сказать сейчас: если вы занимаете друзьям, то будьте готовы потерять и их, и деньги. Я осознавал, что некоторые могут не вернуть долг, но многие не хотят этого делать, даже если могут, или делают вид, что ничего не помнят. Пусть так. Урок усвоен, и я двигаюсь дальше. © Prado 1 / quora
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С бывшим мужем мы приняли решение, что все домашние расходы будут на мне, а он делает крупные покупки, откладывает сбережения и платит налоги. Оказалось, что налоги он никогда не платил и половина задолженности после развода пришлась на меня. А все те накопления пошли на кольцо для его новой жены и их медовый месяц. © flyingcatpotato / reddit
- Знакомые взяли огромный кредит на свадьбу. Спустя 4 года они развелись, продолжая выплачивать кредит и спорить. «Мне не нужны были эти чертовы цветы!» — кричал один на другого. Но и это не все. Даже когда они уже нашли новых супругов, каждый по-прежнему продолжал платить долг. © craic_d / reddit
Поделитесь и вы своими самыми неудачными растратами.