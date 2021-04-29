20+ историй о чужой наглости, которая в два счета выведет из себя даже ангела

Я кассир в кинотеатре. Пришла женщина с годовалым ребенком в коляске. В зал ее не пустили. Нервная дама грозилась подать жалобу в Роспотребнадзор, кричала на администратора и кассира. А потом просит контролера:

— Пожалуйста, постойте с ребенком, я вам денег дам.

— Нет.

— Ну пожалуйста, вы же все равно возле зала стоите.

— Извините, но я на работе.

— Ну и фиг с тобой!

И тогда она просто оставила коляску в холле! Еле выманили горе-мамашу из зала, она была очень упрямой. Стоит отдать должное малышу, он мирно проспал в коляске все это безумие. © kinocringe / Pikabu

Мы на даче бывали только по выходным. И видели, что кто-то без нас заходил и брал что хотел. У нас был сосед, вежливый и приятный человек, военный в отставке. Мои родители у него спрашивали, не видел ли он, кто заходит к нам на участок. Сосед отвечал, что не видел. Однажды среди недели у отца неожиданно случился выходной. Мы приехали на дачу, а там сосед собирает наш урожай! Ходит по нашему участку не спеша, в саду и в огороде — полные ведра лучших овощей и фруктов. Он-то уверен был, что мы появимся только в выходной! © Victoria Golubovskaya / Facebook

На даче до меня дошел слух, что соседи собираются писать жалобу в сельсовет: старое огромное дерево на моем участке опасно нависает над их домом. Я не стала ничего выяснять, наняла альпинистов за $ 350. Они спилили дерево за день, но распилить его на дрова не успели, уехали. Я приезжаю: все растащили. А дерево было в 4 этажа. А тут соседка прибегает с кабачком и огурцами, угощает: «Ой, спасибо, вы на всю зиму нас дровами обеспечили! Мой муж все попилил-порубил. Видели же, что вам надо помочь расчистить участок. А пни какие большие, классные! Мы с дочкой вдвоем еле закатили к себе, все спины надорвали. Зато теперь есть на чем сидеть. Приходите к нам посидеть! И давайте дружить!» © Мирослава Ефанова / Facebook

Однажды в магазине, уже возле кассы, я уронила коробочку с майонезом. Охранник сказал, что уборщица уже ушла домой и убирать придется мне самой. Салфеток, которые были у меня с собой, не хватило. Пришлось использовать подручный материал: чеки и носовой платок. Пока я ползала по полу, ни один покупатель не отошел. Так и путалась у них под ногами, краснея и извиняясь. © Раиса Тимохова / AdMe.ru