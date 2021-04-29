20+ историй о чужой наглости, которая в два счета выведет из себя даже ангела
Все на свете имеет предел, и только наглость бывает бесконечной, как Вселенная. Так и хочется взмахнуть волшебной палочкой, чтобы соседи, которые приходят в гости, словно к себе домой, знакомые, которые берут вещи без разрешения, клиенты, которые считают, что они всегда правы, даже если это отнюдь не так, и родственники, которые почему-то начинают распоряжаться нашим имуществом, взяли и все вместе разом перевоспитались.
Мы в AdMe.ru надеемся, что люди, подобные героям этих историй, вам никогда не встречались. И желаем, чтобы не встретились и в будущем.
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Сосед по общежитию ходил по этажу, одалживал продукты: у одного возьмет картошку, у другого — масло. Как-то приходит ко мне со сковородкой и говорит: «Хочу мясо с картошкой пожарить, масла не одолжишь?» Я спрашиваю: «А у тебя что-нибудь свое есть?» Он, гордо: «Да, сковородка!» © Anita Ltk / Facebook
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Знакомая начала жить с парнем. Через месяц совместного проживания купила машину. Парень устроил скандал в стиле «как ты могла, не посоветовалась со мной, потратила наш общий бюджет». Она сказала, что эти деньги заработала сама и имеет полное право распоряжаться ими так, как ей хочется. Он обиделся, не разговаривал с ней 3 дня. Потом попросил прописать его в квартире и дать ему дубликат ключей, чтобы он мог пользоваться машиной. Она ответила: «Окей, тогда, если это наше общее имущество, давай ипотеку тоже платить пополам». Отказался почему-то. Обозвал ее меркантильной и свалил в закат. © Vasiliska20 / Pikabu
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Я кассир в кинотеатре. Пришла женщина с годовалым ребенком в коляске. В зал ее не пустили. Нервная дама грозилась подать жалобу в Роспотребнадзор, кричала на администратора и кассира. А потом просит контролера:
— Пожалуйста, постойте с ребенком, я вам денег дам.
— Нет.
— Ну пожалуйста, вы же все равно возле зала стоите.
— Извините, но я на работе.
— Ну и фиг с тобой!
И тогда она просто оставила коляску в холле! Еле выманили горе-мамашу из зала, она была очень упрямой. Стоит отдать должное малышу, он мирно проспал в коляске все это безумие. © kinocringe / Pikabu
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Мы на даче бывали только по выходным. И видели, что кто-то без нас заходил и брал что хотел. У нас был сосед, вежливый и приятный человек, военный в отставке. Мои родители у него спрашивали, не видел ли он, кто заходит к нам на участок. Сосед отвечал, что не видел. Однажды среди недели у отца неожиданно случился выходной. Мы приехали на дачу, а там сосед собирает наш урожай! Ходит по нашему участку не спеша, в саду и в огороде — полные ведра лучших овощей и фруктов. Он-то уверен был, что мы появимся только в выходной! © Victoria Golubovskaya / Facebook
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На даче до меня дошел слух, что соседи собираются писать жалобу в сельсовет: старое огромное дерево на моем участке опасно нависает над их домом. Я не стала ничего выяснять, наняла альпинистов за $ 350. Они спилили дерево за день, но распилить его на дрова не успели, уехали. Я приезжаю: все растащили. А дерево было в 4 этажа. А тут соседка прибегает с кабачком и огурцами, угощает: «Ой, спасибо, вы на всю зиму нас дровами обеспечили! Мой муж все попилил-порубил. Видели же, что вам надо помочь расчистить участок. А пни какие большие, классные! Мы с дочкой вдвоем еле закатили к себе, все спины надорвали. Зато теперь есть на чем сидеть. Приходите к нам посидеть! И давайте дружить!» © Мирослава Ефанова / Facebook
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Однажды в магазине, уже возле кассы, я уронила коробочку с майонезом. Охранник сказал, что уборщица уже ушла домой и убирать придется мне самой. Салфеток, которые были у меня с собой, не хватило. Пришлось использовать подручный материал: чеки и носовой платок. Пока я ползала по полу, ни один покупатель не отошел. Так и путалась у них под ногами, краснея и извиняясь. © Раиса Тимохова / AdMe.ru
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Лежала в роддоме на сохранении, познакомилась с женщиной. Как оказалось, она и жила рядом со мной. Она родила на 3 месяца позже. И с первых дней стала мне напоминать, что я должна буду ей отдать детские вещички. Особенно ей хотелось красный комбинезончик. Я говорю: «Дочка еще носит». И вот в один прекрасный день приходит она ко мне и говорит: «Зачем ждать? Давай ты примеришь на дочку все вещи, и то, что мало стало, я заберу». Я разозлилась и сказала, что ничего отдавать не буду. Через год встречаю ее на улице, а она говорит: «Ой, какая шубейка симпатичная! Мне потом не отдашь?» © Галина Тищенко / Facebook
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В магазине, где я работаю, покупатели иногда сознательно портят вещь, а потом приходят на кассу: здесь брак, сделайте скидку. Недавно на одной блузке срезали почти все пуговицы! © Раиса Тимохова / AdMe
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Работала в магазине техники у метро «Купчино» в Питере. Однажды покупатель спросил, где в Купчино можно подшить брюки. Я ответила, что живу в Калининском районе и могу подсказать, где там есть ателье. В ответ услышала, что стыдно не знать родной город, зачем я тут вообще, а также много восклицаний о потерянном поколении. © Sepulka77 / Pikabu
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Работаю в музее и отвечаю по телефону на вопросы о режиме работы и ценах на билеты. Часто звонят и просят узнать расписание кинотеатра («Да какая разница, вы же одна контора!»), просят найти хорошую недорогую гостиницу («К вам же приходят туристы, наверное, говорили, где поселились».). Даже просили сходить на городскую площадь и посмотреть, есть ли там ярмарка и большие ли очереди. А жалобы пишут по смешным причинам: музей работает по расписанию («Ну и что, что я пришла, когда он уже закрылся?»), что не могут обменять пакет дачных яблок на билет в музей. А однажды на меня пожаловались из-за того, что волосы у меня были распущены. © lutaosk / Pikabu
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Было это лет 20 назад. У друга брат женился. И этот брат попросил у меня видеокамеру, чтобы снимать свадьбу, и все никак не отдавал. А через несколько месяцев после очередного напоминания заявил, что камера якобы не работала и он отдал ее в ремонт. Так что теперь это его камера, так как он ее починил за свой счет. Так и не вернул. © Khasan Tursunov / Facebook
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Дала знакомой книгу почитать. Сначала она кровно обиделась на то, что я попросила вернуть книгу («Ты что, думаешь, я ее украду?»). Потом заявила, что раз мне надо, то я и должна приехать к ней. А после позвонила моему мужу (они учились вместе) и пожаловалась, что у него такая мерзкая жена. © Конфуз / AdMe
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Недавно шла по улице, передо мной — мама с дочкой лет 10. Девочка выбросила на тротуар упаковку из-под сухариков, хотя в 2 метрах была урна. На мое замечание последовала бурная реакция: «Дворники за это деньги получают, вот пусть и убирают, это их работа. Моя дочка никому ничего не должна!» © AnnaMain / AdMe
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У меня знакомые шапками на рынке торгуют. В конце марта пришла бабулька и хотела вернуть купленную ею в ноябре шапку, потому что она ей больше не нужна. © aktrisa__vesna / Twitter
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После свадьбы жили со свекровью в частном доме. В соседнем доме жил ее старший брат с семьей. Между домами была общая стена, а в стене — дверь, чтобы ходить туда-сюда. Дядина жена ужасно готовила, поэтому они постоянно ели у нас. Дядя еще и диктовал, что он любит, а что нет. Однажды я испекла большой торт, закончила украшать уже вечером. Поставила в холодильник и пошла спать. Утром смотрю — торт нарезан. Позже заходит дядина жена и говорит: «Очень вкусный торт получился. Я тут зашла за кефиром, открываю холодильник, а там торт. Я сама попробовала, да еще с собой дяде и сыну взяла». Даже не подумала, вдруг кому-то испекли, вдруг торжество какое-то. Захотела и съела. © Дильдора Усманова-Алимова / Facebook
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Я мама 2 мальчишек-погодок. Пару дней назад прилетает сообщение в Instagram: «Здравствуйте, извините, поделитесь со мной одеждой». Окей, думаю, может, человеку помощь нужна. Даю ссылку на благотворительный фонд, куда мы отдаем вещи, прошу описать ситуацию, чтобы переслать в мамскую группу, где могут помочь. А в ответ: «Спасибо, но мне нужны вот эти вещи с ваших фото». © kavatika / Pikabu
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В фитнес-клубе после бассейна зашел в сауну на 5 минут согреться. Сауна общая, все в купальниках. И там 3 барыни расположились горизонтально. Но у печурки есть место для моей персоны. Зашел, сел, грею кости.
Барыня:
— Мужчина, вы не видите, что сауна занята?! Выйдите! Здесь женщины отдыхают!
Я:
— Отдыхайте.
— Я сейчас администратора позову, вы вообще здесь больше не появитесь!
— Воля ваша...
Вскочила и ускакала, бормоча что-то о понаехавших и невоспитанных, остальные за ней печально потянулись. А я что, отсидел свои 5 минут, помылся и домой поехал. © ostapas / Pikabu
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Мне одна тетка по объявлению позвонила в 7 часов утра и еще издевательски поинтересовалась, почему я такая грустная, не случилось ли у меня чего. Благо я ложусь поздно, на следующий день в 3 часа ночи я перезвонила и участливо поинтересовалась, почему у нее голос такой хриплый и раздраженный и все ли в порядке. © TinNov / Pikabu
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Гуляем. Сын ходить уже умел, но падал и полз по инерции. Одна мамаша мне говорит: «Штаны грязные будут». Я: «Постираю». Она: «От частой стирки они испортятся». Я: «Так он вырастет из них через месяц». Она: «А как же те, кто за ним донашивать будет?» Я, удивившись: «У меня один ребенок». Она: «Есть многодетные, им надо». Я: «Пусть они на своих детей сами зарабатывают. Я на своего заработала и сама решу, что с его штанами делать». После этой фразы я была удостоена крайне презрительного взгляда, но больше она рта не раскрывала. © Zaplakannaya / Pikabu
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Сегодня в метро какая-то женщина была крайне недовольна, что я сел рядом с ней, так как она желала занимать оба места, и все время ворчала об этом себе под нос. Я хотел напомнить ей, что это вообще-то общественный транспорт, но сдержался. И просто уступил свое место крупной женщине с огромной сумкой, а потом с удовольствием наблюдал, как злится моя соседка. © Obieousmaximus / Reddit
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В семье мужа так заведено, что все докладывают свекрови о своих планах, вплоть до мелочей, все с ней согласовывают. Когда мы стали встречаться, я сказала, что мне это не нравится. Мужу это и самому надоело. Недавно у нас была свадьба, на которой свекровь возмутилась из-за того, что мы выбрали не тот ресторан и торт не согласовали с ней. При всех гостях заявила, что я вхожу в их семью и должна уважать их правила. Я ответила, что теперь у нас своя семья и свои правила. © Unknown author / Подслушано
А вы сталкивались с наглостью, от которой просто дар речи теряешь?