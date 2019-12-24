20+ историй о чудесных новогодних традициях, которые могли бы прижиться в каждой семье

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Традиции помогают нам почувствовать теплоту новогодних праздников и придать им особый шарм. Одни готовят блюда по семейным рецептам. Другие под бой курантов записывают желание на бумажке, поджигают ее, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают, чтобы задуманное непременно сбылось. А третьи каждому за праздничным столом выдают по 12 виноградин, чтобы загадать сразу дюжину желаний.

Мы в AdMe.ru собрали самые вдохновляющие, красивые и забавные новогодние и рождественские традиции, которым наверняка найдется место и в вашей жизни.

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Мы с лучшей подругой с детства Новый год отмечаем вместе. У нас традиция — делать совместное фото за новогодним столом или у елки. © kuleshovalisa / pikabu

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К Рождеству печем хлеб, а в тесто перед запеканием кладем монетку. За праздничным столом каждый отламывает себе кусок. Кому попадется монетка, того ждет счастье в Новом году. Наталья С.

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Каждый год покупаем маленькую живую елку в горшке и украшаем ее к празднику. В таком наряде она встречает у нас китайский Новый год, затем Масленицу. Иногда задерживается даже до Пасхи, и тогда ее пушистые лапы декорируем раскрашенными яйцами. А уже весной, когда земля прогреется, едем за город и сажаем ее в землю. Инна Б.

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За неделю до Нового года в холле подъезда ставлю небольшую корзинку, наполненную конфетами и мандаринами. Когда конфеты заканчиваются, соседи досыпают свои, поддерживая эту акцию. Хотя в обычное время мало кто друг с другом общается. Алена М.

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В новогоднюю ночь, когда все уже за столом, мы садимся писать на бумажках пожелания длиной в одно предложение каждому члену семьи. Затем все листочки складываем в большую коробку и убираем подальше на год. А сразу после боя курантов достаем прошлогоднюю коробку и зачитываем пожелания. Сергей Д.

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Новый год в деревне с бабушкой. По традиции берем желатин, вяленое мясо, ягоды, сухофрукты, семечки и мастерим такие украшения для леса. А на обычных яблоках, грушах и тыквах вырезаем узоры и делаем углубления. Потом относим в лес и развешиваем на елках, других деревьях и кустах, чтобы помочь птицам и животным пережить зиму. Екатерина М.

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Каждый год покупаем по одной елочной игрушке и привязываем к ней небольшой свиток с описанием того, что хорошего с нами приключилось за год. Вскоре у нас будет вся елка украшена очень красивыми игрушками. © pochexonec / pikabu

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В начале декабря вместе с младшим братом раскрашиваем и отправляем друзьям и близким почтовые карточки с новогодними поздравлениями. Именно карточки, чтобы на них остались марки и почтовые штампы. Ксения М.

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Украшаем елку конфетами, но необычными: в фантики некоторых прячем денежные купюры небольшого номинала. После праздника гости подходят к елке и сами выбирают конфеты, которые возьмут с собой на память. Александр В.

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В детстве мы ездили встречать Рождество на базу отдыха в деревне. Там накануне праздника по традиции колядовали: дети все вместе делали костюмы из подручных средств (поэтому на этом фото я лишь отдаленно напоминаю поросенка), ходили от дома к дому, стучали в каждую дверь и пели песенки-колядки, а в награду получали сладости, которые потом делили поровну во время чаепития. Знаю, что сегодня в некоторых жилых комплексах дружные соседи возрождают эту традицию, правда, колядуют дети в пределах одного здания или даже подъезда, но все равно это здорово. Ксения М.

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Покупаю новогодние открытки, пишу в них пожелания, подписываюсь Дедом Морозом и кладу их в случайные почтовые ящики незнакомым людям. Антон В.

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Много лет покупаем киндер-сюрпризы, складываем в лукошко, откуда каждый выбирает яйцо и смотрит, какой «символ судьбы» попался ему на грядущий год. И что вы думаете: в конце года мы понимаем, что символы были на 99 % пророческими.

© Kutina / adme

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Собираю маленьких детей из знакомых семей, и мы вместе учимся делать новогоднюю игрушку в подарок родителям. Обычно это готовые деревянные фигурки или шары, которые нужно раскрасить. Бывает, лепим фигурки из легкого зефирного пластика, вырезаем что-нибудь из фетра или бумаги. В итоге в разных семьях на елках каждый год прибавляется по одному «авторскому» украшению. Кристина Л.

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Папа покупает небольшие подарки каждому и складывает в большую коробку. После праздничного обеда каждому из нас по очереди завязывает глаза и дает подарок. Надо на ощупь, по запаху и звуку понять, что у тебя в руках. Члены семьи могут давать подсказки. Лучше всего это получилось у моего брата, который в 15 лет пытался отгадать, что держит в руках манкини. © satanspanties / reddit

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Моей бабуле 88 лет. Ежегодно в декабре она выпекает больше 30 кг печенья и отдает большую часть как пожертвование для рождественской ярмарки, которую устраивает местный дом инвалидов. Вот как выглядят ее печенья:

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На верхушке новогодней елки у нас живет паук. В канун Рождества кто-нибудь из нас прячет его в гостиной. На следующее утро все остальные ищут паука. Тот, кто найдет его первым, получает дополнительный подарок. © toxies / reddit

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Живем на 3-м этаже рядом со сквером. Перед Новым годом украшаем балкон и подоконники окон с внешней стороны такими шишками для городских птичек. Сначала кладем шишки в теплое место, чтобы они раскрылись, и прячем между чешуйками лакомства, а потом на полчаса опускаем в теплую воду, чтобы шишка закрылась. Для декора можно использовать биоразлагаемые блестки. Арина К.

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Идею подсмотрели в интернете. Мы выбираем один главный подарок и заворачиваем в несколько слоев упаковочной бумаги, скрепляя хорошим скотчем и лентами. Затем все становятся вокруг стола, подарок лежит в центре. У каждого есть 5 секунд, чтобы попытаться вскрыть упаковку. Как только время выходит, он передает подарок соседу справа. Таким образом подарок идет по рукам, пока кто-нибудь его наконец не вскроет. Артем К.

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Под бой курантов каждый из членов семьи съедает по 12 виноградин (по одной на каждый удар часов), одновременно с этим загадывая по одному желанию. Большинство желаний сбывается в течение года. Мария С.

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Мы несколько лет подряд делаем бумажную елку. Начали, когда дети еще были маленькими. Обводили растопыренную детскую ручонку карандашом, вырезали по контуру и подписывали. К этому присоединились другие члены семьи и друзья. Теперь каждый год вырезаем новые «руки» и крепим кнопками на стену. Наверху — маленькие лапки, внизу — самые крупные лапищи. Видно, как дети растут. Виктория Н.

Бонус: пара идей для тех, кто хочет необычно отметить праздник с коллегами

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Есть у нашего коллектива одна новогодняя традиция: весь год скидываем после зарплаты в копилку кому сколько не жалко. Но обязательно бумажными деньгами, потому что монетки потом сложно где-то использовать. И на накопившиеся средства в декабре устраиваем себе корпоратив. Вот вскрылась очередная копилка:

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Перед новогодним чаепитием у нас проводят свой вариант «Тайного Деда Мороза». Директор заранее отправляет всем письмо с правилами игры. В ответ на письмо надо ответить: «Я в игре» — и твоя фамилия попадает в список, по которому распределяют, кто кого поздравляет. Получается, что первый из списка дарит подарок второму, второй — третьему и так далее. А тот, кто пришлет последнюю заявку, дарит подарок тому, кто был первым, и круг замыкается. Подарки вручаются во время чаепития, когда директор зачитывает фамилии по списку: получается, что человек сначала дарит кому-то подарок, а потом получает подарок сам от кого-нибудь другого и только во время чаепития узнает, кто же его тайный Дед Мороз. Варвара Б.