20+ историй о бывших одноклассниках, по судьбам которых можно снимать кино

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В школе нам часто говорили, что от хороших оценок и прилежной учебы зависит все наше будущее. К сожалению или к счастью, взрослая жизнь далеко не всегда напрямую связана со школьной успеваемостью, популярностью или поведением. Придя на встречу выпускников, можно с удивлением обнаружить, что школьный хулиган стал священником, а золотая медалистка танцует go-go.