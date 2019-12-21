20+ историй о бывших одноклассниках, по судьбам которых можно снимать кино
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В школе нам часто говорили, что от хороших оценок и прилежной учебы зависит все наше будущее. К сожалению или к счастью, взрослая жизнь далеко не всегда напрямую связана со школьной успеваемостью, популярностью или поведением. Придя на встречу выпускников, можно с удивлением обнаружить, что школьный хулиган стал священником, а золотая медалистка танцует go-go.
Мы в AdMe.ru узнали, что стало с одноклассниками пользователей сети, и некоторые истории — это нечто невообразимое.
- Одноклассник увлекался эзотерикой, гадал на таро девочкам из старших классов, после школы пытался попасть на «Битву экстрасенсов» (не попал), занимался в городе обманом стариков с изгнанием духов. Недавно узнала, что он уже 4 года отмаливает грехи в монастыре где-то в Грузии. © schunyasha / Twitter
- Одна девчонка у нас в школе была настоящей мерзавкой. Она постоянно врала, крала вещи, издевалась над учениками, терроризируя и запугивая их, вплоть до того, что они переводились в другие школы. А через несколько лет я прочитала, что она утонула, спасая ребенка своей подруги. Я была шокирована, узнав, что она отдала жизнь за кого-то другого. © PutYourDeathMaskOn / Reddit
- Моя одноклассница, соседка и подруга Света Устинова была умной и доброй девочкой. После школы она поступила в Московский университет экономики, статистики и информатики. Сначала училась на статистика, потом перевелась на экономиста. Однажды ей предложили прийти на кинопробы. Светлана прошла кастинг, получила роль, и когда фильм вышел и стал популярным, она поступила в театральный вуз. Сейчас Светлана Устинова — успешная актриса театра и кино, и когда выходит новый фильм с ее участием, мы смотрим его всем классом и болеем за нее. А недавно она была признана одной из пяти самых красивых российских актрис. © Nick Gorbikoff / Quora
- Перешло в нашу школу в средних классах несколько спортсменов, они вечно пропускали первый урок из-за плавания в 7 или 8 часов. Самого неприметного, но самого прилежного из них я увидел уже по телевизору во время Олимпиады, завоевал медаль. Для многих он — Евгений Рылов, но для меня и некоторых моих одноклассников он — одноклассник, который чихал, как котенок. © TheMrTka4 / Pikabu
- Девочка-чирлидер много пила в старших классах и продолжила в колледже. Потом устроилась на работу, которая ей не нравилась. Вступила в программу анонимных алкоголиков, где познакомилась с хорошо обеспеченным мужчиной в возрасте. Ради нее он бросил жену с детьми, они поженились, а через несколько месяцев опять начали пить. Через 2 года он умер, оставив ей все состояние. Девушка вернулась в программу, познакомилась с еще одним мужчиной. Вы догадываетесь, что было дальше? Правильно, они опять сорвались, а затем он умер, завещав ей все деньги. Теперь она снова в программе, недавно познакомилась с парнем, их свадьба через месяц... © hahahahthunk / Reddit
- После выпускного моя школьная подруга переехала в другой штат, мы потеряли связь друг с другом. Но несколько лет спустя я увидел ее лицо на обложке журнала People. Оказалось, что они с мужем пытались инсценировать его смерть, чтобы получить страховку, но сделали это самым идиотским способом. Раздобыв на кладбище недавно почившую старушку, они посадили ее в автомобиль и направили его с обрыва. Они не учли того, что для судмедэкспертизы тела пожилой женщины и молодого мужчины сильно отличаются. Кроме того, в истории поиска на рабочем компьютере подруги нашли запросы на тему «инсценировки смерти». Самое смешное, что через пару недель после «похорон» она попыталась представить детям воскресшего мужа как своего нового парня. Видимо, дети не поверили. Парочку арестовали в кафе, но, насколько я понимаю, мою подругу должны были уже освободить. © sunshine__state / Reddit
- Мой бывший одноклассник на встрече выпускников гордо сообщал, что работает в мэрии. Пришедшие на встречу понимающе кивали, многозначительно мычали и переглядывались. Кстати, он единственный пришел в костюме и галстуке и выглядел преуспевающим бизнесменом либо чиновником. Рассказывая родителям о вечере, я не забыл поделиться интересной информацией, что в общем-то не хватавший звезд в школе Денис работает в мэрии. «Дениска-то? — переспросила мама. — Работает. Водителем в гараже. „Волгой“ заруливает вроде». © FilipKirkorov / Pikabu
- В группе со мной учился нереально умный парень. Всем нам, девчонкам, на экзаменах помогал сопромат, термех и электротехнику сдавать. Его звали в аспирантуру. А ему нравилось делать мебель. Так до сих пор и делает, ну и вполне успешный, конечно. Ну блин, с его умом, ну какая мебель? © natulkaromashka / Twitter
- Я ходил в школу с девочкой из бедной семьи. Ее мать работала за минимальную зарплату, а отец вообще не работал. Над ней все издевались, но она никогда не жаловалась и вообще старалась быть незаметной. А еще она была очень худой. В прошлом году она появилась в фейсбуке, и выяснилось, что у нее есть семья, диплом Кембриджского университета и звание капитана ВВС США. Еще там были фотографии из Ирака и Афганистана. Оказывается, тихая забитая девочка стала очень умным и жестким человеком, которому многие могут только позавидовать. © SamaelV / Reddit
- Одноклассница. Немного не от мира сего. Отличница со скобками, нескладная совершенно была. С русской фамилией, поменяла имя на имя шведской принцессы еще в школе. На вручении диплома это стало, пожалуй, самой интересной новостью для всех. Сейчас она одна из самых востребованных танцовщиц бурлеска в мире. © Vlad Polotskiy / Facebook
- Со мной учился парень, чей отец был членом преступной группировки и большую часть времени проводил в тюрьме. Его мать не знала английского и работала горничной, чтобы прокормить 3 детей. Неудивительно, что мой одноклассник предпочитал большую часть времени проводить в гостях у друзей, а не дома. Так или иначе он смог поступить в колледж, переехал в другой город и пропал на несколько лет. Недавно я узнал, что он сделал предложение своей девушке и хочет позвать меня на свадьбу. Мы немного поговорили, и он рассказал, что устроился на работу в посольство, а через некоторое время его повысили до помощника посла. © thedankbank1021 / Reddit
- Девушка с самым большим потенциалом в моей школе не была ни самой умной, ни самой симпатичной, ни самой амбициозной, но ее семья владела целой сетью супермаркетов. Она была суперпопулярной. Все парни пытались добиться ее расположения, полагая, что это сразу сделает их топ-менеджерами. Но после окончания школы она решила стать монахиней, приняла обет бедности и передала церкви свою долю в компании. Многие парни просто рыдали. © Thomas Barnidge / Quora
- Учительница по физике рассказывала, как бывший одноклассник в первом классе пришел в столовую и расплатился распечатанными на принтере деньгами. Он спокойно купил много вкусностей с помощью обычных бумажек, и продавщица лишь под конец дня что-то заподозрила. Сейчас он экономист. © PomidorWatsona / Twitter
- Мой одноклассник, по совместительству лучший друг детства, всегда был балбесом, оценки выше тройки — редкость, за исключением физики и математики, где между двоек и троек встречались и четверки, и пятерки. Нас регулярно выгоняли с уроков, водили к директору, созывали педсоветы. Я учился гораздо лучше него, и проблем в принципе у меня было на порядок меньше. Сейчас я мелкий ИП, зарабатываю чуть выше среднего в моем городе. Он руководит отделом компьютерной безопасности в Amazon, имеет свою небольшую фирму в Лондоне, что-то связанное с компьютерами, путешествует по всему миру, не считает деньги, квартира, какая некоторым даже не снилась. И все это он сам — без блата, родителей и прочего. Просто захотел. © markgonzo / Pikabu
- Чувак с универа, который имел подвязки с преподами и помогал пробивать предметы. Высокий, симпатичный, но мутноватый. Девчонки были в восторге. Оказался хакером, гонял в США по Work and Travel и своровал кучу денег. В итоге в США его и посадили. © oucke / Twitter
- Девушка, которую я знал в старших классах, постоянно страдала от депрессии и тревожных состояний. На первом курсе колледжа она надолго попала в психиатрическую лечебницу после попытки суицида. А сейчас у нее магистерская степень по социальной работе, она трудится в школе, помогая таким детям, как она сама. Это круто. © you-are-beautiful- / Reddit
- Одноклассник, который постоянно задирал слабых в классе, никогда никого не слушал, еле отучился 9 классов и пошел в ПТУ, которое тоже еле закрыл на тройки. Несколько лет работает в «Газпроме», думаю, сейчас уже начальник какого-нибудь отдела. © almazD / Pikabu
- В средней школе у меня была очень умная и талантливая подруга. После окончания школы ей пришлось сниматься в фильмах для взрослых, но затем она сумела покончить с этим, получила педагогическое образование, много лет работала учителем и была отмечена многочисленными наградами. К сожалению, кто-то из родителей ее учеников узнал о ее прошлом и отправил компрометирующее видео в СМИ. Для небольшого городка это стало значительной новостью, и департамент образования под давлением общественности принял решение уволить мою подругу. Она решила сосредоточиться на искусстве и политике. Сейчас ее картины очень хорошо продаются, она преподает в университете и является активным членом местного отделения одной из политических партий. Я не ожидал, что ее судьба сложится таким образом, но очень рад за нее. © anotherwastakentoo / Reddit
- Моя лучшая подруга в школе была из арабской семьи, но не хотела идти по традиционному пути. Она сказала матери, что после школы собирается путешествовать по Европе, а потом намерена стать офицером полиции и не будет носить хиджаб. Конечно, ее родители строго-настрого запретили ей это. Через 2 года после окончания школы она ударилась в религию, вышла замуж за мужчину из их общины, родила ему 2 детей и общается только со своими единоверцами. Мы больше не разговариваем, потому что ее муж меня не одобряет. Я не знаю, что именно заставило ее отказаться от всех своих мечтаний, но я очень скучаю по той девушке, которой она была раньше. © AdrienD11 / Reddit
А вы поддерживаете связь со своими одноклассниками? Возможно, их истории еще круче. Тогда расскажите их нам!