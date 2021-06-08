20+ историй о бывших одноклассниках, которые ошеломили переменами в своей жизни
Встреча выпускников может быть настоящим испытанием. Кто-то отправляется на нее с мечтой об устройстве, подающем сигнал об опасности при приближении бывшей подружки. А кто-то с распростертыми объятиями встречает одноклассников, правда, при этом путает их имена. Тем не менее всегда любопытно узнать, кем стал тот хулиган и где работает та тихоня, над которой все смеялись.
Мы в AdMe.ru почитали истории о бывших одноклассниках и одноклассницах, которые разместили пользователи социальных сетей. Некоторые их них показали, что жизнь иногда бывает непредсказуемой.
- Был у меня одноклассник, самый красивый мальчик школы, все девочки по нему сохли. Такие драмы вокруг него разыгрывались, что «Санта-Барбара» отдыхает. Сегодня он живет с мамой, нигде не работает, целый день играет в компьютерные игры и типа ищет работу. Его мать сетует соседкам, что устала тащить своего оболтуса, но выгнать не может — жалко. © Мария Денисюк / AdMe
- Первую встречу одноклассников было решено провести в достаточно дорогом ресторане. Все выбирали блюда повкуснее и напитки подороже. В один момент ко мне повернулась девушка, которая мне нравилась еще с 5-го класса, и спросила: «А можешь попросить повара не добавлять кунжут в этот салат?» Да, в этот чудесный вечер я работал там официантом, а одноклассники сели за столик, который я обслуживал. © wotislov / Pikabu
- В возрасте 9 лет познакомилась во дворе с девочкой-вертолетом: неугомонная, рыжая, с веснушками, вечно грязная, вечно не по погоде одета, но очень добрая и общительная. Спустя 20 лет я пришла в молодежный театр своего города, а она на сцене. Я рада за нее. © Alvis / AdMe
- Была у меня одноклассница Тоня, девочка из бедной многодетной семьи, мы вроде как дружили. Они жили в доме под снос. Училась Тоня плохо по всем предметам, читала по слогам, считать не умела. Одевалась она тоже плохо. Два старших брата — хулиганы. В общем, дружить с ней никто не хотел. В 4-м классе я переехала и больше ничего про Тоню не знала. Решила я ее разыскать, ожидая увидеть серую мышку с плохой работой или без нее вообще. А вместо этого нашла Тоню — кандидата наук. Представьте мое изумление: оказывается, они переехали в Москву, Тоня окончила школу, поступила в хороший вуз, защитила кандидатскую, устроилась на крутую работу. На фотографиях была загорелая девушка с модной стрижкой и макияжем, в дорогой одежде и так далее. Хорошая машина, тусовки и путешествия. Я рада за Тоню, но как у нее все это получилось — для меня по сей день загадка.
- В универе был знакомый мальчик. Поступил на экономиста учиться, через 2 года работы в студенческой газете перевелся на журналистику. Еще через год бросил универ, переехал в другой город и поступил на медика. Теперь он работает хирургом. © Алёна Лукманова / AdMe
- Мой одноклассник был самым популярным парнем в школе, все его знали. Он довольно часто делал глупости. Недавно у нас состоялась встреча выпускников, я увидела его и спросила: «Кем ты работаешь?» А он ответил: «У меня нет работы, я только что вышел из тюрьмы». Я не знала, как реагировать, поэтому закончила на этом разговор. © Rosie Kelly / Quora
- Одногруппница бросила универ, потому что решила стать моделью. Все над ней смеялись, а она взяла и стала одной из самых высокооплачиваемых фотомоделей. Сейчас живет в Милане, собирается замуж за какого-то шейха. Никогда бы не поверила, если бы не увидела статьи о ней на известном новостном сайте. © Мария Денисюк / AdMe
- Девушка, звезда класса, которая всех вечно унижала из-за низкого финансового достатка (ее папа был обеспеченным человеком, бизнесменом) и говорила, что учеба для неудачников, теперь работает преподавателем и искренне увлечена своим делом. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Моим одноклассником был очень озорной мальчишка. Многие считали, что ничего хорошего из него не получится, потому что он жил с бабушкой и постоянно таскал у нее деньги, чтобы не отличаться от богатых детей и покупать игрушки. И вот спустя 13 лет я нахожу его в Facebook. И что я вижу? У него шикарный дом, несколько автомобилей, он ходит только в дорогие рестораны. Жизнь настолько непредсказуема! © Calvins Mwanyumba / Quora
- Мой одноклассник увлекался всякой аудио- и видеотехникой, уехал учиться в Москву, там снимал видеоролики, участвовал в каких-то творческих проектах. Потом уехал в США, где работает режиссером образовательных и музыкальных клипов. Очень за него горда. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Парень из параллельного класса, хулиган и прогульщик, стал директором школы. Моему удивлению не было предела, когда узнала об этом. © Татьяна Каюмова / Facebook
- Была у меня одноклассница — слова в предложения толком сложить не могла, шепелявила, картавила. Ее исключили из школы в середине 10-го класса, потому что даже тройки ставить было не за что. Он переехала в Москву, устроилась администратором в фитнес-клуб. Вышла замуж за владельца, его бизнес пошел в гору, и она перестала работать. Приобрели недвижимость в Европе, живет теперь там. Выучила английский, постоянно путешествует, подкачала тело и, в принципе, неплохо себя чувствует. © Бутербродик / AdMe
- Одноклассница, над которой издевалась учительница физики («Ну Насте только платьица интересны»), работает в лучшем бутике города с любимыми платьями и получает больше, чем большинство отличников по физике в классе. © Zoya M Key / Facebook
- У нас в классе были 3 отличницы, реально умные девчонки. Очень сообразительные и креативные. Все получили очень приличное и престижное высшее образование, все писали кандидатские. Но в итоге ни одна не довела дело до конца: все вышли замуж, родили детей и сейчас занимаются детьми и домашним хозяйством. © Ірина Бобріцька / AdMe
- Моя бывшая одноклассница была первой ученицей в классе, свободно говорила по-английски, занимала призовые места на олимпиадах. Учителя прочили ей большое будущее. Без экзаменов поступила в лучший универ города на бюджет, но на 1-м курсе бросила его по семейным обстоятельствам. Сейчас работает продавцом на полставки — лишь бы на еду хватало. © Мария Денисюк / AdMe
- Со мной в начальных классах учился мальчик: тихий, нелюдимый, слушал странную музыку и почти не гулял. После 7-го класса наши пути разошлись, и я его долго не видел. Как-то раз — мне было 22 года — я пошел в качалку возле нашей школы и увидел его там. Это был огромный качок, который поднимал какие-то безумные веса. А совсем недавно я узнал, что он участвовал в шоу «Дом-2» и сейчас ведет разные корпоративы. Кто бы мог подумать! © Евгений Данильченко / AdMe
- Были у меня 2 одноклассника с редкой кашей в голове. Один сейчас успешный бизнесмен и фотохудожник, вторая — влиятельная особа, которая раньше была связана с политикой. © Михей Натанов / AdMe
- В нашем классе был очень пухленький парнишка, но веселый и общительный. Девочки вниманием его обделяли, а в старших классах стали намекать, что я ему нравлюсь. Но я тогда всех парней воспринимала как братьев и была очень увлечена учебой. Все выучились, через лет 5 встреча выпускников, и все девчонки обалдели — парнишку не узнать: высокий, красивый, накачанный. Еще вспомнили, что и родители небедные у него. Что началось! Все стали строить ему глазки. А он сам был не против, мстил, видимо, за школьные годы. Посмотрела на эту вакханалию и, несмотря на мою симпатию еще со школы и некоторые общие интересы, решила не рисковать. Не хотелось быть трофеем в его списке. © Подслушано / Ideer
- У меня была однокласcница, отец которой был простым слесарем, а мама не работала, воспитывая 3 дочерей. Сейчас она в Москве международный парфюмерный критик. Внутренний свет всегда поможет найти себя. © Виктория Зимина / Facebook
А чем смогли удивить вас ваши бывшие одноклассники? Поделитесь в комментариях!
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