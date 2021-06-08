20+ историй о бывших одноклассниках, которые ошеломили переменами в своей жизни

Встреча выпускников может быть настоящим испытанием. Кто-то отправляется на нее с мечтой об устройстве, подающем сигнал об опасности при приближении бывшей подружки. А кто-то с распростертыми объятиями встречает одноклассников, правда, при этом путает их имена. Тем не менее всегда любопытно узнать, кем стал тот хулиган и где работает та тихоня, над которой все смеялись.