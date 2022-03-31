20+ историй о бывших, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь

Некоторые люди после разрыва романтических отношений начинают вести себя, мягко выражаясь, своеобразно. Одни могут сразу же проявить, например, невиданное крохоборство и начать делить ложки, вилки и прочее имущество, другие способны исчезнуть на месяцы и даже годы, а потом искренне поражаться тому, что их возвращения никто не ждет.

Мы в AdMe.ru почитали истории людей о действительно незабываемых бывших и поняли, что таких сюжетов, как в жизни, даже в кино не увидишь.

Мой бывший после развода за 1,5 года не видел детей ни разу, даже с днем рождения не поздравлял, хотя жили в одном районе. Их попытки встретиться с ним пресекал: не хотел, чтобы соседи в новом доме знали, что он разведен. А когда я по делу пришла к нему на работу, он, увидев меня, испугался, выскочил в коридор, умоляюще посмотрел на меня, прижал палец к губам и заорал так громко, чтобы услышали коллеги: «Ты почему не позволяешь мне встречаться с детьми?!» И ведь знал, что не выдам, скандал не закачу. Кстати, потом еще за 2,5 года их ни разу не видел, пока третья жена ему мозги на место не поставила. © Galina Dolgikh / AdMe

© Galina Dolgikh / AdMe Мамина подружка через месяц после свадьбы развелась, обнаружив, что вышла замуж за редкостного скрягу, который устраивал скандалы из-за того, что на ужин было сварено 5 картофелин, а им хватило бы и 4 штук. После развода он забрал все, что было подарено им на свадьбу, и оба обручальных кольца. И еще в течение нескольких месяцев сначала он, а потом и его маман требовали вернуть коробочку, в которой он дарил ей помолвочное колечко. К слову, коробочка была из простого картона. © Eldgy / AdMe

Недавно видела бывшего. Подошел, поговорили. Увидела у него на шее медальон и в шутку спросила, чья там фотография: жены или дочки. Он открыл его, а там фото моего кота! Ненормальный! © Подслушано / VK

Бывшая преследует меня уже лет 10, последние года 3 я с ней даже не разговариваю, но это ничего не меняет. Она перестала стоять у меня под дверью, но периодически оставляет мне печенье, конфеты или всякие безделушки. Пишет длинные сообщения, появляется в тех местах, где я бываю, заводит дружбу с моими приятелями. До того как оборвать общение, я спросил, что нужно сделать, чтобы она перестала заниматься этой ерундой. Бывшая сказала, что ей хочется общаться со мной каждый день. Я просто надеюсь, что ей надоест эта игра в одни ворота и она оставит меня и мою девушку в покое. © Bob Burnette / Quora

Я рассталась с парнем, когда мне было 19, потому что он закрутил роман с замужней женщиной постарше. Жизнь шла своим чередом. В конце концов я начала встречаться с другим молодым человеком, но месяца через 3 он внезапно бросил меня без объяснения причин. И следующий бойфренд тоже. У третьего парня мне удалось выяснить, что, оказывается, мой бывший позвонил ему и заявил, что мы с ним до сих пор встречаемся, а с другими я ему просто изменяю. Другим парням он говорил то же самое. Вот такой волшебный бывший. © Melissa Myer / Quora

Мой бывший муж, очень состоятельный человек, когда мы разъезжались, забрал кофемашину, которая, на минуточку, была подарена мне на 8 Марта. Месяца через 3, наверное, пишет мне, что в ней завелись тараканы и уходить оттуда не хотят никак. И спрашивает меня: «Это ты мне их подсыпала?» «Обязательно!» — отвечаю ему. Я прямо вижу себя крадущейся темной ночью по уже чужой квартире с мешочком рыженьких.

Бывший зачем-то до сих пор звонит моей матери, поздравляет с праздниками и между делом рассказывает о своей личной жизни. Про то, что женился, ребенка ждет, путешествует. Я даже не злюсь, а просто не понимаю, почему до сих пор моя мама не добавила его в черный список и зачем ей эта информация. По-моему, счастье должно быть тихим и о нем не кричат. © Подслушано / VK

Худшее, что сделала моя бывшая невеста сразу после того, как мы расстались по ее инициативе, — это сначала сказала, что она никогда по-настоящему меня не любила, а затем добавила, что ее 4-летний сын не от меня. Причем последнее было объявлено ровно в тот момент, когда у меня уже не было возможности остановить взыскание алиментов. Еще 15 лет после этого я каждый месяц платил кругленькую сумму на содержание чужого ребенка, с которым мне нельзя было даже видеться. © John Copeland / Quora

Бывший позвонил мне и пригласил встретить у него Новый год. И очень обиделся, когда я ответила, что отмечаю Новый год вместе с другим мужчиной. Сказал, что я его предала, а он вообще-то предложение мне собирался сделать. Этот звонок случился через полгода после того, как мы с ним виделись и разговаривали последний раз. © Unicorn / AdMe

Бывший мне изменил, расстались. Через полгода у меня уже появились новые отношения, он мне пишет:

— Ты что, не дождалась меня?

— В смысле?

— Не дождалась моих изменений. © RainbowSweet / Pikabu

— Ты что, не дождалась меня? — В смысле? — Не дождалась моих изменений. © RainbowSweet / Pikabu Ушла от парня. Он сказал, что я пожалею, а я взяла и не пожалела. В итоге раз в 3 месяца присылал сообщения: «Привет. Как дела?», «Никогда себе никого не найдешь с таким характером». Надоело, заблокировала везде, где могла, попросила друга объяснить человеку, чтоб оставил меня в покое. Оставил. Вышла замуж, уехала за 1 000 км. Недавно получаю сообщение: «Ты что, правда замужем?» © enkin / Pikabu

У моей сестры супруг при разводе цеплялся за все. Умыкнул кастрюлю с жиром (дескать, это его маман привезла), вывез из погреба картошку (тут без причины), свинтил плиту (мямлил про то, что ему на-а-адо), пытался угнать коляску собственного сына (тут сестра пригрозила надеть кастрюлю с жиром бывшему на голову). Но венцом его академической деятельности стало умыкание часов с кукушкой. Под предлогом прощания с сыном-младенцем папаша проник в комнату и приделал ноги ходикам. Причем, когда он вышел из детской, в его руках ничего не было! Он просто спрятал часики под плащ. © Елена Нюсина / AdMe

Моя бывшая позвонила мне через 2 или 3 года после того, как мы расстались, чтобы спросить, нет ли у меня номера телефона ее друга, с которым она мне изменила, поскольку она искренне верит, что «он может быть тем самым». © _citizenzero / Reddit

Мы жили вместе 2 года, отношения были не очень, и девушка решила, что хочет съехать. Она сказала, что ей нужна только одежда, большой телевизор и кухонные принадлежности. В выходные она забрала эти вещи и переехала. Через 3 недели я пришел домой с работы, открыл дверь в квартиру и обомлел: она была совершенно пуста. Я даже подумал, что ошибся дверью, но нет — на самом деле это моя бывшая вернулась и забрала все вещи, кроме моей одежды и аквариума. В тот день я понял: если партнер уходит — меняйте замки сразу. © Damocles2010 / Reddit

Мой бывший попросил меня вернуться к нему. Мой отказ он не принял, но уточнил, что если я хочу, чтобы он на мне женился, то должна кое-что в себе изменить. И предоставил список. © Подслушано / VK

Мой бывший офигел не на шутку, когда через год своего отсутствия в моей жизни позвонил и вдруг обнаружил, что я не одна. А еще через несколько лет опять позвонил и офигел повторно, что я все еще не одна и уже с мужем и ребенком. Снисходительно сообщил, что так и быть, готов взять меня с ребенком. Тут уже я офигела не на шутку. © Vzarr / Pikabu

С первой девушкой разошлись. Она поделила все пополам и ушла. Потом вернулась через месяц, поделила оставшееся еще раз пополам и ушла. Третий раз я решил не сходиться. 1 кастрюля и 2 тарелки у меня остались. Молодые были. © Zav69 / Pikabu

Мой бывший муж оставил себе кошку и телевизор. Сказал, что телик сломался, а кошка упала с балкона и ушла за радугу. Я уже жила в другой стране, и он регулярно мне названивал и просил денег «на лечение от страшной неизлечимой болезни». В это же время на мою страничку в соцсетях регулярно ходила его новая пассия, и я видела на ее фотографиях нашу живую и здоровую кошку (ура!), свой телевизор (да и ладно!) и очень упитанного и счастливого бывшего мужа.

Бывшая девушка разослала мои очень личные фотографии членам моей семьи, друзьям и коллегам. Мне тогда было 25, и я был в хорошей форме, поэтому не сильно смутился от этого. Все отреагировали хорошо, я получил много комплиментов — даже от моего босса. Не такой реакции она ожидала. © MarloBarksdale / Reddit

Через полгода после расставания моя бывшая 3 часа ехала по плохой дороге, чтобы вернуть мне мою старую футболку, которую мы использовали как половую тряпку. Я спросил, не хочет ли она кофе, но она просто развернулась и уехала. Бывшая провела 6 часов за рулем, чтобы вернуть грязную тряпку... 7 лет прошло, а я до сих пор не понял, что это было. © Lumpyalien / Reddit

Мы с бывшим мужем расстались по-хорошему. А спустя некоторое время он разместил свою анкету на сайте знакомств с фотографией с нашей помолвки. И да, на этом фото мы были вместе. Вместо того чтобы выяснять с ним отношения, я написала администраторам сайта и, пригрозив судом, настояла на удалении моего изображения. Они убрали меня из кадра. © Anna Steele / Quora

Мой бывший посчитал, сколько денег за 2 года на меня потратил, и требовал вернуть. Было обидно... обидно, что так мало потратил. © Елена / AdMe

Мой бывший (не самая мелкая сошка в крупной компании с весьма нехилой зарплатой) при расставании забрал себе в качестве компенсации нашу общую заначку, которую мы копили на свадьбу. Он пытался вывезти весь дом и даже сражался с моей кумой за мою микроволновку, а потом еще унес всю туалетную бумагу, потому что он «на нее давал деньги».

микроволновку, а потом еще унес всю туалетную бумагу, потому что он «на нее давал деньги». Моя мама разошлась с первым мужем плохо. В течение 4 лет он не платил алименты ни на одного из 3 своих детей. Потом мама сошлась с моим папой, жили они вместе, детей растили. Спустя 5 лет пришел бывший мамин муж, а мама была уже глубоко беременна мной. Смотрит он на нее и говорит: «Если бы не вот это вот (показывая на живот), я б к тебе вернулся». Мама говорит: «Прошло уже 30 лет, а мне все так же смешно от его слов. Как будто его тут ждали!» © Ирина Сидорова / AdMe