20+ историй о бывших, которые после расставания пустились во все тяжкие
Расставание — явление практически всегда болезненное, хотя реагировать на него мы можем совершенно по-разному. Одни наслаждаются долгожданной свободой и тем, что в отношениях не могли себе позволить; другие зарываются в одеяло и смотрят слезливые мелодрамы, поглощая любимые сладости, а третьи сразу же отправляются на поиски новых знакомств. Такую реакцию легко понять, чего не скажешь о поведении некоторых личностей, которые после разрыва пускаются едва ли не во все тяжкие.
Мы в AdMe.ru обожаем делиться историями реальных людей, в которых наши читатели могут узнать себя. А случаи из жизни этих пользователей соцсетей лишний раз доказывают, что после расставания человек способен раскрыться с весьма неожиданной стороны.
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Бывшая добавила меня в групповой чат, где делилась фотографиями своего новорожденного сына. Спустя 8 месяцев после нашего расставания. © Bkklight / Reddit
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Жил с девушкой. Когда расстались (она мне изменила), выкинул ее вещи в мусорный бак во дворе дома. Теперь каждое утро вижу бомжа в ее лосинах. © ktvsktvs / Twitter
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Однажды девушка, которой я нравился, узнала, что моя бывшая мне изменяла. Поэтому она отправила ей электронное письмо со спойлерами «Игры престолов». И это по-прежнему лучшее, что когда-либо со мной случалось. © babypinksj / Twitter
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Моя бывшая сообщила полиции, что у меня были ключи от ЕЕ квартиры, чтобы меня вышвырнули из дома. Притом что в документах об аренде значилось только мое имя. © Chavran / Reddit
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Пытался смахнуть крошку с экрана своего телефона и случайно лайкнул все 240 фотографий своей бывшей и ее нынешнего парня с их поездки на Гавайи. © vineyille / Twitter
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Встретила в торговом центре бывшего с его новой девушкой. Перекинулись парой слов. Когда я уже уходила, услышала, как девушка интересовалась, кто я такая. Он ответил, что его тетя. © DamnSheBADD__ / Twitter
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Моя бывшая продолжала зависать в тех же барах, что и я. И каждый раз, когда какая-либо девушка проявляла ко мне интерес, она подходила в ней и угрожала побить ее, если она не отступит. © Untypeenslip / Reddit
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Моя бывшая только что вошла в ресторан, где я сейчас сижу и ем картошку фри в полном одиночестве. Пишу этот твит, чтобы со стороны казалось, будто я очень занят. © brettryland / Twitter
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Бывший после расставания предложил мне стать матерью его 2-й дочери. Имя уже выбрал, говорил, подхожу по внешним параметрам идеально. Проблема, с его точки зрения, была только одна: у него и 1-й дочери не было, надо было постоять в очереди. © berrybarbarian / Twitter
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Мой 1-й молодой человек после расставания обклеил весь наш маленький городок листовками; и даже не обо мне, а о моей маме. Она востребованный у нас в городе психолог, и он распечатал ее фото и написал текст примерно такого содержания: «Разрушает семьи, говорит неправду, гипнотизирует и выманивает деньги и т. д.». Притом что моя мама вылечила его маму от глубокой депрессии (так мы и познакомились). © Подслушано
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Мой молодой человек после ссоры, как и всегда, позвонил мне первым. В дверь. Стоит красивый и с цветами. Говорить ничего не стал кроме «Посмотри в окно». Бегу к окну, параллельно сообщая всей семье о своем женском счастье, а там летит на воздушных шариках плакат с красивой надписью: «Катя, я так счастлив, что мы расстались. Спасибо!» И стоит внизу ручкой машет. Мама смеялась долго. © Wine Story / Vk
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Бывшая девушка любила шить игрушки. Жили мы у нее. После расставания долго не мог забрать свои вещи. Получил их все в виде игрушек. © Подслушано
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Мой бывший завел кучу кредитных карт и набрал займов на мое имя. © Anonymous / Quora
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Один мой бывший после расставания всячески мне пакостил и выслеживал, не давая спокойно жить. Так достал, что я с радостью переехала из своего городка в мегаполис, попросив знакомых молчать о моем местоположении. Он поначалу выпытывал у них, где я, а потом решил сделать ход конем: написал объявление о моей пропаже и запостил в группы, которые занимаются поиском людей. Объявления удалять отказывался, пока не вернусь к нему. Ему ничего, а я еще пару недель общалась с волонтерами различных организаций, объясняя ситуацию. © Подслушано
Бонус: пользователи твиттера рассказали, какие вещи бывшие забрали у них при расставании
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Статуэтку свиньи, которую на 14 февраля подарил со словами «Не будь как она». © HugsFromStars / Twitter
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Мой бывший, когда уходил, забрал вентилятор, который стоял на балконе 4 года и никому не нужен был. © KOKOStina1 / Twitter
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У меня бывший при расставании требовал вернуть ему карту супермаркета. © bones_tumbler / Twitter
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У меня забрали открытую пачку мюсли, открытую пачку спагетти и форму для выпекания. Это были дорогие мюсли. © lilislilit / Twitter
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Бывший сестры забрал кастрюлю с супом при расставании. © lenor_13 / Twitter
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Фото УЗИ нашего ребенка в красивой рамочке. На самого ребенка не претендовал. © HugsFromStars / Twitter
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Я в свое время ржал, что в фильме «Правдивая ложь» жена забирает кубики льда из холодильника. А потом моя первая забрала 10 л жидкого мыла. Я тогда понял, что жизнь прикольнее. © stassp / Twitter
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У моей знакомой бывший мотки ниток разделил, когда разводились. © ort20001 / Twitter
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Парень при расставании забрал свои лайки. © drawkern / Twitter
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У меня половину соли отсыпал. И лейку от душа выкрутил. Ну типа на его деньги покупалось. © lithium_melkor / Twitter
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Бывший подруги пытался оторвать обои, потому что ОН ИХ КЛЕИЛ. © Rogue_Mary / Twitter
А вы или ваши бывшие совершали странные поступки после расставания? И как вы делили совместно нажитое имущество?