20+ историй о бывших, которые после расставания пустились во все тяжкие

Мой молодой человек после ссоры, как и всегда, позвонил мне первым. В дверь. Стоит красивый и с цветами. Говорить ничего не стал кроме «Посмотри в окно». Бегу к окну, параллельно сообщая всей семье о своем женском счастье, а там летит на воздушных шариках плакат с красивой надписью: «Катя, я так счастлив, что мы расстались. Спасибо!» И стоит внизу ручкой машет. Мама смеялась долго. © Wine Story / Vk

Бывшая девушка любила шить игрушки. Жили мы у нее. После расставания долго не мог забрать свои вещи. Получил их все в виде игрушек. © Подслушано

Мой бывший завел кучу кредитных карт и набрал займов на мое имя. © Anonymous / Quora