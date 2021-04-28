20+ историй о бывших, которые не хотят, чтобы их забывали, и вовсю дают о себе знать
Иногда бывшие возникают в нашей жизни просто из ниоткуда. Занимаешься своими делами — и тут звонок и знакомое «Привет» на том конце провода. Но это ситуация вполне обычная, можно даже сказать, рядовая. А ведь часто бывает и так, что человек, отношения с которым закончились несколько лет назад, вдруг объявляется, когда его совсем не ждешь — в день твоей свадьбы.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали истории людей, чьи бывшие не захотели оставаться лишь пройденным этапом в жизни. Все они разные, но вывод можно сделать один: если такой человек дает о себе знать, отнестись к этому без эмоций будет очень сложно. А в конце вас ждет бонус, который еще раз докажет, что любви все возрасты покорны. Но с тем, что чувства рано или поздно закончатся, считаться все же придется.
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Позвонил бывший. Говорил, что скучает, спрашивал, когда приеду (живем в разных странах). На мой вопрос, что за веселье на заднем плане, ответил: «А у меня тут мальчишник, завтра женюсь». © Ксения Буранова / Facebook
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Бывший, который бросил меня за месяц до свадьбы, через 2 года написал книгу о наших с ним отношениях: первое свидание, встречи, эмоции, что он чувствовал, когда мы расстались, как не был готов к ответственности, что сожалеет, что я была единственным человеком, который любил и поддерживал его, как он скучает. Книга получилась очень проникновенной. После прочтения так и захотелось взять и позвонить ему. Но книгу он посвятил своей новой девушке. © Подслушано / Ideer
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Как только я узнал, что девушка изменила мне, я порвал с ней отношения. После этого я сразу сменил работу, чтобы быть как можно дальше от нее и не иметь общих контактов. И вот однажды она заявляется ко мне на работу, а потом добавляет целую кучу моих коллег в друзья на Facebook (28 человек) и пишет им, что они не должны мне доверять, потому что это я ей изменил. © j_liberty / Reddit
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Мы были вместе почти год и расстались из-за того, что у него появилась другая девушка. После разрыва она начала присылать мне их совместные фотографии. А от бывшего через 2 месяца пришло очень обидное сообщение, в котором он признавался, что жалеет о потраченном на меня времени и что его новая пассия — любовь всей его жизни. Учитывая то, что я даже не пыталась связаться ни с кем из них, было очень обидно. © Alisha Lee / Quora
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Пару дней назад звонит мне товарищ, чуть не плачет. Вот уже неделя, как он развелся, живет на съемной квартире и страдает. Причина страдания в том, что бывшая жена не хочет отдать ему аквариум с рыбками. Я говорю: «Да ладно, зачем тебе эти рыбки? Ну в крайнем случае новых заведешь». Он в ответ весь распалился: «Да я для них единственный хозяин, они меня встречали, как собаки. Корм только из моих рук ели, а жену игнорировали. Да у меня там суперэкосистема и трудов вложено немерено...» Я, чтобы он отстал, посоветовал ему с бывшей напрямую и поговорить. Прошло 2 дня, сегодня опять звонит: «Не хочешь забрать чудо-аквариум с рыбками?» Выяснилось, что ухаживать ему за ними некогда и купить аквариум было идеей жены. М-да, Костик, хорошо, что вы со Светкой детей не завели. © Graycie / Pikabu
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Бывший муж был патологически жадный. Мог полчаса спорить со мной, кто сегодня купит хлеб — я или он. Естественно, все расходы на питание лежали на мне, у него был «трудный период» и денег никогда не было. Старалась кормить мужа вкусно, спускала все деньги с зарплаты и подработок на вкусняшки. Развелись, конечно, потому что долго я не смогла терпеть такое положение дел. И вот приезжаю я без предупреждения за остатками вещей и вижу картину: новый диван, новая люстра, а на кухне вазочки с печеньем, конфетами, пряниками. Так тошно стало и обидно, а он тогда даже не предложил чаю попить. © Подслушано / Ideer
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Шел сильный дождь, и бывший муж опустил стекла дверей моей машины (у него был ключ). Книги, которые я обычно держала на одном из кресел, промокли. Все до единой. В салоне все было мокрым, и все, что я могла сделать в этой ситуации, — это сесть в машину и просто поехать домой. © Betsie Rosa / Quora
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Эти отношения длились 9 лет. Примерно раз в полгода она говорила, что разлюбила, и бросала меня, а через месяц возвращалась. Это повторялось опять и опять, и я даже перестал встречаться с другими девушками, когда мы расставались, потому что знал, что в конце концов она вернется. Я любил ее и надеялся, что все это скоро прекратится. И вот 9 лет и 18 расставаний спустя я понял, что с меня хватит, и сам ее бросил. Я высказал ей все, что накопилось. И да, в тот самый первый раз, когда она сказала, что не любит меня, я должен был просто принять это как должное и уйти. © Mike Paoletti / Quora
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В день моей свадьбы бывший парень (который не объявлялся год, на секундочку) вдруг вспомнил о моем существовании и написал, что переживает, как я там, и хочет прийти в гости, чтобы мне не было так одиноко. А когда я ответила, что мне нужно у мужа спросить, не будет ли он против (естественно, это был сарказм), он сказал, что шутка про мужа вовсе не смешная. © Наталия Дудка / Facebook
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Расстался с девушкой. Она съехала от меня, и я теперь живу один. Стал регулярно заказывать суши и при заказе всегда прошу положить палочки на 2 персоны. Просто бывшая работает диспетчером в этой доставке, а я обещал, что у меня таких, как она, еще много будет... © Подслушано / Ideer
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Мой бывший парень запретил мне ходить в спортзал, в который я записалась еще до того, как начала с ним встречаться. Ему не нравилось, что там был парень, который мне когда-то был интересен. И вот мы расстаемся, и я возвращаюсь к тренировкам. Однажды он без моего ведома пришел за мной в этот спортзал и попытался наорать на меня. Он, видите ли, запретил мне сюда ходить, а я сразу прибежала, как только мы расстались. К счастью, мой друг встал и сказал ему уйти. Но это все было чертовски странно. © Wonderful_Ad_5991 / Reddit
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Мой бывший оставил мне записки, чтобы я со временем нашла их в своих книгах. Содержание примерно такое: «Я буду скучать по тебе» и «Я всегда буду любить тебя». Прошло уже 9 лет, а я все еще их нахожу. Он был очень жестоким человеком, так что все это просто выводит меня из себя. А еще бесит, что он мог вот так просто рыться в моих вещах. © Maleficent_Mink / Reddit
Когда увидела бывшего подруги с другой девушкой
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У знакомой бывший, когда уходил, лампу на лоджии открутить не смог, отрезал провода. Утюг прикарманил, а ребенку назавтра в садик в неглаженых вещах идти. Все, что дарили на свадьбу, себе забрал. А когда спустя время она замуж вышла, он взбеленился и орал на нее: «Я думал, ты перебесишься и приползешь, а ты замуж вышла!» © Наталия Балаева / Facebook
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Мне бывший высказал, какая я нехорошая, что начала встречаться с другим, не закончив отношения с ним. А произошло это через 1,5 (!) года после того, как он просто молча исчез из моей жизни. © Федосья Ивановна / AdMe
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Бывший буквально перед расставанием отдал мне свою мегакрутую клавиатуру, потому что ему не нравилась моя обычная, а себе купил еще более мегакрутую. Примерно через полгода он пытался через знакомого забрать ее, потому что его клавиатура перестала работать. А еще вместе с ней хотел вернуть свою куртку с небольшой дыркой на груди, так романтично отданную мне когда-то в холодный вечер. Если клавиатуру я готова была отдать, все равно она пылилась на шкафу, то куртка очень подошла моему дедушке. Он ее зашил и теперь самый модный на рыбалке. © May / AdMe
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Когда идет мелкий и противный дождь на улице, моя бывшая всегда мне кидает СМС: «Это слезы обманутых тобою женщин на тебя капают». Достала уже! © Подслушано / Ideer
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Она солгала, что ждет ребенка, и на несколько месяцев превратила мою жизнь в ад. Когда все поняли, что она не беременна, просто призналась во лжи, а потом взяла и завела себе нового парня и забеременела от него. Его зовут так же, как меня. © TheZamasu / Reddit
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Это не то чтобы бывший, мы и не встречались-то толком. Познакомились в Tinder, он был лет на 10 старше меня, и у него был сын. Сначала он сказал, что его жены не стало 2 года назад и он не ищет ничего серьезного, потому что должен сосредоточиться на своем ребенке, но все равно хочет проводить время со мной. Все шло отлично, пока его жена не позвонила мне и не спросила, почему у него на телефоне куча моих фотографий. Я и не знала, что ответить, поэтому просто повесила трубку и заблокировала их обоих. Несколько недель спустя он пришел извиниться и сказал, что ему очень стыдно. Я ничего не ответила и захлопнула дверь перед его носом. Через несколько месяцев он написал мне с нового номера и сказал, что его жена ушла от него и он хочет снова быть со мной. Но я не купилась и отправила его жене сообщение. И, конечно же, они все еще были вместе. © Bailey Lamar / Quora
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У меня есть бывший, который вечный. Расстались лет 10 назад, с тех пор редко видимся, но он каждый раз предлагает начать все сначала. В последний раз встретились, когда я гуляла с ребенком, год ему был. Сказал, что готов забрать меня от мужа, с детьми, хоть с тремя. А я говорю: «Подождем, пока рожу еще двоих, тогда поговорим». Попросил номер телефона, сказала: «Оставь свой, сама наберу, если надумаю разводиться». © Ольга Разумейко / Facebook
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Один мой бывший пришел за вещами с отцом и братом: так они могли больше унести из моей квартиры. Забрали 3 огромных мешка: белье, полотенца, посуду, приборы и даже цветок. Причем многое было приобретено до него или осталось после родителей. Аквариум не смог унести, потому что он был с водой. Потом за ним пришел, тоже с братом. А я дверь поменяла. Долго просил открыть, врал, что что-то важное сказать хочет. Я не купилась. А еще один при расставании рыдал, как ребенок. Расходились, так как выяснилось, что он женат. Когда он понял, что я с ним все равно не буду, показал пальцем на мое кольцо и сказал, что это он его дарил. Сняла и отдала. Наверное, жене отнес. © ЗлойЗакупщик / AdMe
Бонус: иногда бывшие появляются в нашей жизни неожиданно рано
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Приехал на ПМЖ в город, в котором вырос. Вечер, стою во дворике, немного грустно размышляю о превратностях личной жизни. Туда-сюда бегают 3 ребят лет 10. Потом дошло.
— Ребят, вы колядуете? Здорово! Меня просто очень долго не было дома. Очень рад, что традиция сохранилась.
Пообщались, поздравили друг друга, отсыпал на мороженое. Продолжил думать о том, как столько лет семейной жизни и столько вложенных усилий могли превратиться в труху. И как там мои дети...
А эти дети пошли дальше. Слышу краем уха:
— Сюда не пойдем.
— Пропустим целый подъезд?
Настоящий 10-летний мужчина со всей серьезностью и скорбью, накопившейся в человечестве:
— Там живет моя бывшая. © Pyromania / Pikabu
А ваши бывшие давали о себе знать после расставания?