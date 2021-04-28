20+ историй о бывших, которые не хотят, чтобы их забывали, и вовсю дают о себе знать

Это не то чтобы бывший, мы и не встречались-то толком. Познакомились в Tinder, он был лет на 10 старше меня, и у него был сын. Сначала он сказал, что его жены не стало 2 года назад и он не ищет ничего серьезного, потому что должен сосредоточиться на своем ребенке, но все равно хочет проводить время со мной. Все шло отлично, пока его жена не позвонила мне и не спросила, почему у него на телефоне куча моих фотографий. Я и не знала, что ответить, поэтому просто повесила трубку и заблокировала их обоих. Несколько недель спустя он пришел извиниться и сказал, что ему очень стыдно. Я ничего не ответила и захлопнула дверь перед его носом. Через несколько месяцев он написал мне с нового номера и сказал, что его жена ушла от него и он хочет снова быть со мной. Но я не купилась и отправила его жене сообщение. И, конечно же, они все еще были вместе. © Bailey Lamar / Quora