20 историй о бабушках, которые сделали детство своих внуков незабываемым

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Сколько веселых историй можно рассказать, вспоминая детство. Герои нашей сегодняшней статьи поделились своими милыми и одновременно необычными повествованиями, связанными с любимыми бабулями.

Команда AdMe.ru собрала эту подборку, чтобы в который раз доказать: стоит ценить каждый миг и относиться ко всему с юмором, а выросшие внуки это подтвердят.

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Когда мне в детстве бывало грустно, бабушка говорила: «Будь как котик, ведь все в твоих лапках». @Подслушано

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Приехала в гости к бабушке. Тут раздается стук в дверь, а там пьяный старикан с гармошкой. Спрашивает: «Как дела у Ритули? Скажи ей, что Санек пришел ей песни петь». И ведь правда час распевал! Бабушка, улыбаясь, поведала мне, что он ее первая школьная любовь. @Подслушано

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Бабка моя была очень жестокой и скупой. Однажды, когда вышел из строя наш кипятильник, она одолжила другой у соседки. Я его включила, дабы воду вскипятить, а он не работает. Бабка решила, что я спалила соседский кипятильник, и давай орать, а потом схватила его же и за мной, нарезали пару кругов по полям да весям, все-таки догнала и отвесила знатных «пилюлей» тем кипятильником. Позже оказалось, что свет отключали. @Подслушано

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Сегодня пересматривала старые фото прабабушки и дедушки, увидела деда в черном кожаном плаще, и у меня задрожали руки и навернулись слезы на глаза. Вспомнилась история любви моих стариков. Бабушка в 20 лет решила с девчонками погадать с помощью зеркала; когда очередь дошла до бабушки, по ее словам, она увидела мужчину в черном плаще, испугалась и оставила эту затею. Через пару месяцев, идя по улице, она увидела высокого мужчину в черном плаще, испугалась, но мужчина подошел познакомиться — это был дедушка. Вскоре началась война, его забрали на фронт, прощаясь, он сказал бабушке: «Останусь жив — найду тебя и женюсь». Нашел. @Подслушано

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«Сегодня бабушка подарила мне свою кружку, которой пользовалась больше 30 лет. Я в шоке, не знаю, что и думать»

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В детстве, когда бабушка наливала молоко из трехлитровой банки в маленькую кружку, не пролив ни капли, одним движением, для меня это была главная в мире человеческая суперспособность. @Подслушано

***

Как-то еще в 3-м классе меня из школы забирала бабушка, и однажды у нас с нею состоялся серьезный разговор по поводу нового знакомого моей мамы, некоего дяди Саши.

— А дядя Саша к вам с мамой часто заходит?

— Да, каждый день.

— И что, ночевать остается?

— Да.

— Ну он тебе что-нибудь приносит вкусненькое?

— Нет.

— Хм... Плохой какой, в гости приходит, а ребенку ничего не приносит. Ну а еду вам с мамой?

— Нет.

— Кошмар. А мама, наверное, готовит ему поесть?

— Да.

Бабушка замолчала, и какое-то время мы шли молча. Тут я решила срочно реабилитировать потенциального папу в глазах бабушки и выдала: «Дядя Саша, когда приходит, всегда приносит водку или пиво». Спалила контору. @VerbLudochka

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Часто слышу мнение, что компьютерные игры вызывают у детей агрессию и жестокость.

Когда мне было лет 12, школьные каникулы я проводил в деревне с бабушкой. Однажды она дала мне топор и сказала, показывая на петуха: «На суп ему пора. За банькой ему голову снеси, а я потом ощиплю».

Так вот, ни одна игра у меня не вызывала столько эмоций, сколько в 12 лет вызвал безголовый петух, убегающий без головы и заливающий огород кровью. @Tapinambyr

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«Моя бабушка получила спиннер на свой 85-й день рождения, и посмотрите, какая же она счастливая!»

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Друг очень гордится тем, что он коренной москвич в 3-м поколении. А его мама как-то рассказала, что их бабушка из Тамбова ехала покорять Питер и осталась в Москве только потому, что ей не хватило денег на дорогу до конечного пункта назначения. @Подслушано

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«Во время уборки нашел альбом с фотографиями двоюродного брата моей бабушки, отдыхающего со своим приятелем»

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Лет 25 назад бабушка разговаривала с соседкой, та ей рассказала, что их общая знакомая — молодая женщина — уехала в город работать на панели. Бабушка с невозмутимым видом сказала, что все профессии нужны и по-своему важны и этой работой должен кто-то заниматься. Соседка была шокирована услышанным, но согласилась, ведь бабушка была авторитетом на их придомовой скамейке. И только через некоторое время бабушка узнала, что работать на панели означало работать проституткой, а не разнорабочей на строительных лесах. @Подслушано

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«Моя бабушка цепляет шерсть нашего кота к деревьям, чтобы птицы могли делать роскошные гнезда»

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Знакомство бабушки и дедушки для меня до сих пор загадка, потому что, если спросить у бабушки, она с твердостью скажет: «Я стояла в магазине, тут заходит дед, и он прямо обомлел от моей красоты, так и встал как столб... Потом только очухался и познакомился». А дед рассказывает эту историю от своего лица так: «Бегали за мной две девки (бабушка и соседка), я уже не знал, куда от них деваться, прятаться что ли... Ну бабка настырней оказалась. Так и живем...» @Подслушано

***

Купил бабушке спутниковую тарелку в село, решил установить сам. Минут 20 ловил правильное направление. Бабуля назвала рукожопом, ударила по тарелке деревянной шваброй — и все заработало. @Подслушано

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В наследство от бабушки осталась квартира.

Делая ремонт и вынося шкаф, обнаружил в нем двойную стенку. Открыл и нашел там скелет. Слава богу, ненастоящий, а в нем записка: «В моем шкафу тоже есть скелеты». @Подслушано

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Помню, было мне лет 16, и бабушка нашла у меня алкоголь. Я уже готовилась получить «пилюлей», когда она сказала: «Дай попробовать». @Подслушано

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Самая запоминающаяся история из детства — это борьба с машинами, которые ездили по переулку, где живет моя бабушка. Решение было гениальным и простым одновременно: бабуля просто где-то украла знак «кирпич» и поставила у въезда в переулок. В ГАИ тоже не растерялись и с полгода радостно всех штрафовали. А потом соседи догадались и знак выдрали. С тех пор бабуля — мой криминальный авторитет. @Подслушано

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Моей бабушке мама подарила телефон-«раскладушку». И теперь бабуля никогда не прощается в конце разговора, она по-гангстерски захлопывает телефон с видом а-ля «Разговор окончен, амиго». @Подслушано