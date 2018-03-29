20 человек, в чьи планы вкрался маленький, но коварный изъян

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Герои сегодняшней фотоподборки придумали хитроумный план и были как никто другой близки к успеху, но фортуна отвернулась от них в самый последний момент. Например, одна девушка хотела напугать детей в летнем лагере, нарядившись девочкой из «Звонка», а в итоге сама упала в обморок при виде своего отражения в зеркале. А другой парень целых 10 лет гордо пользовался лайфхаком собственного изобретения, который на самом деле... не работал.