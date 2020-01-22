20 историй, которые звучат как полная выдумка, но произошли на самом деле
Не зря говорят, что ни один сценарий не сравнится с жизнью. Ей удаются такие «сюжетные» повороты, что в них могут поверить только непосредственные участники событий. Почувствовать себя героем голливудского блокбастера или хотя бы эпизода ситкома можно в любой момент. Пользователи твиттера пишут именно о таких случаях, и от этих историй захватывает дух.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо настолько крутых воспоминаний и хотим поделиться ими с нашими читателями.
- В 3-м классе родители оставили меня одну дома с одноклассницей (предполагалось, что мы будем учить стихотворение Шевченко), а уже через 2 часа нас приехал штурмовать ОМОН. Мы играли в ролевые игры. Я была грабителем. Старушка-соседка подумала, что у нас банда грабителей, и вызвала милицию. © SAULE72341040
- Мы нашли на полу в баре фотографию на документы какого-то мужчины, распознали его с помощью нейросетей и отправили ему во «ВКонтакте» кучу фоток о том, как пьем с его фотографией. © great_laziness
- Первый день на новой работе. Офис-менеджер уточняет мое среднее имя. Я называю его и добавляю, что терпеть его не могу, зря родители его выбрали. Она отвечает, что так зовут ее сына. Пытаясь спасти ситуацию, говорю, что среднее имя моего брата еще хуже, называю его. Офис-менеджер сообщает, что так зовут ее второго сына. © martinmcgrath
- В Лос-Анджелесе есть пиццерия, в которой меня всегда угощают бесплатно вне зависимости от того, кто из работников сегодня на смене. Уже 22 года. Понятия не имею, почему это происходит. © CalifiaDawn
- 3 года назад выиграла $ 30 тыс. в казино. В тот день планировала покончить с собой... © flesh_harvester
- Согласилась выйти замуж через 6 часов после знакомства. Мы общались друг с другом меньше половины этого времени, и только в общественных местах. Я пыталась заинтересовать его друга, но у того уже была пара, так что ничего не вышло. В мае будет 24 года, как мы женаты. © TheMagicFridge
- В 2015 году стала очень большой поклонницей Римского-Корсакова и собралась сделать татуировку с его портретом во всю спину. В поисках портрета для эскиза нашла интервью его праправнука, где были ссылки на его соцсети. Я ему написала, и он отговорил меня делать тату, а также прислал пару своих битов, чтобы я оценила. © Stiflers__mom
- В пятницу, 13-го, отправился с дочкой на велосипедную прогулку. Черная кошка перебежала нам дорогу, дочь сказала что-то про невезение, я начал говорить, что это обычное суеверие, и тут мне в рот влетела пчела и укусила меня в горло. Я проглотил ее. © freeloosedirt
- Когда я был маленьким, наш дом сгорел дотла прямо в рождественское утро. Елка стояла ровно под кроватью родителей этажом выше, которая упала вниз и защитила подарки от огня. Из соседнего дома я смотрел, как пожарные выбрасывают их из окна нашей гостиной на 2-м этаже, а другой пожарный ловил их. Но все соседи принесли нам по подарку, потому что думали, что наши сгорели. Один из них сохранился до сих пор. Эта игрушечная собака теперь принадлежит моей 5-летней дочке. © Logi513
- Однажды мне пригодилась формула дискриминанта. Ее спросил неизвестный мужик в кафе. © beriFM
- Один раз мне позвонили родители и сказали, что на дачу прилетел павлин и стоял в огороде. Весной. В Приуралье. Когда я приехал, он в курятнике гонял петухов. Еще несколько дней он оставался там и вполне мирно жил, но в какой-то момент прогрыз сетку на улице и исчез. Оказалось, что они вполне неплохо умеют летать. Нашли его за 30 км уже в другом частном доме. Решили, что и бог с ним. © bellgargoyle
- Мой парень не пришел на дегустацию вина, которую я устроила, потому что не интересовался им. На вечеринке я влюбилась в другого, затем рассталась с тем парнем, вышла замуж, переехала. Недавно вернулась в родной город и обнаружила, что живу в 5 минутах ходьбы от винного магазина. Его владелец — мой бывший. © procrastnwriter
- Студентка 3-го курса, когда мы оказались одни в лаборатории, ради зачета по физической химии предложила мне, своему преподавателю, послушать ее исполнение арии Снегурочки из Римского-Корсакова. © Dr_Y_Doodle
- К нам в баре подсел абсолютно пьяный мужчина, чтобы пообщаться. Мы особо не горели желанием, а он — да. В итоге мы ему полчаса внушали, что мы его выдумали, после чего тот сказал: «А может ли выдуманный человек сделать вот так?» — и убежал. © nerosore
- Как-то сказал себе: «Еще одну серию — и спать». Посмотрел еще одну серию и пошел спать. © beecrash
Случались ли с вами истории, в которые трудно поверить? Что тогда произошло?