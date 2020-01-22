20 историй, которые звучат как полная выдумка, но произошли на самом деле

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Не зря говорят, что ни один сценарий не сравнится с жизнью. Ей удаются такие «сюжетные» повороты, что в них могут поверить только непосредственные участники событий. Почувствовать себя героем голливудского блокбастера или хотя бы эпизода ситкома можно в любой момент. Пользователи твиттера пишут именно о таких случаях, и от этих историй захватывает дух.