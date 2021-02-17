20+ человек, которые могут подтвердить, что карма существует. Часть историй будто с наших знакомых списана

На предыдущей работе меня «подсидели» коллеги с молчаливого одобрения начальника. Я бросил все силы на то, чтобы не остаться без куска хлеба, и в конце концов у меня все сложилось благополучно. Через какое-то время та же группка людей начала интриговать против моего бывшего начальника, и он тоже потерял свою должность. Недавно я получил от него сообщение в WhatsApp: «Привет, я сейчас ищу работу. Нет ли вакансий в вашей компании?» Я не желаю ему дурного, пусть у него тоже все будет хорошо. © Saurabh Rathi / Quora