20+ человек, которые могут подтвердить, что карма существует. Часть историй будто с наших знакомых списана
Многим из нас случалось сталкиваться с, мягко говоря, неподобающим поведением окружающих или самим совершать поступки, за которые потом немного стыдно. Например, проскочить без очереди к врачу или грубовато ответить официанту в кафе. Вот только после этого понимаешь, что жизнь часто расставляет все на свои места и быстро выдает людям по заслугам.
Мы в AdMe.ru ни в коем случае не злорадствуем над героями этих историй. Ну если только немного радуемся торжеству справедливости. А из бонуса вы узнаете, что карма однажды может настичь даже кота.
- Моя мать 30 с лишним лет проработала в НИИ. Работа ее была связана с черчением. Должность — инженер-конструктор. В отделе 6–7 женщин и начальник-мужчина, пусть будет Иваныч.
Чтобы чертежи не скручивались в рулоны, здесь использовали «груз» — железные цилиндры разной величины и массы. Так вот, Иваныч периодически подсовывал в женские сумки эти болванки. Работницы НИИ тащили сумки иногда через полгорода и только дома обнаруживали «сюрприз».
Про эти розыгрыши узнали мужики из соседнего отдела. В итоге, когда Иваныч поехал в отпуск, они предложили подбросить его до поезда на служебном уазике. Тот с радостью согласился: жена нагрузила его сумками с гостинцами для родственников. Коллеги душевно проводили Иваныча и помогли ему донести кучу сумок до купе.
По прибытии тот еле выгрузился из поезда и дотащил сумки до автобуса. Проклиная жену, мед, пчел и пасечника, он с 2 пересадками добирался до родственников. И только там узнал, что помимо меда он припер около 15 кг тех самых болванок, которые заботливо засунули ему в сумки сердобольные мужики. © adeptus102 / Pikabu
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В старших классах я была пухленькой, застенчивой, плохо успевала по некоторым предметам и трудно сходилась с людьми. Но меня угораздило влюбиться в школьного красавчика. Он хладнокровно отверг меня, сказав, что я не в его вкусе, а потом рассказал всему классу о моей влюбленности.
В итоге этот парень завалил экзамены, расстался со своей девушкой и сильно набрал вес. А у меня все отлично. И, кстати, сейчас я выгляжу гораздо лучше благодаря регулярным тренировкам. © Anonymous / Quora
- Был у нас в коллективе один душный тип, который общался с людьми посредством шутеечек и подколок. Как-то раз он подложил одной девочке на стул зеленого лизуна, а та не заметила и измазала юбку. А «шутник» и говорит: «Критические дни вышли на новый уровень, хы!»
По глазам остальных я понял, что шалость не удалась. С той самой минуты этот тип перестал существовать для коллектива. После недели стойкого игнора он собрал вещички и ушел. © Zeppilin / Pikabu
- Когда мне было 5 лет, одна девочка из нашей компании хотела, чтобы я в рамках игры назвал ее красивой. А я решил: нет уж, обойдешься. В итоге карма настигла меня, и последние 6 лет я считаю ее самым красивым человеком на свете. © taraxacum_00 / Twitter
- Карма, пожалуй, единственная вещь, в которую я свято верю. Сегодня я сорвалась на детей. Конечно, не в первый раз и по делу, но в этот раз хорошенько переборщив. Потом шагнула на улицу, и в ногу прилетело жало злобной полосатой твари. Спасибо. Я вроде и так поняла, что была не права. Но, видимо, не ощутила до конца, насколько именно. © oksana_neuk / Instagram
- Однажды я забыла телефон в кафе. Вернувшись, естественно, не обнаружила его. Обидно: там были важные данные. Написала заявление, и где-то через полгода полиция нашла воришку. 19-летняя девчонка просто присвоила телефон, а потом отдала кому-то. Ей грозило условное, и мне предлагали за деньги забрать заявление. Я отказалась. Потому что взбесило ее тупое равнодушное в стиле «ачотакова» в ответ на мое: «Зачем?!» © «Подслушано» / Ideer
- Я познакомилась с молодым человеком (пусть будет Коля). Мы с ним «встречались» — ничего серьезного, просто гуляли и разговаривали, а он старался влюбить меня в себя и всячески впечатлял. Но я поняла, что никаких эмоций он во мне не вызывает, и завела другие отношения перед тем, как расстаться с ним. Коля разозлился на меня и сказал, что карма меня настигнет. Я тогда свела все к шутке. Но через пару лет я познакомилась с другим молодым человеком, которого тоже звали Коля. Влюбилась в него по уши, а он через пару месяцев сказал, что чувств никаких нет и нам нужно расстаться. Вот тогда я и поверила в карму. © Виктория Котова / AdMe
- Подруга нашего приятеля (назовем ее Вика) любила хвастаться своими «достижениями». А работала эта барышня на почте, в отделе сортировки. И вот сидит она вся довольная, рассказывает, что они с напарницей сперли «парочку» посылок во время своей смены. Мы с мужем сидим в шоке, поддерживаем челюсти, чтобы они до пола не отвисли. А девушка активно рассказывает о своей добыче: 2 купальника, 3 пары наушников, детская шапочка, 2 детских комбинезона. Посмотрели мы с мужем на довольную Вику, попытались ей объяснить, что так делать нехорошо, но у нас ничего не вышло. В итоге мы с этой девушкой общаться перестали, друг с ней тоже решил расстаться.
Неделю назад я столкнулась с Викой на улице. Оказывается, она теперь работает кассиром в магазине, с почтой что-то не срослось. Пожаловалась, что сейчас вынуждена отдавать деньги из своей зарплаты за то, что неправильно дала кому-то сдачу. Мне кажется, это карма. © Arhigrumo / Pikabu
Мгновенная карма для любителей парковаться около мусорки.
- Стою на остановке, жду автобус. Сидит мужчина лет 40–45 с пакетами продуктов и сплевывает себе под ноги. Вдруг один пакет соскальзывает и падает на то место, куда он только что наплевал. Из пакета выпал хлеб. В итоге мужик сидел и вытирал пакет от своих же плевков. © Swan.videos / Pikabu
- Сегодня я видела, как девушка с надутыми губками делала селфи прямо за рулем своей «бэхи». Угадайте результат. Правильно! Пострадала «попа» едущего перед ней Nissan. Причем прилично. Вы бы видели, с какой злостью эта девица начала доказывать владельцу Nissan, что именно он виноват. А я что? Просто остановилась и скинула пострадавшему водителю на ноутбук видео со своего регистратора. © «Подслушано» / Ideer
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Мы торопились, чтобы сесть на маршрутку. Я махала водителю, и он, как мне казалось, нас ждал. Но когда мы добежали, он начал отъезжать. Я неприлично ругнулась в его сторону. Он чуть отъехал и опять открыл дверь. Сели. А когда вышли, я поняла, что оставила в маршрутке свои любимые кожаные перчатки. Мгновенная карма? © Лиса Патрикеевна / AdMe
- Когда я работал в службе клиентской поддержки VISA, один парень начал скандалить из-за того, что я по объективным причинам отказался увеличивать кредитный лимит его карты. Он твердил: «Как же можно быть таким неудачником, которого взяли на работу только в кол-центр?» Я спокойно ответил, что, в отличие от него, я никогда не стоял посреди торгового центра с кредиткой, на которой нет ни копейки. А потом просто повесил трубку. © MaKnitta / Reddit
- Решил пройти медкомиссию. Очередь в поликлинике была огромная, не меньше 20 человек, и всем надо туда же, куда и мне. Пришла барышня, попыталась пройти без очереди и была остановлена 3 бабушками. Попыталась влезть в середину очереди, но ее вновь осадили уже другие ожидающие. Решила попытать счастья, встав передо мной.
— Не лезьте без очереди, — возмутился я.
— Но мне только спросить надо, и я спешу, — протараторила она.
— И куда же вы спешите? — спросил парень за мной.
— Как куда? У меня маникюр через полчаса, — удивленно ответила она, словно это вопрос жизни и смерти.
В итоге мы дружно отправили ее в самый конец. Пока она спорила с нами, место, где она могла бы стоять, заняли еще 4 человека. © godfry404 / Pikabu
- Прошлым летом ехала к папе в гости. На автобус продают билеты с указанием места. Мне досталось место в середине салона, у окна. Чтобы вы понимали: автобус у нас корявый, амортизации никакой, внутри летом баня, зимой — дубак.
И вот подхожу я к своему месту, а там уже расположилась другая барышня: воткнула наушники, как-то вся ощетинилась и демонстративно смотрит в окно. Короче, весь вид ее говорит о том, что девка настроена на скандал. «Мда-а-а, — думаю, — для некоторых окно — это святое. Пусть сидит, если так хочется».
В скором времени взошло солнце и начало жарить прямо с нашей стороны. И вот эта девица, сидящая на моем месте, отодвинулась от окна как могла, но было бесполезно: автобус без шторок, солнце распаляется.
Я усмехнулась про себя и уснула. Когда проснулась, обнаружила жалкую картину: моя соседка буквально тает от жары, но деваться некуда. Выражение лица из боевого превратилось в обиженное. А мне что? На меня из люка дует, тенек. Вот так мы с ней и доехали: я нормально, она еле выжила. Зато у окошка посидела. © VicZhou / Pikabu
- Мой знакомый парень всегда говорил: «Зачем так стараться в школе? Это ничего вам не даст». У него все еще нет диплома, и сегодня он принял мой заказ в McDonald’s. © CurrentRisk / Reddit
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На предыдущей работе меня «подсидели» коллеги с молчаливого одобрения начальника. Я бросил все силы на то, чтобы не остаться без куска хлеба, и в конце концов у меня все сложилось благополучно. Через какое-то время та же группка людей начала интриговать против моего бывшего начальника, и он тоже потерял свою должность. Недавно я получил от него сообщение в WhatsApp: «Привет, я сейчас ищу работу. Нет ли вакансий в вашей компании?» Я не желаю ему дурного, пусть у него тоже все будет хорошо. © Saurabh Rathi / Quora
- Я приобрел резиновый коврик под дверь и сдуру положил его снаружи. Буквально через пару минут его стащили. Сегодня утром коврик сдуло у воришки с балкона, а за компанию с ним слетел красный ковер для туалета. Оба ковра мирно лежат на газоне, и нынешний владелец не спешит за ними спускаться. Скорее всего, будет ждать темноты, чтобы не застукали. Стыдно, наверное. Или побаивается. © Mariotto / Pikabu
- Мама в моем детстве не работала, только лежала на кровати и смотрела телевизор. Все дела по дому доставались ее свекрови. Мне было лет 6, когда к маме пришла подруга. Они сидели на диване, мило общались, а мне было велено мыть пол прямо перед ними. Я с плачем (стыдно ведь перед почти незнакомой тетей) возила тряпкой по полу. Мама кричала, что не хочет, чтобы ее дочь росла белоручкой. А подруга тем временем мило улыбалась. Сейчас мне 21. Мать недоумевает, почему я всегда уворачиваюсь от ее поцелуев. © «Подслушано» / Ideer
Бонус: карма может настичь даже кота
«Я разбудила его в 6 утра. Месть сладка!»
А вы знаете случаи, когда ваших обидчиков или просто неприятных людей быстро настигало возмездие?