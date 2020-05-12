20+ историй о мудрых свекровях, которые не захотели жить с невесткой как кошка с собакой

Когда я забеременела, свекровь скептично хмыкнула: «Ну поглядим». И вот я принесла в дом новорожденного Ярослава. Родители до слез умилялись, глядя на его мордашку, а свекровь в первые дни как-то прохладно к нему отнеслась. Но потом... Можно было спокойно, не переживая, ехать на сессию, гулять с подругами, заниматься личными делами, потому что она всегда была рядом. Мой диплом — тоже ее заслуга, так как поступила я беременной по ее совету и настоянию: ну а зачем впустую терять декретное время? В любой жизненной ситуации я знаю, что получу адекватный полезный совет и сочувствие. А еще у свекрови хорошее чувство юмора, которое всегда поднимает мне настроение. © Sayle / Pikabu