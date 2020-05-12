20+ историй о мудрых свекровях, которые не захотели жить с невесткой как кошка с собакой
Почему-то миф о том, что свекровь должна быть вредной и ненавидеть невестку, так же живуч, как и анекдоты о злой теще. Между тем мама мужа может стать верной подругой, советчицей и помощницей на пути к семейному счастью.
Мы в AdMe.ru возмутились стереотипу о свекровях и нашли подтверждение тому, что далеко не все они хотят изжить со свету своих невесток. А в бонусе расскажем, как стать такой свекровью, чтобы невестки подружкам хвастались.
- Для начала моя свекровь сказала сыну, что мне нужно нанять помощницу по хозяйству. Это притом что сама она всю жизнь работала. Попыталась дать денег на покупку первой недвижимости. Но главный подарок — воспитала сына так, что он стал хорошим мужем. Он может готовить, убирать, ухаживать за детьми и делать все, что нужно, чтобы я чувствовала себя королевой. © Bhakti / Quora
- Дети уже неделю тусят у родителей мужа. Так вот свекровь вчера мне на вопрос «Как себя ведут?» ответила:
— Очень хорошо. С твоим воспитанием не может быть иначе.
О-о-о, не лопнуть бы от гордости. Я же ожидала массы замечаний. © Chereshnya_A / Twitter
«Свадьбу перенесли, а в день, когда она должна была состояться, моя свекровь устроила вот такой сюрприз».
- У меня свекровь замечательная. Вот буквально только что пришла, забрала к себе старшую дочь, после обеда сказала привезти сына, да еще их детсадовские вещи, какие есть для стирки, принести. «Ты же и так всю неделю работаешь, а в выходные со стиркой маешься, дай хоть так тебе помогу», — говорит. Бесконечные гостинцы детям, одежда, игрушки — всегда поможет чем может. © Pofiguel / Pikabu
- Моя свекровь очень крутая. Она каждый день читает лекции на английском языке студентам из Индии и Пакистана. Английский выучила сама. А ей, на секундочку, в этом году исполняется 70 лет. Самый лучший эндокринолог. © kamuflon / Twitter
- Ребенок заболел. Скорая приехала, нас увезли в больницу. И вот раннее утро, меня медсестра дергает за плечо:
— Мамочка, вставайте! Какая-то сумасшедшая женщина просит, чтобы вы вышли, она вам курицу с гречкой принесла. Мы ее гнали, она не уходит! Я думаю, мама, наверное.
Фигушки — свекровь! Быстрее всех успела. И хотя мороз стоял лютый, она была на посту. То с супчиком, завернутым в фольгу, то с курочкой и пюрешкой. Ее к нам не пускали: мы в инфекционке лежали. Но она, как солдат, каждый божий день с едой была на месте. Замечательная женщина. © mamakerova / Pikabu
- Однажды, за много лет до того, как мы с мужем поженились, мы со свекровью ходили по магазину, и я заметила классное платье. Но надо было экономить, и, конечно, я его не купила. Наступает Рождество, я открываю подарки, а там то самое платье! Оказывается, она снова поехала в магазин и купила его в тот же день. © Diane Brown / Quora
- Свекровь узнала, что у нас в гостиной нет мебели. Тогда она позвонила своей подруге, которая работает в мебельном магазине, и нам доставили кресло, диван, кресло-качалку, столы. Эта мебель стояла у нас больше 10 лет. Мы пытались расплатиться за нее, ответ был строгим: «Даже не упоминай об этом снова». © Karen Johnson / Quora
- 2008 год, забежала сделать маникюр — попала к чудной женщине. Она рассказывала о сыне, который живет в Канаде, и отметила, что очень хотела бы ему такую невестку, как я. Посмеялись, обменялись телефонами. 2018 год, век инстаграма. Пишет мне какой-то Артем в директ о том, что его мама давно рассказывала обо мне и он все не решался позвонить, так как вживую меня не видел. Я в ступоре, захожу на страницу и вижу на его фотках ту самую женщину. Начали общаться. Сейчас я живу в Канаде с мужем и лучшей свекровью. © «Подслушано» / Vk
- Кажется, она для меня ближе, чем родная мама. Когда я была беременна, она покупала мне специальную одежду. У меня родилась тройня, и она приходила к нам, готовила, убирала, массажировала мне живот и ноги. Когда я болею, она приносит лекарства, готовит ужин и заваривает чай. Она окружает нас всех безусловной любовью. Стремлюсь быть такой же хорошей матерью и бабушкой, как она. Я ее очень люблю. © Ariel Flores / Quora
- Моя свекровь великолепна! Мы не всегда понимаем друг друга, потому что выросли в разных странах и у нас разная культура, но ей нравится, как сильно я люблю ее сына. Она хвастается мной перед своими друзьями. Конечно, иногда она делает довольно странные вещи. А кто нет? © catiebug / Reddit
- Свекровь рассказала, как они с мужем привезли моего мужа домой из роддома. Приехала бабушка — мама мужа и, соответственно, свекровь. Сидит она, малыша на руках держит, а молодым приспичило в шутку начать переругиваться. Ну и в запале новоиспеченная мама говорит:
— А он вообще не твой сын!
Молодой отец, продолжая прикол:
— Мама, ты слышала, что она сказала? Не мой сын!
А та на него посмотрела и серьезно так говорит:
— Я не знаю, твой ли это сын, но что мой внук — однозначно! © «Подслушано» / Vk
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Она была элегантной, очаровательной и очень загадочной. Перед первой встречей я волновалась и долго готовилась, чтобы произвести хорошее впечатление. Когда я вошла и увидела ее, я просто обомлела: она была редкой красавицей! Она грациозно двигалась, говорила величественно, взвешивая каждое слово. Следующие 3 года я старалась соответствовать этой прекрасной женщине. Наша дочка могла бы подружиться с бабушкой, она переняла ее талант к живописи. © Kathleen Pennell / Quora
- При знакомстве с родителями парня случайно пукнула за столом. Будущая свекровь, увидев мое красное от стыда лицо, крикнула: "Дим, ну не стыдно тебе? Здесь же девушка твоя!" Мне кажется, со свекровью мы подружимся. © MisterTeng / Pikabu
- Помню, мы с будущим мужем еще учились в старших классах и собирались на танцы, но он решил заскочить в душ, а меня попросил погладить его штаны. Мне было всего 15 лет, я растерялась - не умела. Тогда его мама взяла штаны, положила их на гладильную доску и показала, где должна быть складка. А потом сказала: «Если ему не понравится, как ты их погладила, скажи ему, чтобы впредь делал это сам» - и просто пошла на кухню. © Mary Dabbs / Quora
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Раз в 2 недели свекровь, уже бывшая, собирается и едет к нам в гости. Добираться до меня 3 часа, но она берет полные пакеты продуктов, подарки детям. Играет с ними, помогает с уборкой. Когда я приезжаю уставшая домой, на плите меня ждет ужин, на столе всегда свежий салат. Все мои вещи постираны и высушены - лежат на кровати. Когда встречает меня, обязательно поцелует и обнимет. Ну и я ей взаимностью отвечаю. Смотрят свекровь с дочкой фильм, приду к ним, лягу и говорю: "Что тут мои девочки любимые смотрят?" Однажды случайно услышала, как она в телефонном разговоре меня защищает. Вот вам и отношение родни и обязанности. © 33schastyaa / Pikabu
«Итак, моя свекровь начала посещать уроки фотошопа».
- Она сделала мне большой подарок — позволила мне быть самой собой. Она приветствовала меня с распростертыми объятиями, приняла в семью. Поняла, когда мы отказались от шумного празднования в кругу семьи, нам не пришлось врать и придумывать отмазки. Подбадривала и утешала меня в трудные времена. Когда я сломала ногу, она привезла мне инвалидную коляску, на которой я ездила во время реабилитации. А самое главное, что она сделала, — она воспитала сына любящим партнером, который умеет честно говорить о своих чувствах и потребностях, слушать и относиться к окружающим с состраданием и любовью. Ее не стало полтора года назад. Очень по ней скучаю. © Jenny Dybedahl / Quora
- У меня полная идиллия со свекровью, я ее мамой зову, потому что абсолютно «мой» человек. Хозяйничаем периодически на одной кухне, у нее или у нас. Любим с ней друг друга. Если с мужем поцапались и она в курсе дела, то она только на моей стороне. А муж обижается и припоминает, что она всегда девочку хотела, а родила 2 раздолбаев. © Mezy100 / Pikabu
- Моя свекровь была клиническим психологом. У меня было трудное детство и много психологических проблем. Она взяла меня под свое крыло и помогла мне духовно вырасти, стать уверенной в себе и полюбить этот мир. Мы часами разговаривали, смеялись и плакали. Честно, не знаю, что бы я делала без нее. © June Reister / Quora
- Очень хочется похвастаться своей свекровью. Чудесная женщина, мне невероятно повезло! В отношения наши с мужем не вмешивается, внучку обожает, всегда может дать дельный совет, отлично готовит. Но больше всего я восхищаюсь ее цветами, это прям невероятный талант! По огороду могу часами бродить и любоваться грядками. У кого-то морковь со свеклой, а у нас цветы. © Nastasya1985 / Pikabu
- Свекровь довольно скрытная, никогда не покажет своего недовольства: такое воспитание. И я гадала, как она ко мне относится, пока не наступил день годовщины свадьбы. Муж сильно болел, лежал дома. Я возвращаюсь с работы и слышу, как она ему говорит:
— Тяжело не тяжело, вставай и иди ей за цветами! Да сегодня и ходить никуда не надо, все есть в интернете. Заказывай сейчас же! И приведи себя в порядок, а я помогу прибраться.
А потом после паузы сказала то, чем завоевала мою безусловную любовь:
— И никогда не давай ей почувствовать себя нелюбимой. Старайся для нее, твоя обязанность — сделать ее счастливой. А будет она счастлива, тогда и у вас в доме все хорошо будет. © Solana87 / Pikabu
- Я похудела на 10 кило, смотреть страшно. Муж, наоборот, прилично набрал вес, пока я дома сидела и вкусняшки готовила. Увидев меня, свекровь ахнула: «Вы что там, голодаете?» Потом она несколько минут разглядывала сына и как закричит: «Так это ты ее объедаешь?!» © «Палата № 6» / Vk
- Повез муж меня, совсем молодую, в Севастополь знакомиться с родителями. За спиной услышала спор о том, когда я мужу надоем. Убежав в другую комнату, зарыдала громко в голос. Пришла свекровь, и ее монолог я запомню на всю жизнь. Она сказала: «У тебя есть самый большой козырь — молодость. Что бы ни говорили эти взрослые женщины, у тебя есть то, чего нет у них, — твой 21 год». Уже намного позже, когда у нас родился долгожданный и выстраданный сын, свекровь сказала коротко: «Я в тебе не ошиблась». © elllienka / Pikabu
«Моя свекровь разрисовала для меня эти матрешки, смахивающие теперь на Дэвида Боуи, которого я люблю, и подарила на день рождения. Они такие красивые!»
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Когда я забеременела, свекровь скептично хмыкнула: «Ну поглядим». И вот я принесла в дом новорожденного Ярослава. Родители до слез умилялись, глядя на его мордашку, а свекровь в первые дни как-то прохладно к нему отнеслась. Но потом... Можно было спокойно, не переживая, ехать на сессию, гулять с подругами, заниматься личными делами, потому что она всегда была рядом. Мой диплом — тоже ее заслуга, так как поступила я беременной по ее совету и настоянию: ну а зачем впустую терять декретное время? В любой жизненной ситуации я знаю, что получу адекватный полезный совет и сочувствие. А еще у свекрови хорошее чувство юмора, которое всегда поднимает мне настроение. © Sayle / Pikabu
Бонус: как стать классной свекровью
- Я классная свекровь, потому что мы с семьей сына живем на разных континентах. А-ха-ха... Это лучший вариант! © Titimoor / Pikabu
- Я сама свекровь и поняла, что нужно сразу для себя представить, что невестка — это ваша дочка. Где-то отсутствовала так долго, а вот теперь уже взрослая вернулась к вам. Слава богу, цела и невредима. Любит спать утром долго? Понятное дело, вся в меня! Не любит мыть посуду? Правильно, кто ж ее любит мыть... посудомоечная машина разве что. © uro_da / LiveJournal
- Я свекровь уже 2 года. Не лезу к молодым с советами и нравоучениями. Если нужна какая-то помощь — всегда пожалуйста, но в семью не влезаю. © Ludok.ast / Pikabu
- Мы с сыном знаем, что вместе семьями жить никогда не будем. Рядом — да, но не под одной крышей. Я ни дня не жила ни с его, ни с моей мамой, и отношения были замечательные. И я знаю, что буду хорошей свекровью. С девушкой сына хорошо общаемся. Мой сын счастлив. А что мне еще надо как матери? Уважаю его выбор, а они оба уважают меня. © MTV.U / Pikabu
А как сложились ваши отношения со свекровью?