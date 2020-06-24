20+ историй, которые доказывают, что в очередях никогда не бывает скучно

Вечер. Стою в тягомотной очереди к кассе в продуктовом. Впереди парень с минералкой. Он терпеливо дождался, пока старушка перед ним закончит отчитывать кассиршу за неправильные ценники и обман кругом, и только хотел передать бутылку для оплаты, как его оттирает запыхавшаяся дородная дама, только что ловко обошедшая на повороте всех остальных. «У меня только колбаса!» — справедливо замечает дама, подталкивая палку сервелата вперед по ленте. Кассир равнодушно тянется к товару, и в этот момент парень спокойно берет и запускает колбасу по баллистической траектории куда-то вглубь зала. «У вас нет колбасы», — и протягивает свою воду для оплаты. Не знаю, почему, но на душе стало светлее. © PivBear / Pikabu