20+ историй, которые доказывают, что в очередях никогда не бывает скучно
Если где и можно закалить свое терпение, как валирийскую сталь, так это в очередях. И неважно, очередь ли это в кабинет врача, на кассу супермаркета или в гардероб — поведение людей от этого не меняется. Всегда найдется тот, кто попытается протиснуться вперед, поссориться с незнакомцем или отпустить шутку в адрес продавщицы или кого-нибудь еще. А вы еще говорите, что нет ничего постоянного.
Мы в AdMe.ru хватались за животы, когда читали 20+ историй от пользователей сети, которым довелось постоять в по-настоящему адской очереди. А бонусом мы подготовили для вас один очень жизненный твит.
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Сегодня стою в мясном отделе, небольшая очередь. Впереди женщина лет 50–55. Продавец мясо взвешивает, тетка внимательно смотрит и категорично говорит: «Сдуйте пакет, я за воздух платить не собираюсь». Продавец невозмутимо сдувает пакет, приминая его. Тетка забирает пакет и уходит. Подходит моя очередь: «Девушка, взвесьте корейки кусочек. Воздух оставьте, сегодня шикуем». © Sibirskix / Pikabu
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Сегодня зашла в аптеку, наблюдаю такую картину: стоит женщина лет 30, просит перекись водорода 9%-ю. В аптеке такой не оказалось, только 3%-я. Женщина просит посмотреть внимательнее, не завалялся ли где последний флакончик, в ответ прозвучал отказ. Очередь напряглась, и кто-то из людей крикнул, чтобы она взяла 3 флакончика 3%-й перекиси и не задерживала очередь. Сок в том, что она взяла 3 баночки и ушла. © «Палата № 6» / Vk
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Поздний вечер. Стою в Burger King в очереди. Передо мной девушка кому-то громко жалуется на жизнь по телефону: «Да, блин, бесит все. Только с работы освободилась, целый день сегодня на ногах в этом чертовом магазине, даже пописать некогда было сходить! Сейчас еще тут очередь, терпи стой...» Тут парень, стоявший перед ней, оборачивается и говорит: «Девушка, идите пописайте, я подержу ваше место!» Та улыбается, кивает парню и уходит в сторону туалета, продолжая говорить в трубку: «Блин, не поверишь, есть еще джентльмены в нашей стране». © LLIauTaH / Pikabu
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Зашла в рыбный магазин, а там в очереди женщина стоит, и то ей не так, и вот это... Смотрит на рыбку и говорит продавцу: «Что-то глаза у этой скумбрии какие-то мутные». Продавец, недолго думая, достает эту рыбку с витрины, разворачивает головой к себе, рассматривает и выдает: «Ну да. Мне ее рожа тоже сразу не понравилась!» © «Подслушано» / Vk
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Вечер. Стою в тягомотной очереди к кассе в продуктовом. Впереди парень с минералкой. Он терпеливо дождался, пока старушка перед ним закончит отчитывать кассиршу за неправильные ценники и обман кругом, и только хотел передать бутылку для оплаты, как его оттирает запыхавшаяся дородная дама, только что ловко обошедшая на повороте всех остальных. «У меня только колбаса!» — справедливо замечает дама, подталкивая палку сервелата вперед по ленте. Кассир равнодушно тянется к товару, и в этот момент парень спокойно берет и запускает колбасу по баллистической траектории куда-то вглубь зала. «У вас нет колбасы», — и протягивает свою воду для оплаты. Не знаю, почему, но на душе стало светлее. © PivBear / Pikabu
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Случайно оказался у регистратуры онкологической клиники. Мужичок ведет разговор с регистратором и среди прочего спрашивает: «А туда живая очередь?» Ответ: «Она временно живая». Мужик примолк, потом осведомился: «Это у вас юмор такой профессиональный?» «Нет, — отвечают, — до 10 часов живая очередь, а потом по талонам». © Region89 / Pikabu
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Организованная очередь в гардероб. Гардеробщица одна, людей много, поэтому все очень медленно. Все смиренно ждут. Входит женщина неопределенно-хамоватой наружности и пытается прорваться к стойке гардероба. Естественно, ее останавливают и отправляют в конец очереди. Женщина возмущается, женщина не собирается стоять в очереди. Завязывается спор, в ходе которого женщина выдает, видимо, главный аргумент в свою пользу: «Вы обязаны меня пропустить, я вообще-то болею!» На женщину удивленно смотрят 30 человек, которые в 7 часов утра пришли в клинико-диагностическую лабораторию больницы исключительно из-за прекрасного самочувствия и энергии, которую в связи с этим некуда девать. © Firtre / Pikabu
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Небольшой начальник, сижу с другими такими же начальниками в очереди к почти самому главному начальнику, готовлюсь защищать ежемесячный отчет. Принимают по 2–3 человека в час, но велено приехать всем к одному времени. Короче, очередь из 12 небольших начальников. Сидим и не ждем ничего хорошего: начальник нас не любит по причине «потому что». Как всегда, в очень кстати наступившей тишине голос одного из нас: «Что же за времена наступили — за трепкой и то в очереди сидим?!» © marshanushka / Pikabu
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Стою я как-то в очереди в аптеке. Беру нурофен, прокладки, тампоны, а мужик сзади меня говорит: «Молодец, что не стесняешься покупать средства личной гигиены, потому что нам, мужикам, все равно, мы неадекватные только в придуманных рассказах феминисток! Дай пять!» Ну я и дала. © NatashaChernika / Twitter
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Зашел сегодня в паспортный стол за справкой, стою в очереди минут 5, впереди меня 4 человека. Заходит тетка, обращается ко второй в очереди:
— Я перед вами встану.
— Почему?
— Я в здание первая заходила.
— В первый раз вас вижу.
Тетка спокойно встает в конец очереди. Не получилось. © abersenev / Pikabu
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Стоит около меня очень злая женщина в очереди. Все ей не так. В какой-то момент мужчина не выдержал и сказал ей, что нельзя быть такой злой. А она на это безумно добрым голосом отвечает: «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастные». Стало ее жалко. © «Подслушано» / Vk
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Возвращаюсь после университета домой. Захотелось покушать. Зашел в ближайшую шаурменную, стою в очереди. Передо мной стоит девушка лет 25, и я слышу следующий диалог: «Будьте добры, одну пахвалу». Нерусский шаурмодел не растерялся и с соответствующим акцентом произнес: «Ты посмотри, какая красивая девушка! Что за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! Вам все?» © Baneslayer / Pikabu
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Стоим на паспортном контроле, рядом девушка кричит в телефон: «Что значит „я рожаю“, Алена?! Я стою в очереди на самолет, а ты рожаешь. Немедленно перестань, Алена!» © antilashden / Twitter
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Стою в очереди, разговаривают 2 женщины, одна другой говорит: «У меня давление высокое, кот умер, на балконе лежит, ему 16 лет, сегодня хоронить будем, муж гробик сделал и крест». А вторая ей: «М-м-м... А у меня помидоры не взошли». И молчат. Женщины, да что с вами не так?! © «Палата № 6» / Vk
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Сидела в очереди к нотариусу. Людей много, все нервничают и одновременно подшучивают о том, как 3 человека просидят еще часа 2. Заходит женщина, как и положено, интересуется, кто крайний. Но не успели ей ответить, как с улицы влетает бабулька, и далее диалог:
Бабулька: «Женщина, а что это вы интересуетесь, кто крайний? Вы же за мной».
Женщина: «Почему?»
Бабулька: «Ну вы же меня сейчас на улице обогнали». © vikapika.bu / Pikabu
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Стояла сегодня в очереди на кассу в «Магните». Мужчина передо мной купил бутылку алкоголя, я — бутылку молока, барышня за мной — одну шоколадку. И каждого кассир грустно и нежно спрашивала: «Это все?» «Это все» теперь очень надолго. © alina_sava / Twitter
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У меня очень «ломкие» сосуды, как результат — кровь из носа от чихания. Зашла как-то в гипермаркет, чихнула, и лопнул сосуд. Кровь лила, как из крана. Я, подставляя руки, побежала в туалет, чтобы намочить в холодной воде пальцы и приложить (помогает), да и отмыться. А там большая очередь. Я бегу мимо нее, но какая-то баба хватает меня и орет: «Здесь очередь!» Я обернулась к ней — половина лица и руки в крови. Она закатила глаза и шлепнулась на пол. Больше меня никто не задерживал. © manlogin / Pikabu
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Заходили с ребенком в магазин. Взяли, что нужно, отдали денежку. Продавщица дает сдачу, а я как-то не удержала ее, смотрю, 5-рублевая монетка упала. Говорю малышу: «Зайчик, подними, пожалуйста». Тут стоящий рядом мужик наклоняется, поднимает денежку и отдает мне со словами: «Я, конечно, не зайчик...» На что мой ребенок парирует: «Зачем тогда поднимал?!» © alex1977 / Pikabu
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90-е годы, стоим с мамой уже часа 3 за колбасой в очереди в магазине. Мне 13 лет, душно, но уйти нельзя, очередь держится друг за друга. И вот подходит наша с мамой очередь (на двоих больше дадут), и я падаю в обморок прямо перед кассой. Добрые люди бросают очередь, меня выносят на улицу, отпаивают водой, а маме (о счастье!) продавец отпускает колбасы на двоих. Она выбегает ко мне на улицу, где я уже в полусознании, и плачет... Колбасы наелась потом, а сегодня у мамы юбилей, 65 лет. Нет никого ближе и родней! © «Палата № 6» / Vk
Бонус: одни скажут, что это преувеличение, а другие — жизнь
Свидетелями каких забавных сцен вам доводилось становиться в очередях? Делитесь своими историями в комментариях.