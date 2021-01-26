20+ историй, которые с головой выдадут всю гамму чувств родителя школьника
«Школьные годы — самые счастливые и беззаботные», — говорили нам родители. Возможно, и правда для детей это период легкости и веселья. А вот у их мам и пап порой глаза дергаться начинают. Просто хотя бы от упоминания о родительском собрании — их сейчас боятся не только дети. А уж какие перлы встречаются в чатах!
Взгляд на школу со стороны тех, кто ежедневно провожает юного школьника за ручку до дверей или проверяет домашнее задание, определенно отличается от ученического. И мы в AdMe.ru заинтересовались, чем именно.
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Пришел на собрание к дочке в 1-й класс в косухе, небритый. А мужик я плотный, местами очень даже круглый, в те годы еще и цепь золотую с палец толщиной носил навыпуск. Парты в 1-м классе еще были с откидушкой. Сел и защелкнул под пузом. Собрание идет, что-то обсуждают. В конце перешли к хулиганам и говорят: «Наташа пинает мальчиков ногой в голову». Я прислушался и тихо сползаю: дочь Наташей зовут. Тут мамашка вскочила и кричит: «Давайте накажем родителей детей хулиганов!» — и поворачивается к классу: «Встаньте, родители». Я подскочил, как угорелый, а парта так и осталась висеть на поясе, как пачка у балерины. Тетка ахнула и сползла в свою парту. А завуч, она же классный руководитель, говорит: «Дмитрий Николаевич, сядьте, это моя Наташа пинает, а ваша только держит их».
Вот такие были собрания в 1995 году. © ekaslon / Pikabu
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Представляю родительский вайбер-чат в школе магии:
— Вы метлу уже купили? Своему еще боюсь.
— У кого при домашней работе по зельеварению разнесло стены?
— Я НЕ БУДУ СДАВАТЬ НА ШТОРЫ! У НИХ МНОГОВЕКОВЫЕ ГОБЕЛЕНЫ ВИСЯТ. © GudKatya / Twitter
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Вот писали про многоточие в родительском чате. А у нас в детском саду глава родительского комитета все писала с «?!» в конце. Выглядели все ее сообщения примерно так: «Дорогие родители?! Что будем дарить воспитателю?! Скоро ведь День учителя?!»
или: «Напоминаю, что до конца месяца нужно сдать деньги в фонд группы?! У нас много расходов предстоит в начале следующего месяца, поэтому просьба не задерживать?! Спасибо?!»
Вот что человек хотел этим сказать, не понимаю. © Anastasiia / AdMe
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о детсадовском родительском чате в вайбере, где родители уже 3-ю неделю не могут договориться о подарках детям на Новый год. © kisamon87 / Twitter
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Сходила тут на собрание к дочери в садик. Все отлично. Претензий к педсоставу нет. Только одна фраза заставила лечь всех родителей. В общем, обсуждали, что нужно логопеду для занятий принести. Фраза педагога стала культовой: «Принесите, пожалуйста, бумагу формата А4, кому сколько не жалко, но не менее 2 пачек». Ржали все, включая самого педагога. © Lila.S / Pikabu
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Добавила мужа в родительский чат. Я молодец, потому что психиатр нужен везде. © Olga_sh_al / Twitter
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Воскресенье, 8:15.
У меня зазвонил телефон. Кто говорит? WhatsApp.
— Доброе утро, девчули! Мы и так долго тянули — пора задуматься о новогодних подарках.
— Кульки с конфетами — прошлый век, нужно рвать шаблон.
— А давайте сникерсы?
— В прошлом году было.
— А давайте шоколадную кружку? Всего ₽ 500.
— Я на ₽ 500 чемодан сникерсов куплю.
— Ну как хотите, я обиделась.
— А давайте зефир и мармелад?
— А чем вам кулек конфет не угодил?
— Да, действительно! Детям не понравится — родители съедят.
— Но, если все равно родители съедят, предлагаю шашлык. А детям по сникерсу.
Тишина.
— Ладно, пусть кулек конфет.
— Зефир лучше.
— Давайте голосовать.
18:15.
— Просто скажите, сколько сдать, и оставьте меня в покое.
— А зефир с каким вкусом? И мармелад мы не едим.
А-а-а-а-а-а-а-а-а! © dgafaatov / Pikabu
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Сестра прислала в родительский чат тест на тип личности. Мм, возрождение соционики. © Tear__Rain / Twitter
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Рано или поздно любой родительский чат, чат хора или вообще чего угодно превращается в ад с обсуждением роддомов, еды, операций, эмоций, в поток поздравлений и сочувствий, который мне неинтересен вообще. © Ritalichter / Twitter
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История из жизни моего друга. Как-то раз мама заболела и на собрание пришлось идти отцу. Он просидел час на собрании другого класса, сдал деньги и пришел довольный, что к его ребенку нет претензий. © artzhuk / Pikabu
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Перепутать и прийти не на то собрание — обычное дело. У меня жена так ушла к второгодникам старшего сына, а не младшей дочери. Родители знакомые — подвох не заметила. © deffan / Pikabu
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Если вы учитель, то самое лакомое дело — грамотно раззадорить и сидеть созерцать жесткую виртуальную ругань, радостно улюлюкая и хлопая в ладоши. Типа: «Экскурсия туда-то, вероятно, не состоится, так как некоторые родители против». Или: «По просьбам некоторых родителей зимние уроки физкультуры будут проводиться на улице». © Ki**Moder / Pikabu
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У меня сын от первого брака живет со мной. Я женился в 2016 году второй раз. До этого мы два года жили втроем (я, мой сын и моя будущая супруга). Соответственно, сын ходил в школу, фамилии у нас с ним, разумеется, одинаковые, у будущей супруги была пока своя. Пришло то самое время, когда родители класса создали группу в VK и начали включать туда остальных родителей. Мою невесту (тогда еще со своей фамилией) включили сразу, а меня — отказались. На вопрос родительнице-админу, в чем проблема, получил ответ, достойный римских ораторов: «В группе только родители детей класса!» Занавес. © issablis / Pikabu⠀
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В чате на каникулах учитель задал вопрос: «Отпишитесь, кто из детей болеет сейчас». Процентов 85 отписались: «[Фамилия] здоров». © aldona / Pikabu
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Было у нас вчера родительское собрание у младшей в детском садике. Наша воспитательница расстаралась провести его максимально креативно — стала вовлекать родителей в процесс. В частности, затеяла такую игру, сказав: «Я — противница здорового образа жизни. Вы, родители, приведите мне аргументы, чтобы я поменяла свою точку зрения!» Ошарашенные родители примолкли. Я, поняв, что неловкая пауза затянулась, скромно высказался: «Светлана Анатольевна, я на вашей стороне!» © GorbachevMisha / Pikabu
Состоите в родительских чатах? Какие ситуации у вас случаются?