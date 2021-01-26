20+ историй, которые с головой выдадут всю гамму чувств родителя школьника

Пришел на собрание к дочке в 1-й класс в косухе, небритый. А мужик я плотный, местами очень даже круглый, в те годы еще и цепь золотую с палец толщиной носил навыпуск. Парты в 1-м классе еще были с откидушкой. Сел и защелкнул под пузом. Собрание идет, что-то обсуждают. В конце перешли к хулиганам и говорят: «Наташа пинает мальчиков ногой в голову». Я прислушался и тихо сползаю: дочь Наташей зовут. Тут мамашка вскочила и кричит: «Давайте накажем родителей детей хулиганов!» — и поворачивается к классу: «Встаньте, родители». Я подскочил, как угорелый, а парта так и осталась висеть на поясе, как пачка у балерины. Тетка ахнула и сползла в свою парту. А завуч, она же классный руководитель, говорит: «Дмитрий Николаевич, сядьте, это моя Наташа пинает, а ваша только держит их».

Вот такие были собрания в 1995 году. © ekaslon / Pikabu