20 историй, которые доказывают, что определение «женщина за рулем» звучит гордо

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Есть просто водители, а есть женщины за рулем, и если первые обычно следуют из пункта «А» в пункт «Б», то вторые каждый раз, садясь в машину, проживают какое-то приключение, будь то незначительная авария, нелепая ситуация или неожиданная встреча. Наверное, именно благодаря этим испытаниям и сложился характер истинной автоледи, известной не только способностью притягивать мелкие неприятности, но и находчивостью, которая помогает ей из этих неприятностей выпутаться.