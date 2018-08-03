20 историй, которые доказывают, что определение «женщина за рулем» звучит гордо
Есть просто водители, а есть женщины за рулем, и если первые обычно следуют из пункта «А» в пункт «Б», то вторые каждый раз, садясь в машину, проживают какое-то приключение, будь то незначительная авария, нелепая ситуация или неожиданная встреча. Наверное, именно благодаря этим испытаниям и сложился характер истинной автоледи, известной не только способностью притягивать мелкие неприятности, но и находчивостью, которая помогает ей из этих неприятностей выпутаться.
AdMe.ru сделал подборку историй из жизни неунывающих автолюбительниц, рассказанных участниками сообществ Палата № 6, Подслушано и Пикабу.
- Ехал по 3-му транспортному, скорость около 80. Смотрю, в соседней машине женщина за рулем йогурт ложечкой ест. Руль она чем держит?!
- Постоянно езжу за рулем. Когда обгоняю автомобили курсантов, которые ездят с инструктором, или вижу их на горизонте, то кажется, что инструктор показывает на меня пальцем и говорит: «Вот так делать нельзя!» Неловкое чувство.
- Работаю на мойке. Девушка загнала мыть машину: типичный женский салон, приятно пахнет, детские игрушки лежат. Я открываю багажник, а там бейсбольная бита! Поцарапанная, рабочая такая. Спрашиваю у нее: «Зачем вам бита?» Ответ меня убил: «От лохов отбиваться!» До сих пор ржу. P. S. Биту тоже протер.
- Отдыхаем в Египте. Сегодня поехали на квадроциклах в пустыню, заказав по квадрику на человека. Там было одно-единственное дерево, и я в него въехала. В пустыне найти дерево и именно в него врезаться — ну как так можно?! И ведь действительно, женщина за рулем — обезьяна с гранатой.
- Звонит девушка, поднимаю трубку и слышу, как она, шмыгая носом, мямлит, что чуть-чуть врезалась в стоящую впереди машину. Права получила недавно, видимо, педальки перепутала, когда с парковки выезжала. Успокаиваю ее, из разговора понимаю, что задела не дорогую тачку, а красный Lanos, но тут меня начинают терзать смутные догадки. Попросил назвать номер пострадавшей машины, и сразу все встало на свои места. Успокоил девушку, сказал ждать владельца поврежденной машины, а сам набрал маме. Перекинулись с нею парой слов, она как раз выходит из магазина и говорит: «Сынок, давай я тебе перезвоню, в меня тут какая-то овца врезалась, буду полицию вызывать». Сквозь смех еле смог уговорить ее не бросать трубку и никого не вызывать. Это все-таки не просто какая-то овца, а будущая невестка...
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Я девушка, планирую покупать свой первый автомобиль. Права получила летом, но даже не представляю, как буду ездить самостоятельно. Планирую завести мужика, чтобы рядом сидел, создавал иллюзию защищенности. А там, может, и любовь придет...
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Когда ко мне приходят гости, они удивляются, почему у меня всегда приятно пахнет. Думают, что прибираюсь часто. А вот фиг вам — автомобильная вонючка под кроватью уже третий месяц улучшает ауру в квартире, и ни один распылитель так эффективно не сможет. Мотайте на ус, друзья!
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Взяла в декабре 2016-го кредит на машину. Маме сказала, что все сама отдам. Работала на двух работах, брала дежурства (работаю врачом), еще и интернет-магазин открыла. В итоге похудела, и да, в январе 2018-го расплатилась. Сейчас бизнес прет. Ушла с одной работы. Стройная, записалась в спортзал. Езжу на своей беленькой красотке.
- Мой папа сделал маме предложение руки и сердца в самый оригинальный момент, определивший их дальнейшую судьбу. Дело в том, что они встречались какое-то время и он учил ее водить автомобиль. Но, видимо, что-то пошло не так, и он спросил «Ты выйдешь за меня?» в тот момент, когда они сидели в машине, а сама машина медленно опускалась на дно нашей местной реки... Слава богу, речка была мелкая и они благополучно выплыли, а уже через месяц поженились. Водить мама, кстати, научилась!
- Когда еду впереди автомобильной колонны, объезжая дефекты асфальтного полотна, в зеркало заднего вида с удовольствием наблюдаю, как сзади едущие водители в точности повторяют мою траекторию вверх-вниз по кочкам и выбоинам.
- Недалеко от нашего дома есть участок дороги — то ли неудачный, то ли еще чего, но именно там зачастую с машинами происходит самая разнообразная дребедень. И мы семьей очень любим развлекаться: стоит отец у дороги, подходит к нему мужик, просит помочь с машиной. Тот говорит, мол, погоди, своему хорошему знакомому наберу, он слесарь, поможет. Ждут минуты полторы, и подходим мы с парнем. Я, девушка 150 см с копейками, в платье и на каблуках, лезу в мотор, помогаю чем требуется, даю советы, пока папа с любимым, два накачанных амбала под 190, обсуждают поэзию или живопись, ибо так вышло, что я стала автомехаником, а мои дорогие мужчины — искусствоведы. Лицо мужчин в эти моменты просто неописуемо.
- Сегодня приехала на работу на машине, как обычно, оставила ее на парковке. После того как мой рабочий день закончился, я заболталась с коллегами и пошла вместе с ними на автобус. Доехала домой, подхожу к подъезду и понимаю, что моей машины нигде нет. «Все, угнали», — подумала я и, пытаясь совладать с паникой, полезла в сумку за телефоном, чтобы позвонить мужу и в полицию. Пока рылась в этом хаосе, наткнулась на ключи от машины и вспомнила свое утро. Знаете, неспроста все эти шуточки про женщин существуют, неспроста...
- Живу в маленьком городе, в очень маленьком. В мою машину въехала дамочка, выскочила, начала кудахтать, мол, вот сейчас муж-прокурор приедет, наваляет мне. Казалось бы, типичная история, вот только прокурор — мой муж, и он ехал сзади. А пока оформляли, дамочка тихонько попросила прощения...
- Сегодня утром было очень скользко. Сплошной каток. Наблюдаю из окна, как девушка не может выехать из двора в небольшую горку. С трудом припарковалась на прежнее место и ушла. Через какое-то время пришла с большим пакетом, в котором оказались упаковки с солью. Сеяла-веяла минут 5, а потом села в машину и спокойненько поехала. Вот это я понимаю — охота пуще неволи!
- Когда была маленькой и никак не хотела засыпать, то папочка брал меня на руки и ходил со мной по квартире, напевая «Частушки» «Сектора Газа». Как ни странно, но я вырубалась буквально на 3–4 куплете и спала как убитая до самого утра. Давно уже выросла, купила машину, еду, и тут по радио начала звучать та самая песня. Очнулась, когда чуть в столб не въехала, заснув под знакомые куплеты по привычке. Даже не знала, что у меня рефлекс на эту похабщину выработался, чувствую себя какой-то собакой Павлова.
- Видела дивную картину: в грязи на дороге застряло чудо советского автопрома — на ладан дышащий «жигуленок» — с тощим дядечкой за рулем и чем-то стогоподобным на соседнем месте. Водитель пытался выбраться и так, и эдак, пока в конце концов из машины не вылезла дама с параметрами, как у водонапорной башни, и одним мощным движением лебединого плечика не подпихнула машинку, которая выпрыгнула из лужи как пробка. Да-а-а-а, не перевелись еще богатыри на Руси-матушке.
- Начальница разбила недавно купленную машину. И, пока ее муж был в командировке, просто купила точно такую же новую, чтобы он не узнал об этом.
- У нас в городе есть очень популярное кафе, находящееся на 2-м этаже, а на 1-м — мойка машин. Я недавно за рулем, заехала помыть машину и, пока ждала, поднялась в кафешку и по привычке заказала там любимый коктейль (алкогольный). Еще и знакомых встретила, мило посидели, поболтали. Видели бы вы их лица, когда я с гордостью похвасталась им, что я сюда на машине приехала, допивая последние капли огромной пинаколады. Ну не привыкла я еще чувствовать себя автоледи. Пришлось мужа от дивана отрывать, благо недалеко живем.
- Сдала машину в сервис и впервые за долгое время проехалась утром в обычной маршрутке. Наконец-то я почувствовала лето: загорелые руки, конопушки на лицах, сандалии на босу ногу, сарафаны, панамки, прилипающие к заднице юбки. Как классно порой забросить суетный автомобильный ритм и просто посидеть с людьми в общественном транспорте, послушать радио водителя и не заморачиваться на светофорах и маневрах!
- Канадская пенсионерка случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели, а осознала свою оплошность только тогда, когда нашла в багажнике клюшки для гольфа, а в пепельнице — чьи-то окурки. Проверив бардачок, женщина обнаружила документы не своей прокатной конторы и честно вернула автомобиль. При этом арендованный ею Nissan все это время так и стоял на парковке у магазина, где она его оставила, перепутав машины и уехав на чужой.
- Вы знаете это снисходительное мужское поведение, когда растерянная девушка стоит у открытого капота? Со мной случилась история: ехали с подругой в пробке, впереди — сломанная машина, стала перестраиваться и — о блин! — сама заглохла на двух полосах. Тырк-мырк, машина вообще никаких признаков жизни не подавала, чувак в сломанной машине злорадно усмехнулся. Мы вышли, первым делом оттолкали машину на одну полосу, открыли капот, и тут начались танцы с бубнами. Мужик все ухмылялся, но помочь не вышел. В общем, через час, передергав все доступное нашим ручонкам, нашли поломку — отвалилась масса. Быстренько все прикрутили, собрали все, что повытаскивали, захлопнули капот и с видом победителей поехали, показав мужику язык. Воспоминание о его вытянутой роже до сих пор согревает мне душу.
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В детстве не понимала, почему руль в машине находится слева или справа. Считала, что у машины нет равновесия, если едет один человек. Да и в принципе это как-то нелогично. Мечтала, что, когда вырасту, у меня обязательно будет автомобиль с рулем посередине.
- Извини, не могу говорить... Папа орет постоянно.
А какие забавные ситуации на дороге приключались с вами или вашими знакомыми женщинами-автолюбительницами? Поделитесь с нами в комментариях!