20 историй, когда родители взяли детей на работу, а те запомнили это на всю жизнь
Наверное, практически каждого из нас хоть раз да брали с собой на работу родители или родственники. Кто-то восхищался столовой и вкусными блюдами, кто-то имел возможность поиграть с калькулятором, дыроколом или вообще сыграть в «Косынку» на настоящем компьютере. Конечно, мамы и папы не раз краснели из-за нас на своих рабочих местах, но благодаря этому теперь есть о чем вспомнить.
Мы в AdMe.ru и сами вспомнили немало интригующих историй из детства и тоже добавили их в эту подборку.
- Когда-то давно мама брала меня с собой на работу, и я на каком-то очень важном документе написала, что люблю ее. Сегодня я снова заезжала к ней в офис и увидела, что она все еще хранит ту записку. © linaneeed / Twitter
- По субботам мама брала часто меня собой на работу, так как меня не с кем было оставить. И я изучала игры на компьютере, который напоминал объемный телевизор, и умела играть в «Косынку» в 6 лет. Многие удивлялись, что я в таком возрасте понимаю, как в это играть. © chelicman / Twitter
- Мама работала в администрации города, и в соседних кабинетах восседали всякие шишки — губернаторы, мэры, замы и иже с ними. Когда я была в 1-м классе, всегда после школы приходила к ней на работу и тихонечко сидела у нее в кабинете. Но иногда мне становилось скучно и в голову приходила мысль встряхнуть этот скучный курятник. Я бегала по коридору, стучалась в двери и потом как шпион пряталась за углом. Все эти важные дядьки нервничали, недоумевали, но так и не понимали, кто это хулиганит. Спустя несколько лет я все-таки рассказала маме свой секрет.
- Когда мне было лет 5, мама взяла меня c собой на работу. Я впервые в жизни увидела бездомного. Когда мама объяснила, что это за люди, я сразу же начала плакать и умолять ее позвать этого человека жить к нам домой. © amberalert123 / Twitter
- Когда мне было 4, мама взяла меня с собой на работу в школу, где она работала учительницей. Утром я написала на стикере: «Пни меня» — и приклеила ей на спину. Она проходила с ним целый день, и все посмеивались. Мне до сих пор стыдно за это... © AminaduJean / Twitter
- Помню, меня часто таскали на мамину работу: она работала на оптовой базе рядом с лесом, и, пока она работала, я собирала ягоды. © xbebblackx / Twitter
- Когда мне было 7 лет, мой папа привел меня к себе на работу. Женщина, которая работала в кабинете перед папиным, так много флиртовала с ним, что, когда она пошла домой, я пробралась туда, устроила разгром и выбросила все документы. © llourdess6 / Twitter
- Папа работал на молокозаводе, и однажды он привел меня, мелкую, на производство мороженого. Восторг ребенка, берущего прямо с конвейера сливочное мороженое в стаканчике, не описать! Еще мы часто в сауну с бассейном при молокозаводе ходили, где я научилась плавать. © kuhlya / Twitter
- Отец в детстве брал меня с собой на работу в реанимацию, потому что я не хотела идти в садик, и я читала пациентам сказки, раскрашивала атласы, ходила с медсестрами по палатам и всем говорила, что стану врачом. И все умилялись! 18 лет спустя я работаю в этой реанимации. © laytness / Twitter
- Моя мама была директором одного из интернатов. Я тогда была маленькой, помню, она брала меня с собой на работу, а эти дети называли ее мамой. Я сама старалась не называть ее мамой при них, потому что они начинали завидовать и прекращали со мной разговаривать. © mixtape__93 / Twitter
- Мой папа был военным. Осенью на КамАЗе увозил с полей картошку, которую там копали солдаты. Как-то он взял меня с собой в кабину КамАЗа. Ехали по бездорожью, меня подбрасывало над сиденьем будь здоров, как на батуте. Я помню, как заливалась смехом от дикого восторга. Один из самых счастливых дней в моей жизни.
- Меня мама как-то взяла с собой в проектный институт. Было мне, наверное, лет 6. У мамы на работе было скучно, и я рисовала всех, кто был в кабинете. Был там и начальник. Его лысая макушка аж блестела, а по бокам росли густые волосы. Его портрет напомнил мне болотце в парке, и я добавила на лысину ряби, а по краям нарисовала камыши. И подарила ему. Все хохотали до слез, только начальнику было не до смеха.
- Было мне года 3, мама взяла меня на работу. Усадила за рабочий стол и сказала: «Рисуй тихо, не бегай и, главное, не приставай к начальнику с вопросами, он очень строгий». Мне быстро надоело рисовать, и я радостно поскакала к начальнику со словами: «А я про вас все знаю! Вы — начальник. Мама сказала, что вы очень злой!» А он взял и как расплылся в улыбке, а еще принялся успокаивать маму, которая пыталась оттащить меня от нового интересного знакомого. А я радостно скинула босоножки и принялась бегать по кабинету и хохотать. Все были в полном восторге (кроме мамы, естественно) и просили приходить еще. Что любопытно, не кривили душой: я потом много раз заходила к маме, и все ее коллеги прекрасно ко мне относились.
- Когда я был ребенком, папа как-то взял меня на работу. Его начальник пришел и попытался унизить его прямо на моих глазах, на что отец довольно грубо ему ответил. Его уволили на следующий день. Он рассказал мне потом: «Я всегда смогу найти себе новую работу, а вот уважение в твоих глазах потерял бы навсегда». © lawrencekingyo / Twitter
- Когда моя мама приводила меня к себе на работу в автосалон, где она сидела за оформлением документов, я бегала по офису со степлерами и заколками-крабиками, представляя, что это маленькие драконы или крокодилы. © RoaminBison / Twitter
- В детстве иногда ходила к маме на работу. В здании было несколько организаций, среди которых был и суд. Когда там никого не было, я заходила в зал суда поиграть в космический корабль: кресла были креслами пилота корабля, и я нацарапала на них гвоздиком изображения кнопок со стрелками. Вот, наверное, судья удивился, когда увидел! А еще очень любила залезать на скамью подсудимых и читать то, что было написано на ней. Память у меня хорошая, поэтому в 8 лет я блистала такими цитатами, как «Береженого Бог бережет, а небереженого — конвой».
А вас родители брали на работу в детстве? Расскажите свои эпичные истории!
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