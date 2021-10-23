20 историй, когда родители взяли детей на работу, а те запомнили это на всю жизнь

Наверное, практически каждого из нас хоть раз да брали с собой на работу родители или родственники. Кто-то восхищался столовой и вкусными блюдами, кто-то имел возможность поиграть с калькулятором, дыроколом или вообще сыграть в «Косынку» на настоящем компьютере. Конечно, мамы и папы не раз краснели из-за нас на своих рабочих местах, но благодаря этому теперь есть о чем вспомнить.