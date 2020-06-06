20+ историй про родителей, которые знают, как довести своих детей до белого каления

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Все мы прекрасно знаем, что дороже мамы и папы никого на белом свете нет, но это не отменяет того факта, что порой они могут действовать на нас как криптонит на Супермена. И часто даже тем, кто до последнего верит в то, что их родители идеальны, приходится столкнуться с реальностью, в которой последние предстают как обычные люди со своими пороками и недостатками.