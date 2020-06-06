20+ историй про родителей, которые знают, как довести своих детей до белого каления
Все мы прекрасно знаем, что дороже мамы и папы никого на белом свете нет, но это не отменяет того факта, что порой они могут действовать на нас как криптонит на Супермена. И часто даже тем, кто до последнего верит в то, что их родители идеальны, приходится столкнуться с реальностью, в которой последние предстают как обычные люди со своими пороками и недостатками.
AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ человек, чьи истории доказывают, что не только родителям периодически приходится жаловаться на своих детей, но и наоборот.
- Я люблю своих родителей, но... Реально бесит, что они хотят принимать все важные решения в моей жизни. Сейчас оканчиваю бакалавриат, а мама уже решила, что я пойду в магистратуру. Сразу же. Все мои попытки бунта пресекаются саркастической фразой: «Ты уже решила однажды все сама». Это к тому, что у меня есть дочка и я ушла от мужа. Что же мне теперь, вообще не ошибаться? И никаких решений самой не принимать? Достало, честное слово. © «Подслушано» / Vk
- Написал подросток. Спросил, можно ли записать маму на консультацию. Я спрашиваю, знает ли сама мама, что ее записывают. Он отвечает: «Нет, просто она меня без разрешения записала к зубному, а я ее решил записать к психологу. Всегда мечтал». Пара-пара-пам. © Verderz / Pikabu
- Моя мама — Плюшкин. И это грустно. Она не выкидывает ничего: пластиковые ведерочки, старинные судочки из-под масла, крышки пластиковые, коробки. Классика — пакеты (те, что порваны, бережно заклеиваются скотчем). В 90-е родители приторговывали секондом, так вот, мама до сих пор хранит б/у купальники, хотя они уже и рассыпаются, — целый мешок! Верхняя одежда из 80-х, обувь. Куча всего. У родителей 4-комнатная квартира, и целая комната занята этим барахлом. Хорошо хоть, что с мусорки не тянет. © «Подслушано» / Vk
- Гостила у пожилой матери. Сильно поссорились, и тут меня прорвало, высказала все, что я думаю о моем воспитании и об отношении ко мне в детстве. А она: «А что ты мне это предъявляешь? Тебя же с рождения Света воспитывала! Вот это она во всем и виновата». Ага. Сестра, которая старше на 3,5 года. И которая меня в связи с этим от всей души ненавидела. Спрашиваю: «Ты понимаешь, что ты говоришь? Почему меня воспитывал 5-летний ребенок?!» Молчит. А поругались, потому что мама решила, что сейчас самое время начать меня контролировать и воспитывать. В мои 35. © Glangy / Pikabu
- Девочка случайно порвала пакет с продуктами, а ее родители засмеялись и начали шутя собирать продукты. Вспоминаю свою семью: однажды на меня накричали за то, что я упал с лестницы. © st_grotesque / Twitter
- Мои родители — странные люди. Живем отдельно, и, когда я прихожу к ним в гости, они практически всегда готовят для меня уху, тушеную рыбу и прочие рыбные деликатесы, а к чаю либо халва, либо просто йогурт. Я ненавижу эти продукты с детства! Они обижаются, когда я отказываюсь, или искренне удивляются, почему я не ем. Неужели за 23 года так и нельзя было запомнить, что мне не нравится в еде? Зато они помнят все мои косяки, начиная с раннего детства... © «Подслушано» / Vk
- Поняла, что пора сваливать от родителей, когда они на мой день рождения приготовили медовый торт, утку в меде, медовый квас. А у меня на мед аллергия. © «Подслушано» / Vk
- Что за дурацкая традиция родителей — водить гостей по всем комнатам под предлогом «а пойдемте дом покажу»?! Вот зачем водить чужих людей по дому, при этом приговаривая: «Извините, у нас тут не убрано / ремонт не доделан»? Какое «не убрано», если я неделю разгребала бардак?! Но самое мое любимое: «А это комната дочери». Открывается дверь, а там я, раскорячившись на диване, жру конфеты и смотрю сериал по ноутбуку. © «Подслушано» / Vk
- Мы с братом близнецы. Отец нас не различал. А играть водил на опасное для этого место — заброшенную стройку. Однажды мой брат упал и рассек себе лоб, получив шрам на всю жизнь. Тут отец сказал: «Ну наконец-то». И перестал нас водить на эту стройку. © sham2501 / Pikabu
- Мой папа с детства называет меня Малыш. И лет этак с 20 мне это начинает казаться странным, ведь Малыш вырос уже как бы. Родители живут в частном доме, я приезжаю в гости не так уж часто. Но раз, сидя на родительской веранде, услышала, как папа вернулся с работы и в шутку разговаривает с нашей собакой: «Привет, Малыш, голодный, наверное?» Тут с веранды доносится мое громкое: «Какой еще Малыш?! Это я Малыш!» Теперь не возмущаюсь, только сама начала в ответ папу звать Большиш. © «Подслушано» / Vk
- Живу на севере, в одном небольшом городе за границей. Тут у местных есть такой прикол. Когда заходит в дом гость, они говорят: «Уходите, мы вас не ждали». Мы с моей девушкой в первый раз пошли в гости к моим родителям, и, конечно, она была не в курсе. В итоге она расплакалась и убежала. Очень эпично. © «Палата № 6» / Vk
- Я учу своих детей тому, как важно извиняться. Просто по моим ощущениям, когда я росла, мои родители не извинялись передо мной. Они ни с того ни с сего становились добрыми, и все тут. © sweetgallex / Twitter
- По работе познакомился с главврачом республиканской больницы. Он известный хирург-ортопед, о его операциях ходят легенды. Как-то спросил, что у него было самое трудное в практике. Рассказал, что после мединститута взяли в армию военврачом на 2 года, в большой северный город. Его приехал навестить отец. «Ему там так понравилось, особенно большое количество одиноких женщин. Я 2 месяца не мог его отправить домой. Вот это было самой трудной операцией». © DrZolberg / Pikabu
- Нас в семье 2 сыновей, я старший. Батя почему-то называет меня черновиком. Это нормально? © punk108 / Pikabu
- Родители живут в селе. Сегодня папа приехал ко мне в гости в город, где я учусь. Я ходил в магазин, по делам по учебе, пока папа сидел у меня дома. Я вернулся, и вдруг папа кидает такую фразу: «Я там тебе компьютер твой починил». Говорю: «В смысле? С ним же все нормально было!» Он такой: «Да какой нормально? У тебя там все буквы разбросаны!» В общем, он все клавиши с буквами на моем ноутбуке расставил в алфавитном порядке... Спасибо, бать! Помог! © «Палата № 6» / Vk
- Вспомнилась история из детства, когда мои родители, я и мой троюродный брат-ровесник поехали в лес собирать землянику. Было мне тогда около 5 лет. Мой брат все, что собирал, сразу съедал, а я терпеливо набирал свое ведерко, параллельно пресекая попытки брата украсть у меня немного ягод. Я предвкушал, что потом дома съем сразу много. Так вот, когда мы все сели в машину, чтобы отправиться домой, он совершил успешную попытку выкрасть часть ягод. Я не выдержал и дал ему подзатыльник, после чего мой отец отобрал у меня ведерко и сказал, что я вообще ничего не получу. Дальнейшая судьба ягод мне неизвестна. Прошло уже больше 20 лет, но я как вчера помню эту ситуацию и это чувство несправедливости по отношению к себе. © Korellian / Pikabu
- Сказала родителям, что у меня выдался просто кошмарный год, а они переглянулись и начали смеяться, словно я рассказала им какую-то глупость или шутку. Перестаньте принижать чувства своих детей, думая, что их проблемы по сравнению с вашими не так значимы. © paytonmmusic / Twitter
- Решила помогать родителям, так как они на всем экономят. Отдавала маме часть зарплаты, она отнекивалась. Я положила деньги в шкатулку и сказала, что это ее деньги. Как-то мама услышала мой разговор, что на поездку денег не хватает, сказала взять из шкатулки. Взяла. Теперь я злейший враг сестры: ей мама сказала, что это ее деньги. Живет она с родителями, на их полном содержании, а в шкатулке деньги ей на клубы. Помогла, называется... © «Подслушано» / Vk
- Приехали в отпуск к родителям мужа. Потратили кучу денег на подарки, бытовую технику, продукты для всей семьи. Осталось только на билеты обратно. Перед отъездом свекровь потребовала оставить ей денег на счета за электричество и воду, мы ведь 2 недели там жили. Лучше бы на море съездили, дешевле обошлось бы. © Vyspopov / Pikabu
- Родители предложили помочь с покупкой квартиры: одолжить половину суммы, чтобы я не был должен банку. И вот квартира куплена, осталось только мебель привезти, а родители... Передумали. Потому что моя 18-летняя сестра забеременела, и теперь я, как старший брат, мог бы сделать ей подарок — свою квартиру, в которую я вложил несколько миллионов. Узнав об этом, обе бабушки переписали свои квартиры на мою сестру, родители — тоже. Теперь у меня 1 квартира, у сестры — 3, но сволочь все равно я. © Vipman84 / Pikabu
Есть ли у вас истории из жизни, когда поведение ваших мам и пап вызвало у вас некоторые вопросы?
Фото на превью Vyspopov / Pikabu