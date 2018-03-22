Помню, было мне 4–5 лет, дружил с двумя ровесниками — девочкой и мальчиком. В один прекрасный день девочка перестала со мной разговаривать. На вопрос «почему?» отмалчивалась, но в итоге я ее раскусил. Говорит мне:

— Мы гуляли с Ильей, я провалилась в люк, а ты мне не помог, мне помог Илья!

— Но меня же с вами не было, если бы был, то помог бы обязательно!

— Но не помог же!

Вот так в детстве я в первый раз познакомился с женской логикой. @Pymbo