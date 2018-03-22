20 историй, доказывающих, что мужчины и женщины — непостижимые загадки друг для друга
И хотя разница между мужчиной и женщиной очевидна, мы продолжаем удивлять друг друга в самые непредсказуемые моменты, например ремонтируя пылесос без использования инструментов или оставляя покупки в супермаркете, чтобы их позже забрала наша сильная половина.
AdMe.ru собрал 20 захватывающих историй, показывающих кардинальные различия мужской и женской логики.
- Помню, когда мне было года 4, в детском саду началась эпидемия вшей, ну и мне тоже досталось. Отец отвел меня в парикмахерскую, где меня побрили налысо, втайне от мамы, чтобы она не расстраивалась. А она расстроилась, потому что к тому моменту уже вылечила меня специальным средством. Это все, что вам нужно знать об инициативе и решительности мужчин. @Dengiz
- Иду я по улице и слышу, как мальчик 6 лет кричит вдогонку девочке: «Зачем мне с тобой соревноваться, если ты все время придумываешь причину, по который ты выиграла?!» @dip0rustam
- Муж не переносит жару, зато очень любит, когда прохладно. На работе на 23 февраля им подарили по пледу. Мне подумалось, что это не самый подходящий для него подарок. А он дома завернул меня в этот плед, пооткрывал все окна (на улице −22 °C) и завалился спать. Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен... @PivBear
- Один мой знакомый много лет работает в спортшколе тренером по акробатике.
Каждой новой группе родителей на первой тренировке он показывает один и тот же фокус: кладет на пол несколько матов и командует детям бегать вокруг этих матов. Через несколько минут дает команду:
— Всем быстро лечь на маты!
Так вот: мальчики ложатся лицом вниз, на живот, а девочки — лицом вверх, на спину! Всегда! @tratatyr
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Диалог моих родителей:
— Ты не забыл, какой сегодня день? Сегодня 20 лет, как мы вместе!
— Милая, ты как будто срок мотаешь, ей-богу! @PivBear
- Пока я спал, девушка на меня обиделась и легла на другой край кровати. Потом замерзла, перестала обижаться и прилегла ко мне. Я об этом и не догадывался, она только сейчас рассказала. @valovic
- Мужики часто смеются над «красненькими планшетами», «беленькими машинками» и прочими техническими характеристиками, извлеченными из сознания прекрасной половины человечества. Прихожу в магазин с детьми за одеждой. Нахожу девушку-консультанта и прошу подобрать зимние штаны для сына. В ответ куча вопросов: рост, вес, цвет глаз, физиологическая переносимость холода... На что мой перегруженный мозг не смог ответить ничего более внятного, чем «эээ... черненькие». @pikabushek
- Работаю в доставке цветов, букеты часто дополняем открытками и записками. И есть у нас одна замечательная открытка для подарков без повода. На ней написано: «Просто я люблю тебя и без этих дурацких праздников!» Но, на удивление, чаще всего мы пишем в ней: «С днем рождения, любимая». Мне кажется, что хваленая мужская логика, — это миф. @ideer
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В детстве мы с младшим братом иногда ссорились. А поскольку я была старше и сильнее, то обычно побеждала. И вот однажды мы в очередной раз подрались. Он сидит, ревет. Я поняла, что сделала что-то не то и стала просить у него прощения. А он меня не прощает! К такому повороту событий я была не готова и растерялась. Он все плачет и не успокаивается. Я начинаю паниковать и тоже плакать. А потом нахожу «гениальный» выход. Я говорю ему: «Витька, прости меня! Прости! Прости, а то еще получишь!» Но Витька меня так и не простил... И получил еще. @Klotyde
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Когда мы с тогда еще будущим мужем начинали встречаться, он у меня спросил на 3-м свидании: «А что бы ты хотела получить на день рождения?»
— Сделай мне предложение, — ответила я.
— Может, тебе просто колечко подарить? — робко поинтересовался офигевший будущий муж.
— Нет. Кольцо я и сама себе куплю. Я за тебя замуж хочу.
Спустя 5 лет муж до сих пор в шоке от такой наглости. @ShiNekoHayabusa
- Стою сейчас на остановке вместе с пожилой женщиной. Подъезжает автобус. Женщина спрашивает у кондуктора: «Это автобус на спиртзавод?» Кондуктор: «Нет». Женщина выходит. Я кричу ей: «Кондуктор ошиблась, он на спиртзавод!» (реально ошиблась). Женщина: «А мне туда не надо». @Nitrichaos
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Решили мы с девушкой выпить пива. Пошли в магазин, купили. Идем на кассу, и тут я замечаю аквариум с живыми раками. Разумеется, они были куплены. Приходим домой. Девушка:
— А как их нужно готовить?
— Да просто сварить.
Она (в ужасе):
— Что, прям живых?
Я задумался. Действительно, как-то бесчеловечно.
— Хорошо, твои предложения?
Несколько секунд размышлений...
— Мы можем их утопить! @evolution77
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Моя жена регулярно заходит в гипермаркет, расположенный недалеко от дома, и покупает там все, что хочет. Набив корзинку с горкой и расплатившись, она вдруг понимает, что все это не донесет до дома. Эта гениальная женщина складывает то, что купила, в пакеты, пакеты кладет в шкафчики для сумок, закрывает шкафчики и домой идет налегке, только ключики в сумочке звенят. Придя домой, она отправляет меня в магазин за продуктами, только вместо списка, что купить, я иду с ключиками от шкафчиков... @BykaNaPikabyke
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Помню, было мне 4–5 лет, дружил с двумя ровесниками — девочкой и мальчиком. В один прекрасный день девочка перестала со мной разговаривать. На вопрос «почему?» отмалчивалась, но в итоге я ее раскусил. Говорит мне:
— Мы гуляли с Ильей, я провалилась в люк, а ты мне не помог, мне помог Илья!
— Но меня же с вами не было, если бы был, то помог бы обязательно!
— Но не помог же!
Вот так в детстве я в первый раз познакомился с женской логикой. @Pymbo
- — Дорогой, принеси полотенце!
— Какое?
— Да любое!
— Точно?
— Да. Давай неси уже, мне холодно.
Приношу.
— Ну что ты принес, мне другое надо! @therageofgods
- Поругались с женой, сказала, чтобы я спал на диване. Просыпаюсь утром на диване, а она лежит рядом со мной. @AdventureTime32
- Вчера купил жене дорогущее кольцо. Просто так, от избытка чувств. Первое, что она спросила: «Что случилось? Скажи мне правду, даже самую страшную! Украл что-то? Изменил мне?» Сейчас сидит в углу, дуется, думает, я что-то от нее скрываю. Лучше бы я ей сковородку какую-нибудь купил! @berd2003
- Договорились с девушкой встать пораньше, чтобы сделать утреннюю пробежку. В 8:00 звонит будильник. Я:
— Танюшка, подъем.
— Я не выспалась...
— Ладно. Спим дальше.
Перевожу будильник на 9:00. Сплю дальше. Через час опять звонит будильник. Я:
— Подъем! Теперь точно встаем.
— Блин. Я все равно не выспалась.
— Так мы же еще час проспали!
— Я не спала. Мне было стыдно. @RazB0YniK
- У пылесоса сломалась кнопка включения. Работает, только если постоянно держишь ее нажатой. Мы с мамой намучились: одной ногой стоишь на кнопке и тянешься шлангом в меру возможностей в таком положении.
Недавно папа собрался пропылесосить пол и просто гениально решил эту проблему — перевернул пылесос. В итоге получилось, что кнопка постоянно зажата полом, и папа припеваючи таскал пылесос за собой! Мужчины... @poluyanov
- Сегодня утром на улице нашел смартфон, на заблокированном экране которого был указан номер телефона (чтобы нашедший мог связаться с друзьями / родственниками). Набрал указанные цифры — зазвонил найденный смартфон. На экране высветился мой номер. «Женщина», — подумал я. И стал ждать. Примерно в обед позвонила девушка и удивилась, почему я сам не связался с ней по телефону, указанному на экране. @Chew6akka
Наверняка вас тоже хоть раз удивляли поступки противоположного пола. Расскажите нам о самых забавных из них!
Фото на превью Chew6akka/pikabu