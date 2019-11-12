20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

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Уверены, что если собрать вместе всех сетевых шутников, то получилось бы юмористическое шоу с космическим рейтингом, ведь эти люди умеют посмеяться над любой проблемой и выразить парой слов то, что знакомо нам всем: взять хотя бы специального человека, который отговаривает от покупки фигни, или просмотр сериалов в качестве жизненного призвания.

А пока такого шоу нет, AdMe.ru кропотливо перекапывает интернет, чтобы отыскать самые крутые шутки обо всем на свете. Вот вам новая подборка с пылу с жару.

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© kriskiss21 / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

2.

© ismakesnosence / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

3.

© solar_circle / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

4.

© vikingvikingvik / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

5.

© humortranslate / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

6.

© m_for_mixacb / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

7.

© SGK_official / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

8.

© edithpifpaf / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

9.

© vsepohyi / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

10.

© k.sss / Instagram  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

11.

© ComedianTwi / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

12.

© kostenko_rita / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

13.

© YaroslavLada123 / Pikabu  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

14.

© DarkFess / Pikabu  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

15.

© iamhellcat / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

16.

© marshallmigrain / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

17.

© FoxIstra / Pikabu  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

18.

© humortranslate / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

19.

© dirtyserpent / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

20.

© fe_city_boy / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

21.

© Alp_hard / Twitter  

20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

Присылайте нам свои варианты замены слов в песнях!

Фото на превью vikingvikingvik / Twitter

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70
26k

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