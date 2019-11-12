20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club
Уверены, что если собрать вместе всех сетевых шутников, то получилось бы юмористическое шоу с космическим рейтингом, ведь эти люди умеют посмеяться над любой проблемой и выразить парой слов то, что знакомо нам всем: взять хотя бы специального человека, который отговаривает от покупки фигни, или просмотр сериалов в качестве жизненного призвания.
А пока такого шоу нет, AdMe.ru кропотливо перекапывает интернет, чтобы отыскать самые крутые шутки обо всем на свете. Вот вам новая подборка с пылу с жару.
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Присылайте нам свои варианты замены слов в песнях!
Фото на превью vikingvikingvik / Twitter