20+ искрометных твитов от людей, по которым плачет Comedy Club

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Уверены, что если собрать вместе всех сетевых шутников, то получилось бы юмористическое шоу с космическим рейтингом, ведь эти люди умеют посмеяться над любой проблемой и выразить парой слов то, что знакомо нам всем: взять хотя бы специального человека, который отговаривает от покупки фигни, или просмотр сериалов в качестве жизненного призвания.