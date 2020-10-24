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20+ твитов от женщин, чьему таланту иронизировать можно только позавидовать

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В быту женщины сталкиваются с проблемами, которые мужчины могут счесть надуманными и несерьезными. Например, поход к парикмахеру за ровными кончиками, который закончился потерей чуть ли не половины длины волос. Весь драматизм такой ситуации понятен только прекрасной половине человечества. А если женщина решит пошутить на эту тему, то ее юмор, опять же, по достоинству оценят только дамы.

Мы в AdMe.ru в восторге от женщин, которые умеют иронизировать над собой в различных житейских ситуациях. Вот как героини этих твитов.

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© Wizard_Severus / twitter

2.

© mementomorrigan / twitter

3.

© cherrymustdie / twitter

4.

© sashasasha127 / twitter

5.

© amazingcalf / twitter

6.

© hu***0vne / twitter

7.

© fanged_Barbie / twitter

8.

© caramelnom6 / twitter

9.

© mama_lilya / twitter

10.

© marsh_maloww / twitter

11.

© iamhellcat / twitter

12.

© kyrie_miserere / twitter

13.

© Wizard_Severus / twitter

14.

© kriskiss21 / twitter, © Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté / Wild Bunch

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© Zefirni_chel / twitter

16.

© carrie_brdshw / twitter

17.

© amazingcalf / twitter

18.

© vikingvikingvik / twitter

19.

© tvvigs / twitter

20.

© mdmarylin / twitter

21.

© Wizard_Severus / twitter

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© vikingvikingvik / twitter

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© tannyshanny / twitter

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© carrie_brdshw / twitter

Какие ситуации показались вам знакомыми?

Фото на превью kyrie_miserere / twitter
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