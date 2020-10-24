20+ твитов от женщин, чьему таланту иронизировать можно только позавидовать
В быту женщины сталкиваются с проблемами, которые мужчины могут счесть надуманными и несерьезными. Например, поход к парикмахеру за ровными кончиками, который закончился потерей чуть ли не половины длины волос. Весь драматизм такой ситуации понятен только прекрасной половине человечества. А если женщина решит пошутить на эту тему, то ее юмор, опять же, по достоинству оценят только дамы.
Мы в AdMe.ru в восторге от женщин, которые умеют иронизировать над собой в различных житейских ситуациях. Вот как героини этих твитов.
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Какие ситуации показались вам знакомыми?
Фото на превью kyrie_miserere / twitter