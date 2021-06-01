20 метких твитов о том, что быть женщиной — это вам не фантики перебирать
Быть девушкой — значит каждый день принимать сотни больших и маленьких решений: помыть голову вечером или утром, надеть каблуки или кроссовки, отращивать волосы или сделать каре, худеть к лету или сдаться в плен любимому шоколадному мороженому.
Мы в AdMe.ru всегда увлеченно читаем твиты о том, каково живется женщинам, и делимся с вами наиболее меткими из них.
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Узнали ли вы себя в этих твитах? С какими женскими трудностями вам приходится сталкиваться ежедневно?
Фото на превью julia_kisssel / Twitter
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